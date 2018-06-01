Haftanın Filmleri (1 Haziran 2018)
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girdi. (Ceren Ala filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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1
Ahlat Ağacı
Bugün “dünya aslında düz” konulu bir sohbet yaptık arkadaşlarla. “Peki o geminin önce dumanı, sonra bacası görünür hikayesi ne olacak” diye sorduğumda “o işi kameranın objektifiyle halledersin” cevabını aldım. Nuri Bilge Ceylan da öyle benim için. Dünyanın düz olduğunu söylese ve bunu bir filmle ispat etmeye kalksa, ben ikna olurum. Gerçeğin illüzyonu, illüzyonun gerçeği ve doğanın içinde kuşkusuz birer illüzyona dönüşen bizleri, en kusurlu hücrelerimize kadar yansıtıyor. Büyüdükçe, onun ne anlatmak istediğine dair fikirler netleşiyor zihnimde. Sinemanın görsel bir sanat dalı olduğunu hatırlıyor ve gözlerimin gördüğüne seviniyorum. Komedyenden drama oyuncusu olur mu? Sorusunun cevabı ise yönetmenin dehasında saklı. Cannes’in kırmızı halı seromonisinde Doğu Demirkol ve Murat Cemcir’in verdiği vakur pozların kaynağı ise bir fıkrada saklı! Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü, Serkan Keskin, Tamer Levent ve Ahmet Rıfat Şungar da kadroda. Görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki!
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2
Cebimdeki Yabancı
Orijinal filmini çok sevdiğim, “çok başka bir sonla bitecek” şeklindeki talihsiz açıklaması dolayısıyla ülkemize uyarlanan halini sinemada izlediğim ve kandırıldığımı anladığım Cebimdeki Yabancı yeniden vizyonda. BKM yapımı filmler ikinci kez vizyona giriyor. İyi oluyor, olsun. Bu arada Serra Yılmaz’ın yönettiği, Ferzan Özpetek’in bütün hakları satın alıp, yapımcı konumuna geçtiği filmi acımasızca eleştirmiyorum. Keyifli, esprileri ülkemize başarıyla uyarlanan, sahtekarlığımızı yüzümüze vuran fimi görmediyseniz, görün derim.
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3
Cüce Dedektif Şerlok
Hayat zor, birazcık eğleneyim, derseniz bu filme gidin. Bıcır bıcır bahçe cücelerinin, sevimli mi sinir bozucu mu olduğuna karar verene kadar bitecek film. Yaşadıkları bahçede gizemli bir olay olunca ortaya çıkan Cüce Şerlok’u çok seveceksiniz. Kungfu Panda’nın yönetmeni John Stevenson imzasın taşıyan animasyonda Cino ve Jülyet’in aşkı ayrıca örnek alınası.
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4
Kasırgada Vurgun
Görüp görebileceğiniz en büyük kasırga yaklaşıyor. Naparsınız? Bu maceradaki ekip, 600 milyon dolarlık vurgun yapma peşinde. Hırsızın kasırgaya, görsel efektlerin insana karıştığı aksiyonu sinema perdesinden izlemek keyifli olabilir. Rob Cohen’in yönettiği filmde Maggie Grace, Melissa Bolona ve Toby Kebbell rol alıyor.
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5
Kitap Kulübü
Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen ve Mary Steenburgen... Çok başarılı ve deli olduğunu düşündüğüm bu dört kadın, bir şekilde bir arada. Bizim dört yapraklı yoncayı beş çayında bile bir araya getiremeyen kader, onları hem de 4 şahane erkekle birlikte, tatlı bir filme sığdırdı. Andy Garcia, Don Johnson, Richard Dreyfuss ve Craig T. Nelson... Grinin Elli Tonu kitabıyla dünyaları önce sarsılan sonda dönüşen kadınların sıcacık hikayesini Bill Holderman yönetiyor.
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6
Sürükleniş
İnsanların hayatta kalma uğruna verdikleri mücadele ile ilgili filmleri seviyorum. Üstelik bir kadınsa, denizin ortasındaysa ve gerçek bir olaya dayanıyorsa. Birbirini çok seven genç çiftin, okyanusa uzanan, kasırgayla devrilen, sürüklenen teknelerindeki yaşam mücadelesini izlemek sizin de soluğunuzu kesecek. Baltasar Kormakur imzalı filmde Shailene Woodley ve Sam Claflin başrolde.
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7
Cin-i Ayet
Ailesinin ölümünden sorumlu tuttuğu doğaüstü güçten intikam almaya çalışan Salih’in hikayesinin anlatıldığı film Uğur Akünlü imzasını taşıyor. Filmin başrollerinde Kemal Uçar ve Fulden Akyürek var.
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8
Deniz ve Güneş
Babasının zoruyla evlenmek üzere olan Deniz’in, bir yaz mevsiminde, dalış yaparken tanıştığı Güneş isimli bir hatuna olan aşkını anlatıyor film. Sanki oyuncuların eline birer şiir verilmiş, sahnesi gelen o şiiri okuyor gibi... Birbirini lal zanneden iki aşığın işaret diliyle konuşması, ilginç bir konu olabilecekken, zorlama bir trajediye dönüşmüş durumda. Şafak Pakdemir ve Burak Serdar Şanal’ın başrolü paylaştığı filmi Barış Denge yönetiyor.