Haftanın Filmleri (1 Haziran 2018)

Ahlat Ağacı

Bugün “dünya aslında düz” konulu bir sohbet yaptık arkadaşlarla. “Peki o geminin önce dumanı, sonra bacası görünür hikayesi ne olacak” diye sorduğumda “o işi kameranın objektifiyle halledersin” cevabını aldım. Nuri Bilge Ceylan da öyle benim için. Dünyanın düz olduğunu söylese ve bunu bir filmle ispat etmeye kalksa, ben ikna olurum. Gerçeğin illüzyonu, illüzyonun gerçeği ve doğanın içinde kuşkusuz birer illüzyona dönüşen bizleri, en kusurlu hücrelerimize kadar yansıtıyor. Büyüdükçe, onun ne anlatmak istediğine dair fikirler netleşiyor zihnimde. Sinemanın görsel bir sanat dalı olduğunu hatırlıyor ve gözlerimin gördüğüne seviniyorum. Komedyenden drama oyuncusu olur mu? Sorusunun cevabı ise yönetmenin dehasında saklı. Cannes’in kırmızı halı seromonisinde Doğu Demirkol ve Murat Cemcir’in verdiği vakur pozların kaynağı ise bir fıkrada saklı! Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü, Serkan Keskin, Tamer Levent ve Ahmet Rıfat Şungar da kadroda. Görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki!

Ahlat Ağacı fragmanı