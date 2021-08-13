Haftanın filmleri (13 Ağustos 2021)

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girdi.

13.08.2021 - 09:22

Haftanın filmleri (13 Ağustos 2021) - 1

Gerçek Kahraman

Macera komedisi "Gerçek Kahraman" filminde, başrollerini Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar ve Taika Waititi paylaşıyor.

Shawn Levy'in yönettiği film, Free City adlı oyunda arka plan karakterlerinden biri olduğunu keşfeden banka memurunun sıra dışı hikayesini konu alıyor.

Gerçek Kahraman fragmanı

Haftanın filmleri (13 Ağustos 2021) - 2

Zamanda Tutsak

Pierre Oscar Levy ile Frederik Peeters'ın yazdığı "Sandcastle" adlı çizgi romandan M. Night Shyamalan tarafından sinemaya uyarlanan "Zamanda Tutsak" izleyiciyle buluşacak.

Zamanda Tutsak fragmanı

Haftanın filmleri (13 Ağustos 2021) - 3

Bilmemek

Hayatlarından memnun olmayan bir ailenin yaşamına odaklanan "Bilmemek", okulda sistematik şekilde zorbalığa maruz kalan Umut'un aniden ortadan kaybolması sonrası annesi Selma ve babası Sinan'ın oğullarını arayışını anlatıyor.

Leyla Yılmaz imzalı filmde, Senan Kara, Yurdaer Okur, Emir Özden, Ulaşcan Kutlu ve Arda Anarat rol alıyor.

Bilmemek fragmanı

Haftanın filmleri (13 Ağustos 2021) - 4

Hanzap

Haftanın diğer korku filmi "Hanzap"ın yönetmen koltuğunda Okan Ege Ergüven oturuyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Sena Tuğçe Güner, Emin Gümüşkaya, Naci Taşdöğen, Ömer Duran ve Fatma Nilgün İslamoğlu yer alıyor.

Hanzap fragmanı 

Haftanın filmleri (13 Ağustos 2021) - 5

Gerçek Cinler

"Gerçek Cinler", tezi için korkunç olayların yaşandığı bir köye giden ve burada beklenmedik durumlarla karşılaşan Ceyhun'un hikayesini anlatıyor.

Onur Aldoğan'ın yönettiği yapımda başrolleri Ceyhun Sevilmiş, Rıfat Kanpara, Kuzey Demir ve Okan Aksu paylaşıyor.

Gerçek Cinler fragmanı

Haftanın filmleri (13 Ağustos 2021) - 6

Uzun Aşkın Kısası

Evlendiğinin ertesi günü uyandığında şok edici bir durumla karşı karşıya kalan genç bir adamın hikayesini konu edinen "Uzun Aşkı Kısası", romantik komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Josh Lawson'ın senaryosuna imza atıp yönettiği yapımda Rafe Spall, Josh Lawson, Ronny Chieng, Noni Hazlehurst, Dena Kaplan oynadı.

Uzun Aşkın Kısası fragmanı 

Haftanın filmleri (13 Ağustos 2021) - 7

Derisini Satan Adam

Yönetmen ve senaristliğini Kaouther Ben Hania'nın üstlendiği "Derisini Satan Adam", iç savaştan kaçıp, kendisine yeni bir yaşam kurmaya çalışan Suriyeli Sam Ali'nin hayatını ele alıyor.

Derisini Satan Adam fragmanı 

Haftanın filmleri (13 Ağustos 2021) - 8

Crood'lar 2: Yeni Bir Çağ

Haftanın tek animasyon türündeki filmi "Crood'lar 2: Yeni Bir Çağ", kendilerinden daha üstte olan bir aileyle birlikte yaşamaya başlayan Crood'ların hikayesini izleyicinin beğenisine sunuyor.

Animasyonun mutfağından gelen Joel Crawford'un yönetmenliğini üstlendiği, Dan Hageman ile Kevin Hageman'in ise senaryosunu yazdığı film, tarih öncesi çağlarda yaşayan bir ailenin keyifli macerasına işliyor.

Crood'lar 2: Yeni Bir Çağ fragmanı

Haftanın filmleri (13 Ağustos 2021) - 9

Ölü Ekmeği

Festival yolculuğunun ardından vizyona girecek "Ölü Ekmeği" filmi, geleneksel müziğin ustası olmanın hayalini kuran küçük bir çocuğun hikayesini ele alıyor.

Yönetmen koltuğuna Reis Çelik'in oturduğu filmde, başrollleri Tarkhan Omarov, Mariam Buturishvili, Dilan Aksüt, Ziyaddin Aliyev ve Şilan Düzdaban paylaşıyor.

Ölü Ekmeği fragmanı 

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