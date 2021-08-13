Haftanın filmleri (13 Ağustos 2021)

Crood'lar 2: Yeni Bir Çağ

Haftanın tek animasyon türündeki filmi "Crood'lar 2: Yeni Bir Çağ", kendilerinden daha üstte olan bir aileyle birlikte yaşamaya başlayan Crood'ların hikayesini izleyicinin beğenisine sunuyor.

Animasyonun mutfağından gelen Joel Crawford'un yönetmenliğini üstlendiği, Dan Hageman ile Kevin Hageman'in ise senaryosunu yazdığı film, tarih öncesi çağlarda yaşayan bir ailenin keyifli macerasına işliyor.