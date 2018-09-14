Haftanın filmleri (14 Eylül Cuma)

Küçük Bir Rica

Nedimeler filmini çok sevdiğim yönetmen Paul Feig bu kez çok yönlü bir yönetmen olduğunu ilan ediyor. Küçük Bir Rica'da iki yakın arkadaşın biri kayboluyor ve olan oluyor. Başkasının yerinde olmayı istemek, başkasının cehenneminde kaybolmak, ihanet etmek gibi insana dair en zayıf ve en güçlü duygular ve davranışlarla ördüğü hikayeyi kimliğine ihanet etmeden ortaya koyuyor Feig. Üstelik Anna Kendrcik ve Blake Lively başrolde.

Küçük Bir Rica fragmanı