Haftanın filmleri (14 Eylül Cuma)
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 11 film vizyona girdi. (Ceren Ala filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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1
Canavar
Haftanın en iyi filmini izlemeye hazır olun! Bizi hayvanlardan ayıran “şeylerin” ne olduğunu, neden gerekli olduğunu, neden bazen olmaması gerektiğini tekrar hatırlayacaksınız. Küçük bir kasabada geçen güzel ve beyaz iki insanın aşkından çok ötede, gerilimli ve kirli bir romantizm bu. Michael Pearce imzalı gerilimde Jessie Buckley ve Johnny Flynn başrolde.
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2
Baba 1,5
Deniz Denizciler'in yönettiği Baba 1.5, bir mafya babası ve yeni tanıştığı oğlunun macerasını konu ediniyor. Peker Açıkalın ve Rüzgar Erkoçlar filmin başrolünü paylaşıyor.
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3
İçimdeki Hazine
Ayda ailesinin son ferdi olan Sema'nın babasının ölümünün ardından bilmediği gerçeklerle yüzleşerek hayatla başa çıkma sürecini konu edinen filmi Hüsnü Hakan Gürtop yönetiyor. Melis Cemre Çınar, Fatih Ayhan başrolde.
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4
Sosyopat
Hafta sonu tatili için ormana kampa gitmeye karar veren Lori ve Christopher'ın ormanın asıl sahipleriyle yaşadıkları korku dolu karşılaşmayı anlatan filmi Kevin Forrest yönetiyor. Görmeye alıştığımız korku filmlerinden biri olan Sosyopat, korku olsun da ne olursa olsun diyenler için izlenebilesi kalitede.
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5
Predator
1987 yapımı Predator ne güzel filmdi. Bir grup komando, gizemli bir yaratığın oyun bahçesine düştüğünden bihaberdi. O zamanın teknolojisi candı. O zamanlar yaşananlar olağan dışı gözüktüğü için izlemesi daha keyifli, gerçekleşmesi daha muhtemel gözüküyordu. Çünkü işin içinde biraz hayalcilik, biraz amatörlük, biraz sevgi, biraz da umut vardı. 31 yıl sonra avcılar ve askerler yine karşı karşıya geliyor. Arnold Schwarzenegger’siz maceranın yönetmeni Shane Black. Boyd Holdbrook, Olivia Munn, Jacob Tremblay oyuncu kadrosunda.
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6
Western
Dil, kültür, önyargı, yabancı olma, yabancılaşma... Valeska Grisebach'ın üçüncü uzun metrajı Western, Bulgaristan kırsalında çalışmaya giden bir grup Alman işçinin, zaman içerisinde bölgedeki köylülerle aralarında yükselen gerilimi anlatıyor.
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7
Organik Aşk
Tarık Papuçcuoğlu, Ruhsar Gültekin, Asuman Dabak gibi iyi oyuncuların rol aldığı, yolun ve köyün iç içe geçtiği, zenginle fakirin aynı potada eridiği, idare eder bir komedi filmi Organik Aşk, Güzel köylü dizisinden sonra ikinci kez organik tarımla uğraşan bir kız rolünde izleyeceğimiz Gizem Karaca Ekmekçi başrolü Mustafa Mert Koç’la paylaşıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Kamil Çetin oturuyor.
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8
Küçük Bir Rica
Nedimeler filmini çok sevdiğim yönetmen Paul Feig bu kez çok yönlü bir yönetmen olduğunu ilan ediyor. Küçük Bir Rica'da iki yakın arkadaşın biri kayboluyor ve olan oluyor. Başkasının yerinde olmayı istemek, başkasının cehenneminde kaybolmak, ihanet etmek gibi insana dair en zayıf ve en güçlü duygular ve davranışlarla ördüğü hikayeyi kimliğine ihanet etmeden ortaya koyuyor Feig. Üstelik Anna Kendrcik ve Blake Lively başrolde.
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9
Gece Gelen
Rüyaya gelen, davetsiz gelen, her türlü sese gelenden sonra gece gelenle karşı karşıyayız. İleride bir zamanda, ne olduğu belli olmayan ancak gece gelen her ne ise tehlikeli olduğunu düşündüren, gizemli ve heyecanlı hikayeleri seviyorum. Dünya da seviyor ki benzerleri çekiliyor. Gece gelen tehdidin dışında, insanların yaşadığı güvensizlik ve paranoyaklık halinin de başrolde yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Joel Edgerton, Christopher Abbott, Riley Keough gibi isimler var.
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10
Mile 22
Mark Wahlberg yine bir aksiyonda başrolde. Yönetmen koltuğundaysa Peter Berg var. İkili birlikte çalışmaya alışkın. Gerçek hikayeleri çekmek üzere buluşan ikili bu kez bir kurgu için bir arada. Filmde bir Amerikan istihbarat subayının, hassas bilgilere sahip gizemli bir polis memurunu yasadışı yollarla yurtdışına kaçırmaya çalışmasının hikâyesi anlatılıyor.
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11
Misafir
Romantik komedi türünün kadın yönetmeni olduğunu düşündüğüm Andaç Haznedaroğlu bu kez daha derinlikli bir hikayeye imzasını atıyor. Suriye'deki savaşta kız kardeşi dışında tüm ailesini kaybeden Lena, Lena’nın komşusu Meryem ve başka vatandaşlarının insan gibi yaşamak umuduyla çıktıkları yolda yaşadıklarını, karşılaştıklarını ve her şeye rağmen gülümseye çalıştıklarını anlatıyor hikaye. Yolculuğun amacı İstanbul üzerinden Avrupa’ya gitmek. Yol, zor... Saba Mubarak, Rawan Iskeif, Homam Hout, Şebnem Dönmez ve Yeşim Ceren Bozoğlu oyuncu kadrosunda.