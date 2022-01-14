Haftanın Filmleri (14 Ocak 2022)

Benden Ne Olur



Başrollerinde Hazal Kaya, Onur Tuna ve Enis Arıkan'ın yer aldığı Benden Ne Olur filmi, bu hafta izleyiciyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy oturduğu filmin senaryosunu Aslı T. Kızmaz ve Müge T. Öztürk kaleme aldı.

Sosyal medya fenomeni Aslı Kızmaz'ın aynı adlı kitabından uyarlanan film, Sertab Bal adındaki deli dolu bir kadının hikayesine odaklanıyor.