Haftanın Filmleri (16 Mart 2018)

"Kaybedenler Kulübü Yolda"

Nejat İşler ve Yiğit Özşener gencecik adamlarken, Nejat'ın rol yapmadığını düşündüğüm, Özşener'in iyi bir aktörlük sergilediğine inandığım o filmi izledim. Ne güzel filmdi, ne güzel günlerdi... Büyüdük biz de, onlarda... Güzel kalan şeyse "yol"du. Yola çıkmaya karar vermek, yeniden doğmak gibiydi. Hepimiz o kulübün üyesiydik. Yollarımız ayrıldı bazılarıyla, bazılarıyla kesişti. Ama bir şeylerin üzerinde olmak, yürümek, yolculuğa çıkmak, hep heyecanlandırdı biz kaybedenleri. Nejat İşler'e şiir gibi konuşmak hep yakışırdı, yine yakışıyor. Yiğit Özşener yine aynı alaycılıkta, sadece sakalları biraz daha beyaz. Kaan ve Mete'nin yeni hikayesini Mehmet Ada Öztekin yönetiyor.