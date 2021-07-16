Haftanın filmleri (16 Temmuz 2021)

Space Jam: Yeni Efsane

Malcolm D. Lee'nin yönetmenliğini yaptığı LeBron James, Sonequa Martin-Green, Don Cheadle ve Cedric Joe'nin rol aldığı "Space Jam: Yeni Efsane", yarın izleyiciyle buluşacak.

Senaryosu Juel Taylor, Tony Rettenmaier, Keenan Coogler ve Terence Nance tarafından kaleme alınan yapım, macera ve aksiyon tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

Ünlü basketbolcu LeBron James'in Michael Jordan'ın mirasını devam ettirdiği film, dijital bir dünyaya hapsedilen oğlunu kurtarmak için liderlik ettiği Looney Tunes üyeleriyle gerçek bir takım olup bir basketbol maçında yenilmez armada Goons'u alt etmenin mücadelesini veren LeBron James ve ekibinin hikayesini anlatıyor.