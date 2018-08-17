Haftanın filmleri (17 Ağustos 2018)
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girdi. Ceren Ala filmleri değerlendirdi. (Ceren.ala@ntv.com.tr)
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1
Karanlıkta
Natalie Dormer'ın başrolünde yer aldığı ve filmin yönetmeni Anthony Byrney ile birlikte senaryosunu kaleme aldığı Karanlıkta görme engelli bir piyanist olan Sofia'nın, üst komşusu Veronique'nin şüpheli bir cinayete kurban gitmesiyle altüst olan hayatını mercek altına alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Emily Ratajkowski, Joely Richardson ve Ed Skrein de var.
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2
Benim Adım Osssman
Çılgın Sedat'ın yazıp yönetmeye cesaret ettiği, meşhurlardan oluşan çevresi nedeniyle filmin her karesinde bir ünlüye rastlanılan Benim Adım Osssman bir köşe yazarı olmak adına çıktığı yolculukta, şarkıcı olmak için yaratıldığı keşfeden Osman’ın hikayesini anlatıyor.
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3
Siccin 5
Alper Mestçi serinin beşinci filminde dehşet düzeyini zirveye taşıyor. Oyuncu kadrosunda küçük Merve Ateş var. Dördüncü korku filmi olması dolayısıyla ve bu kez görüntüsünün Lady Gaga ile Poltergeist filmindeki Carol karakteri arasında gidip gelmesi suretiyle psikolojisinin bozulmaması için dua ettiğim Merve’nin başı çektiği film yine izlenecek gibi gözüküyor. Filmde üç ayrı ailenin hayatlarını cehenneme çeviren lanetin, geçmişte yapılan tek bir ayinde kesişmesini anlatıyor.
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4
Beyaz Diş
Jack London’un kitaplarını okuyarak büyüyen biri olarak Beyaz Diş romanının kalbimdeki yerinin ayrı olduğunu söyleyebilirim. Melez bir kurt olan Beyaz Diş’in farklı yaradılışı dolayısıyla, iyiler tarafından sevgiyle, kötüler tarafındansa menfaatle karşılanan olaylara maruz kalmasını anlatan animasyonu izlemenizi tavsiye ederim. “Mr Hublot”la en iyi kısa animasyon oscarını kazanan Alexandre Espigares imzalı filmi çocuğunuza izletin. Okumuyorsa da izletin!
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5
Sevginin Gücü
Dünya genelinde en çok hasılat elde eden Hindistan yapımlarından “Bajrangi Bhaijaan”ın bu başarısı Hindistan nüfusunu düşününce çok da manasız gelmiyor. Öyle olmasa bile konusu, işlenişi, dünyada mutlaka iyi bir şeylerin var olduğuna inancı, küçük bir kızla büyük bir adamın birbirlerine yaş olarak olmasa da ruh olarak yaklaşabildikleri sahneleriyle çocuğunuzu alıp izleyebileceğiniz bir film Sevginin Gücü. Kabir Khan’ın yönettiği filmde Salman Khan ve Harshaali Malhotra başrolde.
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6
Milyonluk Kuş
Bakü’de bir otelde şoför olarak çalışan Hakkı’nın, havaalanından özel bir mimarı almak yerine bir kuş hırsızını almasıyla birlikte gelişen olayları anlatan filmde Ufuk Özkan, Gökçe Özyol ve Mehtap Bayri başrolde. Filmin yönetmeni Hayal Aslanzade.
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7
Cin Çıkarması
Mümtaz Yıldırımlar imzalı, İngiltere yapımı Cin Çıkarması, kanlı, bol ölümlü bir film değil. Otizmli Hannah’ın anne-babasından gördüğü korkunç şiddeti, yalnızlığını, bir türlü çıkaramadığı sesi dolayısıyla gözlerine yansıyan korkusunu anlatan, izlemesi zor bir film. Petra Bryant, Maria Figgins, Adrian Annis, Tova Leigh ve Holly Jacobson oyuncu kadrosunda.
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8
Yarım ile Yamalak
Yarım ile Yamalak, iki yakın arkadaş olan Hayri ve Erol'un absürt maceralarını anlatıyor. Kubilay Yılmaz’ın yönettiği filmde Adem Eraydın, Selahattin Çakır, Gülnihal Demir gibi isimler rol alıyor.
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9
Köpek Dişi
Köpek Dişi
Yorgos Lanthimos'un prömiyeri 2009 yılında Toronto Film Festivali'nde gerçekleşen filmini avucunuzda bir antidepresan draje ile izlemeniz gerekiyor. Bazı sahnelerinde sinir bozukluğundan kahkahalar attığım filmin aile, yargılar, doğru-yanlış, cinsellik, cinsiyet, ödül-ceza, toplum, Yunan felsefesi gibi birçok alana temas ettiğini söyleyebilirim. Tabi zihninizde tüm bu düşünceler silsilesine teslim olurken, yönetmenin yarattığı 'cennet'i andıran atmosferi sayesinde ruh halinizi dengeleyeceksiniz. Çekirdek bir ailenin reisinin çocuklarını dış dünyanın 'tehlikelerinden' korumak için neler yaptığını izleyecek, bazen sıradışılığa hayret edecek, bazen bazı şeylerin hiç değişmediğine tanık olacaksınız. Christos Stergioglou, Michele Valley, Angeliki Papoulia, Hristos Passalis, Mary Tsoni, Anna Kalaitzidou’dan oluşan oyuncu kadrosu ise tadından yenmiyor. Mutlaka izleyin!