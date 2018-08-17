Haftanın filmleri (17 Ağustos 2018)

Sevginin Gücü

Dünya genelinde en çok hasılat elde eden Hindistan yapımlarından “Bajrangi Bhaijaan”ın bu başarısı Hindistan nüfusunu düşününce çok da manasız gelmiyor. Öyle olmasa bile konusu, işlenişi, dünyada mutlaka iyi bir şeylerin var olduğuna inancı, küçük bir kızla büyük bir adamın birbirlerine yaş olarak olmasa da ruh olarak yaklaşabildikleri sahneleriyle çocuğunuzu alıp izleyebileceğiniz bir film Sevginin Gücü. Kabir Khan’ın yönettiği filmde Salman Khan ve Harshaali Malhotra başrolde.

Sevginin Gücü fragmanı