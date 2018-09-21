Haftanın filmleri (21 Eylül 2018)

Bırakma Beni

Ödüllü yönetmen Aida Begic’in filmi Bırakma Beni bazılarımız gibi gerçek acılar yaşamayanlar için ne ifade eder, bilmiyorum. Ölümün normalleştiği Suriye’den mülteci kamplarına gelen küçük çocukların, anne babalarına kavuşmak için yaptıkları, ettikleri dualar ve döktükleri gözyaşlarını izlemek sizi rahatsız edecek. Bir şey yapmıyor oluşunuzun altında ezileceksiniz. Belki de her gün yanımızdan geçen o çocuğun bu kez gözlerine bakmayı tercih edeceksiniz, bilmiyorum. İsa, Ahmad ve Motaz adlı üç arkadaşın yetimhaneyi terk etmek ve yeni bir hayata başlamak için, verdiği mücadeleyi izlemenizi tavsiye ediyorum.

Bırakma Beni fragmanı