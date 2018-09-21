Haftanın filmleri (21 Eylül 2018)
ntv.com.tr
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 11 film vizyona girdi. (Ceren Ala filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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1
Bücür
Ayşecik ve Sezercik gibi çocukların başrolünde olduğu filmlerle büyüyen biri olarak o ruhu özlüyorum. “Bücür” o ruhu yakalamaya çalışan bir yapım. “İftarlık Gazoz” filmindeki performansının ardından sinema dünyasına hızlı bir giriş yapan Berat Efe Parlar, annesini arayan, zeka küpü Umut’a hayat veriyor. İstanbul’un altını üstüne getiren Umut ve Özge’nin macerasını Umut Kırca yönetiyor. Seçkin Özdemir, Seren Şirince ve Taner Barlas da oyuncu kadrosunda.
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2
Dehşetin Yüzü
The Conjuring serisinde tanıştığımız rahibeyi unutamadık. İyilikte nasabini almamış o zalim kadın bu kez kendi macerasıyla vizyonda. Filmde Korku Seansı ve Annabel’in çok daha öncesine gidiliyor. Genç ve iyilikle dolu bir rahibe Romanya’da bir manastıra, orada intihar eden rahibeyi araştırmak için gider. Ölümün kol gezdiği karanlık koridorlarda iyi ve kötünün mücadelesini izlemek hepinizi gerecek. Corin Hardy’nin yönettiği filmde Taissa Farmiga, Bonnie Aarons, Jonny Coyne ve Charlotte Hope rol alıyor.
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3
Kapımdaki Aşk
40’lı yaşlarını süren Reese Witherspoon, başrolünde yer aldığı filmde biz kadınların hayalini gerçekleştiriyor. Yeni boşanan 2 çocuklu bir kadın doğum gününde tanıştığı genç adamı veonun 2 arkadaşını, annesinin de zorlamasıyla evine misafir ediyor. Hem de uzunca bir süre... Eski eş rolünde Michael Sheen, imajıyla da çok tatlı. Tabi ki bir kadının, Hallie Meyers-Shyer’in yönettiği filmde Candice Bergen de var.
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4
İntikam Meleği
Rüşvet alan yargıçlar, yozlaşmış polisler, uyuşturucu kartelleri. Uzun zamandır, bir kadının başrolünde olduğu bir intikam hikayesini izlemiyorduk. Jennifer Garner'ın başrolünde yer aldığı filmde kocası ve kızı uyuşturucu karteli tarafından katledilen Riley’in kendi adaletini sağlama macerası anlatılıyor. Tek kişilik ordu gibi, düzenbazlarla savaşan bir kadını izlemenin keyfi paha biçilemez. Ayrıca film başarılı yönetmen Pierre Morel imzalı.
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5
Bırakma Beni
Ödüllü yönetmen Aida Begic’in filmi Bırakma Beni bazılarımız gibi gerçek acılar yaşamayanlar için ne ifade eder, bilmiyorum. Ölümün normalleştiği Suriye’den mülteci kamplarına gelen küçük çocukların, anne babalarına kavuşmak için yaptıkları, ettikleri dualar ve döktükleri gözyaşlarını izlemek sizi rahatsız edecek. Bir şey yapmıyor oluşunuzun altında ezileceksiniz. Belki de her gün yanımızdan geçen o çocuğun bu kez gözlerine bakmayı tercih edeceksiniz, bilmiyorum. İsa, Ahmad ve Motaz adlı üç arkadaşın yetimhaneyi terk etmek ve yeni bir hayata başlamak için, verdiği mücadeleyi izlemenizi tavsiye ediyorum.
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6
Cesur Araba
Yusry Abdul Halim yönetmenliğindeki Wheely, şehrin en hızlı taksisi Wheely'nin aşkı karşısında vereceği zorlu mücadeleyi ele alıyor.
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7
Güvercin
Dünya Prömiyerini Berlin’de yapan, Sofya’dan en iyi yönetmen ödülü alan, bu sene Adana’da ulusal yarışma filmleri arasına giren Güvercin haftanın en iyilerinden. Banu Sıvacı, ilk uzun metrajlı filmini, çocukluğunu geçirdiği Adana’da çekti. Çocukken en çok şahit olduğu kuşçuların, toplumdan kopuk, gözyüzüne bakarak yaşadıklarını, kuşlarıyla derin bir sadakat ilişkisi içinde olduklarını söyleyen yönetmenin filmi aslında sıradışı bütün tutkuları temsil ediyor. Genç Yusuf’un güvercin tutkusunu yansıtan filmde başrolleri Kemal Burak Alper ve Güvercin Maverdi paylaşıyor. Bu arada gerçekçiliği sağlamak adına başrol oyuncusu Kemal’in, Maverdi’yi bebeklikten aldığı ve büyüttüğü notlarım arasında.
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8
Radiogram
Dünyanın en özgür manzarası... Taştan evler, sonsuz yeşil, eşit şartlar... Ancak hikaye bundan çok farklı. 1971’de komünist rejim altındaki Bulgaristan’da birçok şeyle birlikte “rock” müzik dinlemek de yasaklanır. Bir baba oğluna yeni bir radyo almak için hayatının en uzun yoluna düşer. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmin yönetmeni Rouzie Hassanova.
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9
Sorma Neden?
Burak Satıbol, Derya Şensoy ve Yılmaz Gruda gibi isimlerin rol aldığı komedi, düğün günü damadın ortadan kaybolmasının ardından gelişen hikâyeyi konu ediniyor. Filmin yönetmeni Tolga Baş.
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10
Göç Yolu
Turgut Ural yönetmenliğindeki Göç Yolu, Balkanlar'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan insanların dağlarda verdiği ölüm kalım mücadelesini konu ediniyor.
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11
Nezih Bir Film
Ayhan Özen’in yönettiği filmde hiçbir işte başarılı olamayan Nezih ve Kasım’ın talihsizliklerden kurtulmayan macerası anlatılıyor. Ahmet İlker Okumuş, Deniz Barut, Mehmet Ali Karakuş, Mehmet Uslu ve Müge Boz oyuncu kadrosunda.