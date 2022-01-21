Haftanın Filmleri (21 Ocak 2022)

Masal Zamanı: Melez Prenses



Kubilay Güleçoğlu ile Burak Kahraman'ın yönettiği Masal Zamanı: Melez Prenses'in başrollerini Lavinya Ünlüer, Kaan Yılmaz, Ebrar Demirbilek ve Özkan Sağın paylaştı. Fantastik aile komedisi olan filmin konusu şöyle:

Melisa, 9. yaş gününde annesinin bir masal kahramanı olduğunu öğrenir. Dolayısıyla kendisi de anne tarafından bir masal kahramanıdır. Kötü bir palyaçonun oyununa gelen Melisa, masal günlüğüne yazmaması gereken bir şey yazar ve tüm büyükler donup kalırlar.

Masal Zamanı: Melez Prenses fragmanı