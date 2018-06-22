Haftanın filmleri (22 Haziran 2018)
ntv.com.tr
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girdi. (Ceren Ala filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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1
Los Angeles’ta Gizli Görev
Bruce Willis, John Goodman, Jason Momoa gibi şahane adamlar, komedi ve maceranın içiçe geçtiği bir filmde buluştular. Aksiyon türünün başarılı yönetmeni Mark Cullen imzasını taşıyan filmde köpeğini kaçıran bir çetenin peşine düşen özel dedektif Steve Ford'un acayip macerası anlatılıyor. Haftanın eğlenceli işlerinden...
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2
Yabani
Babası olarak bildiği bir adam tarafından evlerinin tavan arasında büyütülen bir genç kız düşünün. Sonrası hayal ettiğinizden çok farklı emin olun. Bu süprizli ve bence iyi işlenmiş filmde, eğer özlediyseniz Liv Tyler da var. Fritz Böhm’ün yönettiği filmde Bel Powley başrolde.
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3
Renksiz Rüya
- İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışam bölümünde yer alan ve mansiyon kazanan Mehmet Ali Konar imzalı “Renksiz Rüya” Başka Sinema kapsamında vizyonda. Dünyanın en güzel çocuklarından biri olduğunu düşündüğüm Civan Güney Tunç, performansıyla da büyülüyor. 90’ların politik ortamının fonunda gelişen hikayede Bilal Bulut, Orhan Alıcı, Cuma Karaaslan, Midas Muhammed, Sevgi Yusufoğlu da rol alıyor.
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4
Antisosyal 2
2013 yapımı ilk filmin devamı niteliğindeki Antisosyal 2 yine Cody Calahan tarafından yönetiliyor. Bebeği kaçırılan ve yıllar geçse de aramaktan vazgeçmeyen Sam’in başına gelen korkunç olaylar silsilesinin anlatıldığı yeni macera ilki kadar sevilir mi bilemem. Michelle Mylett’in başrolünde yer aldığı filmin Steph Copeland tarafından bestelenen müziklerine dikkat!
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5
İyi ki Doğdun Abla
Dram türündeki İyi ki Doğdun Abla Ferit, Feriz ve Ferda isimli üç kardeşin zamanla kaosa dönüşen ilişkisini mercek altına alıyor. Esin Civangil, Metin Keçeci ve İzel Çeliköz'ün rol aldığı filmi Onur Öğden yönetiyor.
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6
İki Kafadar
Birbirine taban tabana zıt Bob ve Max’in uzaylılara karşı verdiği komik mücadeleyi anlatan animasyon İki Kafadar Victor Azeev imzasını taşıyor.
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7
Düğüm Salonu
İkinci kez vizyonda bu hafta: Düğüm Salonu! Yanyana iki düğün salonu. Başkalarıyla evlenen iki eski sevgili. Karışan çiftler, çılgın aileler, kapanmayan hesaplar vs. BKM Mutfak'ta parlayan isimlerden Şahin Irmak'ın senaryosuna imza attığı ilk sinema filmi, Hakan Algül tarafından beyazperdeye aktarılıyor. Şahin Irmak, İrem Sak, Emre Karayel gibi isimleri buluşturan filmde Gonca Vuslateri ve Nilgün Belgün'e dikkat! Anne - kızı canlandıran ikili, uyumları ve absürt komiklikleriyle filmin yıldızları. BKM Mutfak ruhunu taşıyan film, bir aksilikler komedyası.
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8
Hadi Ya
Cesur Doğan, Mehtap Yılmaz, Senem Kuyucuoğlu ve Levent İnanır’ın rol aldığı Hadi Ya, bir film çekmek için yola çıkan Haydar’ın başına gelen türlü aksiliklerin komedisini beyazperdeye taşıyor. Filmi Vecihi Ener yönetiyor.