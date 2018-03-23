Haftanın filmleri (23 mart 2018)

Pasifik Savaşı: İsyan



Müthiş bir yönetmen olduğuna inandığım Guillermo del Toro, ödül komitelerinin dikkatini ancak çekebildi. Yaptığı her işi tekrar tekrar izlemek gerektiğini düşündüğüm yönetmen bu kez senaryo ve yapım aşamasında yer alıyor. Aksiyon türünün ünlü yönetmeni Steven S. DeKnight imzalı Pasifik Savaşı: İsyan'da 26 yaşındaki siyahi oyuncu John Boyega başrolde. Hollywood'da bir akım belirlenir ve o felsefe üzerine filmler çekilmeye ve hasılat rekorları kırmaya başlar. Moonlight filmiyle başlayan siyahi oyunculara destek verme hareketi ve onların başrolde olduğu filmlere imza atma eylemleri Trump'a başkaldırı olarak da anlamlandırılabilir. Aksiyon türüne de sıçrayan bu hareket Black Panther'in hemen sonrasında vizyona giren Pasifik Savaşı: İsyan'da da kendini gösterdi. Bence dünya üzerindeki hiçbir şey siyah veya beyaz diye ayrılmamalı, o ayrı konu. Yine de John Boyega gibi genç bir oyuncuya kapıların açılması anlamına gelen bu hareketi tabi ki destekliyorum. Scott Eastwood'un da rol aldığı filmde iyilerle kötülerin savaşını görsel efekt şöleni eşliğinde izleyeceğiz.

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