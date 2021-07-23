Haftanın filmleri (23 Temmuz 2021)

Arınma Gecesi: Sonsuza Dek

Yılda bir kez gerçekleştirilen arınma gününün, bir grup tarafından 1 günle sınırlı kalmayıp aralıksız bir sürece dönüştürülmek istenmesiyle gelişen olayları anlatan Arınma Gecesi: Sonsuza Dek, bugün sinemaseverlerle buluştu.

Yönetmenliğini Everardo Gout'un üstlendiği filmin oyuncuları arasında Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas, Leven Rambin ve Cassidy Freeman bulunuyor. Gerilim, bilim-kurgu ve aksiyon türündeki filmin senaryosunu James DeMonaco yazarken görüntü yönetmenliğini ise Luis David Sansans yaptı.

ARINMA GECESİ: SONSUZA DEK FRAGMANI (TIKLA İZLE)