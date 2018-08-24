Haftanın filmleri (24 Ağustos 2018)

Haftanın yerli filmleri arasında yer alan İki İyi Çocuk adlı filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Mehmet Demir Yılmaz üstendi.



Çekimleri Hatay'da gerçekleştirilen filmde Sarp Levendoğlu, Kazım Karakadıoğlu, Sevcan Yaşar ve Murat Serezli rol alıyor.



Yeni atanan baş komiser Serdar ile tüm şehrin sevip saydığı biri olan zihinsel engelli Ercan arasındaki dostluğu anlatan dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:



"Zihinsel engelli Ercan, çocukken babasını trafik kazasında kaybetmiştir. Derin acılar yaşamış, bundan çıkış yolunu da kendini polis ilan etmekte bulmuştur. Antakya'da annesiyle birlikte yaşayan Ercan'ın özel dünyasına tüm şehir saygı duymakta ve kendisine sevgi göstermektedir. Ercan'ın hayali bir polis üniformasına sahip olmaktır. Şehre yeni atanan baş komiser Serdar ile Ercan arasında çok özel bir bağ oluşur. Ercan, hiçbir planı tutmayan beceriksiz definecilerin kaçakçılık planlarına dahil edilince işler karışır. Komiser Serdar, bir yandan aşık olduğu Defne'nin peşinde koşacak bir yandan Ercan'ı tehlikelerden uzak tutmaya çalışacaktır."

İki İyi Çocuk fragmanı