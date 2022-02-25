Haftanın Filmleri (25 Şubat 2022)

Haberler 25.02.2022 - 09:14 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 09:39
Sadece Bir Gece
Sinan Biçici'nin yönettiği, Gürgen Öz, Cemal Hünal ve Tuba Ünsal'ın başrollerini paylaştığı Sadece Bir Gece, kahramanımız Tamer'in yaşadığı bir gecelik ilişkinin ardından başına gelenleri beyaz perdeye taşıyor. Tamer'in eşinin onu affetmesi ve evliliğine devam etmesi karşılığında öne sürdüğü bir şart vardır. Bir aşk için en zor sınav onları beklemektedir.
Mutlu Canavar Ailesi 2
Holger Tappe tarafından yönetilen ve David Safier tarafından yazılan 2021 yapımı bilgisayar animasyonlu korku komedi filmi Mutlu Canavar Ailesi 2'de bu kez oğlumuz Max ve annesi Emma'nın başına gelenler ekrana taşınıyor. Mutlu Canavar Ailesi'nin mutlu sona ermesinden bir yıl sonra, Wishbone Ailesi çeşitli eksiklikler ve sorunlarla mücadele ediyor.
Cyrano
Joe Wright'ın yönetmenliğini üstlendiği dram türündeki Cyrano ise, Roxanne'in ona duyduğu aşka karşılık vermeyeceğine dair kendini ikna eden ve kelimeleri bir kılıç edasıyla ustaca kullanabilen Cyrano de Bergerac'in, Roxanne'in sevgisini kazanmaya çalışan genç Christian'a yardım etmesini konu ediniyor.
Gizli Gerçek
Kontrolcü ve baskıcı bir anne ile kızı arasında yaşanan sıra dışı olayları konu alan gerilim türündeki Gizli Gerçek, Dünyadan izole bir şekilde büyümüş olan Chloe' nin sıradan yaşamı ile annesi Diane'nin sakladığı korkunç bir sırrı konu alıyor. Özgürlüğüne kavuşmak için evden kaçma planları yapmaya başlayan Chloe için hiçbir şey kolay olmayacaktır.
Kasa: Büyük Soygun
Jaume Balagueró’nun yönettiği aksiyon türündeki Kasa: Büyük Soygun’da efsanevi bir hazine 10 gün boyunca İspanya Merkez Bankası’nın kasasına saklanmak üzere geliyor. Kahramanımız Thom bu süre zarfında kasanın sırrını keşfedip sanat tarihi uzmanı Walterın kurduğu ekiple bir plan hazırlamak ve saldırıya geçmek zorundadır.
Mavzer
İç Anadolu’nun bir köyünde geçen Türk yapımı Mavzer, oğlu Mustafa ile birlikte bir sabah koyunlarının yanına giden Veysi’nin sürüsüne bir kurt sürüsünün saldırmasını konu alıyor. Koyunlarını kaybeden Veysi, daha iyi bir silaha ihtiyaç duyar ve bu da tüfeklerin kralı olarak nitelendirilen ‘mavzer’dir.
Fabrika
Bir fabrikanın gece vardiyasında çalışan Doğuş’un başından geçenleri ekrana taşıyan Fabrika filmi, ürpertici bir hikaye ile Doğuş’un yaşamının seyrini değiştirecek olayları konu alıyor.
Beni Sevenler Listesi
Ünlülerin mahallesi Cihangir’in en ünlüsü Yılmaz'ın hikayesini konu alan Beni Sevenler Listesi, Yılmaz'ın başına gelenleri etkileyici ve düşündürücü bir biçimde anlatıyor. İstanbul’da başlayan uyuşturucu operasyonlarıyla Yılmaz artık uyuşturucu bulamaz ve içinde sevilmeyeceğine dair bir paranoya oluşur.
Lietli: Cin Kabilesi
Korku türündeki Lietli: Cin Kabilesi, kız arkadaşı Merve'nin büyükannesinin vefat etmesi üzerine sevgilisi Tolga’nın onunla birlikte köye gitme kararının ardından yaşananları konu alıyor. Metafizik uzmanı Harun'dan yardım alan Tolga, Lietli adı verilen Cin Kabilesi tarafından tehdit altında olduklarını keşfediyor ve olaylar gelişiyor.
Bir Tutam Açlık
Christoffer Boe'nin yönettiği Bir Tutam Açlık, yemek antropolojisi alanında uzman Maggi ve usta şef Carsten Danimarka’nın en iddialı lokantasını açma hayalini ekrana taşıyor. İkili, yemek dünyasının zirvesindekilere nasip olan Michelin yıldızını almayı kafalarına koysalar da bu hikayede hayat onlar için farklı bir yönde akacaktır.