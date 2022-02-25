Haftanın Filmleri (25 Şubat 2022)

Sadece Bir Gece

Sinan Biçici'nin yönettiği, Gürgen Öz, Cemal Hünal ve Tuba Ünsal'ın başrollerini paylaştığı Sadece Bir Gece, kahramanımız Tamer'in yaşadığı bir gecelik ilişkinin ardından başına gelenleri beyaz perdeye taşıyor. Tamer'in eşinin onu affetmesi ve evliliğine devam etmesi karşılığında öne sürdüğü bir şart vardır. Bir aşk için en zor sınav onları beklemektedir.