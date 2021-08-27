Haftanın filmleri (27 Ağustos 2021)

Yıl Dönümü

Yönetmen koltuğuna Mohsen Rabiei'nin oturduğu "Yıl Dönümü" filminin dram sevenleri sinema salonlarına çekmesi bekleniyor.

Senem Ön, Emre Ön, Cansu Öztekin ve Caner Şimşek'in rol aldığı yapımın konusu şöyle:

"Eda ile Tekin yeni evli bir çifttir. Yoğun çalışan Tekin erkenden işe gitmekte, Eda ise gün boyu evde onu beklemektedir. Bir süre sonra monotonlaşan ilişkilerini canlandırmak isteyen Eda, evliliklerinin 2. yıl dönümünde Tekin'e sürpriz yapmak ister. Tüm dostlarını telefonla arayarak gece için onları hazırlayacağı partiye davet eder. Fakat aklında sürekli geçmişin hesaplaşmasını yapmaktadır. Kendini, evliliklerini, Tekin'i ve iş arkadaşlarını sorgularken bir yandan da hazırlık yapar. Akşam olduğunda onu acı bir sürpriz bekliyordur."