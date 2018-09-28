Haftanın filmleri (28 Eylül Cuma)

İstikamet: Düğün

Keanu Reeves ve Winona Ryder yeniden bir arada. 1992’de başrolünü paylaştıkları Dracula filminde ikisi de gençti. Hem de çok genç. Korku türünün en güzel örneklerinden biri olan Dracula’dan 26 yıl sonra, ikili bu kez bir romantik komedide başrolü paylaşıyor. Aynı düğüne, aynı yoldan giderken, birbirlerinden haz etmeyen Lindsay ve Frank zaman içinde romantik bir aşk hikayesinin başrolleri haline geliyor. Bildiğimiz hikaye... Onları çok özlediyseniz ve ne kadar değiştiklerini görmek isterseniz, buyurun. Filmin yönetmeni Victor Levin.

İstikamet: Düğün fragmanı