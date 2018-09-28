Haftanın filmleri (28 Eylül Cuma)
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 12 film vizyona girdi. (Ceren Ala filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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1
Eski Evdeki Büyülü Saat
Haftanın en iyilerinden birini, çocuğunuzla birlikte izleyebilirsiniz. Hatta ondan daha fazla zevk almanız da olası. İçinde büyü, cadılık, kocaman bir konak, Cate Blanchett’in hayat verdiği bir komşu, delilikle sınır tanımayan bir amca ve cadılık yeteneğini kazanma garantisi var. Hangi yaşta olursam olayım, gerçekleşmesi imkansız gibi gözüken olayların anlatıldığı filmleri izlemeye bayılırım. Bence hepimiz biraz hayalciyiz ve neyse ki böyle filmlerin sonu gelmiyor. Eli Roth’un yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Jack Black ve Kyle MacLachlan da var.
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2
Karanlıkta Karşı Karşıya
Bu yılın Cannes Film Festivali’nden “Büyük Ödül”ü evine götüren yönetmen Spike Lee, yaşanmış bir hikayeden yola çıkarak çektiği filmiyle çok konuşuldu. Köklerine saygı duyan çoğu yönetmen gibi, Amerika’nın tarihinde ve bugününde utançla anması gerektiği “Ku Klux Klan” gerçeğini masaya, kara mizahtan beslenerek yansıtan Spike Lee, aynı zamanda yönetmenlik becerisini de katlıyor. 70’lerde geçen filmde Colorado Springs Polis Merkezi'nde çalışan ilk Afrikalı-Amerikalı Ron Stallworth’un Klan’ın kurucusu David Duke’ye karşı verdiği mücadele anlatılıyor. Yönetmenlerin gözdesi Adam Driver filmin başrolünü John David Washington ile paylaşıyor. Mutlaka izleyin.
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3
Göktaşı
Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye düşen göktaşının ardından yaşanan olaylardan esinlenilerek senaryoya aktarılan filmi Caner Erzincan yönetiyor. Alman, Amerikalı ve Ruslar'ın yüksek ücretler karşılığında bu taşları almak istemelerini öğrenen ve para için her şeyi yapmaya hazır bir muhtar profili çizen Kısmet rolünde ise Şafak Sezer var.
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4
Cesur Savaşçılar
Roel Reiné yönetmenliğindeki Cesur Savaşçılar, Flemenk kasabasında öldürülen bir keşişin gerçek hikâyesini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyor.
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5
İstikamet: Düğün
Keanu Reeves ve Winona Ryder yeniden bir arada. 1992’de başrolünü paylaştıkları Dracula filminde ikisi de gençti. Hem de çok genç. Korku türünün en güzel örneklerinden biri olan Dracula’dan 26 yıl sonra, ikili bu kez bir romantik komedide başrolü paylaşıyor. Aynı düğüne, aynı yoldan giderken, birbirlerinden haz etmeyen Lindsay ve Frank zaman içinde romantik bir aşk hikayesinin başrolleri haline geliyor. Bildiğimiz hikaye... Onları çok özlediyseniz ve ne kadar değiştiklerini görmek isterseniz, buyurun. Filmin yönetmeni Victor Levin.
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6
Üç Tepe
Görüntü yönetmeni Jan Zabeil bu kez yönetmen koltuğunda. Eski görevi ise Axel Schneppat’a emanet. İtalya'nın Dolomite Dağları'nın büyüleyici ve bazen rahatsız edici görüntüsü filmin başrollerinden biri. Kız arkadaşı Lea’nın 8 yaşındaki oğlu Tristan’la baba-oğula yakın bir ilişki kurmak için üzerinde büyük bir baskı hisseden Aaron ve onun dengesiz hallerine uyum sağlamaya çalışan küçücük Tristan’ın hikayesini izlerken kendinizi hem onların hem de doğanın yerine koyun. Bu başarılı filmin başrolünde Alexander Fehling, Berenice Bejo ve Arian Montgomery var.
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7
Aile Oyunları
Suzuya Bobo'nun yönettiği Family Games, erkek arkadaşı Barrett ile birlik olup babasının yeni evliliğini sabote etmeye çalışan Sloane'ın hikâyesini anlatıyor. Megan Boone ve Larry Bryggman başrolde.
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8
Gece Dünyayı Yuttuğunda
Dominique Rocher'in yönetmen koltuğunda oturduğu Gece Dünyayı Yuttuğunda; bir salgının içerisinde müzikle ayakta kalmaya çalışan bir gencin varoluş deneyimini konu ediniyor.
Anders Danielsen Lie, Golshifteh Farahani, Denis Lavant ve Sigrid Bouaziz'in başrollerinde oynadığı filmin hikayesini; Jeremie Guez, Guillaume Lemans ve Dominique Rocher birlikte yazdı.
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9
Halef
Murat Düzgünoğlu, gerçeği ortadan ikiye ayırıyor. Şüphecilik ve inanç, iyilik ve kötülük, ölüm ve kalım, kardeşlik ve düşmanlık diye tüm evreni iki parçaya bölen yönetmen dramatik ve mistik öğelerin ağır bastığı bu hikayede bence kara mizahın meyvelerini de bir köşede asılı tutuyor. Portakal hasadı için Adana'ya, annesinin yanına gelen Mahir ile yıllar önce bir kaza sonucu ölen abisinin reenkarnasyonu olduğunu iddia eden Halef’in değişken ilişkisini mutlaka izleyin. Muhammed Uzuner, Baran Şükrü Babacan, Güler Ökten oyuncu kadrosunda.
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10
Küçük Ayak
Animasyon yapım Smallfoot, Kocaayak efsanesini tersine çeviriyor ve sadece bir mit olduğuna inanılan insanların gerçek olduğunu keşfeden bir Yeti ve onun halkının hikâyesini anlatıyor. Filmin yönetmen koltuğunu Karey Kirkpatrick ve Jason Reisig paylaşıyor.
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11
Kayıp Aranıyor
Hayatta her şeyin yolunda olduğunu düşündüğünüz bir an ergenlik çağındaki kızınızın saatlerdir ortada olmadığını farkedersiniz. Asıl mesele burdan sonra başlar. Filmde esas dert kızının kaybolmasının ardından, sosyal medya hesaplarından ipucu yakalamaya çalışan babasının, aslında onu ne kadar az tanıdığıyla ilgili yaşadığı şaşkınlık hali. Aneesh Chaganty’nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda John Cho, Debra Messing, Joseph Lee, Michelle La gibi isimler yer alıyor.
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12
Dokunma Bana
Romen yönetmen Adina Pintilie ilk uzun metrajlı filmiyle Berlin'de Altın Ayı'ya layık görüldü. Kurmaca ve belgeselin iç içe geçtiği deneysel yapımda yönetmen, beden algılarını sonuna kadar zorlarken önyargıların ne kadar yıkıcı olduğunu ortaya koyuyor.