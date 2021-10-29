Haftanın Filmleri (29 Ekim 2021)

Yeni Düzen

Michel Franco'nun yönettiği ve Naian Gonzalez Norvind, Diego Boneta, Fernando Cuautle ile Samantha Yazareth Anaya'nın oynadığı "Yeni Düzen" Başka Sinema dağıtımıyla vizyona çıkarılacak.

Meksika ve Fransa ortak yapımı dramda, yapılmakta olan çok lüks bir üst sınıf düğünü yerini aniden şiddetli olaylara ve hiç beklenmedik bir sınıflar arası çatışmaya bırakıyor.

Anne, baba, damat, gelin ve bu zengin aileye hizmet etmekte olan uşakların gözünden anlatılan hikaye, bir politik sisteminin çöküşünün dramatik sonuç ve etkilerini anlatıyor.