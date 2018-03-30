Haftanın Filmleri (30 Mart 2018)
ntv.com.tr
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 11 film vizyona girdi. (Ceren Ala filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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1
"Başlat: Ready Player One"
Bu hafta Steven Spielberg çıtayı daha ne kadar yukarıya taşıyabilir ki? sorusunun cevabını izleyeceğiz. 1977'deki "Üçüncü Türden Yakınlaşmalar" ve 1982'deki E.T. ile başlayan serüven Spielberg'i ve onu çok seven bizleri bambaşka alemlere taşıdı. Onun hayal gücünü, içinde sakladığı küçük çocuğu, boşanan anne babasının ruhunda yarattığı travmayı yaratıcılığına bir ilaç olarak kullanmasını ve daha birçok romantik ve devrimci fikrini çok seviyorum. 2018'e geldiğimizde müthiş bir görsel şölen izleyeceğimizden emindim. 2045 yılında dünyanın yaşanmaz bir hale geldiğini anlatarak başlayan hikaye, insanların dünyanın bu halinden uzaklaşmak için OASIS adındaki sanal gerçeklik evrenine duydukları ihtiyacı gözler önüne sererek seyirciyi varoluşşal bir anlam aramaya itiyor. OASIS şirketinin yöneticileri, o dünyaya girmek için gerekli olan gizemli bir anahtar, iyi ve kötü... Filmde anlatılan şeyler bugünden farklı değil, sadece gerçekleri Spielberg'in gözünden izleyeceksiniz.Tye Sheridan, Mark Rylance, Olivia Cooke ve Ben Mendelsohn oyuncu kadrosunda.
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2
"Kelebekler"
"Gişe Memuru"nu çok sevmiş, "Sarmaşık"ta şaşkınlığımı gizleyememişti. Tolga Karaçelik çok acayip bir adam. Yaşasın! Böyle güzel adamların filmlerini izleyip, hayret etmek, mutlu olmak, yalnızlığa küfretmek, gemilerle yolculuk etmek ve daha bi sürü şey yapmak istiyorum. Filme dair yapılan "Aile olamamakla ilgili" yorumuna tamamen katılıyorum. Çünkü aile olmak dünyanın en absürt şeyi. O ortamdan sıyrılıp kendinize yukarıdan baktığınızda beni anlayacaksınız. Artık sinemada bazılarınca karikatürize diye de adlandırılan daha belirgin karakterler var. Sundance Film Festivali 2018’den Dünya Sineması Büyük Jüri Ödülü ile dönen filmde işte o belirgin ve delirgin 3 kardeşin hikayesini izleyeceksiniz. Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ veTolga Tekin'in muazzam performanslarının yanı sıra Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Ercan Kesal, Cihat Süvarioğlu gibi oyuncuları da göreceksiniz.
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3
"Thelma"
Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali'nde yapan, Norveç'in Oscar adayı "Thelma" aşkın bünyede yarattığı değişimi gerçekten biraz uzaklaşarak anlatıyor. Aşk bir hayal zaten, Thelma da yaşadığı kasabayı ve dindar ailesini terkedip hayallerinin peşinden Oslo'ya geliyor. Eili Harboe ve Okay Kaya'nın başrolü paylaştığı filmin yönetmeni Joachim Trier. Haftanın mutlaka izlenmesi gereken filmlerinden!
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4
"Kickboxer: Misilleme"
Vee, karşınızdaa Jean Claude Van Damme ve Mike Tyson! Yani, başrolde değiller ama varlar. Ancak Van Damme bir gözlük ve şapka ile yüzünü gizliyor, çokça botoks boksun yerini almış gibi. Van Damme ve Tyson'ın birer akıl hocasını canlandırdığı filmde temel soru güç mü önemli, gücü doğru kullanmak mı? Genç dövüşçü rolünde bu kez Alain Moussi var, yönetmen koltuğundaysa Dimitri Logothetis.
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5
"12 Savaşçı"
11 Eylül sonrası, Afganistan... Biri savaş filmlerini yasaklasa mı? Dünyanın savunma sanayiine ayırdığı bütçe yeterli bence. ABD'li 12 askerin içinde Chris Hemsworth da var diyen kadın izleyicilere bir lafım yok. Adamın Michael Shannon da kadroda. İyi bir savaş filmi aslında. Tercih edenler olursa, gitsin tabi. Nicolai Fuglsig filmin yönetmeni.
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6
"Kabus"
Haftanın yerli korkusu "Kabus" Tuncer Gürbüz imzalı. Siyah giyinenler, orman ve karanlık üçlüsünü bir araya getiren ve türdeşlerinden daha ürkütücü olması hasebiyle ayrılan filmde Mustafa Arya ve Gülfer Sarıgül başrolde.
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7
"Ruhlar Evi"
Gerçek bir hikayeden esinlenerek çekilen bir korku filmi daha. Bu doğru olabilir, çünkü filmdeki bir grup insan ruh çağırma seansı düzenliyor. Bütün dünyada din, dil ve ırk ayrımı olmaksızın yapılan uluslararası bir spor gibi ruh çağırma. Sonrası olaylar olaylar tabi. Diğer filmlerini izlemenizi önerebileceğim Carl Medland imzalı filmde Jasmyn Banks başrolde.
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8
"Bizim Köyün Şarkısı"
Mutluyum, çünkü çocuklarla ilgili, onların macerasını anlatan filmler çokça çekilmeli. Güldüy Güldüy ekibinin çocuklarıyla yola çıkan BKM, İstanbul'dan babasının köyüne zorunlu şekilde giden ancak yeşili, samimiyeti ve güzelliği tadınca dönüşen ve tatlılaşan Çınar'ın hikayesini anlatıyor. Berat Efe Parlar'ın başrolünde yer aldığı filmi Tuğçe Soysop yönetiyor. Tansel Öngel, Güneş Sayın, Sezai Aydın ve Doğa Rutkay gibi büyükler de kadroda.
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9
"Arapsaçı"
Adından anlaşılacağı üzere, karmakarışık olan insanların komedisi "Arapsaçı". Şinasi Yurtsever, Hakan Meriçliler, Ayhan Taş, Burak Satıbol, Açelya Topaloğlu, Füsün Demirel ve Köksal Engür gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı, Ömer Faruk Yardımcı imzalı film uyanıkları, dürüstlerı, kolay yolcuları, orta hallilerı, kısaca dünyanın halini anlatıyor."Arapsaçı" fragmanı
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10
"Sagu & Pagu"
Engin Baştürk'ün yönettiği haftanın animasyon filmi "Sagu & Pagu", su kaynakları, soyu tükenen hayvanlar ve kuraklık gibi olgulara dikkati çekmeyi amaçlıyor.