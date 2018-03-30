Haftanın Filmleri (30 Mart 2018)

"Başlat: Ready Player One"

Bu hafta Steven Spielberg çıtayı daha ne kadar yukarıya taşıyabilir ki? sorusunun cevabını izleyeceğiz. 1977'deki "Üçüncü Türden Yakınlaşmalar" ve 1982'deki E.T. ile başlayan serüven Spielberg'i ve onu çok seven bizleri bambaşka alemlere taşıdı. Onun hayal gücünü, içinde sakladığı küçük çocuğu, boşanan anne babasının ruhunda yarattığı travmayı yaratıcılığına bir ilaç olarak kullanmasını ve daha birçok romantik ve devrimci fikrini çok seviyorum. 2018'e geldiğimizde müthiş bir görsel şölen izleyeceğimizden emindim. 2045 yılında dünyanın yaşanmaz bir hale geldiğini anlatarak başlayan hikaye, insanların dünyanın bu halinden uzaklaşmak için OASIS adındaki sanal gerçeklik evrenine duydukları ihtiyacı gözler önüne sererek seyirciyi varoluşşal bir anlam aramaya itiyor. OASIS şirketinin yöneticileri, o dünyaya girmek için gerekli olan gizemli bir anahtar, iyi ve kötü... Filmde anlatılan şeyler bugünden farklı değil, sadece gerçekleri Spielberg'in gözünden izleyeceksiniz.Tye Sheridan, Mark Rylance, Olivia Cooke ve Ben Mendelsohn oyuncu kadrosunda.

"Başlat: Ready Player One" fragmanı