Haftanın filmleri (31 Ağustos 2018)
Türkiye sinemalarında bu hafta 1'i yerli olmak üzere 7 film sinemaseverlerle buluştu. (Ceren Ala filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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1
Çatışma
Eski polis, eski koruma, eski mahkum... Bruce Willis artık 63 yaşında. Tom Cruise gibi yaşlanma karşıtı olmadığı için de hep bir şeylerin eskisi rolünde karşımıza çıkıyor. Zor Ölüm devri kapandığından bu yana aksiyon filmlerinde onu esas adamın akıl hocası, sağ kolu, suç dünyasına tövbe etmiş eski polis gibi yardımcı rollerde seyrediyoruz. Onun her zaman kemik bir gişesi vardır, ancak Bruce Willis iyi bir aktördür, asıl unutulmaması gereken budur. Bu macerada banka soygunu sırasında yakın arkadaşını kaybeden Jacob’a, Frank Grillo hayat veriyor. Eski bir polis olan komşusu James’i ise Willis canlandırıyor. Filmin yönetmen koltuğunda oturan isim Brian A. Miller.
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2
Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet
Orhan Erkal'ın yönettiği Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet, bir pizzacıda motorlu kurye olarak çalışan Gürbüz'ün içine atıldığı macerayı anlatıyor. Filmin başrolünde sosyal medya fenomeni Emre Mutlu var.
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3
Upgrade
Logan Marshall-Green’in başrolünde yer aldığı, ortalamanın altında bir intikam hikayesi Upgrade. Karısını bir soygun esnasında kaybeden, kendisi ise felç kalan Grey Trace'in milyarder bir çılgın tarafından deneysel bir tedaviye tabi tutulması vs vs... Bundan yıllar önce, yapay zekanın, üstün teknolojinin, uzay gemilerinin yer aldığı filmler heyecan yaratır, merak uyandırırdı. Artık her şey daha ulaşılır, daha olağan. Dolayısıyla yapay zeka sayesinde üstün güçler edinip, karısının intikamının peşine düşen adam, bir kıyı kasabasında yaşayıp, karısının adını bir parka vermeyi tercih etseydi de olurdu. Bu arada filmin yönetmeni Ruhlar Bölgesi serisinin üçüncü filmine imza atan Leigh Whannell.
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4
Dışarıda
Sakin bir göl evi, mutlu bir aile. Peki bu evin dışında psikopat bir avcı varsa ne olur? “Dışarda”, tatillerini geçirdikleri evde bir katilin hazırladığı kabustan sağ çıkmaya çalışan bir anne ve iki kızının hikâyesini anlatıyor. Yvonne Strahovski’nin başrolünde yer aldığı filmi Quinn Lasher yönetiyor.
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5
İtalyan Usulü Aşk
Romantik komedilerin aranan yönetmeni Donald Petrie bu kez, birbirine düşman iki İtalyan ailenin çocuklarının yaşadığı aşk hikayesini anlatıyor. Emma Roberts tatlı bir restoran şefi rolünde. Bol makarnalı, yüksek perdeden konuşmalı, tatlı bir romantik komedi işte. İzlerken dinlenmek isteyenler için ideal bir seçim.
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6
Şafaktan Önce
Gerçek bir hikayeden uyarlanan Şafaktan Önce haftanın en izlenesi filmi. Genç aktör Joe Cole'ün başrolünde yer aldığı filmde Tayland’ta bir hapishaneye düşen ve özgürlüğü için Muay Thai turnuvalarında dövüşmesi gereken İngiliz bir boksörün hikâyesi anlatılıyor. Renkleri, kurgusu, müzikleri ve dövüş sahneleriyle sizi içine alacağını düşündüğüm filmin yönetmeni Jean-Stéphane Sauvaire.
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7
Kıskanç
Sakın bana kıskanç olmadığınızı söylemeyin. Hepimiz öyleyiz, sadece dozları ve etkisi farklı. Bu hikayede iş çığrından çıkıyor. Çünkü orta yaş krizi, eski eşin yeni sevdiceği, herkesin bayıldığı bir kız evlat da var hikayede. Karin Viard’ın müthiş oyunculuğu sayesinde, bütün dünyanın ona karşı birleştiğini düşünen üniversite profesörü Nathalie’yi izlemek, müthiş bir keyif verecek. Çünkü zaaflarımız aslında çok keyifli. David Foenkinos ve Stéphane Foenkinos filmin yönetmen koltuğunu paylaşıyor.