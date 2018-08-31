Haftanın filmleri (31 Ağustos 2018)

Çatışma

Eski polis, eski koruma, eski mahkum... Bruce Willis artık 63 yaşında. Tom Cruise gibi yaşlanma karşıtı olmadığı için de hep bir şeylerin eskisi rolünde karşımıza çıkıyor. Zor Ölüm devri kapandığından bu yana aksiyon filmlerinde onu esas adamın akıl hocası, sağ kolu, suç dünyasına tövbe etmiş eski polis gibi yardımcı rollerde seyrediyoruz. Onun her zaman kemik bir gişesi vardır, ancak Bruce Willis iyi bir aktördür, asıl unutulmaması gereken budur. Bu macerada banka soygunu sırasında yakın arkadaşını kaybeden Jacob’a, Frank Grillo hayat veriyor. Eski bir polis olan komşusu James’i ise Willis canlandırıyor. Filmin yönetmen koltuğunda oturan isim Brian A. Miller.

Çatışma fragmanı