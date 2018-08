Haftanın filmleri (31 Ağustos 2018)

Upgrade

Logan Marshall-Green’in başrolünde yer aldığı, ortalamanın altında bir intikam hikayesi Upgrade. Karısını bir soygun esnasında kaybeden, kendisi ise felç kalan Grey Trace'in milyarder bir çılgın tarafından deneysel bir tedaviye tabi tutulması vs vs... Bundan yıllar önce, yapay zekanın, üstün teknolojinin, uzay gemilerinin yer aldığı filmler heyecan yaratır, merak uyandırırdı. Artık her şey daha ulaşılır, daha olağan. Dolayısıyla yapay zeka sayesinde üstün güçler edinip, karısının intikamının peşine düşen adam, bir kıyı kasabasında yaşayıp, karısının adını bir parka vermeyi tercih etseydi de olurdu. Bu arada filmin yönetmeni Ruhlar Bölgesi serisinin üçüncü filmine imza atan Leigh Whannell.

