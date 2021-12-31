Haftanın Filmleri (31 Aralık 2021)

Kaptan Sabertooth ve Minik Korsanlar Kayıp Elmas Peşinde

Marit Moum Aune ve Rasmus A. Sivertsen'ın yönettiği haftanın bir diğer animasyonu Kaptan Sabertooth ve Minik Korsanlar Kayıp Elmas Peşinde, yeni bir macera ile minik hayranlarının karşısına çıkacak.

Filmin konusu şöyle:

Efsaneye göre; sihirli elmas, her dolunayda sahibinin tüm dileklerini yerine getirir. Kaptan Sabertooth'un tek dileği, gemisini altın ve mücevherlerle doldurmaktır. Minik Korsan Pinky'nin kayıp kardeşi Marco, elması alıp kaçmıştır. Sabertooth ve adamlarının da elmasın peşine düşmesiyle ormanda büyük bir kovalamaca başlar.

Kaptan Sabertooth ve Minik Korsanlar Kayıp Elmas Peşinde fragmanı