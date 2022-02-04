Haftanın Filmleri (4 Şubat 2022)

Moonfall

Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Pena ve Donald Sutherland'ın başrollerini paylaştığı Moonfall macera ve aksiyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Yönetmenliğini Roland Emmerich'in üstlendiği filmde, yeryüzündeki yaşamın sonunu getirecek bir olaya nasıl engel olabileceğine dair bir fikri olan eski bir astronot ile ona inanan birkaç kişinin bu felaketi durdurma çabası anlatılıyor.