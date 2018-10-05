Haftanın filmleri (5 Ekim 2018)

Venom: Zehirli Öfke

80’li yıllarda ortaya çıkan Venom bu kez sinema perdesinde. O dönem Spiderman’in bedenini ele geçiren simbiyot Venom, bu kez Tom Hardy’nin hayat verdiği muhabire musallat oluyor. İdealist muhabir Eddie, sadece simbiyoz hâlinde yaşayabilen ve adrenalinle beslenen uzaylı bir organizmayı keşfeden ve deneyleri insanlar üzerinde uygulayan firmayı ifşa etmeye kalkar. Kötülerle savaşmak için kolları sıvayan Eddie bir süre sonra tehlikeli bir uzaylının bedenini ele geçirdiğini anlar. Hem kötülerle mücadele etmek hem de içindeki uzaylıyı susturmak onun için oldukça zor olacaktır. Tom Hardy’nin ilerleyen yaşı ve aldığı kilolar bir yana, çoğunluğun eleştiri oklarının hedefinde olan film gişede ne yapacak göreceğiz. Ancak karanlık, korku öğeleri de bulunan ve insan ırkının sonunun yakın olduğunu sık sık vurgulaması nedeniyle hafif bir ürperti yaratan filmi izlemek gerek. Ruben Fleisher’in yönettiği filmde Michelle Williams ve Riz Ahmed de rol alıyor.

Venom: Zehirli Öfke fragmanı