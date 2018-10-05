Haftanın filmleri (5 Ekim 2018)
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 8 film vizyona girdi. (Ceren Ala filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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1
Venom: Zehirli Öfke
80’li yıllarda ortaya çıkan Venom bu kez sinema perdesinde. O dönem Spiderman’in bedenini ele geçiren simbiyot Venom, bu kez Tom Hardy’nin hayat verdiği muhabire musallat oluyor. İdealist muhabir Eddie, sadece simbiyoz hâlinde yaşayabilen ve adrenalinle beslenen uzaylı bir organizmayı keşfeden ve deneyleri insanlar üzerinde uygulayan firmayı ifşa etmeye kalkar. Kötülerle savaşmak için kolları sıvayan Eddie bir süre sonra tehlikeli bir uzaylının bedenini ele geçirdiğini anlar. Hem kötülerle mücadele etmek hem de içindeki uzaylıyı susturmak onun için oldukça zor olacaktır. Tom Hardy’nin ilerleyen yaşı ve aldığı kilolar bir yana, çoğunluğun eleştiri oklarının hedefinde olan film gişede ne yapacak göreceğiz. Ancak karanlık, korku öğeleri de bulunan ve insan ırkının sonunun yakın olduğunu sık sık vurgulaması nedeniyle hafif bir ürperti yaratan filmi izlemek gerek. Ruben Fleisher’in yönettiği filmde Michelle Williams ve Riz Ahmed de rol alıyor.
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2
Babamın Ceketi
Ayşen Gruda ve Erkan Can gibi iki ustanın, Mert Turak gibi ödüllü bir genç oyuncunun rol aldığı sıcak bir aile komedisi. 25. Adana UluslararasI Film Festivali’nden eli boş dönen yapım umarım vizyonda aradığını bulur. Filmin yönetmeni ve senaristi Müfit Can Saçıntı, idealist bir insan. Ancak bu geminin bir şekilde yürümesi gerekiyor. Filmde babası tarafıdan zorlukla okutulan ancak mezun olduktan sonra bir türlü iş bulamayan Ferhat ve oğlu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan baba İbrahim’in hikayesi işleniyor.
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3
Aydede
Ezgi Mola’nın büyük bir heyecanla yer aldığı Aydede filmi 25. Adana Film Festivali’nden eli boş döndü. Yine de komedi türünde görmeye alıştığımız Mola’nın performansı hem onun için hem de biz izleyiciler için keyifli bir deneyim oldu. Abdurrahman Öner’in yönettiği filmde annesi Rabia ile yaşayan küçük Bekir’in vefat eden dedesine kavuşmak için Badi filmindeki gibi bisikletle Ay’a uçma hayalleri konu ediliyor. Tabi bunun yanında kasaba insanının ruh hali, dul bir kadının duygu hali ve yalnızlık hali gibi yardımcı öğeler de yer alıyor. Bilal Çelik, Mehmet Özgür, Ayşenil Şamlıoğlu, Reha Özcan da filmin oyuncu kadrosunda.
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4
Johnny English Tekrar İş Başında
63 yaşındaki aktör Rowan Atkinson, serinin üçüncü filmiyle karşınızda. Atkinson’un Mr. Bean dönemini bilenler, onun koca gözleri ve mimiklerini abartılı bir biçimde kullanmasını ya çok severler ya da hiç sevmezler. Yine de aktörün ilerleyen yaşına rağmen komedi-aksiyonda gösterdiği performans takdire şayan. Üçüncü macera, bir siber saldırının Britanya'daki tüm aktif gizli ajanların kimliklerini ortaya çıkarması ve Johnny English'in gizli servisin son umudu olarak görev almasıyla gelişen olayları konu ediniyor. Olga Kurylenko ve Emma Thompson’un da hakkını vermek lazım. Bir erkek ajan macerası olsa da kadınlar iyi ki varlar...
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5
Tutsak
Ann Patchett'in çok satan romanından uyarlanan Tutsak sıradan bir gerilla – hükümet savaşı veya rehin alma operasyonu değil. İçinde bolca romantik öğe var. Çünkü aşk, onun da ötesinde sanat var. Japon endüstri devi Hosokawa'nin düzenlediği özel bir partide beyefendi ile onun muhteşem evinde konser vermek üzere Güney Amerika'ya seyahat eden ünlü soprano Roxanne Coss arasında hafiften başlayan aşk rüzgarı, aynı evi arkadaşlarının hapishaneden çıkarılması için basan gerillanın varlığıyla fırtınaya dönüşür. Zamanla aynı dili konuşmayan iki grup arasında ortak bir dil oluşacaktır: Müzik... Paul Weitz imzalı filmde Julianne Moore, Ken Watanabe ve Christopher Lambert gibi isimler rol alıyor.
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6
İstanbul Muhafızları
İstanbul’un çizgi hali öyle güzel ki... Animasyon ve gerçek karakterlerin buluştuğu filmde İstanbul’umun havadan, karadan, mahallelerinden manzaraları çizgi dünyasının büyülü atmosferiyle daha da renkli hale geliyor. Filmde çizgi filmin senaristi Aslı ve küçük arkadaşlarının gençlik suyu abı-hayatı korumak için giriştiği macera anlatılıyor. Filmin yönetmeni Çağrı Cem Bayraklı.
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7
Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi
Perili konaklara düşüp ölüm kalım savaşı veren kadersiz gençlerin hikayesini anlatan film, tabi ki o türdeki korku filmleriyle alay etmeye çalışıyor. Yeter ki filmin kendisi alay konusu olmasın. Filmin yönetmeni Sinan Kaçar.
Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi fragmanı
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8
Sokak Sınıfı
Mehmet Yaşa yönetmenliğindeki Sokak Sınıfı, okuldan kaytaran çocukları sokakta eğitmek için maceraya atılan dört arkadaşın hikâyesini konu ediniyor.