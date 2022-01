Haftanın Filmleri (7 Ocak 2022)

The King's Man: Başlangıç

Sinemaseverlerin 2022'ye damgasını vuracak dönem filmi olarak adlandırdıkları The King's Man: Başlangıç, dünyayı tehdit eden bir kötücül gücü etkisiz hale getirmeye çalışan bir adamın hikayesini ele alıyor.

2014 yılında vizyona giren The Secret Service ile başlayan ve 2017'de beyaz perdede görünen ikinci film The Golden Circle ile devam eden Kingsman serisinin geçmişe yolculuk yaptıran üçüncü filmi The King's Man, Kingsman istihbarat örgütünün kuruluş yıllarını ve aynı yıllar içinde örgütün milyonlarca kişinin hayatını etkileyecek büyüklükte yıkımlara sebep olabilecek baş kötüleri durdurma çabaları seyircilerin dikkatine sunuyor.

Dünya Savaşı zamanında geçen filmin yönetmen koltuğunda Matthew Vaughn oturuyor.

The King's Man: Başlangıç fragmanı