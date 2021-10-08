Haftanın filmleri (8 Ekim 2021)

Sansür

Prano Bailey-Bond'un yönetmenliğini yaptığı bir başka korku filmi "Sansür"ün konusu özetle şöyle:

"Enid Baines, film sansürcüsü olarak çalışan genç bir kadındır. Yaptığı titiz çalışmalarından gurur duyan Enid, izleyicileri birçok zararlı etkiden korur. Onun korumaya yönelik tutumu, kısa bir süre önce gıyaben öldüğü ilan edilen kardeşinin ortadan kaybolmasının ayrıntılarını hatırlayamamasından kaynaklanan suçluluk duygusuyla bağlantılıdır. Bir gün arşivden incelediği bir filmde, geçmişi ve kız kardeşinin kayboluşuyla benzer unsurlar barındırdığını keşfeder."

Sansür fragmanı