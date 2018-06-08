Haftanın Filmleri (8 Haziran 2018)

Jurassic World: Yıkılmış Krallık

Bu kez daha kalabalık, daha öfkeli, daha akıllılar! Ben serinin ilk filminden bu yana dinozorların tarafındayım. İnsanın toprağın her zerresini ele geçirme dürtüsü, dinozorların yaşama dürtüsüne yenik düşüyor benim cephemde. Filmde, Jurassic World'ün dinozorlar tarafından yıkılmasının üzerinden dört yıl geçiyor. O zamanlar yavru bir dinozor olan Blue de kadroda. Owen ve Claire'in dinozorları patlamak üzere olan yanardağ bölgesinden kurtarma çabalarını izleyeceğimiz J.A. Bayona imzalı filmde Chris Pratt, Bryce Dallas Howard ve serinin gediklisi Jeff Goldblum rol alıyor.

Jurassic World: Yıkılmış Krallık fragmanı