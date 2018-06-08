Haftanın Filmleri (8 Haziran 2018)
ntv.com.tr
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girdi. (Ceren Ala filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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1
Jurassic World: Yıkılmış Krallık
Bu kez daha kalabalık, daha öfkeli, daha akıllılar! Ben serinin ilk filminden bu yana dinozorların tarafındayım. İnsanın toprağın her zerresini ele geçirme dürtüsü, dinozorların yaşama dürtüsüne yenik düşüyor benim cephemde. Filmde, Jurassic World'ün dinozorlar tarafından yıkılmasının üzerinden dört yıl geçiyor. O zamanlar yavru bir dinozor olan Blue de kadroda. Owen ve Claire'in dinozorları patlamak üzere olan yanardağ bölgesinden kurtarma çabalarını izleyeceğimiz J.A. Bayona imzalı filmde Chris Pratt, Bryce Dallas Howard ve serinin gediklisi Jeff Goldblum rol alıyor.
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2
Zohak
Bir bitirme projesiyle daha karşı karşıyayız. Bu kez bir babanın içine giren cin, babasını annesini katlederken gören evlat Canan, yıllar sonra Canan’a musallat olan aynı cin... Korkunç sahneler var ancak ürkünç olmak korkutmaya yetmiyor. Görsel efekti hakkıyla kullanmayınca ortaya böyle işler çıkıyor. Filmi Adem Uğur yönetiyor.
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3
Acı, Tatlı, Ekşi
BKM'nin ikinci kez vizyona soktuğu filmler listesinde bu hafta Acı, Tatlı, Ekşi var. Günlük hayatlarında yakın dost olan Özge Özpirinççi ve Buğra Gülsoy'un birbirini tamamlayan kimyası bu aşk hikayesine de yansıdı. Ne kadar orijinal ve özgün bir iş diye sorarsanız, sınırları zorluyor diyemem. Ancak çeşitliliğin, çok sesliliğin, alternatiflerin Türkiye sinemasında varlık gösteriyor oluşuna şapka çıkartıyorum gibi bir cümle kurabilirim. Filmin yönetmeni Andaç Haznedaroğlu.
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4
Ayin
Ari Aster’in kısa filmi “The Strange Things About The Johnson's”u izlediyseniz “aile” kavramına yaklaşım biçimine dair ipuçları yakalayabilirsiniz. Yeni filmi Ayin ile Sundance Film Festivali’nde ayakta alkışlanan yönetmenin bakış açısına hayran olmamak mümkün değil. Toplumun en kutsal yapısı olan “aile” ile ilgili çarpık, ürkütücü ve hatta ironik yaklaşımına şapka çıkartıyorum. Korku türünü sevin ya da sevmeyin, filmi mutlaka izleyin. Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro ve Ann Dowd oyuncu kadrosunda.
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5
Borg/McEnroe
Ben doğmadan 2 yıl önce, 1980’de İsveçli profesyonel tenisçi Björn Borg ve en büyük rakibi ABD’li John McEnroe, Wimbledon Turnuvası’nda karşılaştı. İşte bu film, o karşılaşmaya kadar neler yaşandığını, birbirinden çok farklı iki adam bu rekabete nasıl hazırlandığını anlatıyor. Sverrir Gudnason ve Shia Labeouf’un başrolü paylaştığı filmi Janus Metz yönetiyor.
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6
Cumali Ceber 2
Cumali Ceber: Allah Seni Alsın’ın devam filmi, mahallesindeki huzurevinin yıkımını engellemeye çalışan Cumali Ceber'in hikâyesini anlatıyor. Halil Söyletmez, Serkan Şengül, Doğa Konakoğlu’nun rol aldığı filmi Kamil Çetin yönetiyor.
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7
Sevimli Tekneler
Simen Alsvik ve Will Ashurst’un yönettiği animasyon, genç kurtarma botu Elias'ın atıldığı macerada yasa dışı bir operasyonu ortaya çıkarmaya çalışmasını anlatıyor.
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8
Sihirli Müze
Sihirli bir müzeyi ve tüm şehri kurtarmak zorunda olan Harvie ve dostlarının macerasını anlatan animasyonu Martin Kotík yönetiyor.
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9
The Bookshop
Yönetmen Isabel Coixet'in Penelope Fitzgerald'ın aynı adlı romanından uyarladığı The Bookshop komik bir kasaba ve kararlı iki kadının hikayesini anlatıyor.
Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Bill Nighy, Hunter Tremayne, Honor Kneafsey ve James Lance'nin rol aldığı dram türündeki film 1950'li yılların İngiltere'sinde geçiyor.
Berlin Film Festivali'nde prömiyeri yapılan ve İspanya'nın Oscar'ı sayılan Goya'da "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" ödüllerini alan film; cesaret, iyimserlik ve kitap sevgisine dair bir yapım.