Haftanın fotoğrafları (6-13 Ağustos 2020)

Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan ve jeolojik yapısıyla Mars'taki Jezero'ya benzetilen Salda Gölü'nün doğal yapısı bozulmadan gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor. Bölgede korunan alan 4 bin 400 hektarken gölün tüm çevresini de kapsayacak şekilde 29 bin 500 hektara çıkartıldı. Salda Gölü etrafındaki doğal dokuya zarar verilmemesi için kıyı şeridinin kullanım alanı 500-600 metre kadar geriye çekildi. Kıyı şeridinde istisna olmayacak şekilde koruma alanı ilan edildi, yapılaşmaya da izin verilmeyeceği bildirildi. ( Bilal Altıok - Anadolu Ajansı )