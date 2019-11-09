Haftanın fotoğrafları (1-7 Kasım 2019)

Antalya'da kentin en işlek caddelerinde ve parklarında Örümcek Adam kostümüyle dolaşan Burak Soylu, yaptığı hareketlerle de her kesimin ilgisini çekiyor. Turizmci bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 26 yaşındaki Soylu, lise yıllarından itibaren dansa merak sardı. Çok sevdiği kurgusal kahraman "Örümcek Adam"ın dansını, ters duruşunu ve ağ atma gibi hareketlerini yapan Soylu, eğitim hayatını tamamladıktan sonra üç yıl önce "süper kahraman" olarak otellerde ve sokaklarda boy göstermeye başladı. Otellerde günübirlik gösteriler yaparak geçimini sağlayan Soylu, geriye kalan zamanlarında ise kentin en işlek caddelerinde, parklarında Örümcek Adam kostümüyle dolaşıyor, mini şov yapıyor. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )