Haftanın fotoğrafları (1-7 Kasım 2019)

Antalya’nın Kumluca ilçe sınırlarında çam ağaçlarıyla kaplı bir vadiye kurulmuş olan Likya dönemine ait Olympos şehri, köklü tarihi, antik kent kalıntıları, eşsiz doğası, bungalow evleri, caretta carettaların yumurta bıraktıkları enfes sahili, alternatif spor aktiviteleriyle keşif meraklılarının, özellikle sırt çantasını kapıp gelen kampçıların Akdeniz'deki evi olmayı sürdürüyor. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York kentinde geleneksel olarak düzenlenen Cadılar Bayramı yürüyüşü oldukça ilginç ve renkli görüntüler oluşturdu. Çizgi film, film ve öykü kahramanları gibi karakterlerden de esinlenen katılımcıların olduğu yürüyüş, dans gösterilerine de sahne oldu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nce "Kedi Villası"nda koruma altına alınan kardeş kediler "Su ve "Başak", 2-3 Kasım'sa İstanbul'da gerçekleştirilen "7. Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı" kapsamında düzenlenen "Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması"nda podyuma çıktı. Bir çok ülkeden 200 kedi ırkının katıldığı yarışmada "Su" isimli Van kedisi, jürilerden en yüksek puanı alarak birinci oldu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin 1875'te bestelediği, klasik balenin ölümsüz eserlerinden Kuğu Gölü Balesi'ni 13 yıl sonra Başkentli sanatseverlerle buluşturacak. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Rolex Paris Masters 2019 Tenis Turnuvası'nın beşinci gününde İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Fransız rakibi Jo-Wilfried Tsonga ile karşılaştı. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )
Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde şimşekler gökyüzünü aydınlattı. ( Burak Milli - Anadolu Ajansı )
Bitlis'in Ahlat ilçesinde ocaklardan geleneksel yöntemlerle çıkarılan Ahlat taşı, asırlardır tarihi yapıların ve evlerin en temel yapı malzemelerinden biri olarak kullanılıyor. Tarih boyunca bir çok medeniyetin hüküm sürdüğü bölgede yapılan kale, kilise, cami, kümbet, çeşme, minare ve kamu binaların hemen hepsinde kullanılan taş, üzerine yapılan süslemelerle de göz kamaştırıyor. Yazları serin, kışları sıcak tutma özelliğine sahip taş, binaların dış cephesinde sıva gerektirmediği gibi dayanıklılığı sayesinde yapıların yıllarca ilk günkü gibi görünmesini sağlıyor. Nemrut Dağı'nın eteklerindeki ocaklardan murç, çivi, balyoz ve levye yardımıyla kırılıp, bloklar halinde çıkarılan Ahlat taşı, atölyelerde işlenerek siparişle Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Çin'in Şian şehrinden yola çıkan China Railway Express (Çin Demiryolu Ekpresi), Ankara'da yetkililer tarafından uğurlanmasının ardından Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçen ilk yük treni oldu. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
Antalya’nın Kumluca ilçe sınırlarında çam ağaçlarıyla kaplı bir vadiye kurulmuş olan Likya dönemine ait Olympos şehri, köklü tarihi, antik kent kalıntıları, eşsiz doğası, bungalow evleri, caretta carettaların yumurta bıraktıkları enfes sahili, alternatif spor aktiviteleriyle keşif meraklılarının, özellikle sırt çantasını kapıp gelen kampçıların Akdeniz'deki evi olmayı sürdürüyor. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, vadi yatağı boyunca sonbahar renklerine bürünen ağaçlarla çevrili Karasu Çayı, güzel görüntü oluşturdu. ( Bestami Bodruk - Anadolu Ajansı )
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze'nin Cibalya Mülteci Kampı doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. İsrail güçleri, gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti. ( Ramez Habboub - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin ilk sualtı müzesi olan Side Sualtı Müzesi, 117 heykelden oluşan koleksiyonuyla dalış tutkunlarını mavi sularda masalsı bir yolculuğa çıkarıyor. İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK) Antalya Şubesi tarafından Manavgat ilçesinde yaptırılan Side Sualtı Müzesi, 31 Ekim 2015 tarihinde açıldı. Müzeyi, açıldığı günden bugüne 50 bin kişi su altına dalış yaparak ziyaret etti. Anadolu medeniyetinin zenginliklerini anlatan 117 heykelin sergilendiği müze, Side'nin yaklaşık 1,5 mil açığında, 11, 18 ve 24 metre derinliklerde bulunuyor. Bu müzede, Siperde asker, ayakta asker, top arabası, top mermisi, Mevlana ve semazenlerdenden oluşan 30'a yakın heykel, deve kervanı, Kurtuluş Savaşı ve Poseidon heykelleri, Türkiye haritası, Türk Bayrağı heykeli ve Suriye'deki savaştan kaçarken, denizde hayatlarını kaybeden çocuklar anısına yapılan çiçek bahçesini görmek mümkün. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
İzmir'de, aracın çarpması sonucu arka bacağı kopan "Fıstık" adlı köpek, öğretmen Mehmet Tanrıverdi'nin başlattığı çalışmayla protez yürütecine kavuştu. Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürü Öznur Çetin de projede Tanrıverdi'ye destek verdi. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )
Beyazıt Camisi'nin halıları 2. Abdülhamid Dönemi'nde 1889 yılında Hereke Fabrikasında dokundu. Desenleri önceden tasarlanan parça halıların birleştirilmesiyle, bütününde bir kompozisyonun meydana getirildiği yekpare desenli halılar, dokunduktan tam 130 yıl sonra ilk kez elden geçiriliyor. Restorasyonu devam eden Beyazıt Camisi'nin, 51 parçadan oluşan 1784 metrekarelik el dokuması 130 yıllık halısının restorasyon ve konservasyonu da 2 yıldır yürütülen hummalı çalışmaların ardından tamamlanmak üzere. ( Metin Pala - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan 2 bin 200 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gün batımı esnasında gök yüzünün kızıl renklere bürünmesi güzel görüntüler oluşturdu. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )
Bitlis'in Ahlat ilçesinde ocaklardan geleneksel yöntemlerle çıkarılan Ahlat taşı, asırlardır tarihi yapıların ve evlerin en temel yapı malzemelerinden biri olarak kullanılıyor. Tarih boyunca bir çok medeniyetin hüküm sürdüğü bölgede yapılan kale, kilise, cami, kümbet, çeşme, minare ve kamu binaların hemen hepsinde kullanılan taş, üzerine yapılan süslemelerle de göz kamaştırıyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan Ironman 70.3 Türkiye yarışları, Antalya'da başladı. Belek Turizm Merkezi'ndeki Kadriye Beach Park sahilinden başlayan yarışlarda 84 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcu mücadele ediyor. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )
Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle hazırlıksız yakalanan bazı sürücülere, araçların trafiği engellememesi için kara yolları ve polis ekipleri iş makineleriyle destek verdi. ( Kemal Özdemir - Anadolu Ajansı )
Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bağdat'taki göstericiler, Irak bayrakları taşıyarak hükümet karşıtı sloganlar attı. Bazı vatandaşlar, cadılar bayramı nedeniyle gösteriye, özel kıyafet ve makyajlarla katıldı. ( Murtadha Sudani - Anadolu Ajansı )
Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası 6. haftasında Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımı ile Volkswagen Arena'da karşılaştı. Darüşşafaka Tekfenli basketbolcu Jarrod Jones (21) ile Cedevita Olimpijalı oyuncu Jaka Blazic (sağ 2) bir pozisyonda mücadele etti. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
İran'da, "kızıl altın" olarak adlandırılan ve dünyanın en pahalı baharatları arasında yer alan safran hasadı başladı. İran'ın Rezevi Horasanı eyaletine bağlı Türbet Haydariye ilçesi, safran üretiminde önemli bir yer tutuyor. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze kentinin doğusunda yer alan Şucaiyye Mahallesi yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Rolex Paris Masters 2019 Tenis Turnuvası'nın beşinci gününde Fransız tenisçi Gael Monfils, Kanadalı rakibi Denis Shapovalo ile karşılaştı. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )
Kapalıçarşı'da bir kuyum ustasının yanında çırak olarak sadekarlığa başlayan 39 yaşındaki Bilge Gürsoy, göz alıcı sanatıyla erkeklerin egemen olduğu bu sektörde kadınların da başarılı olabileceğini gösterdi. Gürsoy, el işçiliğiyle altın, platin, gümüş gibi metal kısımlarına şekil verdiği mücevherlerin değerine değer katıyor. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
Van'da akşam saatlerinde şehrin üzerinde beliren hilal, güzel görüntü oluşturdu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Dünyanın en önemli sulak alanları arasında yer alan Gediz Deltası'ndaki İzmir Kuş Cenneti, sonbahar mevsiminde de flamingolara ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin Tuz Gölü ile birlikte ikinci flamingo üreme noktası olan Gediz Deltası'nda mevcut doğal kuluçka adasının dalga erozyonuyla erimesi nedeniyle 2011 yılında oluşturulan ve yaklaşık 6,5 dönüm yüz ölçümüyle dünyanın en büyük yapay kuluçka adasında bulunan flamingolar, beslenmek için gün boyunca su içerisinde yiyecek arayışını sürdürdü. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. ( Faisal Khan - Anadolu Ajansı )
Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde bulunan ve halk arasında "Türk Lokantası" olarak isimlendirilen 14 katlı bina, başkentte devam eden protestocularda eylemcilerin adeta kalesi ve ülkedeki gösterilerin de sembolü haline geldi. Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'na bakan cadde üzerinde yer alan ve 2003 işgali sırasında ABD güçlerince bombalanarak harabeye dönüşen metruk binanın stratejik konumunun farkına varan eylemciler, gösterilerin yeniden başladığı 25 Ekim'de binanın tüm katlarına yerleşerek güvenlik güçlerinin buraya yaklaşmasına izin vermedi. ( Murtadha Sudani - Anadolu Ajansı )
Avrupa Turu Rolex Serisi kapsamında bu yıl yedinci kez düzenlenecek Turkish Airlines Open öncesinde Türkiye Golf federasyonu (TGF) tarafından Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda gerçekleştirilen Turkish Airlines Pro-Am, turnuvası Antalya’da başladı. Turnuvada golfcü Erik van Rooyende yer aldı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Bolivar Meydanında, yaklaşan Cadılar Bayramı dolayısıyla Zombi yürüyüşü düzenlendi. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Kızıl Ordu'nun 7 Kasım 1941'de Kızıl Meydan'da toplanarak dönemin Nazi Almanya'sına karşı taarruza geçişinin yıl dönümü nedeniyle Moskova'da temsili askeri geçit töreni öncesi prova yapıldı. Kızıl Meydan'da düzenlenen geçit törenine Başkanlık Muhafız Alayı askerleri dönemin Sovyetler Birliği ordusu üniformalarıyla katıldı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Muş'ta ağaçlar, sonbaharın gelmesiyle sarı, yeşil ve kırmızının tonlarına büründü. Kentteki 2 bin 500 rakımdaki Çavuştepe'nde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtünün, sonbahar renkleriyle uyumu güzel görüntüler oluşturdu. ( İbrahim Yaldız - Anadolu Ajansı )
Sultanların gün batımını izlemek için seyir köşkleri yaptırdığı Edirne'de, turuncu ve kırmızının onlarca tonu, kızıla kayan renk cümbüşü ile batan güneşin, tarihi yapılarla oluşturduğu görüntüler kentin tümünü hayran bıraktırıyor. Türk-İslam eserlerinin zirvesi Mimar Sinan'ın ustalık imzası Selimiye, gün batımı vakti ayrı bir güzelliğe bürünüyor ( Salih Baran - Anadolu Ajansı )
Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen ilk ortak kara devriyesi tamamlandı. ( Ömer Yasin Ergin - Anadolu Ajansı )
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği ve bu yıl "İstanbul senin, durma koş" sloganıyla koşulan Vodafone 41. İstanbul Maratonu başladı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Antalya'da kentin en işlek caddelerinde ve parklarında Örümcek Adam kostümüyle dolaşan Burak Soylu, yaptığı hareketlerle de her kesimin ilgisini çekiyor. Turizmci bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 26 yaşındaki Soylu, lise yıllarından itibaren dansa merak sardı. Çok sevdiği kurgusal kahraman "Örümcek Adam"ın dansını, ters duruşunu ve ağ atma gibi hareketlerini yapan Soylu, eğitim hayatını tamamladıktan sonra üç yıl önce "süper kahraman" olarak otellerde ve sokaklarda boy göstermeye başladı. Otellerde günübirlik gösteriler yaparak geçimini sağlayan Soylu, geriye kalan zamanlarında ise kentin en işlek caddelerinde, parklarında Örümcek Adam kostümüyle dolaşıyor, mini şov yapıyor. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Altınordu ile İstanbulspor, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmanın hakemleri ile futbolcular sahaya "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" nedeniyle yüzlerinde maskeyle çıktı. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
Suriye'de Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 1 sivil yaşamını yitirdi. Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Kefrenbil ilçesi ile Keferruma beldesi, Kefer Secne, Serce ve Marrıthırme köylerine saldırdı. Saldırı sonucu, Kefer Secne köyünden dumanlar yükseldi. ( İbrahim Derviş - Anadolu Ajansı )
Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de yeniden başlayan hükümet karşıtı gösteriler aralıksız devam ediyor. Bağdat’taki Tahrir Meydanı’nda toplanan göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi. Törene katılanlar mum yakıp dua etti. ( Murtadha Sudani - Anadolu Ajansı )
Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezinin kulesinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerince müdahalede bulunuldu. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama (sağda), bir pozisyonda Çaykur Rizesporlu Montassar Talbi (solda) ile mücadele etti. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda, Şinan köyünde bulunan İhlas Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi de vuruldu. Saldırı sonucu hastanenin yüzde 80'inin yıkıldığı bildirildi. ( İzzeddin İdilbi - Anadolu Ajansı )