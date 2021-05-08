Haftanın fotoğrafları (1-7 Mayıs 2021)

Anadolu Ajansı 08.05.2021 - 09:34
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen “Avrasya 2021” uluslararası köpek fuarı 28’nci kez kapılarını hayvan dostlarına açtı. Uluslararası Kinoloji Federasyonu (FCI) ve Rusya Kinoloji Federasyonu iş birliğiyle Moskova'daki Crocus Expo Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar 250'den fazla ırk ve yaklaşık 12 bin köpeği bir araya getirdi. Fuarda ”köpek güzellik ve dans’’ yarışması yapıldı. Yarışmalara katılacak köpekler, sahipleri tarafından özenle hazırlandı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kızılkuyu köyündeki lale bahçesinde üretilen lale soğanları yurt içindeki ve 11 ülkedeki park ve bahçeleri süslüyor. ( Mehmet Çetin - Anadolu Ajansı )
Polonya'da yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı toplu aşılama gerçekleştirildi. Krakow kentinde kurulan mobil merkezlerde, toplu aşılama programı kapsamında Johnson and Johnson aşısı uygulandı. ( Omar Marques - Anadolu Ajansı )
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde sezonu tek yenilgiyle ilk sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Bursa Büyükşehir Belediyespor kupasına kavuştu. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmaya vatandaşların uyduğu, İstiklal Caddesi'nde Atlı Polislerin devriye gezdiği görüldü. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, baharla açan rengarenk lale ve endemik çiçekler güzel görüntü oluşturdu. ( Hüseyin Demirci - Anadolu Ajansı )
Hazreti Ali'nin şehit edilişinin 1360. yıl dönümü yaklaşması dolayısıyla, Irak'ın Necef kentindeki Hz. Ali Türbesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene katılanlar dua ederek ağıt yaktı. ( Karar Essa - Anadolu Ajansı )
Geçirdiği trafik kazasında bir bacağını kaybeden Ampute Milli Futbol Takımı'nın forvet oyuncusu Fatih Şentürk, hayallerinin önündeki "engel"i kaldırarak ay-yıldızlı formayla ter dökmenin gururunu yaşıyor. Üniversite sınavına hazırlandığı 2007'de geçirdiği trafik kazasında sol bacağını kaybeden ve 8 ay rehabilitasyon tedavisi gören Şentürk'ün hayatı, arkadaşlarının yönlendirmesiyle tanıştığı ampute futbolla değişti. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )
Trakya'da ekimi yapılan kanolaların çiçek açması ve buğdayların da yeşillenmesiyle tarlalarda renk cümbüşü yaşanıyor. Tekirdağ'da sarının en güzel tonuyla tabiatı süsleyen kanola çiçekleri ve buğday tarlaları baharda bölgeye ayrı bir güzellik kattı. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Mada Adası'nda yaşayan Yörüklerin kayıklarla yaylaya yaptıkları yolculuk ilginç görüntüler oluşturuyor. Beyşehir Gölü'nde bulunan ve yaklaşık 30 hanede 180 kişinin yaşadığı Mada Adası'ndaki hareketlilik mayısın gelmesiyle başlıyor. Hemen hemen her evde hummalı bir çalışmanın olduğu adada yaşayanlar, önce yaz ayları boyunca kullanacakları eşyalarını, kıyafetlerini, çadırlarını ve gıdalarını gölün kıyısına getiriyor. Ardından sürülerini getiren Yörükler, iki kayıkla çekilen dubaya, traktörlerini, eşyalarını ve hayvanlarını özenle yerleştiriyor. Yüzlerce keçi, inek ve koyun ile çoban köpeklerinin gölde kayıklarla çekilen duba üzerindeki yaklaşık 700 metrelik yolculuğu renkli görüntüler oluşturuyor. ( Süleyman Elçin - Anadolu Ajansı )
Paskalya (Easter) bayramı öncesindeki Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirileceğine inanılan “Kutsal Cumartesi” etkinliği, Çekya'nın başkenti Prag'da Çek Ortadoks Hristiyanlar tarafından kutlandı. Aziz Kiril ve Metodius Ortodoks Katedrali'ne gelen Hristiyanlar, "Kutsal Ateş" ile mumlarını yakarak dua etti. ( Lukas Kabon - Anadolu Ajansı )
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen Güney Asya ülkesi Nepal'de, gün içinde sakin bir yaşam hakim. Hindu, Budist, Müslüman ve farklı inanışların da bulunduğu Nepal, 30 milyona yaklaşan nüfusu ile ziyaretçilerine farklı kültürler ve yaşam tarzlarını bir arada görme imkanı sunuyor. (Kapilvatsu) ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'da 3 günden bu yana devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde 2 kişinin ölmesi, 150'den fazla kişinin yaralanmasının ardından hükümet yasa tasarısında değişikliğe gitme kararı aldı. Sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla devam eden vergi reformu karşıtı gösteriler, başkent Bogota'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de devam etti. Göstericiler ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Paskalya (Easter) bayramı öncesindeki Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirileceğine inanılan “Kutsal Cumartesi” etkinliği, Doğu Kudüs'teki Etiyopyalı Ortadoks Hristiyanlar tarafından kutlandı. Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ne gelen Hristiyanlar, "Kutsal Ateş" ile mumlarını yakarak dua etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
Fransa'da düzenlenen 1 Mayıs gösterilerinde çıkan olaylarda 39 kişi gözaltına alındı. Başkent Paris'te sendikaların ve sivil toplum kuruluşların çağrısıyla düzenlenen 1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde, Republique Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Nation Meydanı'na kadar yürüdü. Sarı yelekliler de bu gösteriye katıldı. Eylemde, göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanırken, eylemciler bir çöp bidonunu ateşe verdi, bir bankanın camını kırdı ve çevreye zarar verdi. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
Brezilya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 14 milyon 665 bine ulaşırken, ticaret merkezi Sao Paulo eyaletindeki mezarlıklarda Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenler için cenaze defin işlemleri devam etti. ( Jose Antonio - Anadolu Ajansı )
Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. ( Jorge Cabrero - Anadolu Ajansı )
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Berlin'de protestolara sahne oldu. Göstericiler yer yer polisle çatıştı. Protestocular polise taş, şişe ve tehlikeli cisimler attı. Polis bazı göstericileri göz altına aldı. ( Cüneyt Karadağ - Anadolu Ajansı )
VakıfBank Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Verona'daki AGSM Forum'da İtalya'nın Carraro Imoco takımıyla karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Carraro Imoco takımından Paola Egonu (fotoğrafta) da mücadele etti. ( Pier Marco Tacca - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçilerle iftarda buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak, Tuzla'da faaliyet gösteren bir fabrikaya geldi. Erdoğan burada işçilerle orucunu açtı. ( Murat Kula - Anadolu Ajansı )
Beşiktaş, Süper Lig'in 39. hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin (solda) attığı gol sonrası sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da, günlük vaka sayısı 400 bini geçti. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 401 bin 993 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 523 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 19 milyon 164 bin 969'a yükselirken ölenlerin sayısı 211 bin 853'e ulaştı. Tedavisi süren hasta sayısı ise 3 milyon 268 bin 710'a çıktı. Ghaziabad kentinde vatandaşlar bölgeye gönderilen oksijen tüpleriyle nefes almaya çalışıyor. ( Amarjeet Kumar Singh - Anadolu Ajansı )
Başkent Ankara'da baharın gelmesiyle birlikte, Batıkent Vedat Dalokay Parkı’ndaki ağaçlar ve çiçekler güzel görüntüler oluşturdu. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )
"Paskalya Arifesi" olarak da isimlendirilen "Kutsal Cumartesi", Doğu Kudüs'teki Ortadoks Hristiyanlar tarafından kutlandı. Paskalya (Easter) bayramı öncesindeki Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirileceğine inanılan “Kutsal Cumartesi” etkinliği kapsamında yüzlerce Hristiyan, Kıyamet Kilisesi'ne akın etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
Çeşitli sendika ve konfederasyonlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. ( Esra Bilgin - Anadolu Ajansı )
Başkent Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Bir vatandaş, Uus Meydanı'nda bulunan güvercinleri besledi. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )
Edirne'de, Kakava'yı kutlayan Romanlar evlerinin önünde yaktıkları ateşten atlayıp müzik eşliğinde eğlendi. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu final mücadelesinde Beşiktaş Vodafone ile Fatih Vatanspor takımları Emirhan Otel Spor Kompleksi sahasında karşılaştı. Beşiktaş Vodafone takımı oyuncusu Jessica Çarmıklı (6), rakibi ile mücadele etti. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
On yılı aşkın süredir devam eden İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Ramazan Bayramı hazırlıkları sürüyor. Gazze'nin Refah kentinde bir kreşte toplanan bir grup gönüllü kadın, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere geleneksel bayram ikramlarından hurmalı ve cevizli kurabiye yaptı. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Muş'un Varto ilçesinde 69 yaşındaki Nazım Uzunboylu, 1968 yılından bu yana okuduğu gazete ve dergileri evinin odasında arşivliyor. ( Sabri Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Ankara'nın birçok bölgesinde sürüler halinde gezen, çıkardıkları ses ve renkleriyle ilgi çeken yeşil papağanların sayılarının gün geçtikçe arttığı gözleniyor. ( Fatih Kurt - Anadolu Ajansı )
Diyarbakır'ın turizm potansiyeline katkı sunmak isteyen lise öğrencisi Yekta Caner Tekin, "Karacadağ ve Çevresinin Jeoturizm Potansiyeli" adlı projesiyle TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda "coğrafya" kategorisinde bölge birincisi oldu. Tekin, yaklaşık 6 ay süren çalışmayla hem sahada hem de kurumlar aracılığıyla projesini hazırladı. (ARŞİV) ( Bestami Bodruk - Anadolu Ajansı )
Hayvan varlığıyla öne çıkan Bitlis'te, çetin kışın ardından yeşeren meralar, hayvan sürüleriyle şenlendi. ( Ahmet Okur - Anadolu Ajansı )
Fransa'da düzenlenen 1 Mayıs gösterilerinde çıkan olaylarda 39 kişi gözaltına alındı. Başkent Paris'te sendikaların ve sivil toplum kuruluşların çağrısıyla düzenlenen 1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde, Republique Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Nation Meydanı'na kadar yürüdü. Sarı yelekliler de bu gösteriye katıldı. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
Gazze'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla getirilen tedbirlerinin sona ermesinin ardından Müslümanlar, Büyük Ömer Camisinde ilk teravih namazını kıldı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Meksika'da metro üst geçidinin, üzerindeki tren vagonlarıyla çökmesi sonucu 23 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaza sonrası enkaz kaldırma çalışması başlatıldı. ( Manuel Velasquez - Anadolu Ajansı )
Düzce'deki Aydınpınar Şelalesi'nin turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı. Düzce merkez Aydınpınar köyü sınırları içerisinde bulunan Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı, şehir merkezine 10 kilometre mesafede yer alıyor. Güzeldere ve Samandere Şelaleleri arasında ve yol güzergahı üzerinde bulunan şelale, arka arkaya dökülen 5 ayrı şelale kümesinden oluşuyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Konya'da sokak hayvanlarını besleyen ve yaralı olanlara yardım eden 17 yaşındaki Mehmet Duman, duyarlılığıyla örnek oluyor. ( Serhat Çetinkaya - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uygulama noktası kuran polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Denetime bağlı olarak trafikte kısmi yoğunluk oluştu. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Cankurtaran belgesi almayı hak kazanan down sendromlu milli yüzücü İrem Öztekin, hedefi olan yüzme antrenörlüğüne bir adım daha yaklaştı. İrem Öztekin, 2020-2021 akademik yılı özel yetenek sınavlarında yakaladığı başarı ile Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi "Antrenörlük Eğitimi Bölümü"ne başladı. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
İran'da ramazan ayının 19, 21 ve 23'üncü günlerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi, koronavirüs gölgesinde ihya edildi. Şeb-i İhya olarak adlandırılan bu gecelerde mescitlerde toplanan İranlılar, toplu halde imsak vaktine kadar dua ediyor. Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyan Tahranlılar, ramazan ayının 21. gecesini aileleriyle birlikte, İmam Sadık Camii'nin dışında ibadet etti. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )
Irak’ta, Hz Ali’nin şehit edilişinin 1360. Yılı anısına binlerce Şii Necef kentindeki Hz. Ali türbesine akın etti. Iraklı Şiiler tarafından ramazan ayının 19, 21 ve 23. günlerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi’ne de denk gelen gecede, çok sayıda Iraklı, toplu halde ibadet etti. ( Karar Essa - Anadolu Ajansı )
Kudüs'teki Filistinliler, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyan Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda kurulan yer sofralarında oruçlarını açtı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde polisin "arama emri" ile evine gittiği sırada aracı ile kaçmaya çalışırken vurulan siyahi Andrew Brown'ın cenaze töreni Elizabeth City bölgesinde düzenlendi. Törene, Brown'ın aile üyelerinin yanı sıra Amerikalı sivil haklar aktivisti ve din adamı Al Sharpton ile çok sayıda kişi katıldı. ( Peter Zay - Anadolu Ajansı )
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tam kapanma tedbirlerini ihlal eden kişi, polisten kaçmak için tırmandığı kayalıkta mahsur kalınca imdadına kurtarma ekipleri yetişti. Kayalıklara tırmanan ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu halat yardımıyla S.Ç'yi kurtardı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde etkili olan yağışın ardından beliren gökkuşağı, güzel görüntüler oluşturdu. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )
Başkent Ankara'da baharın gelmesiyle birlikte, Batıkent Vedat Dalokay Parkı’ndaki ağaçlar ve çiçekler güzel görüntüler oluşturdu. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da toplam vaka sayısı 20 milyona yaklaştı. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 368 bin 147 yeni Kovid-19 vakasının saptanmasıyla toplam vaka sayısı 19 milyon 925 bin 604'e yükseldi. Son 24 saatte 3 bin 417 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 218 bin 959'a yükseldi. Kovid-19 nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesiyle krematoryumlarda yer kalmamasının ardından, Delhi kentinde ölüler, geçici olarak inşa edilen mekanlarda yakılmaya başladı. ( Stringer - Anadolu Ajansı )
Vatikan'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında üçüncü kez kapalı olan Vatikan Müzesi bugün yeniden ziyarete açıldı. Açılmayla birlikte, ziyaretler rezervasyon ile gerçekleştirilirken, maske ve sosyal mesafe kuralları da ziyaret sırasında zorunlu hale getirildi. ( Riccardo De Luca - Anadolu Ajansı )
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan Konya'daki Kozağaç Parkı ile Millet Bahçesi'ndeki ağaçlar ilkbaharın renklerine bürünerek görsel güzellik oluşturdu. ( Ömer Süt - Anadolu Ajansı )
Antalya'da bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Uluslararası Kum Heykel Festivali'nde yeni sezon hazırlıkları için kum heykeltıraşlar çalışmalarına başladı. Lara Halk Plajı'nda yer alan, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçinin ilgi gösterdiği festivalde, yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de de "Dünya Harikaları, Mitoloji ve Deniz Efsaneleri" temasıyla ziyaretçilerini ağırlayan festival, bu yıl alana eklenen yeni heykellerle kapılarını açacak. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Büyük Çamlıca Camisi, açıldığı gün olan 3 Mayıs 2019'dan bugüne 12 milyon ziyaretçiyi ağırladı. 268 rakımlı Çamlıca Tepesi'nde temeli 7 Ağustos 2013'te atılan Büyük Çamlıca Camisi, Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile günümüz çizgilerini bütünleştiren şehrin sembolleri arasına katıldı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
"Paskalya Arifesi" olarak da isimlendirilen "Kutsal Cumartesi", Doğu Kudüs'teki Ortadoks Hristiyanlar tarafından kutlandı. Kıyamet Kilisesi'nin içinde ve çevresinde gerçekleşen kutlamalarda bando takımı da yer aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
Turizmin önemli merkezlerinden biri olan Antalya’da baharın gelmesiyle birlikte, Akdeniz Üniversitesindeki ağaçlar çiçek açtı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Mersin'de taksicilik yapan 27 yaşındaki Ömer Efe Tektaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde, müşterilerinin yüzünü güldürmek için mesaisi sırasında kurgusal kahraman olan "Batman" kostümünü giyiyor. Salgın döneminde evinden çıkamayan yaşlı vatandaşların market alışverişlerini gönüllü yaparak evlerine teslim eden genç taksici, gezdiği mahallelerdeki çocuklardan da büyük ilgi görüyor. Tektaş, masal anlattığı çocuklara hediyeler vermeyi ihmal etmiyor. ( Sezgin Pancar - Anadolu Ajansı )
İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya olan Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan Filistinliler, gösteri düzenledi. İsrail'in bölgedeki bazı evleri yıkma planı ile kenti Yahudileştirme çalışmalarını protesto eden göstericilere, İsrail güçleri sert müdahalede bulundu. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
Afganistan’ın başkenti Kabil'de petrol istasyonunda dün gece çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti. ( Haroon Sabawoon - Anadolu Ajansı )
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, 2020-2021 sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyon oldu. Inter 11 yıl aradan sonra ligde mutlu sona ulaşırken, tarihinde 19. şampiyonluğunu kazandı. Milano’nun ünlü meydanı “Piazza del Duomo”da bir araya gelen takım taraftarları, şampiyonluk kutlamalarına katıldı. ( Pier Marco Tacca - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, ramazan ayının son cuma namazı, camilerde alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kılındı. Fatih Camisi'ne gelen vatandaşlar, cuma namazını Kovid-19 önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak eda etti. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da, günlük vaka sayısı 400 bini geçti. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 401 bin 993 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 523 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 19 milyon 164 bin 969'a yükselirken ölenlerin sayısı 211 bin 853'e ulaştı. Tedavisi süren hasta sayısı ise 3 milyon 268 bin 710'a çıktı. Başkent Yeni Delhi'de toplu krematoryumda cenaze işlemleri devam ederken koruyucu kıyafetler giyen görevliler, Kovid-19 nedeniyle ölen kurbanları Hindu geleneklerine göre yakma işlemleri için hazırlıyor. ( Amarjeet Kumar Singh - Anadolu Ajansı )
Ramazan ayının son cuma namazı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak kılındı. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 76. yılı kutlamalarının hazırlıkları sürüyor. Rusya’daBaşkent Moskova’da 9 Mayıs’da yapılacak Zafer bayramı askeri geçit töreninin genel provası yapıldı. Tarihi Kızıl Meydanda askeri birlikler törene katıldı. Geçit töreninde Rus T-72 B3 tankları yeraldı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Düzce'de sağanağın ardından yuvaları zarar gören 3 saka kuşu yavrusu, kendilerine karakol bahçesindeki ağaca plastik saksıdan yuva yapan jandarma ekiplerinin maskotu haline geldi. Yeni yuvalarına kavuşan yavrular, sık sık yuvalarından çıkarak çekinmeden jandarma ekiplerinin yanına geliyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Güreşte Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da başladı. Turnuva kapsamında, kadınlar serbest stil yarı final mücadelesinde, Milli güreşçi Buse Tosun (solda) ile Dominikli rakibi Yessica Coraima Oviedo Perez (sağda) karşı karşıya geldi. ( Borislav Troshev - Anadolu Ajansı )
Pakistan'ın Rawalpindi kentinde, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak olan bir haftalık kapanma öncesinde toplu taşımada yoğunluk yaşandı. Ramazan Bayramı öncesi şehir dışına çıkmak isteyen ve otobüslerde yer bulamayan Pakistanlıların, araçların üzerinde seyahat ettikleri görüldü. ( Muhammad Reza - Anadolu Ajansı )
Irak'ın Erbil kentinde seyyar tezgahlar ve lokantalarda satılan türlü sokak lezzetleri, uygun fiyatlı yeme-içme imkanları ve çayhanelerin yola taşan sandalyelerinde kömürde çay eşliğinde tüketilen kavrulmuş ay çekirdeğiyle ünlü İskan Caddesi'nde ramazan geceleri hareketlilik hiç dinmiyor. Tarihi 1960'lı yıllara dayanan kentin en eski caddelerinden İskan'da ramazan ayı nedeniyle iftar ve sahur saatleri arasında her zamankinden daha fazla kalabalık görülüyor. ( Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - Anadolu Ajansı )
Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 76. yılı kutlamalarının hazırlıkları sürüyor. Rusya’daBaşkent Moskova’da 9 Mayıs’da yapılacak Zafer bayramı askeri geçit töreninin genel provası yapıldı. Tarihi Kızıl Meydanda askeri birlikler törene katıldı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin önemli kesme gül ve salon bitkisi üretiminin yapıldığı Çukurova'da, Anneler Günü'ne sayılı günler kala kısıtlamadan muaf tutulan mezatlarda hareketlilik yaşanıyor. ( Serkan Avci - Anadolu Ajansı )
Pazar yerlerinin cumartesi günü açılması yönündeki kararın ardından Türkiye'nin önde gelen yaş meyve ve sebze üretim merkezlerinden Mersin'de halden 81 kente ürün sevkiyatı yapıldı. Hal esnafı, siparişlere yetişebilmek için gün boyunca tır, kamyon ve kamyonetlere ürün yükledi. ( Sezgin Pancar - Anadolu Ajansı )
Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorluğu yolculuğu devam ediyor. Göç sırasında balıklar martılar tarafından avlanılıyor. ( Necmettin Karaca - Anadolu Ajansı )
Bosna Hersek'in en güçlü adamı Nedzmin Ambeskovic (fotoğrafta), ağustosta İngiltere'de düzenlenecek "Dünyanın En Güçlü Adamı" yarışması için bütün gücüyle hazırlanıyor. Yüklü bir halterin veya çubuğun kalça seviyesine kadar kaldırıldığı ve yere geri yerleştirmeden önce gövdenin zemine dik tutulduğu bir ağırlık antrenmanı olan deadlift disiplininde hazırlanan Ambeskovic'in rutin antrenmanına AA ekibi de katıldı. ( Samır Jordamovıc - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı kitlesel gösteriler düzenleyen binlerce kişi, sayıları azalmakla beraber protestolara kaldığı yerden Los Heroes anıtı çevresinde devam etti. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Orta Amerika ülkesi El Salvador'un başkenti San Salvador'da, kadın askerler, La Libertad Birimi, San Juan Opico belediyesinin Topçu Tugayı'nda tüfek ve disiplin manevralarının eğitimine katılıyor. 197 yaşında olan Salvador ordusu her yıl 7 Mayıs'ta "Salvadorlu Askerlerin Günü"nü kutluyor. El Salvador Silahlı Kuvvetleri'nde şu anda 194 kadın görev alıyor. ( Alex Pena - Anadolu Ajansı )
En zorlu meslek grupları arasında yer alan demir döküm işçileri, zaman zaman bin 500 derecede yanan ocakların başında alın teri dökerek Ramazan ayında da evlerine ekmek götürüyor. Riskli meslek grupları arasında yer alan demir döküm sanayisinde çalışan Ankara'daki işçiler, çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği kurallarının yanında Covid-19 pandemisi önlemlerine uygun şekilde sürdürüyor. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )
Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 76. yılı kutlamalarının hazırlıkları sürüyor. Rusya’da Başkent Moskova’da 9 Mayıs’da yapılacak Zafer bayramı askeri geçit töreninin genel provası yapıldı. Tarihi Kızıl Meydanda askeri birlikler törene katıldı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Kudüs'teki Filistinliler, İsrail yönetiminin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı aileleri evlerinden zorla çıkarma planını protesto etmek için bölgede toplanmak istedi. Mahalleye çıkan yolları kapatan İsrail polisi, Filistinli bir aileye ait evin kapısını zorla kırarak baskın düzenledi, 2 kişiyi gözaltına aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
Guatemala'da yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı aşılanma başladı. San Marcos'a bağlı San Pedro Sacatepequez'de yaşlı vatandaşlara AstraZeneca aşısı yapıldı. ( Luis Vargas - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda düzenlenen "Ailelerin bir günü" isimli etkinlikte, Florida'daki yaşlılar, New York bölgesinde yaşayan diğer aile üyeleriyle, Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana ilk kez bir araya geldi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Güreşte Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da başladı. Turnuva, Covid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz düzenlendi. ( Borislav Troshev - Anadolu Ajansı )
Kudüs'te İsrail’in evlerinden zorla çıkarmak istediği Filistinliler, kendilerine destek verenlerle Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerinin önünde iftar sofrası kurdu. Bu sırada Yahudi yerleşimciler iftar vaktinde Filistinlilerin masalarına evlerin çatılarından taş, cam şişe ve çeşitli nesneler atmaya başladı. Yahudi yerleşimcilerin saldırısına karşılık veren Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında arbede yaşandı, iftar masaları dağıldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
Afganistan’ın başkenti Kabil'de petrol istasyonunda dün gece çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti. ( Haroon Sabawoon - Anadolu Ajansı )
Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 647 artarak 1 milyon 697 bin 305’e yükseldi. Cikarang bölgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı öncesi seyahat kısıtlaması getirildi. Cakarta-Cikampek otoyoluna kontrol noktası kuran polisler, evrak kontrolü yaptı. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Ajansı )
İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentine düzenlenen baskın sırasında 16 yaşındaki Filistinli çocuk Sait Avde şehit oldu. Avde için, Nablus kentine bağlı Odala beldesinde cenaze töreni düzenlendi. ( Issam Rimawi - Anadolu Ajansı )
Sivas’ta köylüler tarafından bulunan 2 kurt yavrusu Doğa Koruma Milli Parklar Şubesine teslim edildi. ( Serhat Zafer - Anadolu Ajansı )
Guatemala'daki San Vicente Pacaya kasabasındaki Pacaya Yanardağı yeniden faaliyete geçerek patladı. ( Luis Vargas - Anadolu Ajansı )
Türkiye ile Rusya arasında 5 mart tarihinde imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra, Halep kentine bağlı Kafr Numan Beldesi'ndeki evlerine dönen Suriyeliler toplu iftar yaparak aynı sofrada buluştu. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanmanın uygulanmasına rağmen Hıdırellez için Samsun'da gün doğumunda sahilde toplananlar, dileklerini kumlara yazdı ve gün doğumunu izledi. ( Mehmet Kumcağız - Anadolu Ajansı )
Anadolu'nun konargöçerlik yaşam tarzının son temsilcilerinden Sarıkeçili Yörükleri, mevsim değişikliklerinde yaptıkları tarihi yolculuğu gelişen teknolojiye rağmen deve ve atlarla devam ettiriyor. Kış aylarını ılıman iklimin hüküm sürdüğü Mersin'de geçiren Yörükler, sıcakların etkisini göstermesiyle serin yaylalara sahip Konya ve Karaman'a göç ediyor. Yörüklerden 23 yaşındaki Fatma Dilekmen, gününü sürüdeki hayvanlarla ilgilenerek geçiriyor. ( Sezgin Pancar - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı kitlesel gösteriler düzenleyen binlerce kişi, sayıları azalmakla beraber protestolara kaldığı yerden devam etti. Hayatını kaybedenleri anmak üzere Park Way Avenue'da toplanan göstericiler, mumlar yakarak çiçek bıraktı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Filistinliler, İsrail yönetiminin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı aileleri evlerinden zorla çıkarma planını protesto etti. Göstericilere müdahale eden İsrail polisi, bazı Filistinlileri darp etti bazılarını ise gözaltına aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )