Haftanın fotoğrafları (1-7 Mayıs 2021)

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da, günlük vaka sayısı 400 bini geçti. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 401 bin 993 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 523 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 19 milyon 164 bin 969'a yükselirken ölenlerin sayısı 211 bin 853'e ulaştı. Tedavisi süren hasta sayısı ise 3 milyon 268 bin 710'a çıktı. Başkent Yeni Delhi'de toplu krematoryumda cenaze işlemleri devam ederken koruyucu kıyafetler giyen görevliler, Kovid-19 nedeniyle ölen kurbanları Hindu geleneklerine göre yakma işlemleri için hazırlıyor. ( Amarjeet Kumar Singh - Anadolu Ajansı )