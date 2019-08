Haftanın fotoğrafları (10 Ağustos 2019)

Kalça çıkığı rahatsızlığı geçiren köpeğinin tedavisi için havuzlu ev kiralayan, zamanla burayı diğer köpeklerin de fizik tedavi ve rehabilitasyon göreceği bir otele dönüştüren Nur Çetinsaraç, "can dostları"na suda terapi hizmeti veriyor. "Dostum" olarak nitelediği köpeklerin bakım, barınma ve gıda ihtiyaçlarına yönelik çeşitli ürünlerin ithalini yapan Çetinsaraç, kalça çıkığı ameliyatı yapılan köpeği Çarşı'nın fizik tedavi görmesi için Beykoz'da 4 dönüm üzerine inşa edilen havuzlu ev kiraladı. Yeni operasyon geçiren hayvan dostlarının tedavi süreçlerini hızlandırmak amacıyla zamanla burayı köpek oteline dönüştüren Çetinsaraç, konforlu bir ortamda köpekler için suda terapi hizmetinin yanı sıra konaklama, fizik tedavi ve rehabilitasyon imkanı da sunuyor. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, halk arasında "peygamber devesi" olarak bilinen "Mantidae" böceği, avladığı kelebekle beslenirken görüntülendi. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye ve Japonya arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve dostluğun geliştirilmesi yönünde sergilediği çabalardan ötürü Japonya İmparatoru Naruhito tarafından "Yükselen Güneş Nişanı ve Büyük Kordonu (Grand Cordon of the Order of Rising Sun)" Nişanının Taltif Töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Tören, "Batı'dan Doğu'ya Türk Müziği ile Yolculuk Konseri" ve dans gösterilerinin ardından sona erdi. ( Erçin Top - Anadolu Ajansı )