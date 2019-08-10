Haftanın fotoğrafları (10 Ağustos 2019)

1 Turizmde hareketli bir sezon yaşayan ve yeni bir rekora koşan Türkiye'de, Kurban Bayramı'nda 5 milyon üzerinde kişinin seyahat etmesi bekleniyor. Bayramda Antalya'ya seyahat edenler, Finike ilçesindeki sahilleri ve doğal güzellikleri de görme imkanı bulacak. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

2 Bitlis Vadi Doğa ve Spor Kulübü üyeleri, 2 bin 800 rakımlı Nemrut Dağı'nda zirve yaptı. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla sağlanan huzur ortamını fırsat bilen doğaseverler, düzenledikleri doğa yürüyüşü ve dağ tırmanışı gibi etkinliklerle bölgenin güzelliklerini tanıtıyor. Bu kapsamda, dağcılar ve doğaseverlerden oluşan 30 kişi, 2 bin 800 rakımlı Nemrut Dağı'na tırmandı. ( Ahmet Okur - Anadolu Ajansı )

3 Antalya'da düzenlenen 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği açılış töreniyle başladı. Etkinlik kapsamında kurulan çadırlardaki yerlerini alan katılımcılar, gece de gökyüzünü izleme fırsatı buldu. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

4 Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hacı adaylarının sayısının arttığı Mekke'de Müslümanlar ibadetlerini Kabe ve çevresinde yapabilmek için adeta birbiriyle yarışıyor. Hacı adayları vakit namazlarını kabede kılıyor. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )

5 Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle yerinden edilen siviller, kalıcı ateşkes sağlanması ve evlerine dönebilme umudunu koruyor. Saldırılar sonucu İdlib'in Han Şeyhun ilçesindeki bir çok bina kullanmaz hale geldi. ( İzeddin İdilbi - Anadolu Ajansı )

6 Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde organize edilen "Sivrihisar Model Uçak ve Paraşüt Festivali 2019"da katılımcılar gökyüzüne renklendirdi. Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, kırmızı renkli "Pitts S2-B" uçağıyla, ülkenin ilk profesyonel akrobasi pilotu babası Ali İsmet Öztürk ise "Mor Menekşe" adlı uçağıyla gösteri uçuşu yaptı. (Ali Atmaca - Anadolu Ajansı)

7 Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde Murat Nehri'ne giren çocuklardan 3'ünün boğulduğunu, bir çocuğun hastanede tedavisinin sürdüğünü bildirdi. Burada dalgıç, jandarma timleri, polisi ve AFAD arama faaliyetine devam ediyor. ( İbrahim Yaldız - Anadolu Ajansı )

8 Rusya'nın başkenti Moskova'daki Pushkinskaya Meydanı'nda adil seçim çağrısıyla izinsiz protesto düzenlendi. Güvenlik güçleri bazı protestocuları gözaltına aldı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

9 Antalya'da düzenlenen 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği kapsamında kurulan çadırlardaki yerlerini alan katılımcılar, gece gökyüzünü izleme fırsatı buldu. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

10 Kalça çıkığı rahatsızlığı geçiren köpeğinin tedavisi için havuzlu ev kiralayan, zamanla burayı diğer köpeklerin de fizik tedavi ve rehabilitasyon göreceği bir otele dönüştüren Nur Çetinsaraç, "can dostları"na suda terapi hizmeti veriyor. "Dostum" olarak nitelediği köpeklerin bakım, barınma ve gıda ihtiyaçlarına yönelik çeşitli ürünlerin ithalini yapan Çetinsaraç, kalça çıkığı ameliyatı yapılan köpeği Çarşı'nın fizik tedavi görmesi için Beykoz'da 4 dönüm üzerine inşa edilen havuzlu ev kiraladı. Yeni operasyon geçiren hayvan dostlarının tedavi süreçlerini hızlandırmak amacıyla zamanla burayı köpek oteline dönüştüren Çetinsaraç, konforlu bir ortamda köpekler için suda terapi hizmetinin yanı sıra konaklama, fizik tedavi ve rehabilitasyon imkanı da sunuyor. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

11 Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. ( Miraç Kaya - Anadolu Ajansı )

12 Romanya Deniz Kuvvetleri'nin sembolik öneme sahip yelkenli askeri eğitim gemilerinden "Mircea"nın hizmete girişinin 80. yılı, gemide verilen resepsiyonla kutlandı. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

13 Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hububat merkezlerinden Muş'ta, buğday ve arpa hasadına başlandı. Kentteki 134 bin hektarlık alanda, en yeni tarım araçları ve biçerdöverlerle çiftçilerin bir yıllık emekleri hasat ediliyor. ( Yahya Sezgin - Anadolu Ajansı )

14 Filipinler'in başkenti Manila'da, muson yağmurlarının yol açtığı sel hayatı olumsuz etkiledi. Bazı mağdurlar selden, şişme bot ile kurtulmaya çalıştı. ( LITO BORRAS - Anadolu Ajansı )

15 Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hububat merkezlerinden Muş'ta, buğday ve arpa hasadına başlandı. Kentteki 134 bin hektarlık alanda, en yeni tarım araçları ve biçerdöverlerle çiftçilerin bir yıllık emekleri hasat ediliyor. ( Yahya Sezgin - Anadolu Ajansı )

16 Hasan Dağı'nda ilki gerçekleştirilen Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası'nda 50 kilometre mesafe yarışları başladı. ( Murat Öner Taş - Anadolu Ajansı )

17 Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde sıcak havadan bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Fethiye'de plajlar, vatandaşlar ve yabancı turistlerle doldu. ( Ali Rıza Akkır - Anadolu Ajansı )

18 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından otoyolda makam aracını kullandı. ( Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer - Anadolu Ajansı )

19 Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen yayla şenlikleri, enduro motosiklet yarışları ve boğa güreşleriyle sona erdi. ( Mehmet Çakmak - Anadolu Ajansı )

20 Antalya'nın Kemer ilçesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların korunması için kurulan 5 kişilik "caretta timi", 10 gönüllüyle küçük canlıların rahatı için göz kırpmadan nöbet tutuyor. İlçede faaliyet gösteren Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonunca, Çıralı sahiline gelen kaplumbağalar, yavruları ve yumurtalarının korunması amacıyla iki yıl önce özel bir ekip oluşturuldu. Sahilde 21.00 ile 06.00 saatleri arasında görev yapan ekibin maaşları belediye ve bölgede bulunanlar tarafından karşılanıyor. Çıralı sahilinde yumurtalardan çıkan yavru carettalar, sabah saatlerinde denizle buluşuyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

21 İspanya, 2019 FIBA U18 Avrupa Şampiyonası final maçında Türkiye ile Nea Ionia Spor Salonu'nda karşılaştı. İspanya U18 milli takımı oyuncusu Alessandro Scariolo (11), bir pozisyonda Türkiye U18 milli takımı oyuncuları Furkan Haltalı (12) ve Berkan Aksu (6) ile mücadele etti. ( FIBA - Anadolu Ajansı )

22 Kalça çıkığı rahatsızlığı geçiren köpeğinin tedavisi için havuzlu ev kiralayan, zamanla burayı diğer köpeklerin de fizik tedavi ve rehabilitasyon göreceği bir otele dönüştüren Nur Çetinsaraç, "can dostları"na suda terapi hizmeti veriyor. "Dostum" olarak nitelediği köpeklerin bakım, barınma ve gıda ihtiyaçlarına yönelik çeşitli ürünlerin ithalini yapan Çetinsaraç, kalça çıkığı ameliyatı yapılan köpeği Çarşı'nın fizik tedavi görmesi için Beykoz'da 4 dönüm üzerine inşa edilen havuzlu ev kiraladı. Yeni operasyon geçiren hayvan dostlarının tedavi süreçlerini hızlandırmak amacıyla zamanla burayı köpek oteline dönüştüren Çetinsaraç, konforlu bir ortamda köpekler için suda terapi hizmetinin yanı sıra konaklama, fizik tedavi ve rehabilitasyon imkanı da sunuyor. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

23 Antalya'da düzenlenen 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği kapsamında kurulan çadırlardaki yerlerini alan katılımcılar, gece gökyüzünü izleme fırsatı buldu. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

24 Kolombiya'nın Cundinamarca eyaletine bağlı San Antonio kentindeki Santa Cruz Kuruluşu, hayvan kaçakçılığından ve sirklerden kurtarılan birçok türdeki hayvana ev sahipliği yapıyor. Dünyadaki en fazla biyolojik çeşitliliğe sahip ülkelerden biri olan Kolombiya'da, 467 tür memeli, 1,768 tür kuş, 609 tür amfibi ve 475 tür sürüngen bulunuyor. Uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığından sonra maymun, kaplumbağa ve sürüngen hayvanlar başta olmak üzere, çeşitli türdeki hayvanların kaçakçılığı ülkenin dördüncü büyük endüstrisi haline gelmiş durumda. Kurtarılan hayvanlar arasında bir Kapuçin maymunu da yer alıyor. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )

25 Mekke'de bulunan hacı adayları, son peygamber Hazreti Muhammed'in Medine'ye hicreti sırasında müşriklerden saklanırken Hz. Ebubekir ile üç gün geçirdiği ve bu sırada çok sayıda mucizenin gerçekleştiği Sevr Dağı ve mağarasını ziyaret ediyor. Gündoğarken Sevr Dağı'nda olan hacı adayları, dağın zirvesinden Mekke'yi seyrediyor. Hacı adaylarına, dağda bulunan kediler eşlik ediyor. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )

26 Gazze Şeridi'nde geçen yıl başlayan barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ayağını kaybeden Filistinli Ahmed Muaviye en-Naci, hac ibadeti için kutsal topraklara gelmenin sevincini yaşıyor. Hac ibadetini eda etmek için Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme kentinde bulunan Naci, Kabe'de tavaf etti. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

27 Iğdır'da dağ tırmanışı yaparken evlenme kararı alan dağcı çift, Tekelti Dağı'nın zirvesinde nikah kıydı. Gelin ve damat nikah töreninin ardından dağın zirvesinde fotoğraf çektirdi. ( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )

28 Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Mısır'ın başkenti Kahire'nin en büyük hayvan pazarı Seyyide Zeynep bölgesinde bayram telaşı yaşanıyor. Pazarda, ülkenin bir çok bölgesinden Kahire'ye getirilen büyük ve küçükbaş hayvanların satışı yapılıyor. ( Ahmed Al Sayed - Anadolu Ajansı )

29 Endonezya'da, Güney Sumatra'nın Ogan Ilir bölgesindeki bir turbalık alanda yangın çıktı. Yangından kaynaklanan duman sebebiyle görüş mesafesinde azalma yaşandı. ( Muhammad A.F - Anadolu Ajansı )

30 2018-2019 Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray ile kupa finalisti Akhisarspor, TFF Süper Kupa maçında Eryaman Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaraylı futbolcu Belhanda (sağ 2) ve Muslera (sağda) rakipleri ile mücadele etti. ( Erçin Top - Anadolu Ajansı )

31 Batı Afrika'nın Atlas Okyanusu'na açılan kapısı Senegal'in Djiffer (Jiffer) Burnu'nda tarım ve turizmin yanı sıra balıkçılık en gözde mesleklerin başında geliyor. Başkent Dakar'ın 190 kilometre güneyinde 180 bin hektar alana sahip ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Saloum Deltası'ndaki Djiffer Burnu'nda yaklaşık 800 tekne, sabahın erken saatlerinde balık tutmak için okyanus sularına ağ atıyor. Bölgede avlanmak için çok büyük imkanlara sahip olmayan balıkçılar, tamamen el yapımı ve rengarenk sandalları ile geçimlerini sağlamaya çalışıyor. ( Alaattin Doğru - Anadolu Ajansı )

32 UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda Sparta Prag ile Trabzonspor Generali Stadı'nda karşılaştı. Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sorloth (ortada) golden sonra sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. ( Lukas Kabon - Anadolu Ajansı )

33 Antalya'nın Kemer ilçesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların korunması için kurulan 5 kişilik "caretta timi", 10 gönüllüyle küçük canlıların rahatı için göz kırpmadan nöbet tutuyor. İlçede faaliyet gösteren Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonunca, Çıralı sahiline gelen kaplumbağalar, yavruları ve yumurtalarının korunması amacıyla iki yıl önce özel bir ekip oluşturuldu. Sahilde 21.00 ile 06.00 saatleri arasında görev yapan ekibin maaşları belediye ve bölgede bulunanlar tarafından karşılanıyor. Çıralı sahilinde yumurtalardan çıkan yavru carettalar, sabah saatlerinde denizle buluşuyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

34 Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, halk arasında "peygamber devesi" olarak bilinen "Mantidae" böceği, avladığı kelebekle beslenirken görüntülendi. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )

35 Kabe şehri Mekke, Arafat öncesi en yoğun günlerini yaşıyor. Hacı kafileleri Mekke'ye ulaştı. Vakit namazlarını Kabe'de kılan hacı adayları, ibadetlerini tavaf yaparak sürdürüyor. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )

36 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında tutulan Van kedisi "Nazlı", tek seferde 10 yavru doğurdu. Duygusallığı, cana yakınlığı, beyaz ipeksi tüyleri, "aslan yürüyüşü" ve farklı göz renkleriyle kentin en önemli kültür varlığı arasında yer alan Van kedileri, neslinin sürdürülebilmesi için özenle korunuyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

37 Düzce'de geçen ay yaşanan sel felaketinde zarar gören bölgelerde iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Bölgede 17-18 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinin ardından İl Özel İdaresi, DSİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çevre belediyelerden gelen ekipler, iş makineleri, vidanjör, kamyon, arıtma makinesi ve diğer malzemelerle çalışmalarını sürdürüyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

38 Kars'ın Arpaçay ilçesinde bulunan menderesler güzel görüntüler oluşturuyor. İlçeden geçen Carci çayının oluşturduğu menderesler havadan görüntülendi. ( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )

39 Fenerbahçe, hazırlık maçında İtalya'nın Cagliari takımı ile Ülker Stadyumu'nda karşılaştı. Fenerbahçeli oyuncu Garry Rodrigues (24) bir pozisyonda Cagliari oyuncusu Radja Nainggolan (4) ve Marko Rog (38) ile mücadele etti. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )

40 2018-2019 Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray ile kupa finalisti Akhisarspor, TFF Süper Kupa maçında Eryaman Stadı’nda karşılaştı. Galatasaray, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

41 Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Taşağıl Mahallesi'nin Arapbeleni mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor. ( Fatih Hepokur - Anadolu Ajansı )

42 Mekke'de 200 işçinin emeğiyle hazırlanan ve yaklaşık 700 kilogram saf ipek ile 120 kilogram gümüş ve altın kullanılarak oluşturulan örtü, Kabe ile buluşmak için Kurban Bayramı arifesini bekliyor. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )

43 Gazze kenti sahilinde bir araya gelen Filistinli Animatörler, akrobasi hareketleri yaparak ateşbaz gösterisi sundu. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )

44 Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, güvenlik güçleri tarafından ikinci kez düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Eski Cumhurbaşkanının evinde bir buçuk aydır nöbet tutan destekçileriyle güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 85 kişi yaralandı. ( Nezir Aliyev - Anadolu Ajansı )

45 Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremden zarar gören evlerde yaşayan vatandaşlar Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı ve Türk Kızılay tarafından kurulan çadırlara geçmeye başladı. İlçede bulunan Bozkurt Stadyumu'na AFAD ve Türk Kızılay tarafından getirilen çadırlar, askerler ve taraftar gruplarının da yardımıyla kuruldu. ( Evren Atalay - Anadolu Ajansı )

46 Antalya'da düzenlenen 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği açılış töreniyle başladı. Etkinlik kapsamında kurulan çadırlardaki yerlerini alan katılımcılar, gece de gökyüzünü izleme fırsatı buldu. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

47 UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda Sparta Prag ile Trabzonspor Generali Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sparta Praglı kaleci rakipleri ile mücadele etti. ( Lukas Kabon - Anadolu Ajansı )