Haftanın Fotoğrafları (11-17 Ekim 2019)
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı, eğlenceden spora, siyasetten sanata kadar haftaya damga vuran fotoğraflarını derledi. İşte geçtiğimiz haftaya damga vuran kareler...
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1
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile A Milli Futbol Takımı, Paris yakınlarındaki Stade de France’da karşılaştı.
Milli futbolcular Kaan Ayhan'ın attığı gol sonrası asker selamı verdi.
( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )
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2
Almanya'nın başkenti Berlin'de "Yokoluş İsyanı (Extinction Rebellion)" adlı çevreci grubun değişik noktalarda başlattığı "işgal eylemi" beşinci gününde sürüyor.
Şehir merkezindeki Başbakanlığa giden Marshall Köprüsü'nü araç trafiğine kapatan eylemcilere polisler müdahale etti.
( Abdülhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
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3
Osmanlı İmparatorluğunun 10. Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın gücü ve Mimar Sinan'ın dehasının vücut bulduğu Süleymaniye Külliyesi, 462 yıldır ihtişamını koruyor.
Heybetinin yanı sıra zerafetiyle de dikkati çeken Süleymaniye Camisi, külliyenin en önemli bölümünü oluştururken, yapı, tarih kokan medreseleri, türbeleri, şifahanesi, darüzziyafe ve kütüphanesiyle de ziyaretçilerini büyülüyor.
(Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
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4
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Genel Merkezi'nde mesaisine başladı. Bahçeli, partilileri selamladı.
( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )
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5
Sivas'ta, Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) 10 bin kişilik kız yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Öğrenciler, kampüs içerisindeki Tecer Yurdu'nun önünde hilal oluşturarak Türk bayrağı açtı. Yurt binasındaki öğrenciler de odalarının pencerelerinde Türk bayrağı salladı.
( Serhat Zafer - Anadolu Ajansı )
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6
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yetişen ve Osmanlı Devleti'nde saray sofralarını süsleyen "altın susam"daki üretim artışı çiftçilerin yüzünü güldürdü.
( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
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7
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında etkin rol oynayan yerli üretim T-155 Fırtına obüsleri, Barış Pınarı Harekatı'nda da terör hedeflerini tam isabet vuruyor. Türkiye'nin yerli imkanlarla ürettiği, daha önce "Fırat Kalkanı" ve "Zeytin Dalı" harekatlarında yararlanılan T-155 Fırtına obüsleri, tam isabet atışlarla YPG/PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası oluyor. Obüs bataryaları, harekat kapsamında, karadan ilerleyen TSK ve Suriye Milli Ordusu’na destek amacıyla, terör unsurlarına bomba yağdırarak, teröristleri etkisiz hale getiriyor.
Terör örgütüne ait hedefler obüs bataryalarının komuta ekibine bildiriliyor. Gelen bilgiler ışığında koordinatlara yönelen obüs namluları, "ateş" emrinin verilmesiyle peş peşe atışlar yapıyor.
( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )
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8
Rusya'nın başkenti Moskova'da Manege Fuar ve gösteri merkezinde Mercedes Benz Rusya Moda Haftası başladı. İlk gün programında BHSAD ‘FASHION DESIGN’ in kreasyonları sergilendi.
( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
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9
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, diplomatik temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Pence'i taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havaalanı'na iniş yaptı.
( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )
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10
Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan ve çok sayıda turisti ağırlayan Tunceli'nin Pertek ilçesi, su sporları imkanlarıyla da adından söz ettiriyor. Pertek Su Sporları Merkezi ile çok sayıda gencin kano ve raftingle buluşturulduğu ilçe, baraj gölünde rengarenk kanolara binerek kürek çeken sporcularla şenleniyor.
( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )
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11
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı. Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Busenaz, 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang ile karşı karşıya geldi. Şampiyon olduğu maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.
( Alexander Garmaev - Anadolu Ajansı )
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12
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan, Bogota Bölge Üniversitesi öğrencileri, protesto haklarının korunması ve eğitim ödeneğinin iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi. Gösteride, öğrenciler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.
( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
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13
Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'de işgali altındaki bölgelerden, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine havan saldırısı düzenlendi. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Akçakale ilçe merkezine havan saldırısı düzenlendi.
( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
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14
Meriç Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı.
( Salih Baran - Anadolu Ajansı )
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15
Galata (fotoğrafta) ve Beyazıt kuleleri, toplumda gittikçe daha yaygın hale gelen sağlık sorunlarından biri olan meme kanserine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla pembe renk ile ışıklandırıldı.
( Esra Bilgin - Anadolu Ajansı )
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16
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. hafta maçında Arnavutluk ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Atılan gol sonrası taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
( Ahmet İzgi - Anadolu Ajansı )
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17
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan ve dün terör örgütü YPG/PKK unsurlarından temizlenen Tel Abyad'da, bir direkte bulunan terör örgütünü simgeleyen bez parçasının yerine Suriye Milli Ordusu (SMO) bayrağı asıldı.
(Ömer Alven - Anadolu Ajansı )
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18
Ekvador'da hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırması üzerine 3 Ekim'de başlayan ve şu ana kadar en az 5 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterileri ve şiddet olayları sürüyor. Ülkenin birçok bölgesinden yola çıkarak başkent Quito'ya ulaşan büyük çoğunluğunu yerlilerin oluşturduğu hükümet karşıtı protestocular ülkenin yasama organı Ulusal Meclis'e girme girişiminde bulundu.
Günlerdir hükümet karşıtı protestolara sahne olan Ekvador'da parlamentoyu basmaya çalışan büyük bölümü yerli protestocular polis müdahalesi ile engellendi.
( Jonatan Rosas - Anadolu Ajansı )
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19
Lübnan'ın birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, Beyrut yönetimi Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bölge ülkelerinden yardım istedi. Lüban'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Damour bölgesinde çıkan yangınlarda çok sayıda araç hurdaya döndü.
( Hussam Chbaro - Anadolu Ajansı )
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20
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısına katıldı. Bakan Akar, salona girişinde asker selamı verdi.
( Arif Akdoğan - Anadolu Ajansı )
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21
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ''Festival of Lights'' adlı ışık festivali, kentin turistik yerlerinin ışıklandırılandırılmasıyla başladı. Tarihi Brandenburg Kapısı da ışıklandırılan binalar arasında yer aldı.
( Abdülhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
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22
Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan, Tunceli kent merkezine 8 kilometre uzaktan başlayarak Ovacık'a kadar uzanan Munzur Vadisi Milli Parkı, sonbaharda da birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Her mevsim zengin florası, yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken Munzur Vadisi Milli Parkı'nda tırtıllar da yaşıyor. Bir süre sonra kelebeğe dönüşecek olan tırtıllar, vücutlarındaki renk ve desenlerle göz kamaştırıyor.
( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )
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23
Siirt'in Tillo ilçesinde 80 öğrencinin bulunduğu Memduhiyye Kuran Kursu binasının çatısında yangın çıktı. Polis ekipleri ve öğrencilerin de müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.
( Fecri Barlık - Anadolu Ajansı )
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24
Edirne'de etkili olan sis, Selimiye Camisi'nde güzel görüntü oluşturdu. Minareleri, kubbesine kadar örtülü sisi delen cami, görüntüsüyle hayranlık uyandırdı.
(Salih Baran - Anadolu Ajansı )
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25
Ataköy Marina Mega Yat Limanı
( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
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26
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2019-2020 sezonu ilk haftasında B Grubu'nda Beşiktaş TRC İnşaat, Rusya temsilcisi Spartak Moskova Region ile karşılaştı. Beşiktaşlı Yvonne Anderson (solda) rakibi ile mücadele etti.
( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
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27
Afyonkarahisar'da yarın başlayacak Avrupa Motosiklet Akrobasi Şampiyonası'nın son ayağı Göbeklitepe Kültür Finali öncesi yarışmacılar hünerlerini sergiledi.
( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
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28
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçe merkezinin tamamının YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmesinin ardından Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından ilçenin Türkiye sınırındaki gümrük kapısına SMO bayrağı çekildi. Türkiye tarafındaki Suriyeliler de sevinç yaşadı.
( Eşber Ayaydın - Anadolu Ajansı )
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29
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın devam ettiği Suriye sınırının sıfır noktasında dolunay görüntülendi.
( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
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30
Suriye'deki iç savaşta yakınlarını kaybeden, bazıları yaralanan kız çocukları, yeni bir yaşam için sığındıkları Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hayata tutunmaya çalışıyor. Ülkelerindeki iç savaş yüzünden büyük acılar yaşayan çocukların kimisi ailesiyle kimisi de yakınlarıyla can güvenlikleri nedeniyle göç etmek zorunda kaldı. Bir kısmı Türkiye'deki yakınlarının yanına yerleşen, bir kısmı da yetimhanelerde barınan savaşın mazlum çocukları, Reyhanlı'da mutlu gelecek umuduyla yaşamlarını sürdürüyor. Savaş uçaklarından 1,5 yıl önce atılan bombaların evlerine isabet etmesi sonucu yüzü yanan Luceyn Kifretune (fotoğrafta) hayatta kaldığı için şanslı hissettiğini ve Türkiye'de bulunduğu için mutlu olduğunu söyledi.
( Cem Genco - Anadolu Ajansı )
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31
Barış Pınarı Harekatı'nın bir haftası geride kalırken operasyonlar, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin kırsal kesimlerinde sürüyor. Harekatın 4. gününde terörden arındırılan Rasulayn'ın kırsalında operasyonlar sürerken, zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.
( Hüseyin Nasır - Anadolu Ajansı )-
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32
Rusya'nın başkenti Moskova'da devam eden VTB Kremlin Сup Tenis Turnuvasında eleme müsabakalarında erkeklerde Fransız tenisçi Adrian Mannarino rakibi Kazakistan'lı Mikhail Kukushkin (fotoğrafta) ile karşılaştı.
(Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
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33
Akçakale'de konuşlu Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları, zırhlı araç ve otobüslerle sınıra gitti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kontrolünde ilerleyen konvoyun ilçeden çıkışı sırasında vatandaşlar Türk bayrağı açarak sevgi gösterisinde bulundu.
( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )
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34
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. hafta maçında Arnavutluk ile ile mücadele edeceği karşılaşma öncesi öncesi taraftarlar, Ülker Stadı'na gelmeye başladı.
( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )
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35
Avrupa Motosiklet Akrobasi Şampiyonası, Göbeklitepe Kültür Finali, Afyonkarahisar'da başladı. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinin ev sahipliğinde, Afyon Motor Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Macaristan, Polonya, Çekya ve Hırvatistan'dan 12 sporcu mücadele ediyor.
( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
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36
Barış Pınarı Harekatı'nın bir haftası geride kalırken operasyonlar, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin kırsal kesimlerinde sürüyor. Harekatın 4. gününde terörden arındırılan Tel Abyad'da, Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları güvenlik önlemi alarak, arama-tarama faaliyeti sürdürüyor.
( Ömer Alven - Anadolu Ajansı )
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37
Edirne'de, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenciler, odalarının ışıklarıyla "Barış Pınarı" yazarak Mehmetçik'e destek mesajı verdi. Öğrencilerin bir kısmı da Türk bayrağı açtı.
( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
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38
Senkronize dansta "dünyada en hızlı gösteri yapan grup" olarak nitelendirilen Rus Todes Dans Topluluğu, yüksek enerjileri ve uyumlarıyla Ankaralı seyircileri hayran bıraktı. Hızlı tempoları nedeniyle gösterilerine "Dansın Formula'sı" denilen grupta yer alan 50 dansçı, ATO Congresium'da, sahnede karnaval havası yarattı. Temponun hiç düşmediği dans gösterisinde, kimi zaman New York sokaklarını kimi zaman Vahşi Batı'yı kimi zaman bir havaalanını fon yapan, Arap, Çin, Hint, Rus, Kafkas figürlerini yeniden yorumlayan dansçılar, izleyenlere adata dansla mini bir dünya turu yaptırdı.
( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
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39
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destekler sürüyor. Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok sanatçının vokalistliğini yaparak ünlenen, geçen yıl Türkiye'ye yerleşip Müslüman olan ABD'li sanatçı Della Miles, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Miles'e çocuklar yoğun ilgi gösterdi.
( Eşber Ayaydın - Anadolu Ajansı )
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40
Gazze'de zeytin hasadı başladı. Hasadın başlamasıyla Filistinli çiftçiler, tarlalarındaki zeytinleri toplamak için hummalı bir çalıma yürütüyor.
( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
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41
Ekvador'da hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırması üzerine 3 Ekim'de başlayan ve şu ana kadar en az 5 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterileri ve şiddet olayları sürüyor. Ülkenin birçok bölgesinden yola çıkarak başkent Quito'ya ulaşan büyük çoğunluğunu yerlilerin oluşturduğu hükümet karşıtı protestocular ülkenin yasama organı Ulusal Meclis'e girme girişiminde bulundu.
Günlerdir hükümet karşıtı protestolara sahne olan Ekvador'da parlamentoyu basmaya çalışan büyük bölümü yerli protestocular polis müdahalesi ile engellendi.
( Jonatan Rosas - Anadolu Ajansı )
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42
Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda tankerin depoya benzin boşaltması sırasında çıkan yangın söndürüldü.
( Abidin Yel - Anadolu Ajansı )
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43
Edirne'de üniversite öğrencilerinin bulduğu, ezildiği için arka bacakları tutmayan kedi yavrusu, barınak yetkilileri tarafından oyuncak kamyondan yapılan yürüteç yardımıyla yürümeye başladı.
( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
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44
Tunus'ta 13 Ekim'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur kampanyası çalışmaları kapsamında bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said'in destekçileri, başkent Tunus'taki Habib Burgiba caddesinde miting düzenledi. Mitinge katılan Tunuslular, Tunus bayrakları ve Said'in posterlerini taşıyarak sevinç gösterisinde bulundu.
( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )
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45
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. hafta maçında Arnavutluk ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Merih Demiral (3), Arnavutluk takımı futbolcusu Sokol Cikalleshi (16) ile mücadele etti.
( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )
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Edirne'de sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sisten kaybolan güneş, kuşlarla güzel görüntü oluşturdu.
( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
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Dünya genelinde 820 milyondan fazla kişi açlıkla mücadele ederken 670 milyonu aşkın yetişkin ve 120 milyonu aşkın 5 ila 19 yaş arası çocukta obezite görülüyor. Gıda güvensizliği, bir yandan yüksek düzeyde yetersiz beslenmenin yol açtığı "akut açlık" diğer yandan da hastalık ve ölüm riskini artıran "sağlıksız beslenme" konusunda endişe yaratıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) verilerine göre, yetersiz beslenen kişi sayısının yükselişte olduğu dünya genelinde 820 milyondan fazla kişi, yani 9 kişiden biri, açlıkla mücadele ediyor. Suriye'de süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirirken, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de her geçen gün artıyor. Savaş nedeniyle ülkelerindeki güvenli bölgelere sığınan Suriyeliler, gıdaya ulaşmakta güçlük yaşıyor.
( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı 9. gününe girdi. Harekat kapsamında Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin batı ve güney hatlarında YPG/PKK terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor.
( Hişam el Homsi - Anadolu Ajansı )
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İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze'nin Han Yunus kentinin doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçlerinin göstericilere müdahalesi soncu Filistinliler, taş atarak karşılık verdi.
( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
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Edirne'de sabah saatlerinde sis etkili oldu.
( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )