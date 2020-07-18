Haftanın fotoğrafları (11-17 Temmuz 2020)

Geçtiğimiz hafta neler yaşandı? İşte eğlenceden spora, siyasetten sanata kadar haftaya damga vuran olaylar ve fotoğrafları...

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18.07.2020 - 10:22

Heybeliada'da ormanlık alanda iki farklı noktada çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 helikopterle müdahale edildi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )





Tunceli'nin Munzur Dağları arasındaki 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde, gece karanlığı uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )







Türkiye ve dünyadan ünlü isimlerin balmumu figürlerinin sergilendiği, Madame Tussauds İstanbul, kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Müzedeki figürler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dikkat çekmek amacıyla maskeli olarak sergileniyor. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )







Sarıyer'de bulunan, kent sakinleri ve turistlerin uğrak yerlerinden olan Emirgan Korusu, özellikle içerisinde yaşayan sincaplar ile ilgi çekiyor. Doğadan buldukları ve koruya gelen ziyaretçilerin verdiği yiyeceklerle beslenen sincaplar, zaman zaman da besinleri toprağa ve yuvalarına saklayarak kış hazırlığı yapıyor. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )







Hollywood yıldızı Johnny Depp, The Sun gazetesini mahkemeye vermesiyle ilgili olan duruşmaya katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'daki yüksek mahkemeye geldi. ( İlyas Tayfun Salcı - Anadolu Ajansı )

Heybeliada'da ormanlık alanda iki farklı noktada çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 helikopterle müdahale edildi. Bazı vatandaşlar da su bidonları, damacana, pet şişe ve kovalarla ekiplerin söndürme çalışmalarına destek verdi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )







Danıştay 10. Dairesinin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi Ayasofya Meydanı'nda coşkuyla karşılandı. Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının yanı sıra vatandaşların bekleyişini sürdürdüğü tarihi Ayasofya Meydanı'nda toplanan yaklaşık 250 kişilik grup, Danıştay'ın kararını sevinçle karşıladı. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )







Osmanlı İmparatorluğu'nun hakim olduğu topraklardaki Türk mimari eserlerini ülke ülke gezerek araştıran Yüksek Mimar Mehmet Emin Yılmaz, 18 ülkede cami, mescit, tekke, türbe gibi 329 Türk mimari eserinin kiliseye dönüştürdüğünü tespit etti. Fotoğrafta, Sofya'da Mimar Sinan'ın tarafından yapılan ve sonradan kiliseye çevrilen Mehmed Paşa Camisi (İmaret Kara Cami) görülüyor. ( AA - Anadolu Ajansı )







Tuzla Viaport Marina içerisinde yer alan Timsah Park'ta "Türkiye'nin ilk Nil timsahları" doğdu. Parkta yaşayan dişi timsahlardan birinin 3 ay önce yumurtlamasıyla başlayan heyecanlı sürecin sonunda 9 yavru Nil timsahı yumurtalarını kırarak dünyaya "merhaba" dedi. Yeni doğan timsah yavruları ısılarını korumalarını sağlayan kırmızı ışık altındaki, kuvözlerde tutuluyorlar. ( Erhan Sevenler - Anadolu Ajansı )

Adını ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) "NEOWISE" teleskobundan alan "C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldız", Kırklareli'nde de gözlendi. ( Erhan Baycan - Anadolu Ajansı )







Türk milletinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 4 yıl önceki hain darbe girişimine karşı elde ettiği zafer, 200 drone ile gerçekleştirilen "15 Temmuz temalı ışık gösterisi"yle İstanbul Boğazı'na yansıdı. ( İletişim Başkanlığı - Anadolu Ajansı )









İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Granada şehrinde kurulu El Hamra Sarayı (fotoğrafta), İslam mimarisinin günümüze kadar ulaşan en önemli şaheserlerinden birisi olarak kabul ediliyor. Endülüs Emevileri döneminden kalan önemli İslam eserlerinden biri olan Granada kentindeki El Hamra Sarayı da Kurtuba Cami-Katedrali ile birlikte İspanya'nın en fazla ziyaretçi çeken turistik yerlerinin başında geliyor. El Hamra içinde 1308 yılında inşa edilen caminin 1492'de bölgenin Hristiyanların hakimiyetine girmesiyle kiliseye dönüştürülmesi ve bugün sadece Katoliklerin ibadetine açık halde kullanılması da dikkati çekiyor. (arşiv) ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne geçmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrıldı. Bazı şehit yakını ve gazilerle birlikte abideye yürüyen Erdoğan'a, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atanan 15 Temmuz gazisi eski Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan da eşlik etti. 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakan Erdoğan, daha sonra şehitler için dua etti. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )







Suriyeli Yaser Salih, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Kefer Nasıh köyündeki 8 yaşındaki bedensel engelli oğlu Muhammed'i okula her gün sırtında götürüyor. Ayaklarında kas tümörü bulunan Muhammed, tedavi olmayı bekliyor. ( İzzeddin İdlibi - Anadolu Ajansı )







Rize'de iki gündür aralıklarla etkili olan şiddetli yağışın ardından kurumlar tarafından başlatılan hasar tespiti çalışmaları devam etti. ( Hakan Burak Altunöz - Anadolu Ajansı )







Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Ermenistan ordusunun sınırda gerçekleştirdiği saldırılar ve Dağlık Karabağ'ın işgali protesto edildi. Akşam saatlerinde kentin dört bir yanında toplanan kalabalık, farklı yönlerden şehir merkezine yürüdü. ( Aydın Oktay Oğlu - Anadolu Ajansı )







Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Mahallesi'nde kurulan fabrikada üretilen dondurma külahları, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Alman ve Türk ortaklı firmanın otomasyonla çalışan 7 fırınlı sistemin kullanıldığı tesiste dondurma korneti, waffel kase, waffel crossie ve wafer crunch ürünleri imal edilerek dondurma, çikolata ve pastacılık sektörlerine hizmet veriliyor. ( Elif Özlem Çelikler - Anadolu Ajansı )







"Doğu Akdeniz'in incisi" olarak anılan ve 321 kilometrelik sahil şeridine sahip Mersin'de, karavan turizmine ilgi göstermeye başlayan tatilciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı doğa, deniz, yayla ve tarihi doku içinde izole tatil yapmanın keyfini sürüyor. ( Mustafa Ünal Uysal - Anadolu Ajansı )







Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim yerlerinin yakınında zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü. Evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında, park halindeki iki minibüste ve ağaçların yanındaki teknede hasar oluştu. Yaklaşık 5 dönümlük alandaki zeytin ağaçları da zarar gördü. ( Osman URAS - Anadolu Ajansı )







Muş'un Hasköy ilçesinde çobanların, sıcaktan etkilenen manda sürüsünü nehirde serinletmesi renkli görüntüler oluşturdu. Sabah erken saatlerde manda sürüsünü meralara götürerek otlatan çobanlar, sıcaklığın arttığı saatlerde serinlemeleri için hayvanlarını Karasu Nehri'ne getiriyor. Burada yaklaşık 3 saat mandaları suda bekleten çobanlar da suda yüzerek eğlenceli vakit geçiriyor. ( Yahya Sezgin - Anadolu Ajansı )







Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Kanyonu, macera ve adrenalin tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunuyor. Likya Yolu'nun önemli bir kısmının geçtiği, dünyanın en iyi 10 trekking parkuru arasında yer alan kanyonda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun tedbir alındı. Kanyona gelen ziyaretçiler papağanlarla fotoğraf çektirip, ekmek veriyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )







Irak'ın başkenti Bağdat'ta hava sıcaklığının 50 dereceye ulaşması ve yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle halk, serinlemek için soluğu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Dicle Nehri'nde alıyor. Başkentin Azamiye bölgesindeki nehir kıyıları haftanın dört günü serinlemek isteyenlerle dolup taşıyor. ( Murtadha Al-Sudani - Anadolu Ajansı )







Heybeliada'da ormanlık alanda iki farklı noktada çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 helikopterle müdahale edildi. Bazı vatandaşlar da su bidonları, damacana, pet şişe ve kovalarla ekiplerin söndürme çalışmalarına destek verdi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )







İstanbul Jandarma Komutanlığınca sahil bantları ve plajlarda denetim yapıldı. Denetimlerde İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde toplu sahil bantları ile plajlarda sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri başta olmak üzere Jandarma Asayiş, Motosikletli Asayiş, Motosikletli Trafik, Jandarma Trafik Timlerinin katıldığı denetimlerde, havadan S-70 SKORSKY helikopteriyle Kilyos, Şile ve Ağva sahil şeridi denetlendi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )







Heybeliada'da ormanlık alanda iki farklı noktada çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 helikopterle müdahale edildi. Bazı vatandaşlar da su bidonları, damacana, pet şişe ve kovalarla ekiplerin söndürme çalışmalarına destek verdi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )







ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesi üzerinde akşam saatlerinde beliren bulutlar güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )







New York'ta gün batımı "Manhattanhenge"Yılda sadece dört kere meydana gelen ve "Manhattanhenge" olarak adlandırılan güneşin 42. caddedeki binaların arasından batışı, güzel görüntüler oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )







Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu. ( Hakan Nural - Anadolu Ajansı )







Elazığ'ın Palu ilçesinin Gemetepe köyündeki Berm Dağlarının eteğinde bulunan Berm Gölü doğal güzellikleri ile turizme kazandırılmayı bekliyor. ( Enver Hancı - Anadolu Ajansı )







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