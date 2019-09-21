Haftanın fotoğrafları (13-19 Eylül 2019)
Anadolu Ajansı, eğlenceden spora, siyasetten sanata kadar haftaya damga vuran fotoğraflarını derledi. İşte geçtiğimiz haftaya damga vuran kareler...
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1Bursa'da, renkli koşu festivali ''Color Sky 5K'', yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Soğanlı Botanik Park'ta bir araya gelen yaklaşık bin kişi, renk istasyonlarında püskürtülen tozlarla rengarenk boyandı ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinin tarihi evleriyle ünlü bölgesinde yaptırılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Odunpazarı Modern Müze'yi (OMM) bir haftada 4 bin 722 ziyaretçi gezdi. Fotoğrafta İtalyan sanatçı Guido Casaretto'nun ''Sevimsiz insanların yüzü birbirine benzer mi III'' adını verdiği eseri görülüyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
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3
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sivrihisar Hava Gösterileri 2019, 2. ve son gününde devam etti. Dünyanın 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan "Türk Yıldızları", etkinlik kapsamında gösteri yaptı. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
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4
Galatasaray, Süper Lig'in 4. hafta maçında Kasımpaşa ile Türk Telekom Arena'da karşılaştı. Galatasaraylı oyuncu Radamel Falcao (9), bir pozisyonda Kasımpaşa oyuncusu Karim Hafez (23) ve İlhan Depe (26) ile mücadele etti. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )
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5
Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı şehirleri, tarihi manastırları ve sıcak hava balon turu ile ünlü Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, dünyanın dört bir yanından gelen turistleri cezbediyor. Kapadokya'daki turistik merkezleri gün boyu rehberler eşliğinde gezen ziyaretçiler, sıcak hava balonları, atlı ve ATV araçlı turlara katılarak bölgenin eşsiz manzarasının keyfini çıkarıyor. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )
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6
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına, 8 helikopter, 20 arazöz ve 120 işçiyle müdahale edildi. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )
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7
Bahamalar'ı vuran Dorian kasırgası nedeniyle bin 300 kişinin hala kayıp olduğu bildirildi. Bölgeyi şu ana kadar vuran en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian kasırgası Bahamalar'da büyük hasara neden olurken, binlerce kişi de evsiz kaldı. ( Alejandro Granadillo - Anadolu Ajansı )
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Samsun'da akşam saatlerinde beliren dolunay ile Hz. Hatice Camisi'nin alemi ile kesişen görüntüsü güzel görüntü oluşturdu. ( Veysel Altun - Anadolu Ajansı )
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9
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Erciyes Kupası'nda, ilk gün maçında Bellona Kayseri Basketbol ile İzmit Belediyespor, Kadir Has Kongre Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bellona Kayseri Basketbollu oyuncu Sanem Gamze Zeren (10) ile İzmit Belediyesporlu Monika Grigalauskyte (solda) mücadele etti. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )
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10
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) devam ediyor. Festivalde Türk Hava Kurumu'na ait yangın söndürme uçağı tatbikat yaptı. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )
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11
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda ön eleme turu ilk maçında Club Brugge ile Jan Breydel Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina (99), Club Bruggeli oyuncu Kepin Diatta (11) mücadele etti. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )
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12
UEFA Şampiyonlar Ligi D grubu ilk hafta maçında Atletico Madrid ile Juventus takımları, Madrid’deki Wanda Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Atletico Madrid takımının futbolcusu Diego Costa (solda), rakibi Leonardo Bonucci (sağda) ile mücadele etti. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
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Türkiye'nin üç tarafındaki denizlere kıyısı olan kentlerin dışında Anadolu'nun ortasında bulunan şehirlerde yer alan göl ve akarsuların çevresindeki plajlar da görülmeye değer güzellikleriyle ilgi çekiyor. Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz ile üç tarafı engin sularla çevrili Türkiye'nin sahilleri turistler tarafından tercih ediliyor. Sahil kentleri dışında Anadolu'nun ortasında yer alan "bozkır" şehirlerindeki göl ve akarsularda kendiliğinden oluşan kumsallar da görsel güzellikleriyle rağbet görüyor. Fotoğrafta Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan tektonik bir çukurun üzerinde ve kapalı bir havzada bulunan 184 metre derinliğinde, 6,8 kilometre eninde, 9,18 kilometre uzunluğundaki Salda Gölü görülüyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
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"En Hızlı Piyanist" olarak Guinness Dünya Rekorunu elinde bulunduran Peter Bence, Zorlu PSM'de sahne aldı. ( Orhan Akkanat - Anadolu Ajansı )
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Bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanan mayının patlaması sonucu gazi olan Uzman Çavuş Recep Variyenli, bir bacağını kaybetmesine rağmen spor tutkusunu sürdürüyor. ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı )
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17
Türkiye'nin önemli kapya biberi üretim merkezlerinden Bursa'nın Karacabey Ovası'nda bu yıl rekolte ve fiyatlar üreticinin yüzünü güldürüyor. Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçesini kapsayan 32 bin dekar arazide ekilen kırmızı biberden bu yıl yaklaşık 100 bin ton rekolte bekleniyor. Yağ biberi salçalık biber ve kırmızı biber olarak da bilinen kapya biberi 1,50 liradan salça fabrikalarına, 1,80 liradan da Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki hallere gönderiliyor. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
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18
Türkiye'nin tarımsal üretim merkezlerinden Çukurova'da, 450 bin dekarda ekilen ve hasadına başlanan pamukta 250 bin- 270 bin tonluk üretim bekleniyor. Tekstil, kozmetik, gıda ve yem sektöründe kullanılan pamuk, Çukurova çiftçisi tarafından "beyaz altın" olarak nitelendiriliyor. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )
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19
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda "Aida" operası sahnelendi. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )
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20
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm unsurlarının katıldığı yaralı kurtama tatbikatı yapıldı. Tatbikata Cougar tipi helikopter de katıldı. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )
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21
Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlarda 50 metre sırtüstü finalinde 44.74'lük derecesiyle gümüş madalya kazandı. ( Yunus Dalgıç - Anadolu Ajansı )
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22
Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı. ( Muğla Orman Bölge Müdürlüğü - Anadolu Ajansı )
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23
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sivrihisar Hava Gösterileri 2019, 2. ve son gününde devam etti. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
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24
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) devam ediyor. SOLOTÜRK, TEKNOFEST İstanbul kapsamında gösteri yaptı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
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25
Tuzla'da bir deri fabrikasında çıkan yangına müdahale, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle sürüyor. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )
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26
Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu iddia eden Diyarbakır anneleri ve yakınları, evlatlarına kavuşma ümidiyle partinin il binası önünde başlattıkları oturma eylemine kararlılıkla devam ediyor. ( Hasan Namlı - Anadolu Ajansı )
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27
Yabancı turist sayısında tüm zamanların rekorunu kıran ve dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, rafting tutkunu turistlerin de gözdesi oldu. Manavgat ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en önemli rafting rotaları arasında yer alan Köprülü Kanyon Milli Parkı içindeki Köprüçay, macera ve adrenalin tutkunu turistlerin adresi haline geldi. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
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28
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde Marmaris etabı gerçekleştirildi. Etapta, Toyota Gazoo Racing takımından takımından Estonyalı pilotlar Ott Tanak ve Martin Jarveoja da yer aldı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
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29
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) kapsamında İçişleri Bakanlığı'na bağlı helikopterler gösteri uçuşu yaptı. Gösteriler katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
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30
Bursa'da, renkli koşu festivali ''Color Sky 5K'', yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Soğanlı Botanik Park'ta bir araya gelen yaklaşık bin kişi, renk istasyonlarında püskürtülen tozlarla rengarenk boyandı ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
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31
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze'nin doğusunda yer alan El Bureyc Mülteci Kampı yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin müdahalesi üzerine göstericiler, sapanla taş atarak karşılık verdi. ( Hassan Jedi - Anadolu Ajansı )
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32
Endonezya'nın Orta Kalimantan eyaletinin başkenti Palangkaraya'da orman yangınları hava kirliliğini kritik seviyeye yükseltti. Devam eden yangınlara itfaiye ekipleri havadan da müdahale ediyor. ( Anton Raharjo - Anadolu Ajansı )
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33
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) kapsamında Türk Yıldızları gösteri yaptı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
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34
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde Çetibeli etabı tamamlandı.Etapta, Toyota Gazoo Racing takımından takımından Estonyalı pilotlar Ott Tanak ve Martin Jarveoja da yer aldı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
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35
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze kentinin doğusunda yer alan Şucaiyye Mahallesi yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine Filistinliler, taş atarak karşılık verdi. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
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36
Muğla'da Türkiye Enduro Kadınlar Şampiyonu ve Transanatolia Rallisi'ni tamamlayan ilk Türk kadın unvanı bulunan eczacı Gökçen Kabaş, Romanya'da düzenlenecek ralliye katılmak için antrenmanlarını dağ yollarında devam ediyor. Bodrum Devlet Hastanesi'nde 10 yıldır eczacı olarak çalışan Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu Gökçen Kabaş (34), 4 yıldır motosiklet sporuyla uğraşıyor. Hafta içi işinin başında olan Kabaş, mesai bitiminde neredeyse boyundan büyük motosikletiyle dağ yollarında antrenman yapıyor. ( Gökçen Kabaş albümünden - Anadolu Ajansı )
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37
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanakla birlikte çakan şimşekler şehri aydınlattı. ( Burak Milli - Anadolu Ajansı )
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38
Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda şampiyon olan İspanya A Milli Basketbol Takımı ülkesine döndü. Milli takım heyeti şehir turunun ardından başkent Madrid'deki Colon Meydanı'nda organize edilen ve binlerce İspanyolun toplandığı kutlama alanında vatandaşlar ile buluştu. Kafilede, takım kaptanı Rudy Fernandez de yer aldı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
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39
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarlalardan toplanarak işleme tesislerine getirilen kırmızı biberler, işçilerin acılı elleri ile güneşin kavurucu sıcağından geçtikten sonra yemeklerin vazgeçilmezi pul bibere dönüşüyor. ( Mehmet Akif Parlak - Anadolu Ajansı )
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40
Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı şehirleri, tarihi manastırları ve sıcak hava balon turu ile ünlü Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, dünyanın dört bir yanından gelen turistleri cezbediyor. Kapadokya'daki turistik merkezleri gün boyu rehberler eşliğinde gezen ziyaretçiler, sıcak hava balonları, atlı ve ATV araçlı turlara katılarak bölgenin eşsiz manzarasının keyfini çıkarıyor. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )
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41
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 1. haftasında Paris Saint Germain, Real Madrid ile Parc des Princes Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Real Madridli futbolcu Karim Benzama (sağda) rakibi Idrissa Gueye (solda) ile mücadele etti. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )
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42
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde Ula etabı gerçekleştirildi. Etapta, Hyundai Shell Mobis World takımından İspanyol pilotlar Dani Sordo ve Carlos Del Barrio da yer aldı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
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43
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) başladı. SOLOTÜRK, TEKNOFEST İstanbul kapsamında gösteri yaptı. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
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44
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarlalardan toplanarak işleme tesislerine getirilen kırmızı biberler, işçilerin acılı elleri ile güneşin kavurucu sıcağından geçtikten sonra yemeklerin vazgeçilmezi pul bibere dönüşüyor. ( Mehmet Akif Parlak - Anadolu Ajansı )
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45
Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. Bölgede huzurun sağlanmasıyla özellikle Nemrut Krater Gölü'nde kamp yapan ziyaretçiler, hem güneşin doğuşunu hem de zirveden muhteşem güzelliğe sahip Nemrut kalderasını izliyor. ( Şener Toktaş - Anadolu Ajansı )
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46
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'da, Belek Turizm Merkezi'ndeki golf sahaları, yabancı turistlerin artan ilgisi sayesinde rezervasyonlarını altı ay önceden dolduruyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
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47
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde Datça etabı gerçekleştirildi. Etapta, Hyundai Shell Mobis World takımından Belçikalı pilotlar Thierry Neuville ve Nicolas Gilsoul da yer aldı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
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Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) kapsamında Red Bull uçağı gösteri yaptı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
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49
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın çağrısıyla ekim alanları artırılan, Samsun'un en önemli üretici il konumunda bulunduğu kenevir bitkisinde lif hasadına başlandı. Samsun'un Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi'ndeki üreticiler 460 dekar alanda ektikleri kenevirin lif hasadını yapıyor. Kenevir tohumu hasadı ise bir ay kadar sonra başlayacak. ( Mehmet Kumcağız - Anadolu Ajansı )
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50
Granyoz Balığı ( Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaza yaptıktan sonra askıda kalan ASKİ'ye ait vidanjörün sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. ( İbrahim Uzun - Anadolu Ajansı )
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Türk Yıldızları, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest kapsamında İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu yaptı. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )
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53
Galatasaray, Süper Lig'in 4. hafta maçında Kasımpaşa ile Türk Telekom Arena'da karşılaştı. Galatasaray’ın golünü atan Radamel Falcao (solda), sevinç yaşadı. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )