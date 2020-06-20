Haftanın fotoğrafları (13-19 Haziran)

Geçtiğimiz hafta neler yaşandı? İşte eğlenceden spora, siyasetten sanata kadar haftaya damga vuran olaylar ve fotoğrafları...

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Anadolu Ajansı 20.06.2020 - 10:39

Muş’un Varto ilçesinde 2150 rakımlı Hamurpet Gölü gece karanlığında gökyüzü ve yıldızlar güzel görüntü oluşturdu. ( Yahya Sezgin - Anadolu Ajansı )







Hindistan'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenler için defin işlemi gerçekleştirildi. Başkent Yeni Delhi'deki cenazede, sağlık çalışanları ve vefat edenlerin yakınları koruyucu kıyafetleri ile yer aldı. Hindistan'da son 24 saatte 10 bin 956 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduğunu bildirdi. ( Amarjeet Kumar Singh - Anadolu Ajansı )

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla 15 Nisan'da başlayan av yasağına rağmen kaçak avcılık yapan 65 kişiye 200 bin lira para cezası verildi. Göle kıyısı bulunan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleri ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde yaklaşık 15 bin insanın geçim kaynağı inci kefalinin neslini sürdürmek için tatlı sulara göçü devam ediyor. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )







Fransa'da başkent Paris ve çeşitli kentlerde binlerce kişi, ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etmek için yeniden sokağa çıktı. Gösteri yasağına rağmen Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan eylemciler, ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etti. ( Geoffroy Van Der Hasselt - Anadolu Ajansı )







Aksaray merkeze bağlı Yenikent beldesindeki yem fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. ( Oğuzhan Demiray - Anadolu Ajansı )







Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, şiddetli sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )







Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğündeki depremden 5 gün sonra Yedisu ilçesinde samanlık enkazında 2 kedi yavrusu sağ çıkarıldı. ( Abdullah Çelik - Anadolu Ajansı )







Van'ın Tuşba ilçesinde 2 yıl önce hobi olarak kaz yetiştiriciliğine başlayan girişimci Bilal Kasap, kurduğu çiftlik sayesinde artan talebe yetişemiyor. İlçede 2 yıl önce aldığı yumurtalarla kaz yetiştiriciliğine başlayan Kasap, kısa sürede sayılarını artırdığı çiftliğindeki kazları Türkiye'nin birçok iline göndermeye başladı. ( Necat Hazar - Anadolu Ajansı )







Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğarak Suriye'den geçen Asi Nehri'nin Hatay üzerinden Akdeniz'e döküldüğü yer, amatör balıkçıların uğrak yeri oldu. Samandağ ilçesinde amatör balıkçılar, üç ülkenin sınırlarından geçen nehrin Hatay'da Akdeniz'le buluştuğu noktada ağ ve olta ile avlanmanın keyfini yaşıyor. ( Ozan Efeoğlu - Anadolu Ajansı )







Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM) safkan Arap atı yetiştirilen haralarda bu sezon şampiyon adayı tayların doğumları tamamlandı. Bursa Karacabey, Eskişehir Anadolu ve Malatya Sultansuyu'ndaki TİGEM tesislerinde ocak-haziran dönemini kapsayan doğum sezonunda 362 tay dünyaya gözlerini açtı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )







Başkent Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin bazı bölgelerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )







Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında yeni yangın uçaklarını tanıttı. Konuşmaların ardından Rus amfibi yangın söndürme uçağı "Be-200 ES"in kokpitine geçen Bakan Pakdemirli'nin de kontrolündeki uçak, ilk olarak Tahtalı Barajı'ndan su alımı yaptı. Daha sonra ise kontrollü olarak çıkartılan yangına müdahale etti. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )







Türkiye'deki yüzlerce kuş türünden 234'ünün gözlemlenebildiği Van Gölü Havzası'nda kesin korunacak alanlar olarak ilan edilen göl ve sazlıklar, havaların ısınmasıyla bölgeye gelen göçmen kuşlarla renklendi. Sarıasma kuşu, (oriolus oriolus) havzada yaşam alanı bulan nadir kuşlardan biri. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından olan, Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasında yer alan Eber Gölü, göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. Bölgede 146 çeşit kuş türünün barındığı Eber Gölü'ne göç zamanı gelen flamingolar, her mevsim farklı güzelliğe bürünen alanda yaşamlarını sürdürüyor. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )







Kars'ta gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Kentin bazı bölgelerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )







Fransa'da sağlık çalışanları, çalışma koşullarını protesto etmek için ülke genelinde gösteriler düzenlerken, başkent Paris'te olaylar çıktı. ( Geoffroy van Der Hasselt - Anadolu Ajansı )







Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde, dün gece bir mazot tankerine yerleştirildiği düşünülen bombanın patlaması sonucu, çevrede bulunan çok sayıda mazot tankeri tahrip oldu. Tankerlerin bekletildiği park alanında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları neticesinde söndürüldü. ( Mustafa Bathiş - Anadolu Ajansı )







Beyoğlu'ndaki bir restoran, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeledeki normalleşme sürecinde müşterilerine Haliç manzarasına karşı "fanus" şeklindeki izole alanlarda yemek yeme keyfi yaşatıyor. Açık alanda hizmet verilen restoranda, her bir masa polikarbondan oluşturulan odaya konuluyor. Misafirler tamamen izole bir ortamda yemeklerini yerken, adeta "fanus" içerisinde Haliç manzarasını seyredebiliyor. ( Esra Bilgin - Anadolu Ajansı )







Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tarlalara serilen el dokuması halı ve kilimler görsel şölen sunuyor. Anadolu'nun değişik bölgelerinden toplanan halı ve kilimler, mikroplardan arındırılması ve renklerinin pastele dönüşmesi için Döşemealtı ilçesindeki tarlalara seriliyor. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )







İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde tıbbi maske ve eldivenle teftişe çıkan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas (ortada), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için alınan önlemleri yerinde inceledi. ( Issam Rimawi - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da cuma akşamı Rayshard Brooks adlı bir siyahinin polise elektroşok tabancasını uzatması üzerine polislerce vurularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. ( Ben Hendren - Anadolu Ajansı )







Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teröristlere ait Irak’ın kuzeyindeki hedefler Pençe-Kartal Operasyonu ile yerle bir edildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Pençe-Kartal Operasyonu’nu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nden sevk ve idare etti. ( Arif Akdoğan - Anadolu Ajansı )







Filistinli ressam Taki Sabatin, İsrail polisince şehit edilen 32 yaşındaki otizmli Filistinli İyad Hallak'ın resmini, Ayrım Duvarı'nın Beytüllahim kenti tarafında kalan kısmına çizdi. ( Wisam Hashlamoun - Anadolu Ajansı )







Almanya'nın başkenti Berlin'de sosyal adaletsizliğe ve ırkçılığa karşı protesto gerçekleştirildi. Tarihi Brandenburg Kapısı'ndan başlayan protestoda aralarına sosyal mesafeyi ifade eden 1,5 metrelik şerit bulunduran protestocular, Hermannplatz Meydanı'na kadar 9 kilometrelik insan zinciri oluşturdu. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )







Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü üyeleri, Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Sahili'nde Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında tüplü dalış yaparak deniz temizliği gerçekleştirdi. Denizin altında 3 grup halinde temizlik çalışması yapan kulüp üyeleri, yaklaşık 1 saat süren dalış sonunda denizden ağ, çizme, naylon poşet, tıbbi atık, kablo ve şişe çıkardı. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )









ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından Belçika'nın sömürgeci geçmişi de tekrar gündeme geldi. Ülkede, Kral 2. Leopold'un büst ve heykellerine yönelik saldırılara bir yenisi eklendi. Ixelles bölgesinde yer alan Kral 2. Leopold döneminde sömürgecilik faaliyetlerine katılan General Storms'un (fotoğrafta) büstü de kırmızıya boyandı. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )









Sakarya'nın Hendek ilçesindeki göçerlerin, her yıl okulların tatil olmasıyla başlayan zorlu göç yolculuğu, yeni tip koronavirüs (kovid 19) tedbirleri kapsamında geçilen normalleşme süreciyle başladı. Dikmen Mahallesi'nde, adeta gelin gibi süsledikleri hayvanlarını her yıl şenlik havasında Dikmen Yaylası'na çıkaran köylüler, bu yıl koronavirüs nedeniyle yaylaya ayrı ayrı çıkarmak zorunda kaldı. Her şeye rağmen geleneği sürdürmek isteyen köylüler, bu yıl da hayvanlarını boyayıp süsledi, yöresel kıyafetlerini giyip zorlu göç yoluna çıktı. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )







Helenistik ve Roma dönemlerinin görkemli şehri Efes; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen, müze ve ören yerlerinde koronavirüs kapsamında alınması gerekli tedbirler altında kapılarını ziyaretçilerine açtı. Dünyanın önde gelen antik yerleşimlerinden olan ve UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan Efes Antik Kenti'ni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında anlık en fazla 650 kişinin ziyaret edebileceği açıklandı. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )









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