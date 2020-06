Haftanın fotoğrafları (13-19 Haziran)

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından olan, Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasında yer alan Eber Gölü, göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. Bölgede 146 çeşit kuş türünün barındığı Eber Gölü'ne göç zamanı gelen flamingolar, her mevsim farklı güzelliğe bürünen alanda yaşamlarını sürdürüyor. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )

Beyoğlu'ndaki bir restoran, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeledeki normalleşme sürecinde müşterilerine Haliç manzarasına karşı "fanus" şeklindeki izole alanlarda yemek yeme keyfi yaşatıyor. Açık alanda hizmet verilen restoranda, her bir masa polikarbondan oluşturulan odaya konuluyor. Misafirler tamamen izole bir ortamda yemeklerini yerken, adeta "fanus" içerisinde Haliç manzarasını seyredebiliyor. ( Esra Bilgin - Anadolu Ajansı )

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki göçerlerin, her yıl okulların tatil olmasıyla başlayan zorlu göç yolculuğu, yeni tip koronavirüs (kovid 19) tedbirleri kapsamında geçilen normalleşme süreciyle başladı. Dikmen Mahallesi'nde, adeta gelin gibi süsledikleri hayvanlarını her yıl şenlik havasında Dikmen Yaylası'na çıkaran köylüler, bu yıl koronavirüs nedeniyle yaylaya ayrı ayrı çıkarmak zorunda kaldı. Her şeye rağmen geleneği sürdürmek isteyen köylüler, bu yıl da hayvanlarını boyayıp süsledi, yöresel kıyafetlerini giyip zorlu göç yoluna çıktı. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )