Haftanın fotoğrafları (13 Haziran-19 Haziran 2021)

Van'ın Çaldıran ilçesinde İran sınırındaki köyde yaşayan çocuklar, eğitim-öğretim döneminin son gününde öğretmenlerinin imece usulüyle kurduğu "Survivor" parkurunda yarışarak mezuniyetlerini kutladı. Şerit bandı ve flamalarla etrafı süslenen alanda, veli ve öğretmenlerin de yer aldığı iki takımda yarışan çocuklar, birinci olmak için ellerinden geleni yaptı. Zaman zaman düşmelerine, parkurda zorlanmalarına rağmen mücadeleden vazgeçmeyen öğrencilere mahalle sakinleri ve diğer çocuklar da alkışlarla destek verdi. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )