Haftanın fotoğrafları (13 Haziran-19 Haziran 2021)

Anadolu Ajansı 19.06.2021 - 14:03
Lübnan’da yaklaşık 8 aydır yeni hükümeti çabalarını sürdüren Saad el-Hariri (sağda), Lübnan'da Sünni Müslümanların dini mercisi konumundaki Müftü Şeyh Abdullatif Deryan'ı (solda) makamında ziyaret etti. ( Lübnan Hükümet Sarayı Basın Ofisi - Anadolu Ajansı )
Bingöl'ün Solhan ilçesinde, terörden temizlenen Şerafettin Yaylası'nda at yarışları yapıldı. Uzun yıllar terör olayları nedeniyle vatandaşların mahrum kaldığı Şerafettin Yaylası, güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarla tesis edilen güven sayesinde adeta "huzur yaylası" oldu. Solhan Belediyesi ve Solhan Atlı Spor Kulübü tarafından bölgede, yıllar sonra geleneksel rahvan at yarışları yapıldı. Eşsiz doğal güzelliklere sahip yaylanın 2 bin 200 rakımlı düz zemine sahip bir alanında dün yapılan, çevre illerden vatandaşların da katıldığı yarışmada bu spora gönül verenler bölgede atlarını koşturmanın keyfini yaşadı. ( Aydın Arık - Anadolu Ajansı )
Gazze'de Filistinliler, aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'ndaki provokatif "Bayrak Yürüyüşü"nü protesto etti. Filistinli grupların çağrısı üzerine çok sayıda kişi, aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'teki "Bayrak Yürüyüşü"ne tepki göstermek için Gazze kentin doğusundaki İsrail sınırında bir araya geldi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus yetkililerle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, Kovid-19 salgınıyla ilgili durumun başkentte giderek kötüleştiğini vurguladı. Kovid 19 önlemleri nedeniyle tatile çıkamayan ve Moskova'da kalan vatandaşlar serinlemek ve vakit geçirmek için park ve bahçeleri tercih ediyor. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan ziraat mühendisi Tugay Doğan, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibe desteğiyle hayalindeki çiftliğe kavuştu. ( Metin Aydemir - Anadolu Ajansı )
Hollanda'nın Rotterdam kentinde Filistin İçin Öğrenciler Vakfı, Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Schouwburg Meydanı'nda toplanan çok sayıda gösterici, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı sistematik baskı ve saldırılarına tepki gösterdi. ( Abdullah Aşıran - Anadolu Ajansı )
Çukurova'yı adeta sarıya boyayan ayçiçeği tarlaları, fotoğraf tutkunlarınca doğal stüdyosu olarak kullanıyor. Bazı çiftler de düğün öncesi veya hamilelik fotoğraf çekimini, ayçiçeği tarlalarında yaptırıyor. Ayçiçeği tarlaları, çevredeki yollardan geçen vatandaşların da ilgisini çekiyor. Vatandaşlardan kimisi "günebakanlar" arasında geziyor kimisi de öz çekim yapıyor. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde yerel saatle 24.00'e kadar devam edecek oy verme işlemi 07.00'den itibaren başladı. İranlılar, başkent Tahran'daki bir seçim merkezine gelerek oy kullandı. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York kentinde gece saatlerinde etkili olan fırtınalı hava sırasında çakan şimşekler, Özgürlük Kulesi üzerinde güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Suriye'de Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki köylere düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaralandı. Muhaliflere ait uçak gözlemevinin Lazkiye ilindeki Hımeymim Üssü'nden 17.40'ta havalanan ve Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Serce, Mantif ve Ruveyha köylerine toplam 12 hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu yaralananlar, bölgedeki hastaneye nakledilerek tedavi edildi. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
Kanada'nın Victoria şehrinde 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı, hazırlık maçında Rusya takımı ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda milli basketbolcu Alperen Şengün (sağda), rakibi Rusya oyuncusu Vlademir Ivlev (solda) ile mücadele etti. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )
Kırklareli'nde sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu park halindeki iki otomobil suya kapılarak sürüklendi, tarım arazileri zarar gördü. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilaj (deniz salyası), dün yağış ve rüzgar nedeniyle görülmediği Caddebostan Sahili'nde yeniden etkili oldu. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakanlık binası önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Gösteride, İngiltere'de yapılan G7 Zirvesi'ne katılan liderlerden İsrail'e verdikleri desteği kesmeleri istendi. ( Hasan Esen - Anadolu Ajansı )
Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası'nın antrenman, sıralama turları ile iki kategorinin (MX50 cc ve MX) ilk yarışları yapıldı. ( Mustafa Bayer - Anadolu Ajansı )
Tunus'ta bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler devam ediyor. Başkent Tunus'taki Sidi Hüseyin semtinde toplanan bir grup, gösteri düzenledi. Semtteki yolları kapatan göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Filistin direniş gruplarına ait iki mevziye hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden alevler yükseldi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
İngiltere’nin Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Hırvatistan’ı 1-0 yenmesi taraftarını sevindirdi. Wembley Stadyumu’ndaki maçı izleyebilen sınırlı sayıdaki taraftarın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yakınlardaki metro istasyonuna gruplar halinde alındığı görüldü. ( Hasan Esen - Anadolu Ajansı )
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, bir kez daha lav ve kül püskürttü. ( Salvatore Allegra - Anadolu Ajansı )
Doğu Afrika ülkesi Kenya'da hükümet, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan filleri korumak için her file isim verme kararı aldı. Amboseli Ulusal Parkı 3 binden fazla file ev sahipliği yaparken ülke genelinde yaklaşık 34 bin fil bulunuyor. ( Andrew Wasike Shimanyula - Anadolu Ajansı )
Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da etkili olan muson yağmurları, sele neden oldu. ( Sumit Sanyal - Anadolu Ajansı )
Antalya’nın Döşemealtı ilçesi sınırlarında yer alan Kırkgöz Gölü çevresi, Kovid-19 salgınından bunalanlara nefes aldırıyor. Farklı türlerde kuşlara da ev sahipliği yapan göl ve çevresi sıcaktan bunalıp serinlemek isteyenleri de misafir ediyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Van'ın Çaldıran ilçesinde İran sınırındaki köyde yaşayan çocuklar, eğitim-öğretim döneminin son gününde öğretmenlerinin imece usulüyle kurduğu "Survivor" parkurunda yarışarak mezuniyetlerini kutladı. Şerit bandı ve flamalarla etrafı süslenen alanda, veli ve öğretmenlerin de yer aldığı iki takımda yarışan çocuklar, birinci olmak için ellerinden geleni yaptı. Zaman zaman düşmelerine, parkurda zorlanmalarına rağmen mücadeleden vazgeçmeyen öğrencilere mahalle sakinleri ve diğer çocuklar da alkışlarla destek verdi. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
İstanbul Bayrampaşa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle oluşan taşkında bir araç alt geçitte mahsur kaldı. ( Taha Erham Keleş - Anadolu Ajansı )
Sinop'ta gün batımı saatlerinde gökyüzünde oluşan kızıllık güzel görüntüler oluşturdu. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )
Yemen'de 7 yıldır devam eden savaş nedeniyle yerlerinden edilmiş ve mülteci kamplarına sığınan yüz binlerce kadın ve çocuk zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (BMMYK) göre, Yemen'de savaş nedeniyle büyük bir kısmı kadın ve çocuk yaklaşık 4 milyon insan evini terk etmek zorunda kaldı. Bunların yüzde 64'ünün ise hiçbir geliri yok. Taiz kentindeki El-Burkani Mülteci Kampına sığınan aileler yaşam mücadelesi veriyor. ( Abdulnasser Alseddik - Anadolu Ajansı )
İstanbul'un Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini artırarak saat 16.00'ya kadar kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul Boğazı'nda Kız Kulesi ve Fatih ilçesi çevresinde koyu renkli bulutların arttığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Düzce'deki Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle hareketlilik yaşanıyor.Göçmen kuşların mola verdiği sahalardan biri olan ve yaklaşık 150 türde kuşa ev sahipliği yapan 764 hektarlık alandaki kuş cenneti, salgın nedeniyle uzun süre sessiz kalmasının ardından eski günlerine dönmeye başladı.Doğaseverler ve kuş gözlemcilerinin yanı sıra evlenen çiftlerin fotoğraf stüdyosu olan göl terası, doğal güzelliklerle birleşince güzel görüntüler oluşturuyor. Bazı kuşların yavrularını dünyaya getirdiği görülürken, sarı nilüferlerin açması da göle ayrı bir güzellik katıyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası'nın final yarışları devam ediyor. ( Mustafa Bayer - Anadolu Ajansı )
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) açılış karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, Roma Olimpiyat Stadı’nda İtalya ile karşılaştı. Maç öncesi açılış seremonisi düzenlendi. ( Barış Seçkin - Anadolu Ajansı )
Almanya’nın başkenti Berlin’de aşırı solcular tarafından işgal edilen ve yangın denetimine izin verilmeyen binaya polis zor kullanarak girdi. ( Erbil Başay - Anadolu Ajansı )
Somali'nin başkenti Mogadişu'nun Wadajir bölgesindeki General Dhagabadan askeri tesisinde düzenlenen intihar saldırısında 10 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırı sonucu yaralananlar, çevredeki hastanelere nakledildi. Hastaneye gelen vatandaşlar, yakınları için endişe etti. ( Sadak Mohammed - Anadolu Ajansı )
Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj", Dragos Sahilinde etkisini yer yer sürdürüyor. ( Yunus Emre Günaydın - Anadolu Ajansı )
Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin Afrin kentindeki bir hastaneye saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e, yaralananların sayısının 27'ye yükseldiğini bildirdi. Saldırı sonucu hastane binasında büyük hasar oluştu. ( Ömer Alven - Anadolu Ajansı )
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca güdümlü mermisinin su üstü hedefine yapacağı test atışını takip etmek üzere Sinop’a geldi. Atışın yapılacağı milli gemi TCG Kınalıada korvetinde Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından karşılanan Akar ve komutanlara faaliyete ilişkin brifing verildi. Brifingin ardından geminin savaş harekat merkezine geçen Akar ve komutanlar buradan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının özel atışını takip etti. ( Arif Akdoğan - Anadolu Ajansı )
TBMM bahçesinde rengarenk çiçekler arasında uçuşan kelebekler güzellikleriyle dikkat çekti. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek erkekler finalinde Stefanos Tsitsipas'ı 3-2 yenen Novak Djokovic (fotoğrafta) şampiyon oldu. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağına sınırı bulunan Van'ın Erciş ilçesinde sulak alanlarda yetişen sarı ve beyaz nilüferler, doğaseverlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Her yıl mayıs ayının sonlarına doğru Süphan Dağı eteklerindeki göletlerin sığ noktalarında açan ve "su perisi" olarak da bilinen nilüfer çiçekleri, güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Birçok yerde koruma altına alınan, sabahları güneşle birlikte açıp öğle saatlerinde kapanarak suyun altına giren nilüferler, açtıkları yerlerde eşsiz güzellikleriyle seyrine doyum olmayan manzaralara ya sahne oluyor. Göletlerin bulunduğu bölgeye giden Erciş Evrensel Fotoğrafçılar Derneği üyeleri, nilüfer çiçeklerinin Süphan Dağı'nın manzarasıyla bütünleştiği noktaları fotoğrafladı. ( Necmettin Karaca - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde çekilen aile fotoğrafında yer aldı. ( NATO/Pool - Anadolu Ajansı )
Muş'un Malazgirt ilçesinde dağlardan çıkan kaynak sularından geleneksel yöntemler kullanılarak elde edilen tuz, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere yurdun dört bir yanında peynir, turşu ve salamura ürünlere lezzet katıyor. Malazgirt ilçesine bağlı Aktuzla köyünde 2004'te kurulan tesiste, dağlardan çıkan tuz oranı yüksek kaynak suları farklı büyüklüklerdeki havuzlarda dinlendiriliyor. Daha sonra işletme sahasındaki 560 kristalize havuza aktarılan su, sıcak havada 4 gün bekletilerek buharlaştırılıyor. Havuzun dibine çöken kaynak tuzu ise tesiste işçiler tarafından fırçalarla toplanarak traktörler yardımıyla saklama depolarına taşınıyor. ( İbrahim Yaldız - Anadolu Ajansı )
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde oy verme işlemi devam ediyor. Seçmenler, başkent Tahran'ın güneyinde bulunan Şah Abdulazim Hasani Türbesi'nde oy kullandı. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )
Ankara'da gün batımı saatlerinde gökyüzünde oluşan kızıllık güzel görüntüler oluşturdu. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )
Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj (deniz salyası), Bursa'dan havalanan uçakla AA tarafından görüntülendi. Pilot Burak Yürekli yönetimindeki Uludağ Havacılık'a ait TC-UTP tescilli, tek motorlu Aeroprakt-22L2 modeli eğitim uçağıyla Yunuseli Havaalanı'ndan havalanan AA muhabirinin görüntülerine, Marmara Denizi'ndeki müsilajın son durumu yansıdı. Müsilajın en çok Mudanya, Gemlik Körfezi, Gebze ve çevresi, İstanbul'da Anadolu Yakası'nın kıyı alanları ve Adalar civarında biriktiği, kısmen Marmara'nın açıklarını da kapladığı görüldü. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Galler ile karşılaştı. Taraftarlar Türk ve Azerbaycan bayrakları ile tribünde yerini aldı. ( Ali Balıkçı - Anadolu Ajansı )
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın, yuvalandığı Tel Rıfat'tan Grad füzesi ve top atışlarıyla hedef aldığı Afrin'deki sivil hastane kullanılamaz hale geldi. AA kameralarına yansıyan görüntülerde, Afrin'deki Şifa Hastanesinin duvarlarının yıkıldığı, ekipmanların hasar aldığı ve binanın hizmet dışı kaldığı görüldü. ( Zeyn Ali - Anadolu Ajansı )
Ordu'nun turizmde öne çıkan şelaleleri, havaların ısınmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. ( Hayati Akçay - Anadolu Ajansı )
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde akşam saatlerinde sahile inen vatandaşların olta ile balık tutma yarışı güzel görüntüler oluşturdu. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Marmara Denizi kıyılarında görülen müsilaj (deniz salyası), İzmit Körfezi'nde etkisini sürdürüyor. Darıca ilçesi Eskihisar sahil bölgesinde bulunan teknelerin çevrelerinde görülen deniz salyası, köpüksü yapısıyla dikkati çekiyor. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )
Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentindeki evlerine dönen Filistinliler, İsrail'in son saldırıları nedeniyle harabeye dönmüş evlerde zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor. Filistinli bir kadın, enkaz arasında sağlam kalan küvete torunlarını yıkadı. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle kıyılara sürüklenen müsilaj (deniz salyası) yoğunluğu drone kamerasına yansıdı. Kentte etkili olan rüzgarla yön değiştiren müsilaj, il merkezi ve Lapseki ilçesi kıyılarında yoğunlaştı. Lapseki'nin Şekerkaya ve Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkileri arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü çevresinde köpüksü yoğunluğuyla boğazın çeşitli noktalarında etkili olan müsilaj, drone ile kaydedildi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
ABD’nin New York eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürürlükte olan kısıtlamaların neredeyse tamamı kaldırıldı. New York kentinde kısıtlamaların kaldırılmasını kutlamak ve sağlık çalışanlarını onurlandırmak adına havai fişek gösterisi düzenlendi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
51. Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, Burhan Felek Spor Kompleksi Ekrem Koçak Pisti'nde başladı. Organizasyon kapsamında kadınlar üç adım atlama yarışı yapıldı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşı programına dahil edilen SGK'ye kayıtlı tüm çalışanların ilk doz aşıları uygulanıyor. Ankara Şehir Hastanesi'nde SGK'ye kayıtlı tüm çalışanların aşılanmasına başlandı. Yaş sebebiyle sırası gelen vatandaşların aşılanmasına da devam edildi. ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı )