Haftanın fotoğrafları (14-20 Ağustos 2020)

Filistinli inşaat mühendisi Ahmed Amarne (30), yaklaşık iki yıl önce Batı Şeria'nın Cenin kentindeki Ferrasin köyünde bir ev inşa etmeye karar verdi. Ancak İsrail makamları, Ferrasin'in Oslo Anlaşması'na göre idare ve güvenliği İsrail'e bırakılan "C" bölgesinde olduğu gerekçesiyle buna izin vermedi. Bunun üzerine Ferrasin köyünde, ailesinin sahip olduğu arazideki dağın oyuntusunu bazı düzenlemelerle başlarını sokacak bir "ev" haline getiren Amarne, hamile eşi ve bir kızı ile burada yaşamaya başladı. Ancak İsrail makamları Amarne'ye, sığındıkları mağaranın da birkaç gün içinde yıkılacağına dair uyarı tebliğ etti. ( Issam Rimawi - Anadolu Ajansı )