Haftanın fotoğrafları (14-20 Ağustos 2020)

22.08.2020 - 07:42
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı sıkılaştırması nedeniyle bölgedeki tek elektrik santralinde üretimin durması ve yaşanan elektrik kesintileri, başta sağlık sektörü olmak üzere birçok alanda hayatı olumsuz etkiliyor. Gazze Şeridi’nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinli kadın, günde 3-4 saat verilen elektrik nedeniyle, çocuklarına gaz lambası ve mum ışığında ders çalıştırıyor. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Turkcell Türkiye Atletizm Süper Lig ilk kademe yarışmaları sona erdi. Bursa Atıcılar Pisti'nde erkekler ve kadınlarda 8'er takım mücadele verdi. Momentum Spor Kulübü Derneği sporcusu Dilara Gülsuyu, uzun atlama kategorisinde mücadele etti. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde toplanan bir grup Filistinli, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasını protesto etti. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bir araya gelen uluslararası dini hareketi "Beyaz Kardeşlik" üyeleri, Rila Dağı'ndaki Yedi Göl yakınında, Yeni Kozmik Yılı'nı, bir ritüel olan Panevrtimi Dansı ile karşıladı. ( Stringer - Anadolu Ajansı )
Türk Deniz Kuvvetleri ORUÇREİS gemisine refakat ve koruma görevine devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflı mesajında; "Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarında araştırma yapan ORUÇREİS gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir." bilgi notu yer aldı. ( Milli Savunma Bakanlığı - Anadolu Ajansı )
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı sıkılaştırması sebebiyle, bölgedeki tek elektrik santraline yakıt temin edilemediğinden, santralde üretimin tamamen durması, başta sağlık sektörü olmak üzere birçok alanda hayatı olumsuz etkiliyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde yaşanan elektrik kesintilerinin, kuvözlerdeki prematüre bebekler ile yoğun bakım ve böbrek hastalarının hayatını tehdit ettiğini duyurdu. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Congresium'da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Aççana Höyük, eski Alalah kentinde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında, yaklaşık 3 bin 400 yıllık tablet bulundu. ( Cem Genco - Anadolu Ajansı )
Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat'ta gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden 9 göçmen kökenli için anma etkinlikleri düzenlendi. Berlin'de düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Kaliforniya eyaleti yangınlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Vacaville bölgesindeki Hennessey Gölü çevresinde salı günü başlayan yangın yüzünden pek çok ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. ( Neal Waters - Anadolu Ajansı )
Mali'de askeri darbe yaparak Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'yı istifaya zorlayan darbeciler, seçimlerin en makul sürede yapılacağını duyurdu. Devrik cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda tutuluyor. ( Stringer - Anadolu Ajansı )
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, hicri 1442 yılının gelişi havai fişeklerle kutlandı. ( Samır Jordamovıc - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "2020 Patara Yılı" kapsamında, Patara Antik Kenti'ni ziyaret etti. Erdoğan, burada dünyanın ilk meclis binası olma özelliğine sahip tarihi yapıyı inceledi. ( TCCB / Mustafa Öztartan - Anadolu Ajansı )
BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı. ( BAYKAR - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne katıldı. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )
Filistinli inşaat mühendisi Ahmed Amarne (30), yaklaşık iki yıl önce Batı Şeria'nın Cenin kentindeki Ferrasin köyünde bir ev inşa etmeye karar verdi. Ancak İsrail makamları, Ferrasin'in Oslo Anlaşması'na göre idare ve güvenliği İsrail'e bırakılan "C" bölgesinde olduğu gerekçesiyle buna izin vermedi. Bunun üzerine Ferrasin köyünde, ailesinin sahip olduğu arazideki dağın oyuntusunu bazı düzenlemelerle başlarını sokacak bir "ev" haline getiren Amarne, hamile eşi ve bir kızı ile burada yaşamaya başladı. Ancak İsrail makamları Amarne'ye, sığındıkları mağaranın da birkaç gün içinde yıkılacağına dair uyarı tebliğ etti. ( Issam Rimawi - Anadolu Ajansı )
Sultan 2. Abdülhamit tarafından 1897 yılında yaptırılan 123 yıllık tarihi Hereke halısının restorasyonu, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığınca restore ediliyor. 29 metre uzunluğunda, 14,5 metre genişliğinde ve 24 metrekarelik 2 kule desenli parçasıyla toplam 468 metrekareden oluşan halının restorasyon işlemlerinin yüzde 70'lik kısmı tamamlandı. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı kapsamında Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri, yaralı deniz kaplumbağalarının tedavilerini gerçekleştiriyor. Tedavileri tamamlandıktan sonra rehabilitasyon sürecinden geçirilen kaplumbağalar, doğal yaşam alanlarına alışabilmesi için bir süre denizde oluşturulmuş özel bölmelerde gözlem altında tutuluyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilciliği tarafından "Sudaki Yaşam Savunucusu" ilan edilen dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, kaplumbağaların tutulduğu alanda dalış yaparak yavru caretta carettaların ilk adımlarına şahitlik etti. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için "Açık Hava Sineması" etkinliği düzenlendi. ( Lokman Vural Elibol - Anadolu Ajansı )
İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçakları, Gazze kentinin ez-Zeytun mahallesinde bir noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırısı sonucu bölgeden alevler yükseldi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Kırklareli'nin Deveçatağı köyündeki göletin suyu, bilinçsiz sulama yüzünden azaldı. Deveçatağı Göleti'in suyunun azaldığı ve balıkların oksijensiz kaldığı bilgisini alan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma yaptı. Ekipler gölette 14 su motoru olduğunu belirleyerek sulama çalışmalarını durdurdu. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
Batı Karadenizli balıkçılar, av yasağının kalkacağı 1 Eylül'de denize açılmak için gün sayıyor. Batı Karadeniz'in en önemli limanına sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tekne ve ağlarını onararak yeni sezona hazırlanan gırgır ve trol balıkçıları, "vira bismillah" demek için sabırsızlanıyor. Teknelerinde onarım, tamir ve yenileme işlemlerini tamamlayan, ağlarını son kez elden geçiren balıkçılar, heyecanla denize açılacakları günü beklemeye başladı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Konya'nın Sarayönü ilçesinde halı ticaretiyle uğraşan Mustafa Karadoğan, yakın zamana kadar el işçiliği halı, kilim ve seccade üretiminin önemli merkezleri arasında gösterilen Ladik Mahallesinde, ünü ülke dışına da ulaşan Ladik halısını, son örnekleriyle yaşatmaya çalışıyor. ( Serhat Çetinkaya - Anadolu Ajansı )
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Sümela Manastırı, Doğu Karadeniz'de turistlerin ilk ziyaret ettiği mekanların başında geliyor. Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ'ın Altındere Vadisi Milli Parkı'na bakan eteğinde kurulan manastır, tasarım, malzeme, mimarlık ve işçilik açısından eşsiz bir yapı olarak ziyaretçilerini mevsime özgü görüntüsüyle büyülüyor. ( Ali Balıkçı - Anadolu Ajansı )
Endonezya’da, 17 Ağustos Bağımsızlık Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Palembang kentinde çocuklar kraker yeme yarışmasına katıldı. ( MUHAMMAD A.F - Anadolu Ajansı )
Giresun'da laboratuvar ortamında yetiştirilecek 65 bin faydalı böcek, ladin ağaçlarının kurumasına yol açan zararlı böceklerle mücadele edecek. Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'nce laboratuvarda hazırlanan kütükler içerisinde "Rhizophagus grandis" yırtıcı böceği üretimine başlandı. Üretimi tamamlanan böceklerin bir kısmı, belirlenen alanlardaki ağaçlara yerleştiriliyor. ( Gültekin Yetgin - Anadolu Ajansı )
Doğada yaralı halde bulunan peçeli baykuş, Antalya Hayvanat Bahçesinde tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakıldı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde Bulgaristan ve Türkiye sınırını oluşturan derenin üzerindeki tarihi köprü restore edilerek turizme kazandırılacak. Boztaş köyüne 5 kilometre uzaklıktaki dereyi geçmek için kesme taştan yapılan sınırların belirlenmesinin ardından bir ayağı Türkiye, diğer ayağı Bulgaristan'da olan üç kemerinden sadece bir kemeri ayakta kalabilen Volçan Köprüsü ihtişamlı görüntüsü ile ilgi çekiyor. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
Türkiye'de birçok uygarlık tarafından koruma ya da gözetleme amacıyla kullanılan deniz kenarındaki kaleler, asırlara meydan okuyan ihtişamlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Ülkenin sahillerinde asırlardır ayakta kalmayı başaran ve tarihin en büyük tanıkları olan kaleler, AA ekiplerince havadan görüntülendi. Fotoğrafta İstanbul'daki Rumeli Hisarı görülüyor. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Hindistan'ın Keşmir bölgesindeki Srinagar şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 5 aydır kapalı olan ibadethaneler, önlemlerin gevşetilmesi ile birlikte yeniden açıldı. ( Faisal Khan - Anadolu Ajansı )
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen off-road organizasyonu, heyecanlı anlara sahne oldu. ( Elbistan Belediyesi - Anadolu Ajansı )
Suriye'nin kuzeyinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak güvenli gördükleri Türkiye sınır hattındaki kamplara sığınan siviller, zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. İdlib'deki sınır bölgesine sığınan bazı Suriyeliler, sıcak hava nedeniyle geç saatlere kadar dışarıda oturmayı tercih ediyor. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü'nün sığ kesimlerinde oldukça geniş bir alana yayılan ve "su perisi" olarak da anılan nilüferler, görselliğiyle büyülüyor. Yaklaşık 8 bin dekarlık alana yayılan nilüfer bahçesi eskiden beri bölgede bulunmasına rağmen, ulaşımın olmaması nedeniyle sadece yöre halkı tarafından biliniyor. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da tatillerini geçiren bazı vatandaşlar, sıcak geçen hafta sonunda serinlemek için su parklarını (aquapark) tercih etti. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin heyecanla giriş yaptıkları Kapıkule Sınır Kapısından geri dönüş yolculuklarına hüzün ve gözyaşları eşlik ediyor. ( Hakan Mehmet Şahin - Anadolu Ajansı )
Belarus’ta cumhurbaşkanı seçimini Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasına yönelik protestolar devam etti. Belarus’un Moskova Büyükelçiliği önünde de Rus muhalif gruplarının desteğiyle protesto düzenlendi. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Hindistan'ın Britanya İmparatorluğu'ndan ayrılmasının 73. yıl dönümünün kutlandığı bağımsızlık gününde, güvenlik görevlileri Keşmir'de önlem aldı. Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldıran Hindistan yönetimini protestoları engellemek için Keşmir'de interneti ve telefon ağını kesti. Hindistan, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı. ( Faisal Khan - Anadolu Ajansı )
"Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma ve Kültür Sanat Etkinlikleri" için Türkiye'nin farklı kentlerinden ve yurt dışından çok sayıda kişi Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine geldi. Etkinliğe katılanlar, Hacı Bektaş Veli'nin inzivaya çekilerek ibadet ettiği mağarayı da ziyaret ederek, burada günahı olanların geçemeyeceğine inanılan, "delikli taş"tan geçmek için yoğun çaba harcıyor. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )
Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nın 10 yıllık sakinlerinden kaplumbağa "Sabi" ile timsah "Muhteşem Timi"ye yalnızlıklarını sonlandıracak eş aranıyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan, coğrafi özelliği dolayısıyla geçmişte kaçakçıların ve korsanların saklanmak için kullandığı, Milli Mücadele döneminde ise cephanelerin saklandığı Gideros Koyu, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor. ( Bilal Kahyaoğlu - Anadolu Ajansı )
İzmir'deki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda kalaycılık yapan Yaşar ve Aziz Bartık kardeşler, dedelerinden miras kalan mesleği geleceğe taşımak için çaba sarf ediyor. Giridizade Süleymanağa Vakfı Palamut İş Hanı'nda yaklaşık 15 metrekare dükkanda faaliyet gösteren kalaycı kardeşler, bakır mutfak ürünleri kullanmaya devam eden restoran ve vatandaşlara hizmet veriyor. Kalaycılığa çocukken başlayan 42 yaşındaki Aziz Bartık (fotoğrafta), sıcaklığın, ocağın etkisiyle 60 santigrat dereceye ulaştığı küçük dükkanda yıllardır çalışmayı sürdürüyor. ( Lokman İlhan - Anadolu Ajansı )
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 57 bin 963 dönüm arazide ayçiçeği hasadı yapılıyor. İşletme bünyesindeki tarlaların bir kısmına, toprağın uzun yıllar verimli kalabilmesi için münavebe sistemiyle (ekim nöbeti) ayçiçeği ekiliyor. Bu yıl ekimi yapılan ayçiçeğinde hasadı 25 biçerdöverle hassas bir şekilde yürütülüyor. ( Müslüm Etgü - Anadolu Ajansı )
İç savaşın sürdüğü Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yerlerinde edilen sivillerin de sığındığı İdlib'de günlük yaşam devam ediyor. Yer yer saldırıların izlerinine rastlanan İdlib kent merkezi, hareketli yaşamıyla küçük ve renkli bir Ortadoğu kenti izlenimi veriyor. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
Ankara'da uzman ekiplerce büyük bir titizlikle toplanıp imha edilen tıbbi atıklardan elektrik ve gaz enerjisi elde ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı tıbbi atıkları toplayan personeller, koruyucu kıyafetleriyle tıbbı atıkların bulunduğu yerlerin radyasyon ölçümünü yapıyor. Daha sonra ekiplerce araçlara yüklenen tıbbi atıklar, Sincan Tehlikeli ve Tıbbi Atık Tesisine götürülüyor ve burada aşamalı olarak imha ediliyor. Tıbbi atıkları toplayan personeller, koruyucu kıyafetlerini atıkları toplayacakları alana girmeden giyiyorlar. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
Türkiye'de deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanları arasında yer alan Mersin kumsallarında, yavrular yumurtadan çıkıp zorlu yaşam mücadelesiyle denize ulaşıyor. Kumu kazarak yüzeye çıkan yavrular, martılar, yengeçler ve köpeklere yem olmamak için hızlı hareket ederek mavi sularla buluşuyor. Denize doğru yola çıkarken yönünü bulamayan yavru kaplumbağalara ise Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi görevlileri yardımcı oluyor. Yuvadan çıkmalarıyla içgüdüsel olarak bir an önce denize ulaşmaya çalışan yavru deniz kaplumbağaları, kumsallarda zorlu mücadele veriyor. ( Mustafa Ünal Uysal - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin önemli ayçiçeği ekim alanlarından Edirne'de hasat başladı. Geçen ay sarı ve turuncu tonlarıyla çiçek bahçelerini andıran ayçiçeği tarlaları, fotoğraf tutkunu ve doğasever çok sayıda kişiyi ağırladı. Fotoğraf tutkunlarının doğal stüdyosu ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı geldi. ( Hakan Mehmet Şahin - Anadolu Ajansı )
İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde bugün ve hafta sonu düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerde denetim yapılmasına yönelik 81 il valiliğine gönderilen "Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri" konulu genelge kapsamında, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki düğün salonları denetlendi. Düğün salonlarında maske, mesafe ve hijyen kuralları, masa düzeni ve mesafeleri, salon girişlerinde gelen misafirlerin ateş ölçümü ve masalarda el dezenfektanı bulundurma gibi alınan tedbirler kontrol edildi, oyun, halay ve dansın yasak olduğu belirtildi. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )
Filistinliler işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da, İsrail ile normalleşme anlaşması yapan Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) protesto etti. Cuma namazından sonra Mescid-i Aksa’daki Kubbetu’s Sahra’nın ön kısmında bulunan revaklarda toplanan Filistinli bir grup BAE’yi ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan'ı protesto etti. ( Stringer - Anadolu Ajansı )
Lübnanlılar, son bir yıldır şiddetini artıran ekonomik, sosyal ve siyasi sorunların üzerine çöken Beyrut Limanı'ndaki korkunç patlamanın ardından yaralarını sararak hayatlarına devam etmeye çalışıyor. Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlamasıyla ortaya çıkan korkunç felaket Cımmeyze ve Mar Mihayel mahallelerinin eski ihtişamını elinden aldı. ( Aysu Biçer - Anadolu Ajansı )
Hava Kuvvetleri Komutanlığının Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızları jetleri, gökyüzünde oluşturduğu ay görenleri mest etti. ( Abdullah Doğan - Anadolu Ajansı )
İzmir ve Manisa'da dün eş zamanlı gerçekleştirilen ve yaklaşık 70 bin tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda paranın icat edildiği Lidya dönemine ait "elektron" adı verilen sikkeler de ele geçirildi. ( Mustafa Güngör - Anadolu Ajansı )
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü'nün sığ kesimlerinde oldukça geniş bir alana yayılan ve "su perisi" olarak da anılan nilüferler, görselliğiyle büyülüyor. Yaklaşık 8 bin dekarlık alana yayılan nilüfer bahçesi eskiden beri bölgede bulunmasına rağmen, ulaşımın olmaması nedeniyle sadece yöre halkı tarafından biliniyor. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
Başkentte yeni tip koronovirüs salgını (Kovid-19) dolayısıyla tatile çıkamayan iki çocuk babası Ümit Eker, hem çocukları hem de yeğenleri için traktör römorkunu havuza çevirdi. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )
Antalya'da "Deniz Efsaneleri" temasıyla bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Kum Heykel Festivali kapsamında yapılan kum heykeller, gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
"Perseid meteor yağmuru", Samsun'un Yakakent ilçesinde de gözlemlendi. ( Veysel Altun - Anadolu Ajansı )
Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde vatandaşlar, huzur içerisinde yaşamlarını sürdürüyor. Cerablus esnafı, merkez çarşısındaki dükkanlarında çalışmaya devam ediyor. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )
Endonezya’da Sumatra Adası’ndaki Sinabung Yanardağı’nda artan volkanik hareketlilik nedeniyle uçuş uyarısı yapıldı. Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Karo bölgesindeki Sinabung Yanardağı’nda 3 kez patlama yaşandığını açıkladı. "Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor. ( Kiki Cahyadi - Anadolu Ajansı )
Çekya'nın Brno kentinin Cow's Hill bölgesinde, Brno Gözlemevi ve Planetaryumu tarafından sergilenen dev Dünya ve Ay modelleri ziyaretçiler tarafından ilgi gördü. ( Lukas Kabon - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında bir süredir ziyarete kapalı olan kentin simgelerinden Kurtarıcı İsa heykelinin çevresinde, heykelin tekrar açılması öncesi donanma mensupları tarafından dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Pakistanlılar, ülkelerinin İngiltere'den 14 Ağustos 1947'de kazandığı bağımsızlığının 73. yılı kutlamaları öncesinde başkent Karaçi sokaklarında kutlamalar yaptı. Etkinlikler kapsamında havai fişek gösterileri gerçekleştirildi. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )