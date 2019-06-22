Haftanın fotoğrafları (14-20 Haziran- Anadolu Ajansı)
Anadolu Ajansı eğlenceden spora, siyasetten hava duruman kadar haftaya damga vuran fotoğrafları derledi. İşte 35 karede bu hafta yaşananlar...
-
1
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Bugün itibarıyla işletmede olan 95 içme suyu maksatlı barajda doluluk oranı yüzde 68" dedi. Aydın, Türkiye genelinde 1 Ekim 2018 ile 11 Haziran arasındaki kümülatif yağış ortalamasında uzun yıl ortalamalarına göre yüzde 15, geçen yıla göre de yüzde 20,1 artış olduğunu vurgulayarak, "Bugün itibarıyla işletmede olan 122 enerji maksatlı barajda doluluk oranı yüzde 78,9'dur. İşletmede olan 246 sulama maksatlı barajda doluluk oranı yüzde 75,4'tür. Bugün itibarıyla işletmede olan 95 içme suyu maksatlı barajda ise doluluk oranı yüzde 70,3'dür" dedi. Fotoğrafta Bursa'daki Boğazköy Barajı görülüyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
-
2
Masal kahramanı Pinokyo, Hayal Sahnesi Sanat Kursları öğrencileri tarafından "Türkiye'de ilk kez" bale gösterisi olarak sahneye taşındı. Dünya klasikleri arasında yer alan Carlo Collodi'nin Pinokyo adlı eseri, Türkiye'de ilk kez Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hayal Sahnesi Sanat Kurslarının öğrencileri tarafından Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. ( Binnur Ege Gürün - Anadolu Ajansı )
-
3
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Polatlı ilçesi Sarıoba köyünde kurulan METİP yerleşkesinde barınan mevsimlik tarım işçileri, derme çatma çadırlarda yaşayan işçilere nazaran daha iyi koşullarda hayatlarını sürdürse de doğup büyüdükleri topraklardan uzakta kalmanın zorluğunu yaşıyor. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )
-
4
Dünya turizminin en önemli destinasyonlarından biri olan turizmin başkenti Antalya'da, Roma döneminden bu yana yerleşim alanı olarak kullanılan Döşemealtı ilçesinde ormanlık alanda saklı bulunan şelale, ziyaretçilerini büyülüyor. Ekşili Mahallesi sınırlarında yer alan şelale, yaklaşık 50 metre yükseklikten Ekşili göletine akıyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
-
5
Van'da motosiklet tutkunu bazı gençler, şehrin ışıklarından ve gürültüsünden uzak, Gevaş ilçesindeki tepelerde dolunay eşliğinde motosiklet sürdü. Dolunay ışığında motosiklet sürmenin keyfini yaşayan gençler, bu anları çektikleri fotoğraflarla da ölümsüzleştirdi. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
-
6
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, temizlik markası Persil'in, denizlerin temizlenmesi için Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ile yaptığı iş birliğini duyurmak için İstanbul Boğazı'nda bir dalış yaptı. Ercümen, İstanbul Bebek Parkı'nda gerçekleşen Bebek Şenliği’nde, İstanbul Boğazı'na dalarak, derinlerdeki atık ve çöpleri çıkardı. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
-
7
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Polatlı ilçesi Sarıoba köyünde kurulan METİP yerleşkesinde barınan mevsimlik tarım işçileri, derme çatma çadırlarda yaşayan işçilere nazaran daha iyi koşullarda hayatlarını sürdürse de doğup büyüdükleri topraklardan uzakta kalmanın zorluğunu yaşıyor. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )
-
8
Atletizmde yurt içinde en üst düzeydeki yarışma olan Turkcell Süper Lig'in 2019 sezonu ilk kademe müsabakaları Bursa'da Atıcılar Olimpik Pisti'nde başladı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
-
9
Yeşili ve sulak alanlarıyla kartpostallık görüntüler oluşturan Ağrı Dağı Milli Parkı, su altı güzellikleriyle de ziyaretçilerini cezbediyor. Yurdun en büyük dağı olan, rakımı dolayısıyla "Türkiye'nin çatısı" şeklinde nitelendirilen, Ağrı-Iğdır arasındaki Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan milli park, her mevsim ayrı güzellik sunuyor. ( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )
-
10
Edirne'nin İbrice Limanı'nda dalış turizmine katkı sunmak amacıyla yolcu uçağı batırılma projesi kapsamında Airbus A330 tipi yolcu uçağı kıyıdan 1 mil açıkta batırılmaya başlandı. ( Cihan Demirci - Anadolu Ajansı )
-
11
Van'da gökyüzünü kızıl tonlara boyayan gün batımı saatlerinde, çocuklarıyla birlikte Van Gölü'nün Edremit ilçesi kıyılarında dolaşan bir çoban, koyunlarını otlatırken görüntülendi. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
-
12
Okul öncesi ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Manisa'da da 251 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. ( İbrahim Kahrıman - Anadolu Ajansı )
-
13
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Isparta'daki gösteri uçuşu öncesinde prova yaptı. Türk Yıldızları'nın 18 yıl aradan sonra "2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5. Dünya Koku Günü" kapsamında yapacağı gösteri öncesindeki prova uçuşu, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nden izlendi. ( Mustafa Ünal Uysal - Anadolu Ajansı )
-
14
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze kentinin doğusunda yer alan Şucaiyye Mahallesi yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. Gösteriye koltuk değnekleriyle katılan bir kişi, Filistin bayrağı taşıdı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
-
15
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze'nin Refah kentinin doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, gösteri düzenledi. İsrail güçleri, gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bir gösterici, atılan gaz kapsülünü geri fırlattı. ( Abed Rahim Khatib - Anadolu Ajansı )
-
16
Göztepe Kulübünün 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Göztepe Kulübünün 94. kuruluş yıl dönümünü Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda aynı anda meşale yakarak kutladı. ( Evren Atalay - Anadolu Ajansı )
-
17
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki köylülerin okulların tatil olmasının ardından 111 yıllık geleneksel yaylaya zorlu göç yolculuğu başladı. Okullarda tatil zilinin çalmasının ardından Dikmen Mahallesi'ndeki kadınlar geleneksel kıyafetlerini giyiyor, erkekler de koyun ve keçileri yıkayıp boyuyor, inekleri örme şeritlerle süsleyip kemençe eşliğinde horon teperek şenlik havasında yaylaya çıkıyor. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )
-
18
Turizm merkezleri Antalya'da yerli ve yabancı turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Plajlarda yoğunluk oluşturan yerli ve yabancı turistler, yüzmenin, kumsalda güneşlenmenin keyfini çıkardı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
-
19
Adana’da, Seyhan Baraj Gölü üzerinde yamaç paraşütü yapanlar gün batımında gökyüzündeki kızıllıkla güzel görüntüler oluşturdu. ( İbrahim Erikan - Anadolu Ajansı )
-
20
Eyüpsultan'da bir otomobilde çıkan yangının, doğalgaz kutusuna sıçraması sonucu büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
-
21
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ilk ayak yarışlarının Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Gençler (EG) ve Enduro Veteran (EV) kategorilerinin finalleri Bursa'nın İznik ilçesindeki Elbeyli Er Meydanı Enduro Parkuru'nda gerçekleştirildi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
-
22
Türkiye'nin dört bir yanından binlerce doğa tutkunu, 22'ncisi düzenlenen "Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (EUDOST) Dağcılık Şenliği" kapsamında 2 bin 998 metre rakımlı Anamas Dağı'na tırmanmak için bölgede kamp yaptı. Dağcıların, günbatımıyla birlikteki hali güzel görüntüler oluşturdu. ( Fahri Kubilay - Anadolu Ajansı )
-
23
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda F Grubu karşılaşması, başkent Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda ABD ile Şili arasında yapıldı. Bir pozisyonda ABD'li oyuncu Mallory Pugh (sağda), Şilili rakibi Carla Guerrero (solda) ile mücadele etti. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )
-
24
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın yaptığı ortak yayını vatandaşlar Esenler Dörtyol Meydanı'nda kurulan ekranlardan takip etti. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
-
25
Ankara'da gece saatlerinde yaşanan kısa süreli sağanak ile birlikte ortaya çıkan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. ( Murat Kaynak - Anadolu Ajansı )
-
26
İspanya ACB Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında, Real Madrid ile Barcelona Lassa takımları Madrid'deki Wizink Center'da karşılaştı. Karşılaşmada, Real Madrid takımının basketbolcusu Edy Tavares (solda), rakibi Ante Tomic (sağda) ile mücadele etti. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
-
27
Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin çıkarıldığı mahkemede fenalaşarak hayatını kaybetmesinin ardından New York'taki Mısır-Amerikan toplumu üyeleri, Mısır'daki askeri yönetimi protesto etti. Mısır Başkonsolosluğunun bulunduğu sokakta toplanan bazı Mısır-Amerikan toplumu üyeleri, gösteri sırasında göz yaşlarını tutamadı. ( Atılgan Özdil - Anadolu Ajansı )
-
28
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sanayi, Kozluk, Cedit ve Körfez mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. ( Tahir Turan Eroğlu - Anadolu Ajansı )
-
29
Hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Konya Mevlana Medyanı’ndaki Sultan Selim Camisi’nde gıyabi cenaze namazı kılındı. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
-
30
Fransa'nın başkenti Paris'teki Le Bourget havalimanında, bu yıl 53'üncüsü düzenlenen 'Paris Air Show' adlı havacılık fuarında, Embraer E190-E2 tipi jet uçağı ve Air Tahiti Nui Havayollarına ait Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağı tanıtıldı. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )
-
31
Antalya'da sıcaktan bunalan turistler su parklarına akın etti. Hava ve deniz suyu sıcaklıklarının 27 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 70'e ulaştı. Farklı ülkelerden gelen turistler özellikle su parklarına ilgi gösterdi. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )
-
32
Kadınlar Voleybol Uluslar Ligi'nin 5. ve son haftasında, Brezilya ile İtalya Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda İtalya'dan Anna Nicoletti (22) rakibi Gabri Braga (10) ve Mara Ferreira (1) ile mücadele etti. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
-
33
Pakistan'ın Karaçi kentinde Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Cemaat-i İslami Partisi tarafından gıyabi cenaze töreni düzenlendi. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )
-
34
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Küçükçekmece'deki programın ardından Bağcılar'a seçim otobüsüyle geçti. Yıldırım'a "Osmanlı Motorcular Kulübü" adlı 70 motosikletli konvoy yaparak eşlik etti. Motorcular, köprülerden ücretsiz geçiş hakkı için teşekkür edip tablo hediye ederken, Yıldırım da kask takıp motosiklete binerek fotoğraf çektirdi. ( Esra Bilgin - Anadolu Ajansı )
-
35
Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle alt geçit trafiğe kapandı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. ( Muzaffer Çağlıyaner - Anadolu Ajansı )
-
36
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu evleri su bastı, bazı ağaçlar ile köyleri ilçeye bağlayan köprü yıkıldı. Olay yerine intikal eden Karayolları, İl Özel İdaresi, itfaiye ve AFAD ile arama kurtarma derneklerinin ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürdü. ( Tayyib Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
-
37
Almanya’nın başkenti Berlin’de dün hayatını kaybeden Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kent merkezindeki tarihi Brandenburg Kapısı (Brandenburger Tor) önündeki Pariser Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi Muhammed Mursi’nin fotoğraflarını ile Mısır, Türkiye ve Suriye bayraklarıyla katıldı. Kuran-ı Kerim okuyan katılımcılar üzerinde "Mısır’ın meşru Cumhurbaşkanı Mursi" ve "Mısır Cumhurbaşkanı Mursi’nin ölümüyle ilgili bağımsız bir araştırma talep ediyoruz" yazılı dövizler de taşıdı. ( Abdülhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
-
38
Cumhurbaşkanlığı 2. Yüz Günlük İcraat Programı kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde uygulanan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapanış töreni Ankara'da yapıldı. Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) gerçekleştirilen törene, yüzme kursuna katılan çocuklar ve aileleri katıldı. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )
-
39
Gazze Şeridi'nde zor yaşam koşulları ve ekonomik şartlar altında hayatlarını idame ettirmeye çalışan Filistinli mülteciler, bölgenin üçte ikisini oluşturuyor. 20 Haziran Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Mülteciler Günü, ABD ve İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) maddi anlamda savaş açarak tasfiye etmeye çalıştığı Filistinli mülteciler meselesinin maruz kaldığı büyük tehlikelerin gölgesinde kutlanıyor. Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinli mülteciler, derme çatma evlerde yaşamlarını sürdürüyorlar. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
-
40
Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı kırsal Alibardak Mahallesi'nde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hasat töreni düzenlendi. ( Ahmet Kaplan - Anadolu Ajansı )
-
41
Fransa'nın başkenti Paris'teki Le Bourget havalimanında, bu yıl 53'üncüsü düzenlenen 'Paris Air Show' adlı havacılık fuarında, Airbus A330neo tipi jet uçağı tanıtıldı. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )
-
42
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, rengarenk kanatlara ve tarifsiz güzelliğe sahip çok sayıda kelebek, çiçekler arasında uçuşarak göz alıcı güzelliklerini sergiliyor. Kanatlarındaki renk ve desenlere göre gruplandırılan kelebekler arasında çok gözlü gök mavisi, küçük zıpzıp perisi, çift noktalı brentis, iparhan, alıç, sarı antenli zıpzıp ve diken kelebekleri öne çıkıyor. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )
-
43
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye sınırındaki mayınlı alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. ( Cebrail Caymaz - Anadolu Ajansı )
-
44
Atletizmde yurt içinde en üst düzeydeki yarışma olan Turkcell Süper Lig'in 2019 sezonu ilk kademe müsabakaları Bursa'da tamamlandı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen ve sekizer takımın katıldığı ligde, Atıcılar Olimpik Pisti'ndeki müsabakalarının ikinci gününde birçok önemli yıldız, kulüpleri için yarıştı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
-
45
Atletizmde yurt içinde en üst düzeydeki yarışma olan Turkcell Süper Lig'in 2019 sezonu ilk kademe müsabakaları Bursa'da tamamlandı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen ve sekizer takımın katıldığı ligde, Atıcılar Olimpik Pisti'ndeki müsabakalarının ikinci gününde birçok önemli yıldız, kulüpleri için yarıştı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
-
46
Kübalı caz piyanisti Roberto Fonseca, Antalya Akra Caz Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu. Fonseca, Akra Otelin bahçesinde düzenlenen festivalde"Havana Gecesi" konserinde sekizinci albümü ABUC'tan çaldığı eserleri dinleyicilerin beğenisine sundu. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )