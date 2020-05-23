Haftanın fotoğrafları (15-21 Mayıs 2020)

23.05.2020 - 06:50
Kars'ta havaların ısınıp karların erimesiyle yüksek kesimlerdeki yaylalarda açan çiçekler güzel görüntü oluşturdu. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )
(Sadece Türkiye içinde kullanılabilir) Bengal Körfezi'nde oluşan Hindistan ve Bangladeş'in kıyı kesimlerini vuran Amphan Kasırgası nedeniyle yaklaşık 3 milyon kişi tahliye edildi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 89’a çıktı. Hızı saatte 270 kilometreye kadar ulaştığı bildirilen kasırgada çok sayıda ev ve ekili alan zarar gördü, ağaçlar köklerinden söküldü ve birçok köyü su bastı. ( EPA-EFE / STR - Anadolu Ajansı )
İzmir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması için özellikle yaz aylarında binlerce kişinin uğrak yeri olan Kordonboyu’nda çemberli sosyal mesafe uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda bölgeye gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak söz konusu çemberlerde oturmayı tercih etti. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul'da "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyulurken Salacak Sahil sakinliğini koruyor. Çok fazla kişinin geçmediği sahilde martılar Kızkulesiyle güzel görüntü oluşturdu. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında seyahat izin belgesi alan ÇAYKUR'a kayıtlı üreticiler ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü (AKSAM) tesislerinde yetiştirilen süs balıkları, Türkiye'nin her tarafında akvaryumları süslüyor. AKSAM bir yandan ülkenin göl, gölet ve akarsu kaynakların balıklandırılmasına katkı sağlarken, bir yandan da süs balıklarının üretimini yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmeye başlaması ile hizmete alınması talimatını verdiği ve pandemi hastanesi olarak kullanılan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası'ndaki çalışmaları görüntüledi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
Giresun'da kar sularının erimesiyle su seviyesi artan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen Çağlayan Şelalesi, yeniden ziyaretçilerini ağırlayacağı günleri bekliyor. Şebinkarahisar ilçesi Çağlayan köyü sınırları içinde yer alan şelale, kayalık alanın ortasından yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülüyor. Her yıl özellikle mayıs ayında kar sularının da erimesiyle canlanan şelale, doğal güzelliği ve su sesiyle ziyaretçilerine huzur vadediyor. ( Mahmut Ahmet Yeles - Anadolu Ajansı )
Bitlis'in Hizan ilçesinde büyük emek verilerek asırlardır doğal yöntemlerle pirinç ekimi gerçekleştiriliyor. Hizan'a bağlı Karbastı köyü ve 9 mezrasındaki verimli arazilerde üretilen çeltik, uzun uğraşlar sonucu pirinç haline getiriliyor. Yüksek rakımlı dağların dik yamaçlarında yer alan köy ve mezralardaki vatandaşlar, atalarından kalma geleneksel yöntemlerle güneşin altında imece usulüyle pirinç ekiyor. Tarlalarda dizlerine kadar battıkları çamurlardan havuzlar oluşturarak içini suyla dolduran köylüler, büyük emek vererek köyün eski adını taşıyan ve bölge halkından ilgi gören Kursunç pirinci ekiyor. ( Şener Toktaş - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar ve karantina nedeniyle çalışamayan Mariachi grubu sokaklarda serenat yaparak geçimlerini sağlamaya çalışıyor. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gece karanlığında gökyüzü uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 4 helikopter 28 arazöz, 14 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı ve 6 dozer ile 200'e yakın yangın söndürme işçisi müdahale etti. ( Durmuş Genç - Anadolu Ajansı )
Endonezya'nın Banten kentinde yapımında bambu kullanılarak inşa edilen Saka Buana Camisi mimarisi ile dikkat çekiyor. Sanskrit dilinde "Sütun Dünyası" anlamına gelen, 260 metre karelik bir alanı kaplayan ve yapısının yüzde 60'ı bambudan oluşan Saka Buana Camisi, Endonezya'da bambudan yapılan camiler içerisinde en büyüğü olarak yer alıyor. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul'da "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yasak olduğu halde sokağa çıkan birkaç çocuk Karaköy Sahil'de denize girdi. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde zor şartlar altında üretim yapan Filistinli kardeşler, bal hasadına başladı. Semer ve erkek kardeşi Sami el-Bu, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun beldesindeki aile bahçesinde bulunan arı kovanlarını kontrol etti. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki tepeye çizildi. Gemlik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, imza Şahinyurdu mevkisinde, yangın sonucu orman vasfını kaybetmiş arazide yaklaşık 10 gün süren çalışmanın ardından tamamlandı. 70 metre eninde ve 216 metre boyunda bir alanda çizilen imza, İstanbul güzergahında seyreden uçaklardan görülebiliyor. ( Musa Öztürk - Anadolu Ajansı )
Pakistan'da koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında durdurulan tren seferleri 2 ay sonra kısmi olarak yeniden başladı. Rawalpindi kentinde Ramazan bayramını ailesi ve akrabalarıyla geçirmek isteyen vatandaşlar memleketlerine gitmek üzere trenle şehirden ayrılıyor. ( MUHAMMAD REZA - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile dışarı çıktı. İstiklal caddesi'nde bir araya gelen çocuklar futbol oynadı. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, Kato Dağı'nda görev yapan askere moral ziyaretinde bulundu. ( Fadıl Aslan - Anadolu Ajansı )
Bosna Hersek'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yüzme havuzların kapatılmasının ardından iki aydır antrenman yapamayan üç genç sporcu, bir süredir Konjic şehri yakınlarındaki Boracko Gölü'nde çalışıyor. Başkent Saraybosna'da ikamet etmelerine rağmen haftada birkaç kez doğal güzellikleriyle ünlü bu buzul gölüne giden Muhammed, Mustafa ve Omar isimli gençler, gelecekteki yarışlara burada kulaç atarak hazırlanıyor. ( Mustafa Öztürk - Anadolu Ajansı )
Etiyopya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çocukların hayatına daha önce alışmadıkları yenilikler getirdi. Başkent Addis Ababa'daki çocuklar, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'dan korunmak için sokakta maske takıyor. ( Minasse Wondimu Hailu - Anadolu Ajansı )
Bursa'da, birçok tarihi esere ve binaya ev sahipliği yapan, normalde özellikle hafta sonları binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Mudanya ilçesine bağlı Tirilye (Zeytinbağı) Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlerin olmaması nedeniyle, Kadir gecesinde İstanbul'daki camiler sessizliğe büründü. Büyük Çamlıca Camisi'ne Kadir gecesi dolayısıyla mahya asıldı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmir'de 27 milli sporcu Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda İstiklal Marşı okudu. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
Hindistan'ın Keşmir bölgesindeki Srinagar kentinde Hint güçleri tarafından iki direnişçinin daha öldürülmesi üzerine çatışmalar arttı. Hindistan karşıtı çatışmalar, Srinagar kentinin farklı bölgelerinde patlak verdi. Hint güçlerinin göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandığı silahlı çatışmalarda birçok ev tahrip oldu. Emniyet Genel Müdürü Dilbagh Singh, silahlı çatışmada öldürülen iki kişiden birinin Tahrik-i Hürriyet başkanı Muhammed Eşref Sehrai'nin oğlu Hizbul Mücahidin Örgütü Keşmir Bölge Komutanı Cüneyd Sehrai olduğunu açıkladı. ( Faisal Khan - Anadolu Ajansı )
Nadir görülen sürüngenlerden Kafkas keleri, (Paralaudakia caucasia) Van'nın Gürpınar ilçesinde Anadolu Ajansı ekibi tarafından görüntülendi. ( Mesut Varol - Anadolu Ajansı )
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait 101 motorize ekipten oluşan kortej, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla şehir turu yaptı. "Yunus" ve "Şahin" olarak adlandırılan motosikletli polis ekiplerinin oluşturduğu kortej, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçti. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Van'ın Tuşba ilçesindeki Ayanıs Kalesi yakınındaki tepelere gelen bir grup yamaç paraşütçüsü, valilikten aldıkları özel izinle uçuş yaparak, hem 19 Mayıs'ı kutladı, hem de tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dikkati çekti. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Ankara'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Kurtuluş Parkı'na gelerek güzel havanın keyfini yaşadı. Parktaki bazı yaşlı vatandaşların dans edip eğlendiği görüldü. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de tören düzenlendi. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )
İlkbaharda balıkların Marmara Denizi'nden Karadeniz'e doğru göç etmeleriyle birlikte İstanbul Boğazı'nda yunusların görünülürlüğü arttı. Balık sürüsü kovalayan ya da yük gemilerine eşlik eden yunuslar, boğazdan geçerken adeta şov yapıyor. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )
Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan "zorlu yolculuğu" başladı. Balıkların göç ettiği akarsuların çevresine akın eden martılar, yumurtalarını bırakmak için göç eden balıkları avlayarak besleniyor. ( Necmettin Karaca - Anadolu Ajansı )
Giresunlu hayvansever Nimet Dizdar, 2012'den bu yana gönüllü olarak bakımını üstlendiği 35 karaca yavrusunu sevgi ve şefkatle yaşama bağladı. Dereli ilçesinin Sarıyakup köyünde yaşayan 2 çocuk annesi Dizdar, vatandaşlar tarafından bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen yavru karacaların bazılarının bakımını üstleniyor. Dizdar, annelerinden uzak kalmış yavruların büyük özveriyle bakımını yapıyor. ( Gültekin Yetgin - Anadolu Ajansı )
Nevşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için düzenlenen "açık hava sineması" etkinliği devam etti. Bekdik Mahallesi'ndeki tır garajında düzenlenen ücretsiz etkinliğe katılanlar araçlarının içinden "Türk İşi Dondurma" filmini izledi. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )
Bursa'da, birçok tarihi esere ve binaya ev sahipliği yapan, normalde özellikle hafta sonları binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Mudanya ilçesine bağlı Tirilye (Zeytinbağı) Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
Meteorolojik verilerin kayıt altına alındığı 1929'dan bu yana ilk defa mayıs ayında hava sıcaklığının 38,8 derece ölçüldüğü Antalya'da, sıcaklık, etkisini arttırarak 42,7 dereceye yükseldi. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Ankara'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Kuğulupark' a gelerek güzel havanın keyfini yaşadı. ( Raşit Aydoğan - Anadolu Ajansı )
Bolu’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında ikinci kez sokağa çıktı. Vatandaşlar, kentin yeşil alanlarından Atatürk Orman Parkı ile Karaçayır Parkı’na giderek vakit geçirdi. ( Zafer Göder - Anadolu Ajansı )
Antalya'da meteorolojik verilerin kayıt altına alındığı 1929'dan bu yana ilk defa mayıs ayında hava sıcaklığı 38,8 derece ölçüldü. Vatandaşlar sıcak havadan şapkalarıyla korunmaya çalıştı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
İran'da ramazan ayının 19, 21 ve 23'üncü günlerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi, koronavirüs gölgesinde ihya edildi. Şeb-i İhya olarak adlandırılan bu gecelerde mescitlerde toplanan İranlılar, toplu halde imsak vaktine kadar dua ediyor. Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyan Tahranlılar, ramazan ayının 23. gecesini aileleriyle birlikte, İmam Sadık Cami'sinde ve dışında ibadet etti. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )
Atlı jandarma timi, kentte uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığını Sarıyer Gümüşdere Plajı'nda denetledi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, saatler 19.19'u gösterdiğinde Başkentliler, evlerin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, Ayasofya ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Konya'nın Karapınar ilçesindeki Milli Savunma Bakanlığı Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığına bağlı atış alanında bulunan gözetleme kulesi ve gökyüzündeki yıldızlar, uzun pozlamayla tekniği ile fotoğraflandı. ( Yavuz Görür - Anadolu Ajansı )
Gazze'nin güneyindeki Beni Suheyla er-Rifiyye kasabasında yaşayan 81 yaşındaki Mahmud Ebu Diyb, Nekbe'nin canlı tanığı olarak, İsrail'in gasbettiği köyüne geri dönme ümidini hala canlı tutuyor. Ailesiyle Gazze Şeridi yakınlarındaki Bi'r Muin köyünden zorla göç ettirilen Ebu Diyb, evlerine ait anahtar, iki eski silah ile 1984'ten kalma köy haritasını hala koruyor. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin en köklü kadın doğum hastanesi olan Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde de hayata "merhaba" diyen onlarca yenidoğana ev sahipliği yaptı. Anadolu Ajansı ekibi, pandemi sürecinde iş yoğunluğu iki katına çıkan hastanede, yenidoğan servisi başta olmak üzere, tüm birimlerde gayret ve özveriyle çalışmalarını sürdüren personelin bir gününe tanıklık etti. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )
Konya'da, kış aylarının zorlu geçtiği Kestel Ormanı'nda, tek başına yıl boyunca çobanlık yapan Mevlüt Koçak, ilkbaharın gelişiyle hayvanlarını merada otlatmaya başlamanın sevincini yaşadı. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü (AKSAM) tesislerinde üretilen 6 milyon 200 bin yavru sazan 61 ilin sularıyla buluşacak. Enstitüde, bir yandan ülkenin balık varlığının artırılmasıyla ilgili çalışmalar yapılırken, bir yandan da balıkçılığın gelişmesi için yavru balık üretimi gerçekleştiriliyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Çekya'nın Ostava kentinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilk açık hava konseri düzenlendi. Çekyalılar, Mirai müzik grubunun sahne aldığı konsere arabalarından eşlik etti. Önlem olarak araçlarını terk etmeyen dinleyiciler, gruba korna, sinyal ve farları ile destek verdi. ( Lukas Kabon - Anadolu Ajansı )
Tunuslu güreşçi Abdürrahman el-Derdiri (29), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle antrenmanlarına devam edebilmek için evini spor salonuna dönüştürdü. Dünyadaki birçok sporcu gibi Kovid-19 nedeniyle antrenman yaptığı spor salonundan mahrum kalan Derdiri, evinin çatısı ve diğer yerlerini kullanarak formunu korumaya çalışıyor. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki gençler, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı. Gençler Esenler'de basketbol oynadı. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak Cuma namazı kılındı. ( Syaiful Redzuan - Anadolu Ajansı )
Son dönemde yapılan projelerle güzelleştirilerek gezilebilir hale getirilen Türkiye'nin en önemli mağaraları arasında yer alan Düzce'deki Sarıkaya Mağarası, koronavirüs tedbirlerinin sona ermesinin ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki gençler, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı. Gençler, Beşiktaş Meydanı'nda arkadaşlarıyla buluştu. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
İzmir'in Narlıdere ilçesinde belediye bünyesinde görev yapan 7 kişilik kadın dezenfeksiyon timi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye katkı sağlıyor. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
ABD’nin Michigan eyaletinde Müslümanlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe kurallarından dolayı bu yıl sessiz geçen ramazan için farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Ülkede Müslüman toplumunun en yoğun olarak yaşadığı Detroit şehrinin Dearborn bölgesinde, ramazan ayına özel ışıklı ev süsleme yarışması düzenlendi. ( Halal Metropolis - Anadolu Ajansı )
Bitlis'in Ahlat ilçesinde Van Gölü'nün içinde kalan eski iskelenin ahşap direkleri güzel görüntü oluşturuyor. ( Ahmet Okur - Anadolu Ajansı )
Pendik'teki Hatice Ana Camisi İmamı Mehmet Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü cemaati görüntülü konuşmalarla buluşturup hasret gidermelerini sağlarken, sosyal medya üzerinden Kur'an-ı Kerim hatim çalışmaları da yaptıklarını anlattı. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinliler, buğday hasadına başladı. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve eldiven giyen çiftçiler, mahsullerini topladı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin düzenlediği saldırılarda iki oğlunu kaybeden birisi de rejimin hapishanelerinde tutuklu olan Halepli anne Meryem Ubeyd (ortada), çocuklarının hasretiyle yaşamına devam etmeye çalışıyor. Halep'in Etarib beldesinde eşi ve torunuyla yaşayan Ubeyd, ramazan ayında orucunu çocuklarıyla açmak için sofrasını mezarlığa götürüyor. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )