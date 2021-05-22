Haftanın fotoğrafları (15 - 22 Mayıs 2021)

Geçtiğimiz hafta neler yaşandı? İşte eğlenceden spora, siyasetten sanata kadar haftaya damga vuran olaylar ve fotoğrafları...

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Anadolu Ajansı 22.05.2021 - 11:41

İstanbul'da hilal, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile güzel görüntüler oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

Hindistan'ın güneybatısındaki Umman Denizi'nde etkili olan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Hint medyasındaki haberlerde, Myanmarlılar tarafından farklı sesler çıkaran bir "kertenkele" anlamına gelen "Tuktae" adı verilen kasırganın, Hindistan'ın Umman Denizi'ne kıyısı olan bölgelerinde etkili olduğu belirtildi. "Şiddetini artıran kasırgaya" dönüşen Tuktae, Mumbai kentinde ağaçları yerinden söktü. Park halindeki araçların üzerine düşen ağaçlar, araçlara zarar verdi. ( Imtiyaz Shaikh - Anadolu Ajansı )

Arjantin'de yüzlerce kişi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınamak ve Filistin halkına destek olmak için gösteri yaptı. Başkent Buenos Aires'in merkezindeki İsrail'in büyükelçiliği yakınında sol görüşlü grupların çağrısıyla toplanan kalabalık, İsrail'in saldırılarını protesto etti. Bazı göstericiler, bir gözlerini Filistin haritası şeklinde Filistin bayrağına boyadı diğer gözlerine ise kırmızı boya ile göz yaşı çizdi. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Ajansı )

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları karşısında Filistin'e destek için toplanan göstericilere polis müdahale etti. Paris'te Barbes Meydanı'nda toplanan binlerce eylemci, Bastille Meydanı'na doğru yürüdü. Filistin lehine İsrail karşıtı sloganlar atan göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'in 42’nci haftasında Göztepe, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaştı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Beşiktaş, bu skorla Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyon oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, büyük sevinç yaşadı. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

İsrail, abluka altındaki Gazze'nin en işlek bölgelerinden birinde yer alan dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 12 katlı Kahire adlı binaya saldırı düzenledi. Binanın vurulacağı haberini alan Filistinli aileler, evlerini terk etti. Evlerinin yıkıldığını gören aileler, üzüntü yaşadı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla tarihi kale ışıklandırıldı. İHH İnsanı Yardım Derneği ile Pınarhisar Belediyesince gerçekleştirilen etkinlikte kaleye Filistin bayrağı görselleri, "Kırklareli'nden Kudüs'e selam olsun", "Son kale düşmeden Kudüs düşmez", "Terörist İsrail" yazıları yansıtıldı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

İsrail ordusu, Gazze kentinin sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenledi. Saldır sonucu, bölgedeki bazı evlerde ağır hasar oluşurken bazı araçlar hurdaya döndü. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

İtalya'nın başkenti Roma’de, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenlendi. ( Riccardo De Luca - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 42'nci ve son hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Ankaragücü takımı oyuncusu Atakan Çankaya maç sonrası üzüntü yaşadı. ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı )

Almanya’nın başkenti Berlin’de, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Polis, protestoya katılan vatandaşlara sert müdahalede bulundu. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )

Irak'ın Musul kentinin Eski Musul bölgesi, 2014-2017 yılları arası terör örgütü DEAŞ işgali sırasında ağır yıkıntıya maruz kaldı. Oyun parkların bulunmadığı bölgede Musullu çocuklar, yıkılmış binaların arasında kurulan seyyar lunaparkta doyasıya eğlenip bayram sevincini yaşadı. ( Ismael Adnan Yaqoob - Anadolu Ajansı )

İsrail ordusu, Gazze kentinde içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu yüksek katlı bir binayı vurdu. Saldırı sonrası bölgeden duman yükseldi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırısı düzenlemesinin ardından, Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'in 42. ve son haftasında, Göztepe ile Beşiktaş, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Beşiktaş, bu skorla Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyon oldu. Beşiktaş'tan Domagoj Vida (ortada), Atiba Hutchinson (solda) ve Welinton Souza Silva (sağda) karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşadı. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan bir grup, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 73'üncü yılı nedeniyle gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler lastik yakıp taş atarak karşılık verdi. ( İssam Rimawi - Anadolu Ajansı )

Kars'ın Arpaçay ilçesinde açan çiçekler ve meralarda otlayan hayvanlar güzel görüntüler oluşturdu. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )

Sarıyer'de park halindeyken yanan otobüs, kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers ve Orlando Magic takımları Wells Fargo Center'da karşılaştı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

İsrail güçlerinin, Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösteriye müdahale etmesi sonucu 20 yaşındaki Husam Asayra adlı Filistinli hayatını kaybetti. Asayra için Nablus kentine bağlı Asira al-Qibliya beldesinde cenaze töreni düzenlendi. Asayra'nın yakınları üzüntü yaşadı. ( Issam Rimawi - Anadolu Ajansı )

Büyük İskender'in Anadolu seferiyle kurulan, daha sonra Bergama Krallığı ve Roma İmparatorluğu'na bağlanan, derin vadilerle çevrili bir yarımada üzerinde yer alan Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde, yıldızlar güzel görüntü oluşturdu. ( Mehmet Çalık - Anadolu Ajansı )

Tunus'un başkenti Tunus'taki Adalet Sarayı önünde toplanan Tunuslu avukatlar, Gazze'ye destek gösterisi düzenledi. Avukatlar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )

Rusya’nın başkenti Moskova’da hava sıcaklığının artmasıyla vatandaşlar park ve bahçelerde vakit geçirmeyi tercih etti. Özellikle gençler, sıcak havanın etkisini hissettirdiği kentte, Park Gorkavo'da yürüyüş yaptı, havuz kenarında oturup dinlendi. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çok sayıda sivil evsiz kaldı. İsrail güçlerinin Gazze kentine düzenlediği saldırı sonucu evi yıkılan Filistinli gazeteci Alaa Shemali, evinin enkazı üzerinde üzüntü yaşadı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’nda toplanmak isteyen Filistinli gençlere plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdı. İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını protesto etmek amacıyla Şam Kapısı’nda toplanmak isteyen Filistinli gençlere İsrail polisi müdahale etti. Gösteriye müdahale eden İsrail güçleri, bazı göstericileri gözaltına aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Çiçek sektörü bu yılın ilk 4,5 ayında yaklaşık 44 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, yılın sonunda geçen sene 107 milyon dolar olarak gerçekleşen dış satım rakamını aşmayı hedefliyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda kullandığı, infilak etmeyen patlayıcılar, Filistinlileri tehdit ediyor. Kentin batısında yer alan Er-Rimal Mahallesi sakinleri, patlamamış bir füze buldu. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınamak ve Filistin halkına destek olmak için gösteri düzenledi. ( Anton Raharjo - Anadolu Ajansı )

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bulunan Kuala Lumpur Kulesi, Filistin halkına destek olmak amacıyla Filistin bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. ( Syaiful Redzuan - Anadolu Ajansı )

İsrail ordusu, dün gece Gazze kentinin farklı noktalarına saldırı düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden alev ve dumanlar yükseldi. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin El Vihde caddesindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Gazze'deki sivil savunma ekipleri, saldırılar sonucu yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Hindistan'ın güneybatısındaki Umman Denizi'nde etkili olan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı. Hint medyasındaki haberlerde, Myanmarlılar tarafından farklı sesler çıkaran bir "kertenkele" anlamına gelen "Tuktae" adını verdiği kasırganın, Hindistan'ın Umman Denizi'ne kıyısı olan bölgelerinde etkili olduğu belirtildi. Aşırı şiddetli siklon kasırgaya dönüşen Tuktae, Mumbai kentinin 160 kilometre güneybatısında etkisini gösteriyor. ( Imtiyaz Shaikh - Anadolu Ajansı )

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında sinema, tiyatro ve müzeler 132 günün ardından yeniden hizmete girdi. Hükümetin Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıkladığı 4 aşamalı yol haritası kapsamında, restoran ve barlar iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacak, konaklama sektörü yeniden hizmet verebilecek. ( Hasan Esen - Anadolu Ajansı )

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin sahil bölgesini hedef aldı. İtfaiye ekipleri, saldırı sonucu çıkan yangına müdahale etti. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )

Mardin'den Diyarbakır'ın Çermik ilçesine çalışmak için gelen ve kırsalda kurdukları çadırlarda kalan aileler, ateş karşısında duman ve ise aldırış etmeden meşe odununu mangal kömürüne dönüştürüyor. ( Bestami Bodruk - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarlar, şampiyonluğu Bahçelievler'de kutladı. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )

Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşılama oranlarını artırmak için oluşturulan ekipler, zorlu coğrafyadaki dağları, tarlaları, çamurlu yolları aşarak kilometrelerce yol gidip vatandaşlara hizmet sunuyor. Dağlık ve engebeli coğrafyada köylülere ulaşmak için bazen yürümek zorunda kalan sağlık ekipleri, vatandaşlara şifa dağıtmanın mutluluğunu yaşıyor. Özellikle yaşlılardan aldıkları dualarla moral bulan sağlık çalışanları, Kovid-19'a karşı vatandaşları aşılamak için canla başla çalışıyor. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )

Şiir, efsane ve türkülere konu olan gelincik çiçeği, kırmızıya boyadığı Düzce'deki tarlalarda eşsiz manzaralar oluşturuyor. Kentin hemen her noktasında özellikle nadasa bırakılan buğday ve arpa tarlalarında açan gelincik çiçekleri, bölge halkının yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlardan da ilgi görüyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da Karaköy sahiline gelen martılar, havanın kararmasına rağmen balık avlayarak karınlarını doyurdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

Ankara'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren hilal güzel görüntü oluşturdu. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )

İzmir Körfezi'nde gün batımında oluşan kızıllık ile vapur güzel görüntüler oluşturdu. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin El-Rimal Mahallesindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. İsrail saldırısı sonucu yıkılan binaların enkazından çıkarılan cesetleri kamyonetle morga kaldırıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

ABD'nin New York kentinde gün doğumu Hudson Nehri üzerinden güzel görüntüler oluşturdu. ( Islam Doğru - Anadolu Ajansı )

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin El-Rimal Mahallesindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Enkaz altında başlatılan arama kurtarma çalışmasında bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

Marmara kıyılarını kaplayan ve halk arasında "deniz salyası" ya da "kaykay" olarak da bilinen "müsilaj", son günlerde su yüzeyinde azalmasına karşın suyun altındaki canlılar için tehdit olmaya devam ediyor. Anadolu Ajansı, Marmara Denizi kıyılarında son günlerde su yüzünde gözle görülür etkinliği azalan müsilajın denizler için nasıl bir tehdit oluşturduğunu suyun altında görüntüledi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

Ankara'da gün doğumunda gökyüzünde yaşanan kızıllık, Ankara Kalesi ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )

İspanya ile Fas arasında yaşanan diplomatik krizin etkisiyle Fas'tan İspanya'nın Ceuta kentine geçen düzensiz göçmenlerin sayısı artmaya devam ediyor. ( Diego Radames - Anadolu Ajansı )

ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelen binlerce kişi, Filistin'e destek vermek ve İsrail'e tepki göstermek amacıyla Washington Anıtı'ndan Kongre binasına kadar yürüdü. Kent merkezindeki Washington Anıtı önünde toplanan ve ellerinde Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, "Filistin’e özgürlük" sloganları attı. ( Yasin Öztürk - Anadolu Ajansı )

ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde toplanan yüzlerce kişi, Filistin halkına destek mitingi düzenledi. New Yorklular, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına karşı yapılan protesto gösterisine polis müdahalede bulundu. On binlerce protestocu, yerel saatle 12.00'de (TSİ 14.00) Hyde Park'ta toplanarak İsrail Büyükelçiliğine yürüdü. Polis bazı göstericileri gözaltına aldı. ( Vudi Xhymshiti - Anadolu Ajansı )

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Salacak Sahilinde ışık gösterisi yapıldı. ( Şükrü Gündüz - Anadolu Ajansı )

İzmir'in Dikili ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle kıyıya bağlı bazı balıkçı tekneleri su alarak battı. İlçede sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtınanın etkisiyle taşan deniz, Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan 75. Yıl Parkı ve sahil şeridini su altında bıraktı. Bölgedeki oturma alanları ile çocuk parkında hasar oluştuğu gözlendi. ( Metin Aydemir - Anadolu Ajansı )

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle yeşilin tüm tonları ve sarı çiçeklerle kaplanan Güzeldere Ovası'ndaki menderesler ayrı bir güzellik oluşturuyor. İlkbahar mevsimiyle canlanan doğada görsel şölen sunan menderesler, güzellikleriyle göz kamaştırıyor. ( Şener Toktaş - Anadolu Ajansı )

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan Filistinliler, sokaklara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu. ( Eyad Tawil - Anadolu Ajansı )

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor. Vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

İsrail ordusuna bağlı topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin doğusunda bulunan plastik depo alanları hedef aldı. İtfaiye ekipleri, saldırı sonucu depoda çıkan yangını kontrol altına almaya çalıştı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Filistin gündemiyle toplandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genel Kurula hitap etti. ( Cem Özdel - Anadolu Ajansı )

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beşiktaş JK yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcular ve teknik heyet ile fotoğraf çektirdi. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

İsrail ordusu, Gazze kentinin farklı noktalarına saldırı düzenledi. Filistinliler, saldırı sonrası bölgede oluşan hasarı inceledi. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )

Belçika'daki birliğinden ağır silahlarla firar eden ve radikal görüşlü aşırı sağcı Jürgen Conings isimli 46 yaşındaki bir askeri bulmak için operasyon devam ediyor. Conings'in yanında hala ağır silahlar ile mühimmat bulunduğu ve 12 bin hektarlık ormanda yaya olarak kaçtığı tahmin ediliyor. Bölgede yaşayanlar doğal park olan ormanlık bölgeye gitmemeleri için uyarıldı. Operasyona askeri araçlar, özel harekat polisi, atlı polisler, polis helikopteri de katıldı. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Loutraki bölgesinde yangın çıktı. Dün geceden itibaren etkili olan yangın nedeniyle bazı yerleşim birimleri boşaltıldı. ( AMNA - Anadolu Ajansı )

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan binlerce kişi, Gazze'ye destek gösterisi düzenledi. Göstericiler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. ( Hussam Shbaro - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da bir firmada çalışan tekstil mühendisi Tuğçe Duman, büyük şehirden bunalınca kariyerini geride bırakıp eşiyle memleketi Hatay'a dönerek, aile mesleği ipek böcekçiliğini sürdürmeye başladı. Dut bahçesinde yaprak toplayıp evlerinin bodrum kısmında yetiştirdikleri ipek böceklerini besleyen Pedük çifti, itina ile baktıkları böceklerin ipeğinden ürettikleri şal, atkı, kravat gibi ürünleri yurt içinde pazarlıyor. Hatay'da doğa ile içi içe yaşama imkanı bulan çiftin hedefi, yılda 500 kilogramdan fazla ipek üretip ürüne dönüştürerek satmak. ( Lale Köklü Karagöz - Anadolu Ajansı )

İstanbul’da gün batımı, İstanbul Boğazı ile güzel görüntü oluşturdu. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

İspanya ile Fas arasında yaşanan diplomatik krizin etkisiyle Fas'tan İspanya'nın Ceuta kentine geçen düzensiz göçmenlerin sayısının son iki günde 6 bini bulduğu, bunlardan 1500 kadarının ülkelerine geri gönderildiği bildirildi. İspanyol güvenlik güçleri, göçmenlerin Fas'tan Ceuta'ya yüzerek ya da plaj sınırından yürüyerek giriş yaptıkları bölgede önlem aldı. Sağlık personelleri, göçmenlere müdahalade bulundu. ( Marcos Moreno - Anadolu Ajansı )

Maslak'taki gökdelenler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatıldı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında statta dev Türk bayrağı açıldı. Antrenörler ve gönüllü öğrencilerden oluşan 80 kişilik ekip, 33 bin seyirci kapasiteli yeni Eskişehir Stadı'nda bir araya geldi. Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirinin seslendirilmesinden sonra saat 19.19'da antrenörler ile öğrencilerin taşıdığı 50 metrekarelik bayrak, sahanın orta noktası üzerinde açılarak İstiklal Marşı okundu. Etkinliğe, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy ile diğer ilgililer katıldı. ( Emrah Yaşar - Anadolu Ajansı )

Aydın'nın Nazilli ilçesinde ot ve samanların bulunduğu depoda çıkan yangında hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye devam ediyor. ( Mehmet Ali Cintosun - Anadolu Ajansı )

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen mobil fener alayı ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesinin organizasyonda gerçekleştirilen fener alayı Konyaaltı Varyant'tan Cumhuriyet Meydanı'na gitti. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan Filistinliler, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek amacıyla gösteri düzenledi. İsrail polisi, gösteriye müdahale etti. ( Muath Khatib - Anadolu Ajansı )

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yer alan ve sakinliğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde günübirlik izole tatil için tercih edilen longoz (su basar ormanı), büründüğü yemyeşil örtüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor. Kumlu yolları, büyük sazlıkları, heybetli ağaçları, yer yer su birikintileri ve Dalyan Gölü'yle dikkati çeken, avlanmanın yasak olduğu longozda bulunan sulak alanlarda, yakın kırsal mahallelerin sakinlerine ait mandalar ve yerli ırk inekler serinliyor. ( Uğur Ulu - Anadolu Ajansı )

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda yerel radyoda çalışan bir gazeteci hayatını kaybetti. İsrail savaş uçakları Gazze'nin batısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi üç roketle bombaladı. Saldırıda Kudüs'ün sesi adlı yerel radyoda çalışan gazeteci Yusuf Ebu Hüseyin yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu, bina ve çevresindeki araçlar harabeye döndü. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

İstanbul’da gün batımı, güzel görüntü oluşturdu. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )

ABD'nin New York kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken, Vali Andrew M. Cuomo, yeni bir rehber doğrultusunda, aşılarını tamamlamış olan vatandaşların artık maskesiz olarak açık ve kapalı alanlarda bulunabileceğini açıkladı. Vatandaşların Times Meydanı ve çevresinde günlük hayatlarına devam ettiği görülürken, atlı polis ekipleri devriye gezdi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

İspanya ile Fas arasında yaşanan diplomatik krizin etkisiyle Fas'tan İspanya'nın Ceuta kentine geçen düzensiz göçmenlerin sayısı artmaya devam ediyor. ( Diego Radames - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı alan Beşiktaş Futbol Takımı, kupa töreni için deniz yoluyla Vodafone Park’a hareket etti. Takımı taşıyan tekneye çok sayıda taraftar da tekneleriyle eşlik etti. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı kazanarak Ziraat Türkiye Kupası’nı alan Beşiktaşlı futbolcular büyük sevinç yaşadı. ( Ömer Evren Atalay - Anadolu Ajansı )

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles şehrinde bir araya gelen onlarca kişi, Filistin'e destek vermek ve İsrail'e tepki göstermek amacıyla İsrail Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi. Filistin bayrakları ve dövizler taşıyan katılımcılar, "Filistin’e özgürlük" sloganları attı. ( Justin L. Stewart - Anadolu Ajansı )