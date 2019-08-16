Haftanın fotoğrafları (16 Ağustos 2019)

1 İsrail polisinden Mescid-i Aksa içinde Filistinlilere saldırı

İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etti. Bir İsrail polisi, müdahale sonucu yere düşen Filistinli bir kıza tekme attı. ( Faiz Abu Rmeleh - Anadolu Ajansı )







2 Liverpool - Chelsea

UEFA Süper Kupa maçında Liverpool ile Chelsea, Vodafone Park’ta karşılaştı. Maç esnasında sahaya giren bir taraftar, görevliler tarafından dışarıya çıkarıldı. ( Metin Pala - Anadolu Ajansı )

3 Kanarya sevdalısı mobilyacı, kuşlarını güzellik yarışmasına hazırlıyor

Kanarya sevdalısı mobilya ustası Nuri Coşkun, atölyesinde beslediği kuşları güzellik yarışmalarına hazırlıyor. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )







4 Himalaya eteklerindeki antik kasaba "Liciang"

Çin'in güneybatısında bulunan Himalayaların eteklerindeki 800 yıllık antik Liciang kasabası, mimari dokusu, doğal güzellikleri ve romantik atmosferiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Koordinatörlüğünü ünlü Çinli sinema yönetmeni Cang Yimou'nun yaptığı ve "Liciang İzlenimi" adlı dans ve müzik performansı, bölgeye gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerin başında geliyor. ( Tevfik Durul - Anadolu Ajansı )







5 Kolombiya'nın Bağımsızlığının 200'üncü Yılı kutlamaları

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, ülkenin bağımsızlığının 200'üncü yılı kutlamaları kapsamında yaz festivali düzenlendi. Gösteri geçitinde katılımcılar, çeşitli kostümlerle renkli görüntüler oluşturdu. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )







6 Perseid meteor yağmuru

Göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Uşak'ın Eşme ilçesinde bulunan Firigyalılar'ın dini merkezleri arasındaki Mesotimolos antik kentinden de izlendi. Ziyaretçiler gece yarısı saatte yaklaşık 60 ila 80 arasındaki göktaşını çıplak gözle görme imkanı bulurken, gökyüzünde adeta görsel bir şölen oluştu. ( Soner Kılınç - Anadolu Ajansı )







7 New York'ta yağmur

New York'ta yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. ( Vural Elibol - Anadolu Ajansı )







8 Sıcak hava balonları Kapadokya'ya renk katıyor

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, sıcak hava balon turları alternatif turizm etkinlikleri arasında yer alıyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgeyi ziyaret eden turistler, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izleme imkanı elde ediyor. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )







9 Sahil Güvenlikten havadan ve denizden denetim

İçişleri Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı öncesi yurt genelinde gerçekleştirilen Huzur Operasyonları kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Antalya’da havadan ve denizden denetim yaptı. Günü birlik tur ile balıkçı tekneleri havadan ve denizden kontrol edildi, belgeleri incelendi. Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timi ise Antalya Körfezi'nde dalış gerçekleştirip, su altı okullarının faaliyetlerini denetledi. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )







10 Otellerde 2020 rezervasyonları başladı

Turizmde parlak bir dönem yaşayan ve yeni bir rekora imza atmaya hazırlanan Türkiye'de, 2020 yılı için rezervasyonlar başladı. Yıl başında, 16 milyon turist hedefleyen Antalya'nın Manavgat ilçesindeki sahillerinde yaşananan yoğunluk dikkati çekiyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )







11 Balkanlar'da Kurban Bayramı coşkusu

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bayram namazı, binlerce Müslüman'ın katılımıyla İskender Bey Meydanı’nda kılındı. ( Olsi Shehu - Anadolu Ajansı )

12 TEM Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili için araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar, İstanbul'un giriş ve çıkış noktaları ile ana yollarda trafik yoğunluğuna neden oldu. Mahmutbey gişelerinde gece saatlerine kadar trafik yoğunluğu yaşandı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )







13 Abidjan'da günlük yaşam

Dünyanın bir numaralı kakao üreticisi olan batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan'da günlük yaşamın izleri her alanda kendini gösteriyor. 2011 yılındaki siyasi gerilimle birlikte iç çatışmaların yaşanmasının ardından kısa sürede toplarlanan ülkede halk barış içinde yaşıyor. İnsanlar ürettikleri ürünleri pazarlarda satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )







14 Hindistan'ın Keşmir kararı protesto edildi

Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir'e özel statü sağlayan 370. maddeyi kaldırmak için verdiği kanun teklifi, Hindistan'ın Keşmir kentinde protesto edildi. Gösteriye, çok sayıda Keşmirli katıldı. ( Faisal Khan - Anadolu Ajansı )







15 Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

Bayram tatilinin başlamasıyla Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu Dağı geçişinde yoğunluk artıyor. Beş günlük Kurban Bayramı tatilin başlamasıyla dün gece araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi Gümüşova ve Bolu Dağı'nın İstanbul-Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oluyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

16 Leyleklerin toplu göçü objektiflere yansıdı

Üreme alanlarından güneydeki ülkelere göç eden leylekler, Osmaniye semalarında güzel görüntüler oluşturdu. ( Ümit Kahrıman - Anadolu Ajansı )







17 Kolombiya'da 44. Rüzgar ve Uçurtma Festivali

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 44. Rüzgar ve Uçurtma Festivali başladı. Geleneksel olarak düzenlenen festivalin ilk gününde farklı kategorilerdeki uçurtmalar havalandırıldı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )







18 Selimiye'de bayram namazı

Edirne'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için camileri doldurdu. Bazı vatandaşlar, bayram namazını Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde kıldı. ( Hakan Mehmet Şahin - Anadolu Ajansı )







19 Hong Kong'daki protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarıya karşı düzenlenen protestolar Causeway Bay İstasyonu çevresinde de devam etti. Protesto boyunca çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemleri aldı. ( Miguel Candela - Anadolu Ajansı )







20 İdlib'de Kurban Bayramı hazırlıkları

Suriye’de son dönemde Beşşar Esed rejimi ve Rusya’nın yoğun saldırılarına maruz kalan İdlib'de Kurban bayramı hazırlıkları sürüyor. İdlibliler, savaş, bombardıman ve yoğun göçe rağmen kentteki pazarlardan bayram alışverişini yapmaya devam ediyor. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )







21 Deprem bölgesinde bayram namazı mesirelikte kılındı

Deprem yaşanan Denizli'nin Bozkurt ilçesinde vatandaşlar bayram namazını mesirelik alanda kıldı. ( Sebahatdin Zeyrek - Anadolu Ajansı )

22 Başkentte Kurban Bayramı

Ankara'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için Kocatepe Camisi'ne geldi. ( Metin Aktas - Anadolu Ajansı )







23 Büyük Çamlıca Camisinde ilk Kurban Bayramı namazı

Açılışı bu yıl gerçekleşen Büyük Çamlıca Camisinde ilk Kurban Bayramı namazı eda edildi. Camiye, kentin dört bir yanından İstanbullu akın etti. ( Orhan Akkanat - Anadolu Ajansı )







24 Endonezya'da Kurban Bayramı

Endonezya'nın Palembang kentindeki Müslümanlar, bayram namazını kılarak ve dua ederek Kurban Bayramı kutlamalarına başladı. ( Muhammad A.F - Anadolu Ajansı )







25 Kutsal topraklarda hac coşkusu

Kutsal topraklardaki yaklaşık 3 milyon Müslüman hacı oldu. Arafat Vakfesi'nin ardından dün akşam saatlerinde kafileler halinde otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacı adayları, burada da Vakfe Duası'nı yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı. Gece yarısından itibaren Cemerat'taki şeytan taşlama alanına geçen Müslümanlar, büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş attı. Daha sonra Kabe'ye giderek ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştiren Müslümanlar, tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı. Böylece bu yıl kutsal topraklara Türkiye'den gelen 80 bin civarındaki hacı adayı dahil yaklaşık 3 milyon Müslüman hacı oldu. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )







26 Hong Kong'daki protestolarda polisten göz yaşartıcı gazla müdahale

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarıya karşı düzenlenen protestolarda polis göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu. Bölgede protestoları yasaklayan polis, Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Wai semtinde bir tren istasyonunda toplanan yaklaşık bin kişiye ve Tsim Sha Tsui semtinde bir karakolu çevreleyen çok sayıda protestocuya göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bazı göstericiler gazdan korunmak için maske taktı. ( Miguel Candela - Anadolu Ajansı )







27 İsrail polisinden Mescid-i Aksa içinde Filistinlilere saldırı

İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etti. Müdahale sonucu aralarında Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi üyelerinin de bulunduğu Filistinliler yere yığıldı. ( Faiz Abu Rmeleh - Anadolu Ajansı )







28 Fildişi Sahili'nde Kurban Bayramı namazı

Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan'ın Azaguie bölgesinde Kurban Bayramı namazını binlerce kişi kıldı. Abidjanlılar bayram namazını bölgedeki caddeye seccadelerini sererek açık alanda kıldı. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )







29 ABD'de Kurban Bayramı

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan binlerce Müslüman, Kurban bayramı namazını MetLife Stadyumu'nda kıldı. ( Atılgan Özdil - Anadolu Ajansı )







30 Kuraklık ve ihracat Moritanya'daki kurbanlık fiyatlarını arttırdı

Moritanya'da bu yıl yaşanan kuraklık ile Senegal ve Mali'ye yapılan ihracat, kurbanlık fiyatlarını artırdı. Ülkenin çeşitli bölgelerinden hayvanlarını başkent Novakşot'taki Marbat Hayvan Pazarı'na getiren satıcılar, gün boyu sıkı pazarlıklarla alıcı bulmaya çalıştı. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )







31 Gazze'de Kurban Bayramı namazı kılındı

Gazze'deki yüzlerce Filistinli, Kurban bayramı namazını kentin doğusundaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin eylem alanında kıldı. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )







32 İzmir'de bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı nedeniyle tatillerini İzmir'de geçirmek isteyenler başta Çeşme olmak üzere kıyı şeridindeki ilçelerde yoğunluk oluşturdu. Bayramın ikinci gününde vatandaşlar Ilıca Halk Plajı'nda güneşlenerek tatil yaptı. Sıcaklığın 40 derecelere yaklaştığı turizm merkezinde tatilciler, Ilıca Plajını doldurdu. ( Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )







33 Sıcaktan bunalan bozayılara buzlu kokteyl

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'ndaki sıcak havada hareket kabiliyetleri azalan bozayılar için özel buzlu meyve ve sebze kokteyli hazırlanıyor. Sıcağı seven hayvanlar arasında yer alan iguanalar ise güneşli havanın tadını çıkarıyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )







34 Sırbistan'daki "Renk Festivali"

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad şehrinde Uluslararası Gençlik Günü dolayısıyla "Renk Festivali" düzenlendi. Novi Sad Avrupa Gençlik Başkenti (OPENS) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen festivale katılan yüzlerce kişi renkli boya toplarını birbirine atarak Tuna Nehri kıyısında keyifli anlar yaşadı. ( Aleksandar Jovanovic - Anadolu Ajansı )







35 Kutsal topraklarda hac coşkusu

Hac görevini tamamlayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günlerinde Cemerat'ta "küçük, orta ve büyük şeytan"a yedişer taş attı. Şeytan taşlamanın ardından yürüyerek ya da taksilerle Mescid-i Haram bölgesine geçen hacılar, Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederek dua etti. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )

36 Philadelphia'da sıcak hava

ABD'nin Philadelphia kentinde hava sıcaklıklarının artması ile birlikte çocuklar parklardaki süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. ( Atılgan Özdil - Anadolu Ajansı )







37 İstanbul plajlarında bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı'nda güzel havayı ve rahat trafiği fırsata çeviren İstanbullular, kıyılarda yoğunluk oluşturdu. Bayramın üçüncü gününde yerli ve yabancı turistler, Florya Güneş Plajı'nı doldurdu. Sıcaktan bunalan vatandaşlar da bayram tatilini denize girerek değerlendirdi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )







38 Rusya'da binlerce kişi protesto için sokağa çıktı

Rusya'da binlerce kişi, protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılması ve Moskova şehir meclisi seçimlerine katılmak isteyen bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle protesto gösterisi düzenledi. Güvenlik güçleri bazı protestocuları gözaltına aldı. ( Stringer - Anadolu Ajansı )







39 Milli parkta bayramda ziyaretçi yoğunluğu

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Kurban Bayramı tatilinin ilk üç gününde 105 bin kişiyi ağırladı. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )







40 İskenderun'da gün batımı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir araya gelen paten tutkunları, gün batımında güzel görüntüler oluşturdu. ( Burak Milli - Anadolu Ajansı )







41 Türkiye - Ürdün

A Milli Erkek Basketbol Takımı, özel maçta Ürdün ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Ersan İlyasova (8) ile Ürdünlü basketbolcu Ahmad Al Dwairi (44) bir pozisyonda mücadele etti. ( Orhan Akkanat - Anadolu Ajansı )







42 Şanlıurfa'da iş yeri yangını

Şanlıurfa'da inşaat malzemeleri satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangına ekipler müdahale etti. ( Mehmet Fatih Aslan - Anadolu Ajansı )







43 Kolombiya'nın Bağımsızlığının 200'üncü Yılı kutlamaları

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, ülkenin bağımsızlığının 200'üncü yılı kutlamaları kapsamında yaz festivali düzenlendi. Gösteri geçitinde katılımcılar, çeşitli kostümlerle renkli görüntüler oluşturdu. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )







44 Atlas Okyanusu'nun Moritanyalı balıkçıları

Atlas Okyanusu'na 754 kilometrelik sahil şeridi bulunan Batı Afrika ülkesi Moritanya'da, balık en önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor. Günün ilk ışıklarıyla Başkent Novakşot kıyılarına gelen yüzlerce balıkçı, rengarenk tekneleriyle, gruplar halinde okyanusa avlanmaya çıkıyor. Hava kararıncaya kadar zorlu bir mücadele veren balıkçılar, avladıkları onlarca çeşit balığı okyanus kıyısındaki balık pazarında satarak geçimlerini sağlıyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )







45 TDV Nairobi'de yetimleri sevindirdi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 2019 Vekaletle Kurban Kesim Programı kapsamında, kurban etlerini Afrika ülkelerinden Kenya’da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı. Nairobi'de bulunan Fatıma Ana Yetimhanesi'ni ziyaret eden TDV gönüllüleri, burada yaşayan yetimlere kurban etlerinin yanı sıra hediyeler dağıtarak çocuklarla hoş vakit geçirdi. Yaşları 0 - 18 arasında değişen 65 yetimin yaşadığı yetimhanede okuldan arta kalan zamanda dini eğitim veriliyor. Ayrıca çocuklara kişisel gelişim ve dışardaki hayata uyum sağlama konusunda eğitim de veriliyor. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )







46 Uçsuz Bucaksız Bozkırların Başkenti Ulan Batur

Moğolistan, uçsuz bucaksız bozkırları ile tüm dünyadan turistlerin merak ettiği ülkeler arasında yer alıyor. Bu gizemli coğrafyaya adım atanların ilk durağı başkent Ulan Batur. Başkent'in tarihi kent meydanı ve Zaisan tepe anıtı, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğraf çektirmek isteyenlerin de uğrak noktası. ( Fırat Yurdakul - Anadolu Ajansı )







47 Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. ( Volkan Yıldız - Anadolu Ajansı )







48 Pakistan'da bağımsızlık günü kutlamaları

Pakistanlılar, İngiltere'den 14 Ağustos 1947'de kazandığı bağımsızlığının 72. yılı kutlamaları öncesinde sokaklarda kutlamalar yaptı. ( Muhammed Semih Uğurlu - Anadolu Ajansı )

49 Bayram öncesi şehitlik ziyareti

Mersin'de, Kurban Bayramı öncesi merkez Toroslar ilçesindeki şehitlik ziyaret edilerek dualar edildi, mezarlara karanfil bırakıldı. ( Sezgin Pancar - Anadolu Ajansı )





