Haftanın fotoğrafları (17-23 Nisan 2020)

25.04.2020 - 06:56
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Bu kapsamda Kız Kulesi ve çevresinin boş olduğu görüldü. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
İstanbul Kağıthane'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşını okuyarak kutladı. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesi nedeniyle Ramazan öncesi İstanbul'daki camiler sessizliğe büründü. Büyük Çamlıca Camisi'ne Ramazan ayının başlaması nedeniyle mahya asıldı. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100. yılı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, TBMM’de saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi. ( Raşit Aydoğan - Anadolu Ajansı )
Gazze'deki en-Nasirat Mülteci Kampı'nda palyaço kıyafeti giren iki Filistinli genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ramazan ayına evlerinde girecek çocukları eğlendirerek onlara hediyeler dağıttı. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkentte sokaklar Türk bayrakları ve Atatürk posteriyle süslendi. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )
Baharın müjdecisi leylekler Afrika'dan Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine gelerek yuva yapmaya başladı. Kış mevsimini sıcak ülkelerde geçiren leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan yaklaşık 10 bin kilometrelik zorlu bir yolculuktan sonra Türkiye'ye geldiler. Leylekler her yıl olduğu gibi bu yıl da kuluçka dönemini Kızılcahamam ilçesindeki "leylek apartmanı" olarak bilinen yuvalarında geçirecek. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın en önemli sembollerinden biri olan tarihi Vijecnica Kütüphanesi, Türk bayrağının renklerine büründü. Tarihi yapıya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı yansıtıldı. ( Mustafa Öztürk - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında genel karantina uygulaması devam ederken evsiz kalan Embera yerlilerinin Bolivar meydanındaki zorlu mücadelesi devam ediyor. Başkentin meydanlarında aile ve çocuklarıyla devletten yardım bekleyen Embera yerlileri bir yandan da koronavirüs salgınına karşı savaş veriyor. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesi nedeniyle Ramazan öncesi İstanbul'daki camiler sessizliğe büründü. Büyük Çamlıca Camisi'ne Ramazan ayının başlaması nedeniyle mahya asıldı. ( Esra Bilgin - Anadolu Ajansı )
Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Atatürk anıtına çelenk sundu.Cumhuriyet Meydanı, öğrencilerin mesajlarının bulunduğu balonlarla süslendi. Balonlar, gün boyu marşlar ve şarkılar eşliğinde asılı kalacak.Kentte günler öncesinden hazırlıklara başlayan çocuklar, evlerinin camlarına ve balkonlarına bayrak ve Atatürk posterleri astı. ( Osman Akça - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla birlikte okuduğu İstiklal Marşı'nın ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. ( Murat Kula - Anadolu Ajansı )
Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel uçuş yaparak, İç Anadolu Bölgesi'nin semalarında TK-1920 numaralı uçağıyla Türk bayrağını simgeleyen ay ve yıldızı çizdi. ( flightaware - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Düzce'deki iş yerinin geçici süreyle kapatılmasının üzerine yayladaki evine çıkan ve yaklaşık 40 gündür burada yaşayan Mehmet Albayrak, izole bir hayat sürüyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Gün doğumu İstanbul Havalimanı'nda park halindeki Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçaklar ile güzel görüntü oluşturdu. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok ülke gibi Malezya'da da bu yıl sosyal mesafeli bir ramazan geçecek. Ramazanın 24 Nisan'da başlayacağı ülkede, bir ay boyunca toplu yapılan her türlü dini etkinliklerin iptal edilmesi kararı alındı. Buna göre ülke genelinde cami ve mescitler, mübarek ay boyunca yapılan teravih namazı ve mukabele gibi dini etkinliklere kapalı olacak. Alınan tedbirler kapsamında toplu ibadetlerin 4-5 kişi ile sınırlandırılmasının ardından teravih namazı, başkent Kuala Lumpur'daki Ulusal Cami'de 5 resmi cami personeli ile kılındı. ( Syaiful Redzuan - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Bu kapsamda Kadıköy Yeldeğirmeni ve çevresinin boş olduğu görüldü. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Türkiye genelinde olduğu gibi Ankara'da da infaz koruma memurları ve kurum personelleri Kovid-19'la mücadele kapsamında cezaevlerinde göreve başlamadan 15 gün önce "izolasyon" uygulaması kapsamında başta Adalet Bakanlığına bağlı eğitim merkezleri olmak üzere kamu kurumlarına ait yerlerde kalıyor. "İzolasyon" süresinin tamamlanması üzerine ise yapılan sağlık kontrolünün ardından personel, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde ve diğer cezaevlerinde göreve başlıyor. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )
Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, balkonlarını Türk bayrağı, Atatürk resimleri ve balonlarla süsledi. Kentteki bazı belediyeler tarafından düzenlenen etkinliklerle bayram çoşkusu yaşatılmaya çalışılıyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Maslak'taki gökdelenler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatıldı. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Kuveyt'ten Türk vatandaşlarını getiren THY "Heybeliada" uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Yolcuların uçaktan inişi öncesi son kontroller koruyucu ekipman giymiş görevliler tarafından yapıldı. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki vatandaşlar, ramazan ayı öncesi alışverişlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde yaptı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Endonezya'da hükümet Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ramazan ayına yönelik yeni tedbirler almaya başladı. Artırılan tedbirlere ve bazı bölgelerde uygulamaya konulan sosyal kısıtlamalara rağmen Jakarta'da vatandaşlar Ramazan ayı öncesinde yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Ajansı )
Tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Bosna Hersek, ilkbaharın gelişiyle adeta görsel şölen sunuyor. Eşsiz bir doğaya sahip ve her mevsim ziyaretçilerini etkileyen, Bosna Nehri'nin kaynağının bulunduğu Saraybosna’daki "Vrelo Bosne" Milli Parkı, doğanın canlanmasıyla ayrı bir güzelliğe büründü. ( Mustafa Öztürk - Anadolu Ajansı )
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Hastanesinde, dünyaya gelen bebeklere koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hastane çalışanlarının ürettiği yüz siperlikleri takılıyor. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Bu kapsamda Üsküdar Meydanı ve çevresinin boş olduğu görüldü. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Çekya’da mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrenciler ile geçici süreliğine bu ülkede bulunanlar için özel uçak seferi düzenlendi. Büyük çoğunluğunu Erasmus öğrencilerinin oluşturduğu 107 yolcu, Türk Hava Yollarına ait uçakla Prag’ın Vaclav Havel Havalimanı’ndan hareket etti. ( Lukas Kabon - Anadolu Ajansı )
İspanya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgında yetersiz kalan sağlık hizmetlerine destek olması için kurulan ve ülkenin en büyük hastanesi konumuna gelen Madrid'deki "Ifema" sahra hastanesi birinci ayını doldurdu. İspanya'nın en büyük fuar alanı olan ve normalde yılda 80'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapan, 200 bin metrekarelik kapalı alana sahip Ifema'daki sahra hastanesinde vardiyalı olarak çalışan bin kadar doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
Suriye'nin kuzeyinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, çadır kentler, hastaneler ve okullarda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Beyaz Baretliler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi ile İdlib'deki mülteci kamplarını dezenfekte etti. ( Beyaz Baretliler - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası özelliğini taşıyan Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Mada Adası sakinleri, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından izole bir hayat sürdürüyor. ( Bekir Bektaş - Anadolu Ajansı )
Rusya’nın başkenti Moskova’da gün batımı Novoarbatsky Köprüsü üzerinden görünümüyle ayrı bir güzellik oluşturdu. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadeleleri kapsamında yardıma ihtiyacı olduğunu belirtmek isteyenler mesaj vermek üzere pencerelerine kırmızı bez parçaları astı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Ohio Valisi Mike DeWine'ın eyalet sakinlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirdiği ''evde kal'' çağrısına rağmen, protesto gösterileri düzenlendi. ( Brad Lee - Anadolu Ajansı )
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda 3 ay önce dünyaya gelen "Fıstık" ve "Doğa" isimli boz ayılar, güneşin tadını çimler, kayalıklar ve rampalarla süslenen alanlarında oyun oynayarak çıkarıyor. Hem güvenlikleri hem de sağlıkları için bir süreliğine anne ve babalarından ayrılan kardeş ayılar, gün boyu birbirlerinden hiç ayrılmıyor. ( Sezgin Pancar - Anadolu Ajansı )
İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 399 artarak 20 bin 852'ye yükseldi. Salgının en yoğun yaşandığı şehir ise başkent Madrid olarak görülüyor. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde doğa tutkunu iki kişi, beyaz örtüyle kaplı Mercan Dağları'ndaki 3 bin rakımlı Şahverdi zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )
Nepal'in başkenti Katmandu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının 28'inci gününde günlük işçiler aileleriyle birlikte evlerine dönmeye başladı. ( Sunil Pradhan - Anadolu Ajansı )
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum cihazı teslim törenine katıldı. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )
Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi. Normalde yoğunluğun yaşandığı Ulus Meydanı ise güvercinlere kaldı. ( Erçin Top - Anadolu Ajansı )
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle karların eridiği alanlarda açan çiğdem ve nergisler kartpostallık manzaralar oluşturuyor. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da drone ile görüntülenen gün batımı, Kız Kulesi ve Tarihi Yarımada ile güzel görüntü oluşturdu. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katıldığı törende yerli yoğun bakım cihazlarını Sağlık Bakanı Koca'ya teslim etti. Varank, yerli yoğun bakım solunum cihazını üreten Türk mühendislerle bir araya geldi. Törende Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da yer aldı. ( Raşid Necati Aslım - Anadolu Ajansı )
Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında yerlerinden edilen 119 bin 583 sivil, 6 Mart'ta yürürlüğe giren ateşkesten sonra evlerine dönerken, toprakları rejimin kontrolündeki bölgede kalanlar ise Suriye-Türkiye sınırındaki kamplarda barınmayı yeğliyor. ( Muhammed Abdullah - Anadolu Ajansı )
Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH), başkent Trablus’un güneyindeki Hafter milislerine karşı bütün cephelerde başlattığı “Barış Fırtınası Operasyonu” sürüyor. UMH birlikleri, operasyon kapsamında başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milisleri ile çatıştı. ( Amru Salahuddien - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Kız Kulesi ve Üsküdar Sahil Yolu'nun sakin olduğu görüldü. ( Erhan Sevenler - Anadolu Ajansı )
Amerika'nın New Jersey eyaletinde vatandaşlar koronavirüs (Kovid-19) endişesiyle Costco Wholesale ve Walmart gibi süpermarketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Van'da 4-5 Şubat'ta düşen çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolunun açılması için karla mücadele çalışmaları sürüyor. Yüksek dağların yamaçlarından geçen ve yoğun kar nedeniyle karla kaplanan Van-Bahçesaray kara yolunda havaların ısınmasına rağmen kar kalınlığı bazı bölgelerde 6 metreyi buluyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Kovid-19 salgınına yönelik alınan tedbirleri kapsamında 'evde kal' talimatına rağmen New Jersey'de yaşayan Amerikalıların Hudson Nehri kenarında sabah sporu yaparak cuma gününe başladığı görüldü. ( Islam Doğru - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele yürüten Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tanısı konan hastalara uygulanan tedavi süreci görüntülendi. Sağlık çalışanlarının, acilden yoğun bakıma kadar pandemiye karşı verdikleri savaş, aşama aşama izlendi. Sağlık çalışanları yoğun bakımda bulaşma riskine karşı özel koruyucu tulum, maske, bone, gözlük, siperlik ve eldivenini giyerek tedbiri aldı. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )
Küçükçekmece'de bir kağıt fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
Muş'ta karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarını ulaşıma açmaya devam ediyor. Ekipler, kar kalınlığının bazı bölgelerde 8 metreye kadar çıktığı Çavuştepe bölgesinde 3 iş makinesiyle zorlu karla mücadele mesaisi yapıyor. ( Sabri Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Rusya bandıralı yelkenli tekne Kruzenshtern, Üsküdar Sahil Yolu'ndan Kız Kulesi ile görüntülendi. ( Erhan Sevenler - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulan Kayseri'de, lalelerle donatılan Cumhuriyet Meydanı'nın da sakin olduğu görüldü. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği ikinci gününde İstanbul'da cadde, meydanlar, park ve sahiller boş kaldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün de boş olduğu görüldü. ( Lokman Akkaya - Anadolu Ajansı )
Ankara'da Altındağ ilçesinde bulunan tarihi Hamamönü semtindeki alanlara dikilen çiçeklerin açmasıyla renkli görüntüler oluştu. Şehirde yaşayanların ve turistlerin uğrak noktaları arasında olan bölge, ilkbahar mevsimin gelmesiyle birlikte farklı bir güzelliğe büründü. ( İsmail Duru - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Babilonia bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden bir kişi, bölgedeki Caju mezarlığına defnedildi. ( Fabio Teixeira - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin Somali'ye yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tıbbi yardımını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan havalandı. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Paskalya Bayramı'nın başlaması nedeniyle Sveti Sedmochislenitsi Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Kilise önünde ayine katılanlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem olarak sosyal mesafeyi korudu. ( Stringer - Anadolu Ajansı )
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan evlerde kutlandı. Kentin simgelerinden Atakule, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında kırmızı-beyaz renklerle aydınlatıldı. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çocuklarıyla günlerini "Hayat Eve Sığar" diyerek evlerinde geçiren aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı unutmuyor. Aileler kendi imkanlarıyla ve evde bulunan kırtasiye malzemeleriyle çocukları için 23 Nisan süslemeleri yaptılar. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )