Haftanın fotoğrafları (17-23 Nisan 2020)

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok ülke gibi Malezya'da da bu yıl sosyal mesafeli bir ramazan geçecek. Ramazanın 24 Nisan'da başlayacağı ülkede, bir ay boyunca toplu yapılan her türlü dini etkinliklerin iptal edilmesi kararı alındı. Buna göre ülke genelinde cami ve mescitler, mübarek ay boyunca yapılan teravih namazı ve mukabele gibi dini etkinliklere kapalı olacak. Alınan tedbirler kapsamında toplu ibadetlerin 4-5 kişi ile sınırlandırılmasının ardından teravih namazı, başkent Kuala Lumpur'daki Ulusal Cami'de 5 resmi cami personeli ile kılındı. ( Syaiful Redzuan - Anadolu Ajansı )