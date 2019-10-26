Haftanın fotoğrafları (18-24 Ekim 2019)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nce koruma altına alınan Van kedilerinden "Başak" ve "Su", İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması'nda podyumda boy gösterecek. Kedilerin birinci seçilmesi için görevliler tarafından tüm bakımları özenle yapılıyor. Uzun tüyleri taranan, özel olarak beslenen ve pedikürü yapılan kediler, İstanbul'daki fuarda "en güzel kedi" seçilmek için yarışacak.

( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )