Haftanın fotoğrafları (18-24 Ekim 2019)
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı, eğlenceden spora, siyasetten sanata kadar haftaya damga vuran fotoğraflarını derledi. İşte geçtiğimiz haftaya damga vuran kareler...
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1
Suriye'nin Halep iline bağlı Çobanbey ilçesinde bulunan Kaibe kampı, Humus ve Şam'ın Duma ilçesinden göç eden yaklaşık bin 300 kişiye ev sahipliği yapıyor. Çoğunluğu kampta dünyaya gelen çocuklar, zor yaşam şartlarına rağmen hayata gülümsüyor.
( Esra Hacıoğlu - Anadolu Ajansı )
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2
3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi kapsamında İstanbul'a gelen heyetler ve Afrikalı imam hatip öğrencileri, sabah namazında Eyüp Sultan Camisi'nde bir araya geldi.
( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
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3
TFF 1. Lig'in 8'inci haftasında Akhisarspor ile Eskişehirspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaştı. Akhisarspor'dan Cikalleshi (solda), bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.
( İbrahim Kahrıman - Anadolu Ajansı )
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4
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze'nin doğusunda yer alan El Bureyc Mülteci Kampı yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçleri, gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bir gösterici, atılan gaz kapsülünü geri fırlattı.
( Hassan Jedi - Anadolu Ajansı )
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5
Rusya'nın başkenti Moskova'da devam eden VTB Kremlin Сup Tenis Turnuvasında erkekler final müsabakasında Rus Andrey Rublev (fotoğrafta) rakibi Fransız Adrian Mannarino ile karşılaştı.
( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
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6
ABD'nin New York eyaletindeki Governers Island'da 'Rise of the Jack O'Lanterns' etkinliği kapsamında 5 binin üzerinde elle oyulmuş ve ışıklandırılmış bal kabağı sergilendi.
( Vural Elibol - Anadolu Ajansı )
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7
Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde, farklı yıllarda defalarca İsrail saldırılarına maruz kalarak tamamen yıkılan Uluslararası Gazze Havalimanı'nın pistinde deve yarışı düzenlendi. Filistin Deve Yarışları Federasyonu ve Filistin Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen müsabakada yarışmacılar, dereceye girmek için mücadele etti.
( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
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8
Bursa'da 175 üyeden oluşan Nilüfer Kadın Korosu, şef Aysel Gürel'in sözlerini yazıp bestelediği "Annelerin Mehmetçik Marşı"nı, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için seslendirerek askerlere "selam" gönderdi.
( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
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9
Galatasaray, Süper Lig'in 8. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını destekledi.
( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )
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10
Rusya'nın başkenti Moskova'da Manege Fuar ve gösteri merkezinde Mercedes Benz Rusya Moda Haftası devam ediyor. Za_za kreasyonunu sergileyen modeller, podyum öncesi hazırlıkları ve son kontrollerini yaptı.
( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
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11
Şili'de şiddet olaylarına dönüşen ve önceki gün "acil durum" ilan edilmesine neden olan zam karşıtı protestolar sırasında göstericiler bazı metro istasyonlarına saldırı düzenledi. Olaylarda göstericiler tarafından ateşe verilen Santiago metrosu San Pablo durağındaki vagonlar görevliler ve halk tarafından temizlendi.
( Sebastian Brogca - Anadolu Ajansı )
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12
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da YPG/PKK'lıların kazdığı iki tünel bulundu. Harekatla YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılan Rasulayn'dan sonra bugün Tel Abyad'da da örgütün, Türkiye'nin olası askeri harekatlarına karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazdığı iki tünel ortaya çıkarıldı.
( Ömer Alven - Anadolu Ajansı )
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13
Ardahan'da sığırcık sürüsünün gün batımı sırasında birlikte toplu hareketleri görsel şölene dönüştü
( Günay Nuh - Anadolu Ajansı )
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14
Almanya'nın başkenti Berlin'de, Federal Meclis (Bundestag) önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda bir seyyar satıcı, sattığı oyuncaklardan çıkardığı baloncuklar ile dikkat çekti.
( Abdülhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
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15
Sarıyer'de hurda kağıt deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
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16
Suriye'de, rejim güçleri tarafından evlerine varil bombası atılması sonucu yüzü yanan 9 yaşındaki Suriyeli Luceyn Kifretune (fotoğrafta), Türkiye'de şifa buldu. Evlerine isabet eden varil bombası nedeniyle yüzünün sağ bölümü yanan Luceyn, Türkiye'de geçirdiği başarılı operasyonla yeniden gülmeye başladı.
( Cem Genco - Anadolu Ajansı )
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17
Tunceli'nin Pülümür ve Nazımiye ilçeleri arasında kalan ve yöre halkı tarafından "doğanın kalbi" olarak nitelendirilen Salördek'teki ormanlarda, sonbaharda sarı, yeşil ve kırmızının tonlarıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor.
( Haydar Toprakçı - Anadolu Ajansı )
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18
Kapıkule'de tır giriş ve çıkışının arttığı bildirildi.
( Cihan Demirci - Anadolu Ajansı )
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19
Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile kontrol altına alınan yerleşim birimlerinde savaş mağduru çocukların yüzünü güldürüyor. Operasyonlara Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayla 120 saat ara verilmesinin ardından sessizliğin hakim olduğu bölgede Mehmetçik, hayatın normalleşmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mehmetçik, Rasulayn'ın batısındaki Tel Halaf köyünde yıllarca terör örgütünün zulmüne maruz kalarak yaşam mücadelesi veren insanlarla buluştu. YPG/PKK işgalinden kurtarılan Tel Halaf halkına yardım elini uzatan Mehmetçik, ekmek ve gıda dağıtımı yapılan köyde çocukları çikolata ve şekerle sevindirdi.
( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )
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20
İspanya'nın Katalonya bölgesinde Yüksek Mahkemenin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarını protesto eden on binlerce kişi Barcelona sokaklarında toplandı. Bazı göstericiler yollara barikat kurarak ateşe verdi.
( Adria Puig - Anadolu Ajansı )
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21
Katar polisi, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde ülkelerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde Türkiye'de uzmanlardan eğitim aldı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinesinde, Katar İç Güvenlik Komutanlığının talebiyle Türkiye'ye gelen 15 kişilik gruba, İzmir'deki Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında toplumsal olaylara müdahale kursu verildi.
( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )
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22
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki El-Emari Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek Filistinli Lütfiye Ebu Hamid'e ait inşaat halindeki 3 katlı binayı yıktı.
( Issam Rimawi - Anadolu Ajansı )
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23
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, dünyanın en iyi yamaç paraşütü ve akrobasi pilotlarını ağırlıyor. İlçede bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne 70 ülkeden bin 200 paraşütçünün yanı sıra dünyanın en iyi akrobasi pilotları da katılıyor. Rüzgarın geliş yönüne göre Babadağ'ın 1200, 1700, 1800 veya 1900 metre pistlerinden kalkış yapan yamaç paraşütü pilotları, eşsiz Ölüdeniz manzarasını seyretme imkanı buluyor.
( Ali Rıza Akkır - Anadolu Ajansı )
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24
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nce koruma altına alınan Van kedilerinden "Başak" ve "Su", İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması'nda podyumda boy gösterecek. Kedilerin birinci seçilmesi için görevliler tarafından tüm bakımları özenle yapılıyor. Uzun tüyleri taranan, özel olarak beslenen ve pedikürü yapılan kediler, İstanbul'daki fuarda "en güzel kedi" seçilmek için yarışacak.
( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
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25
Tunceli'de akşam saatlerinde şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )
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26
Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da terör örgütü YPG/PKK tarafından bir eve tuzaklanan mayının patlaması soncu biri çocuk üç sivil yaralandı. Yaralılar, Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı sağlık ekiplerinin yardımıyla tedavi için en yakın hastaneye sevk edildi.
( AA - Anadolu Ajansı )
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27
Rusya'nın başkenti Moskova'da devam eden VTB Kremlin Сup Tenis Turnuvasında kadınlar yarı final müsabakalarında, Fransız tenisçi Kristina Mladenovic (fotoğrafta) rakibi İsviçreli Belinda Bencic ile karşılaştı.
( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
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28
Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki Riyad Sulh Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, ekonomik durumun kötüleşmesi ve iletişime yeni vergiler getirilmesi nedeniyle hükümeti protesto etti. Göstericiler, ateş yakarak bazı yolları trafiğe kapattı.
( Mahmut Geldi - Anadolu Ajansı )
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29
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze'nin Refah kentinin doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, gösteri düzenledi. İsrail güçleri, gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
( Abed Rahim Khatib - Anadolu Ajansı )
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30
İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) Okul Komutanlığında eğitim gören bin 45 uzman erbaş adayı, terörle mücadele andı içti. Törende komandoların yakın boğuşma ve meskun mahal gösterisileri yapıldı. Komutanlığın öğretmen ve kursiyerleri, yakın dövüş teknikleri ve perde kule inişi gösterileri sundu. Türk bayrağı açan komandolar, izleyicilerden büyük alkış aldı.
( Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
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31
Manisa'nın Demirci ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Demirci Çereşe Meydanı'ndan Mehter Marşı eşliğinde başlayan ve belediye hizmet binası önüne kadar devam eden yürüyüşe, yaklaşık 5 bin kişi katıldı.
( Nurullah Kalay - Anadolu Ajansı )
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32
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda İspanya'nın Barcelona takımı, Çekya ekibi Slavia Prag ile Çekya'nın başkenti Prag'daki Sinobo Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Barcelona oyuncusu Lionel Messi (fotoğrafta) karşılaşmada forma giydi.
( Lukas Kabon - Anadolu Ajansı )
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33
Konya Enduro ve Motor Sporları Kulübü'nün öncülüğünde düzenlenen Konya Enduro Fest 2019 Yarışları, Türkiye'nin en büyük Enduro pisti olan Konya Enduro Park'ta düzenlendi.
( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
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34
Suriye'den çekilen ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı araç ve askeri ekipman tırları, ABD'nin Irak'taki üslerine gidiyor. Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan Irak'a giriş yapan zırhlı araçlar ve askeri ekipman tırlarının bir kısmı Enbar vilayetine hareket ederken bir kısmı da Erbil'e intikal ediyor.
( Yunus Keleş - Anadolu Ajansı )
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35
Yunanistan'ın başkenti Atina'da eğitim sistemindeki reformları protesto eden üniversite öğrencileri ile polis arasında çatışma çıktı.
( Dimitris Lampropoulos - Anadolu Ajansı )
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36
Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad'da ilçenin Barış Pınarı Harekatı'nda terörden temizlenmesinin ardından ilk cuma namazı kılındı.
( AA - Anadolu Ajansı )
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37
Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ile Konya Enduro ve Motor Sporları Kulübünün iş birliğinde düzenlenen Konya Enduro Fest 2019 Yarışları tamamlandı.
( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
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38
Edirne'de sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü.
( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
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39
Konya Enduro ve Motor Sporları Kulübü'nün öncülüğünde düzenlenen Konya Enduro Fest 2019 Yarışları sıralama turlarıyla başladı.
( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
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40
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da terör örgütü YPG/PKK'lıların kazdığı iki tünel bulundu.
( AA - Anadolu Ajansı )
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41
Bursa'da doğuştan görme engelliyken yaklaşık 2 hafta önce Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Hastanesinde yapılan kornea nakliyle sağlığına kavuşan 21 yaşındaki Ayşe Acar, yıllardır hayalini kurduğu dünyayı "görerek" yaşamaya başladı. Doğuştan iki gözünde de "Peters anomalisi" hastalığı bulunan 21 yaşındaki Acar, sol gözüne yapılan kornea naklinin ardından görmeye başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Aile bireyleri ve arkadaşlarının yüzünü görmenin sevincini yaşayan Acar, hep dalgaların sesini duymakla yetindiği denizi ilk görüp, kuşlara yem attı.
( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
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42
Bitlis'te 8 yaşındayken demircilik sanatıyla tanışan 61 yaşındaki Sabri Bakır, yarım asrı aşkın süredir ekmeğini demirden çıkarıyor. Çocukken başladığı demircilik sanatını öğrenmek için 10 yıl çıraklık 20 yıl da kalfalık yapan Bakır, sonrasında Şerefiye Cami'nin yanındaki tarihi mekanda imkanlarıyla kurduğu 8 metrekarelik iş yerinde 23 yıldır demire şekil vererek ailesinin geçimini sağlıyor.
( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
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43
ABD’nin New York kentinde yaşayan Ortodoks Yahudi toplumu, “Sukkot” veya “Simchat Torah” adını verdikleri dini bayramlarını kutladı. Kutlamalar, Yahudi toplumunun yoğun olarak yaşadığı Brooklyn Williamsburg bölgesinde bulunan Satmar Havrası'nda gerçekleştirildi. Siyah şapka ve paltoları ile ilginç görüntüler oluşturan Hasidik Yahudi toplumu üyeleri, kutlama boyunca kutsal kitapları Tevrat’tan özel bölümler okudu, dans ve ilahilerle geceyi ihya etti.
( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
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44
"Emniyet Teşkilatının gökyüzündeki gözü" olarak adlandırılan Havacılık Dairesi Başkanlığı, bünyesindeki hava araçlarıyla 38 yıldır vatan semalarında güvenliği sağlıyor. Polis muhabere sisteminde "kanat" olarak tabir edilen hava araçlarıyla suç ve suçluyla mücadele eden Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Havacılık Dairesi Başkanlığı, kuruluşunun 38'inci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.
( Binnur Ege Gürün - Anadolu Ajansı )
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45
Şili'de metro ücretine yapılan zam karşıtı başlayan, şiddet olaylarına dönüştükten sonra ülke çapında yayılan protestolar sürüyor. Başkent Santiago'da toplanan binlerce kişi Devlet Başkanı Sebastian Pinera hükümetini protesto etti. Bazı göstericiler güvenlik güçlerine, taş ve yabancı cisim attı.
( Cristobal Venegas - Anadolu Ajansı )
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46
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, İspanya’nın Real Madrid takımıyla Türk Telekom Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaraylı oyuncu Ryan Donk (15) ile Real Madridli futbolcu Federico Valverde (ortada) mücadele etti.
( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )