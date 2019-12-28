Haftanın fotoğrafları (20-27 Aralık 2019)

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırıları sonucu son iki günde 10 bin sivil daha yerinden edildi. Kasım ayı başından bu yana en az 215 bin sivil Suriye-Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti. İdlibli aileler, yanlarına aldıkları eşyalarıyla güvenli bölgelere göç etmeye devam ediyor. ( İzzeddin İdilbi - Anadolu Ajansı )