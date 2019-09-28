Haftanın fotoğrafları (20-27 Eylül 2019)

Dünyanın önde gelen Fransız futbol kulüplerinden Paris Saint-Germain (PSG) tarafından Bursa'da kurulan okulda futbol oynayan 9 yaşındaki Zeynep Karakavak, oynadığı futbol ve hırsıyla dikkati çekiyor. Tek yumurta üçüzü olan ve diğer kız kardeşleri başka hobiler edinirken, erkek arkadaşlarının "kızlar futbol oynayamaz" demesine sinirlenip futbol oynamaya başlayan Karakavak'ın bu yeteneği ailesi tarafından da destek görüyor.

( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )