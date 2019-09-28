Haftanın fotoğrafları (20-27 Eylül 2019)
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı, eğlenceden spora, siyasetten sanata kadar haftaya damga vuran fotoğraflarını derledi. İşte geçtiğimiz haftaya damga vuran kareler...
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1
Antalya'da Akdeniz'in derinliklerine batırılan 45 tonluk eski tank, dalgıçların ve su altı meraklıların ilgi odağı oluyor. İki yılı aşkın bir süredir burada bulunan devasa tank, birbirinden farklı su altı güzelliklerini barındıran Kaş'ın dalış turizmine katkı sunuyor.
( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )
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2
Kolombiya'nın Bogota kentinde bu yıl 15'incisi düzenlenen 'Bogota Uluslararası Sanat Fuarı' (ARTBO), ulusal ve uluslararası sanat galerilerini, küratörleri, sanatçıları ve farklı biçimlerde oluşturulan sanat eserlerini bir araya getirdi.
( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
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3
Dünyanın önde gelen Fransız futbol kulüplerinden Paris Saint-Germain (PSG) tarafından Bursa'da kurulan okulda futbol oynayan 9 yaşındaki Zeynep Karakavak, oynadığı futbol ve hırsıyla dikkati çekiyor. Tek yumurta üçüzü olan ve diğer kız kardeşleri başka hobiler edinirken, erkek arkadaşlarının "kızlar futbol oynayamaz" demesine sinirlenip futbol oynamaya başlayan Karakavak'ın bu yeteneği ailesi tarafından da destek görüyor.
( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
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4
İstanbul genelinde hissedilen deprem meydana geldi.
( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
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5
Rusya'nın başkenti Moskova'da 9. Uluslararası Moskova Işık Çemberi Festivali başladı. Kürek Kanalı'ndaki festivalin açılış töreni sonunda havai fişek gösterisi düzenlendi.
( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
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6
Partizan, Sırbistan Süper Ligi'nin 9. haftasında başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'nda Kızılyıldız ile karşılaştı. Polis, meşale yakan taraftara müdahale etti.
( Milos Miskov - Anadolu Ajansı )
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7
Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) devam ediyor. Etkinlikte T-129 Atak tipi helikopterler gösteri yaptı.
( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )
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8
İspanya'nın Barselona kentinde bulunan Sant Jaume Meydanı'nda geleneksel 'İnsan Kulesi Festivali' düzenlendi. Festivalde her yaştan kadın, erkek ve çocuğun katılım gösterdiği takımlar birbirlerinin omuzlarına çıkarak, kule yapmaya çalıştı.
( Lola Bou - Anadolu Ajansı )
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9
Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirilen gösteri uçuşları beğeniyle izlendi. Türk Yıldızları, TEKNOFEST İstanbul kapsamında gösteri yaptı.
( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
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10
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile Vodafone Park'ta karşılaştı. Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic (önde), bir pozisyonda Medipol Başakşehir oyuncusu Martin Skirtel (arkada) ile mücadele etti.
( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )
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11
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlattığı ortak askeri tatbikat sürüyor.
(Azerbaycan Savunma Bakanlığı - Anadolu Ajansı)
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12
Diyarbakır'da evlatlarını kurtarabilmek için nöbet tutan annelere destek amacıyla Ardahan'daki Milli Egemenlik Parkında kadın sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri tarafından ortak basın açıklaması yapıldı.
( Günay Nuh - Anadolu Ajansı )
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13
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın Kındıl Çeşme sahilinde düzenlenen plaj etabı sona erdi.
( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
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14
Konya'nın Seydişehir ilçesinin batısında bulunan Orta Torosları oluşturan Küpe Dağları, eşsiz güzellikleriyle doğa tutkunu ve fotoğraf sanatçılarının gözdesi haline geldi. Zirveye zorlu bir tırmanış yapan doğaseverlerin bu yolculuğu 5 saati bulabiliyor.
( Fahri Kubilay - Anadolu Ajansı )
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15
Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Başkan Yardımcısı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, Türkiye'nin farklı kentlerinde bulunan raylı sistemlerde günlük 4,5 milyon yolcu taşındığını bildirdi.
( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )
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16
İspanya 2019 ACB Süper Kupası final maçında, Real Madrid ile Barcelona Lassa basketbol takımları Madrid'deki Wizink Center'da karşılaştı. Karşılaşmada, Real Madrid takımının basketbolcusu Jordan Mickey (solda), rakibi Ante Tomic (sağda) ile mücadele etti.
( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
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17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) katıldı. Erdoğan, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren projelerin sahiplerine ödüllerini verdi.
( Murat Kula - Anadolu Ajansı )
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18
Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, turistlerin ilgi gösterdiği klasik otomobil turları bölgenin güzelliğine ayrı bir renk katıyor.
Kapadokya'da, sıcak hava balonu, ATV araçları ve atlarla düzenlenen turların yanı sıra bölgede son bir yıllık süreçte artan klasik otomobiller günün her saatinde turistlere hizmet sunuyor.
Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı araziyi birbirinden ilginç görünümdeki klasik araçlarla gezmek isteyen turistler, Kapadokya'nın masalsı güzelliği ile bütünleşen rengarenk araçlarla fotoğraf çektiriyor.
( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )
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19
Ardahan'da sığırcık sürüsünün gün batımındaki toplu hareketleri görsel şölene dönüştü. Gün batımına denk gelmesi dolayısıyla kuşların Kura Nehri'nin durgun suyuna yansıyan görüntüsü ise izleyenlerin beğenisini topladı.
( Günay Nuh - Anadolu Ajansı )
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20
Türk Yıldızları'nın Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirdiği İstanbul'u selamlama uçuşu, kokpit içi kameralarla kaydedildi. Fotoğrafta, Türk Yıldızları'nın 15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinden geçişi görülüyor.
( AA - Anadolu Ajansı )
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21
Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirilen gösteri uçuşları beğeniyle izlendi. Türk Yıldızları, TEKNOFEST İstanbul kapsamında gösteri yaptı.
( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )
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22
Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, 9 ayda 422 bin 883 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.
( Mehmet Emin Gürbüz - Anadolu Ajansı )
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23
Göç yolundaki pelikanlar, Adana semalarında ay ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.
( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )
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24
adL + Cengiz Abazoğlu Sonbahar & Kış 19/20 defilesi, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. Şarkıcı Gülşen, defile öncesi mini bir konser verdi.
( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
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25
Hakkari'de, Türkiye Bisiklet Federasyonunca (TBF) organize edilen Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası yarışı yapıldı.
Merzan Mahallesi'nde erkekler ve kızlar kategorisinde düzenlenen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan ve Japonya'dan 13 sporcu katıldı. 4 kilometrelik zorlu parkurda 8 tur yarışan sporcular dereye girmek için kıyasıya mücadele etti.
( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
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26
İspanya'nın başkenti Madrid'de çevreciler, küresel ısınma ve iklim değişiğine dikkati çekmek amacıyla gösteri yaptı.
( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
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27
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 5. hafta maçında, Atletico Madrid ile Celta Vigo takımları Madrid’deki Wanda Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Celta Vigo takımının futbolcusu Okay Yokuşlu (solda), rakibi Diego Costa (sağda) ile mücadele etti.
( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
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28
Endonezya'nın Bali kentinde bulunan Jatiluwih köyünde Jatiluwih festivali düzenlendi. Festivalde 400 kişilik grup dans gösterisi düzenlendi.
( Mahendra Moonstar - Anadolu Ajansı )
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29
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. hafta maçında MKE Ankaragücü ile Ülker Stadyumu'nda karşılaştı. Fenerbahçeli oyuncu Adil Rami (sağda), bir pozisyonda MKE Ankaragücü oyuncusu Dever Orgill (12) ile mücadele etti.
(Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
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30
Endonezya'nın Palembang kentinde bulunan Parlemento binası çevresinde bir araya gelen yüzlerce öğrenci, hükümetin ceza kanunu ile ilgili değişiklik yapılması konulu tasarısına karşı protesto gösterisi düzenledi. Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
( Muhammad A.F - Anadolu Ajansı )
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31
İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, Çamlıca Tepesi'nde yoğunlaştı. Yaşanan sis nedeniyle Çamlıca Camii güzel görüntü oluşturdu.
( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
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32
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Kasımpaşa, deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Yeni Çorumspor ile karşılaştı.
( Gazi Nogay - Anadolu Ajansı )
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33
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti.
Gazze'de Han Yunus kentinin doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin müdahalesi üzerine göstericiler, sapanla taş atarak karşılık verdi.
( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
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34
Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirilen gösteri uçuşları beğeniyle izlendi. Türk Yıldızları, TEKNOFEST İstanbul kapsamında gösteri yaptı.
( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
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35
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze'nin doğusunda yer alan El Bureyc Mülteci Kampı yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. İsrail güçleri, gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Bir gösterici, atılan gaz kapsülünü geri fırlattı.
( Hassan Jedi - Anadolu Ajansı )
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36
35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası için Anadolu Efes, Gaziantep'teki Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda Fenerbahçe BEKO ile karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes ekibinden Micic (ortada) rakipleriyle mücadele etti.
( Kerem Kocalar - Anadolu Ajansı )
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37
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın orman etabı gerçekleştirildi. Etapta Türk sporcu Yunus Mor da yer aldı.
( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
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38
Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Avcılar Merkez Camisi'nin minaresi yıkıldı.
( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
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39
Balat'ta depremde hasar gören 3 bina, kontrollü şekilde yıkıldı.
( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
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40
Endonezya'da öğrencilerden oluşan bir topluluk, Temsilciler Meclisi'nin yolsuzluğu ortadan kaldırma ve ceza yasası konusunda hazırladığı düzenlemeyi protesto etmek için Jakarta'daki Parlamento binası önünde toplandı. Protestolar sırasında polis ve öğrenciler arasında çatışma çıktı.
( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Ajansı )
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41
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Tuen Mun'da hükümet karşıtı protestolar sırasında göstericiler polisin müdahalesine karşılık lastik yakarak bariyer kurdu.
( Miguel Candela Poblacion - Anadolu Ajansı )
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42
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları Kındıl Ceşme sahilinde sıralama turlarıyla başladı. Yarışmada Luis Gonzalez de yer aldı.
( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
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43
Antalya'nın Kemer ilçesinde 10. Sea To Sky Enduro Yarışları yarın başlayacak. Yarışma öncesi sporcular, ilçe merkezinde lastik, kütük ve taşlardan oluşturulan alanda motosikletleriyle gösteri yaptı.
( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
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44
Iğdır ve Ağrı Dağı'ndaki gece kelebekleri, Iğdır Üniversitesinin yürüttüğü çalışmalarla kayıt altına alınıyor. Coğrafi yapısı ve iklimiyle birçok yaban hayatına yaşam alanı sunan Ağrı Dağı ile eteklerindeki Iğdır'da bulunan kelebek türlerinin tespiti için çalışmalar sürüyor.
( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )
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45
Gazze Şeridi'nin Deir el-Balah kentinde yaşayan Filistinli çiftçiler, hurma hasadına başladı. Dallarından toplanıp kovalara doldurulan hurmalar, gerekli işlemlerin ardından kasa ve ambalajlara konularak satışa sunulmak üzere pazara gönderiliyor.
( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
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46
Kırıkkale'de bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
( Fatih Gökmen - Anadolu Ajansı )
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47
Almanya’nın başkenti Berlin’deki tarihi Brandenburg Kapısı’nın önündeki Pariser Meydanı’nda, İsrail tarafından Filistin topraklarının işgal edilişi burada yaşayan Filistinliler tarafından protesto edildi.
( Abdülhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
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48
UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava ile karşılaştı. Beşiktaşlı Georges-Kévin N'Koudou (19) rakibi ile mücadele ettti.
( Abdülhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
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49
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları Kındıl Çeşme sahilinde sıralama turlarıyla başladı. Yarışmada Wiliam Westgarth de yer aldı.
( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
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50
Murat Nehri havzasında bulunan Elazığ'ın Palu ilçesinde yaylalardan dönen sürüler, gün batımının kızıllığıyla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.
( Enver Hancı - Anadolu Ajansı )