Haftanın fotoğrafları (20 Haziran-26 Haziran 2021)

Geçtiğimiz hafta neler yaşandı? İşte eğlenceden spora, siyasetten sanata kadar haftaya damga vuran olaylar ve fotoğrafları...

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Anadolu Ajansı 26.06.2021 - 12:27

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Christie's müzayede evinde 20. ve 21. yüzyıla ait eserler satışa çıkarılmadan önce sergilendi. Eserler arasında Keith Haring (1958-1990) tarafından yapılmış 'Untitled' isimli tablo da yer alıyor. (Wiktor Szymanowicz - Anadolu Ajansı )

ABD'nin New Jersey eyaletinin Paterson şehrinden görülen 'Çilek ayı' olarak bilinen Haziran dolunayı, güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A grubu üçüncü maçında, İsviçre milli takımı ile A Milli Takım Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. A Milli Takım oyuncusu Mert Müldür bir pozisyon sonrası üzüntü yaşadı. ( Ali Balıkçı - Anadolu Ajansı )

Kayseri'de 14 katlı apartmanın zemin katında bulunan dükkanda çıkan yangın söndürüldü. ( Ergün Haktanıyan - Anadolu Ajansı )

Rusya’nın 2014’te Kırım’ın işgalini tamamladıktan hemen sonra Ukrayna’nın doğusunda başlattığı hibrit savaş yedi yıldır aralıksız devam ediyor. Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Fotoğrafta Donetsk bölgesindeki Volnovakha yerleşim birimi yakınlarında konuşlanmış Ukrayna askeri görülüyor. ( Viktor Koshkin - Anadolu Ajansı )

ABD’nin Florida eyaletinin Miami Dade bölgesinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ( Eva Marie Uzcategui Trinkl - Anadolu Ajansı )

Rüzgar sörfünde Türkiye'nin en önde gelen noktası olan Alaçatı, taş evleri, butik otelleri ve doğal yapısıyla yerli ve yabancı turistleri bekliyor. Yılın 300 günü rüzgar alan Alaçatı, yerli ve yabancı sörfçülerin vazgeçilmez rotası. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Sounio bölgesinde bulunan Poseidon Tapınağı üzerinde yükselen 'Çilek ayı' olarak bilinen Haziran dolunayı güzel görüntüler oluşturdu. ( Ayhan Mehmet - Anadolu Ajansı )

Bu yıl ilk kez düzenlenen "Tekirdağ Lavanta Günleri" son gün etkinlikleriyle devam ediyor. Valilik himayesinde Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde, Karahisarlı Mahallesi'ndeki lavanta tarlasında mor ve eflatunun tonlarını fon yapan fotoğraf tutkunları en güzel kareyi yakalamaya çalışıyor. Vatandaşlar çiçek açan lavanta tarlasında fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarışıyor. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan ve ülkenin 8'inci Cumhurbaşkanı seçilen Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, başkent Tahran'daki Şehit Beheşti Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )

Kovid-19’un Delta varyantı nedeniyle, vaka sayılarının son haftalarda 3’e katlandığı başkent Moskova’da park ve açık alanlarda günlük yaşam sürüyor. Moskova'da salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle 20 Haziran'a kadar alınan tedbirlerin süresinin 29 Haziran'a kadar uzatılmasını kararlaştırdı. Başkentte tüm restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerleri gece 23.00’ten sabah 06.00’ya kadar müşterilere hizmet vermeyecek. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İngiltere ve İskoçya arasındaki maçın 0-0 berabere bitmesinin ardından İskoç taraftarlar başkent Londra’da Leicester Meydanında sevinç gösterisinde bulundu. Polis iki taraftar grubu arasında olay çıkmaması için önlem aldı. Polisten yapılan açıklamada, çoğu Wembley Stadyumu yakınlarında olmak üzere 18 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. ( Hasan Esen - Anadolu Ajansı )

Ankara'da sabah saatlerinde günün ilk ışıklarıyla hareketlenen caddeler, dolunay ile güzel görüntü oluşturdu. ( İsmail Duru - Anadolu Ajansı )

Lübnanlılar ekonomik kriz nedeniyle hayat şartlarının kötüleşmesini ve doların karaborsada rekor seviyeye çıkmasını birçok şehirde protesto etti. Başkent Beyrut'ta toplanan göstericiler, lastikleri ateşe vererek bazı yolları trafiğe kapattı. ( Houssam Shbaro - Anadolu Ajansı )

Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Yenimahalle ilçesi Karacakaya Mahallesi'nde 11 müstakil evi su bastı. Su birikintisini tahliye etmek için Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. ( Çetin Sayıcı - Anadolu Ajansı )

​​​​​Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 salgınında vaka sayısı son 24 saatte 13 bin 737 artarak 1 milyon 989 bin 909'a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 371 artarak 54 bin 662'ye çıktı. Jakarta kentindeki mezarlıklarda salgın nedeniyle hayatını kaybedenler için cenaze defin işlemleri devam etti. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Ajansı )

Polonya'nın Krakow kentinde egzotik hayvan fuarı gerçekleştirildi. Fuarda, dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilen tarantulalar, örümcekler, yılanlar, akrepler, kertenkeleler ve böcekler satışa sunuldu. ( Omar Marques - Anadolu Ajansı )

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Montclair State Üniversitesi'ndeki ormanlık alanda dolaşan geyikler güzel görüntülere sahne oldu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde (UNAM) Türk araştırmacılar tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisini 10 saniyede yüzde 99 güvenilirlikle yapabilen nanoteknoloji temelli "Diagnovir" adlı sistem, güvenilirlik testlerini geçerek kullanılmaya başlandı. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )

Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı 21 Haziran'da İzmir'deki vatandaşlar Kordonboyu'nda keyifli vakit geçirdi. Gün batımı sırasında yürüyen bisiklete binip paten kayan gençlerin silüetleri güzel görüntü oluşturdu. ( Ömer Evren Atalay - Anadolu Ajansı )

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo’da sert iniş nedeniyle kaza yapan uçakta 9 kişi hayatını kaybetti. Kemerovo bölgesinde paraşüt sporcularını taşıyan "L-410" tipi hafif motorlu uçak havalandığı esnada motorlarından biri arıza verdi. Mürettebatın havaalanına geri döndürdüğü uçak, sert iniş sonucunda sol kanadı üzerine düşerek kaza yaptı. Kaza sonrası ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. ( Alexander Patrin - Anadolu Ajansı )

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havaların ısınmasıyla besicilerin hayvanlarının otlak ihtiyacını karşılamak üzere adeta şenlik havasında geçen yaylalara gidiş yolculuğu başladı. Adeta "gelin gibi" süsledikleri hayvanlarıyla zorlu yolları aşan köylüler, yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki 1725 metre rakımlı Dikmen Yaylası'na yola çıktı. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün simgesi olan Alev Kuleleri üzerinden yükselen Ay seyirlik görüntü oluşturdu. ( Ali Balıkçı - Anadolu Ajansı )

Havacılık tutkunlarının doğru kareyi yakalamak için bir araya gelmesine olanak sağlayan Türkiye'nin ilk resmi spotter alanı İstanbul Havalimanı'nda hizmete açıldı. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 17 milyon 801 binden fazla olan Brezilya'da ölü sayısı 498 bini geçerken, Sao Paulo eyaletindeki mezarlıklarda salgın nedeniyle hayatını kaybedenler için cenaze defin işlemleri devam etti. ( Marcello Zambrana - Anadolu Ajansı )

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde bulunan Bara ve İhsim köylerine saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı. Bara köyüne yapılan saldırıda yaralananlar, bölgedeki sahra hastanesinde tedavi altına alındı. ( Ahmet Hatib - Anadolu Ajansı )

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki ekiplerin müsilaj (deniz salyası) temizliği yaptığı kıyıda, çocukların yüzmesi dikkat çekti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilan edilen "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında Balıkesir sahillerindeki müsilaj temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 1 megavatlık güneş enerjisi (GES) santrali kuran çiftçi Saki Gültepe, hem tarım yaptığı arazilerini sulamak için 3 ayda ödediği 200 bin liralık elektrik faturasından kurtuldu hem de ürettiği elektriği satarak kara geçti. Yaklaşık 30 yıldır ilçede çiftçilik yapan Gültepe, babasından devraldığı 200 dönümlük arazide meyve, yem bitkileri ve kuru gıda üretimi yapıyor. Arazilerini sulamada kullandığı fıskiye ve damlama sulama sistemleri nedeniyle yüksek enerji giderleriyle karşı karşıya kalan Gültepe, faturaları ödemekte sıkıntı yaşayınca 20 dönüm arazisine 1 megavatlık güneş enerjisi santrali (GES) kurdu. ( Ahmet Okur - Anadolu Ajansı )

Yaz aylarında değişen doğası ve açan çiçekleriyle nesillerdir yaylak-kışlak kültürünün yaşatıldığı Batı Karadeniz yaylalarında yeni tip koronavirüsle mücadelede kademeli normalleşme süreciyle hareketlilik yaşanıyor.Genelde nisan ayında başlayan yaylaya göç, bu yıl koronavirüs tedbirleri doğrultusunda yaklaşık iki ay gecikti.Kademeli normalleşme sürecinin 1 Haziran'dan itibaren başlamasıyla ziyaretçilerine açılan, rakımı 1650 metre olan Pürenli Yaylası misafirlerinin gelmesiyle şenlendi. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Bursa'daki Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesinde yetiştirilen şampiyon adayı safkan Arap atları, açık artırmayla satılıyor. Bu yıl "elit" ve "koşu tayı" olmak üzere iki kategoride yapılacak satışlar için ilk açık artırma 27 Temmuz'da düzenlenecek. Yıl boyunca tesisteki satışlarda 103 tay görücüye çıkacak. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

Yılın belirli dönemlerinde, çeşitli ülkelerden Van Gölü havzasına göç eden yüzlerce kuş türü, kuluçka dönemini havzadaki sulak alanlarda geçiriyor. Van Gölü sahillerinde ziyaretçilerin ilgisini çeken kuşların gün batımı ile bütünleşmesi eşsiz görüntüler oluşturdu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerdeki özel konumu ve geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapmasıyla bilinen, Muğla'nın Datça ilçesinde kuruluşu 4 bin yıl öncesine uzanan Knidos Antik Kenti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede 1 Haziran'dan itibaren başlatılan normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlıyor. Astronomi ve matematik bilimci Eudoksus, doktor Euryphon, ressam Polygnotos ve dünyanın yedi harikasından biri olarak gösterilen İskenderiye Feneri'nin mimarı Sostratos'un yaşamına tanıklık ettiği rivayet edilen Knidos Antik Kenti, asırlara meydan okuyan görkemiyle dikkati çekiyor. ( Durmuş Genç - Anadolu Ajansı )

Tarımın lokomotif sektör olduğu, gece ve gündüz biçerdöverlerin çalıştığı Mardin'in verimli topraklarında bu yıl 800 bin ton buğday hasadı gerçekleşti. ( Bestami Bodruk - Anadolu Ajansı )

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B grubu üçüncü maçında Rusya, Danimarka ile başkent Kopenhag’daki Parken Stadyumu’nda karşılaştı. Rusya Milli Takım oyuncusu Fyodor Kudryaşov (13) rakibi Yussuf Poulsen (20) ile mücadele etti. ( Dmitriy Golubovich - Anadolu Ajansı )

İran'da seçimleri kazanan İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Başkent Tahrandaki İmam Hüseyn Meydanı'nda toplanan binlerce Reisi taraftarı, sevinç gösterilerinde bulundu. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da gün batımı, Süleymaniye Camisi silüeti ile seyirlik görüntü oluşturdu. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

Hollanda'da "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla gösteri düzenlendi. Lahey kentinin Scheveningen ilçesinde sahil kenarında düzenlenen gösteride bu zamana kadar hayatını kaybeden yaklaşık 44 bin mülteciyi anmak için bazılarının üzerinde mültecilerin isimlerinin yazılı olduğu tahtadan sembolik mezar taşları dikildi. ( Abdullah Aşıran - Anadolu Ajansı )

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail'in düzenlediği son saldırılar sırasında hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarından oluşan sergi düzenlendi. Sergi, Hayal Etmeyi Bırakırsak Derneği tarafından İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda yıkılan Es-Sekka ailesinin evinin enkazı üzerinde gerçekleştirildi. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da gün batımı ve Tarihi Yarımada silüeti, Salacak Sahili kıyısında duran martı ile seyirlik görüntü oluşturdu. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finallerinin ilk maçında ABD'ye 3-0 kaybeden "Filenin Sultanları" üçüncülük maçında Japonya ile karşılaştı. İtalya’nın Rimini şehrindeki organizasyonda Türkiye, Japonya'yı 25-19, 25-16 ve 25-17 set sonuçlarıyla 3-0 yenerek üçüncülüğü elde etti. ( TVF - Anadolu Ajansı )

"Trakya'nın incisi" olarak adlandırılan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi doğası ve tarihi ile ziyaretçilerini cezbediyor. Maviyle yeşilin bir arada olduğu Kıyıköy, yaz mevsiminde farklı bir güzelliğe büründü. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F grubu üçüncü maçında Fransa, Portekiz ile karşılaştı. Portekiz Milli takım oyuncusu Cristiano Ronaldo (7) , Fransa Milli Takım oyuncusu Raphaël Varane (4) ile mücadele etti. ( Dmitriy Golubovich - Anadolu Ajansı )

Bursa'nın Karacabey ilçesinde sıcak havadan etkilenen manda ve atlar, longozda (su basar ormanı) bulunan su birikintilerinde serinliyor. Longozdaki otlaklarda beslenen hayvanlar, havanın ısınmasıyla girdikleri sulak alanlarda güneşin etkisinden korunmaya çalışıyor. ( Uğur Ulu - Anadolu Ajansı )

Devlet liderlerinin bir araya geldiği ve dünya gündemindeki en önemli bölgesel, küresel meselelerin masaya yatırıldığı Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) oluşturulan "Diplomasi Tüneli"nde arkeolog Osman Hamdi Bey ile uluslararası üne sahip fotoğrafçı Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı sergi açıldı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da gün batımında güneş, gökyüzünde oluşan kızıllık ve martılar güzel görüntü oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

Çekya'nın Mikulcice, Hrusky ve Nova Ves kentlerinde etkili olan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısının en az 3 olduğu öğrenildi. Kasırga ağaçları yerinden söktü, birçok yerleşim alanına ve araçlara zarar verdi. ( Lukas Kabon - Anadolu Ajansı )

Antalya'da düzenlenen "1. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi" başladı.EXPO 2016 Antalya Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Ağırlamada Farklılaşma" temasıyla düzenlenen organizasyonda, gastronomi ve ağırlama alanında faaliyet gösteren bazı firmalar stant açtı.Yiyecek içecek stantlarındaki mini sebze, meyve ve taze baharatlar ziyaretçilerin ilgisini çekti. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, bir kez daha lav ve kül püskürttü. Güneydoğuya doğru hareket eden lav ve küller o bölgedeki Giarre, Mascali ve Katanya'yı etkiledi. ( Salvatore Allegra - Anadolu Ajansı )

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından 3 ilde düzenlenen kursa katılan komandolar, nefes kesen eğitimlerle zorlu görevlere hazırlanıyor. Kara, deniz, hava safhasıyla İzmir, Ankara ve Kayseri'de düzenlenen "Jandarma Komando İhtisas Kursu"na katılan subay ve astsubaylardan oluşan komandolar, operasyonlar öncesinde zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, "ihtisaslı komandoların" Ege Denizi'nin derin sularındaki zorlu tatbikatını görüntüledi. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

Ortadoğu'nun en köklü dini cemaatlerinden biri olan Samiri Yahudiler, Hasat Bayramı'nı (Şavuot) işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yer alan Gerizim Dağı'nda dini ayin eşliğinde kutladı. Samiriler, diğer bayramlarında olduğu gibi kutsal kabul ettikleri Gerizim Dağı'na beyaz entari ve kırmızı fesleriyle çıkarak, gün doğumuna kadar ibadet etti. ( Nedal Eshtayah - Anadolu Ajansı )