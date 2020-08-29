Haftanın fotoğrafları (21-28 Ağustos 2020)

Geçtiğimiz hafta neler yaşandı? İşte eğlenceden spora, siyasetten sanata kadar haftaya damga vuran olaylar ve fotoğrafları...

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Anadolu Ajansı 29.08.2020 - 09:35

ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde, Afro-Amerikalı George Floyd'un Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolarda bu kez polis şiddeti karşıtı protestocularla, aşırı sağcı gruplar arasında çatışma çıktı. ( John Rudoff - Anadolu Ajansı )







UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor. Bitlis'in Ahlat ilçesinde yer alan, 210 dönüm alana sahip tarihi mezarlıktaki 8 bin 200 anıtsal mezar taşı, üzerlerindeki işlemelerle ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. ( Ali Balıkçı - Anadolu Ajansı )









Ardahan'da Kura Nehri kıyısında yüz binlerce beyaz kelebeğin her yıl tekrarlanan ve adeta görsel şölene dönüşen "ölüm uçuşu" beş gündür artarak devam etti. ( Günay Nuh - Anadolu Ajansı )

2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Bayern Münih takımları Portekiz'in Lizbon şehrindeki Luz Stadı'nda karşı karşıya geldi. PSG'yi 1-0 mağlup eden Bayern Münih, şampiyon oldu. Karşılaşma sırasında PSG taraftarları, takımlarını desteklemek üzere Fransa'nın başkenti Paris'in Champs-Elysees Caddesi ve Parc des Princes Stadyumu çevresinde toplandı. Maçın ardından bazı PSG taraftarları araçlara zarar verdi. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )







Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel ve heyelanın ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İlçe merkezine dere taşkınıyla sürüklenen taş, kum, toprak ve kaya parçaları, çevre illerden gönderilen çok sayıda iş makinesiyle kaldırılıyor. ( Tuğba Yardımcı - Anadolu Ajansı )







Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'nda yayılan ve sayıları 5 bini bulan mandaların, günün sonunda ferahlamak için girdikleri sudaki görüntüleri görsel şölen sunuyor. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da mühendis Yusef Munoz'un girişimciliği ile kurulan "SUYAY" adlı platform, savaşta, çatışmada veya doğal afetlerde uzuvlarını kaybeden ya da doğuştan eksik uzuvlu doğan çocuklar için mısır nişastası ve doğada biyolojik olarak tamamen çözünebilen plastikten yaptığı protezlerle umut oluyor. Munoz, üç boyutlu yazıcı teknolojisini kullanarak yaptığı protezlerin tasarımında, çocuklar için çizgi film kahramanlarından detaylar kullanıyor. Fotoğrafta 5 yaşındaki Mia Valentina Salinas kendisi için özel tasarlanmış protez kol ile öğrenme sevinci yaşıyor. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )









Burdur'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi berrak suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü üzerinde yağmur öncesi beliren kara bulutlar güzel görüntü oluşturdu. ( Bilal Altıok - Anadolu Ajansı )







Fenerbahçe'nin yeni transferi Sinan Gümüş, Topuk Yaylası'nda düzenlenen kampta basın mensuplarına açıklamada bulundu. Sinan, toplantının ardından foto muhabirlerine poz verdi. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )







Mersin'in Mut ilçesindeki otobüs kazasında yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastane şehit olan er Cihat Şengil'in cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Törende, Şeyda Şengil'in, eşine ait askeri kamuflajı giydiği görüldü. Kızı Ecrin Nisa Şengil ise tabutun önüne gelerek asker selamı verdi. ( Emrah Yaşar - Anadolu Ajansı )







İstanbul'a su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı yüzde 48,92 olarak ölçülürken, bu oran kayıtlara son 10 yıldaki en düşük 2. doluluk olarak yansıdı. Fotoğrafta Alibeyköy Barajı görülüyor. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )







ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar, sokağa çıkma yasağına rağmen gece boyunca devam etti. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )







ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan ve büyüyen protestolar sokağa çıkma yasağına rağmen üçüncü gecesinde de canlılığını korudu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )







ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin arkadan vurarak ağır yaraladığı siyahi Jacob Blake'in belden aşağısının felçli kaldığı bildirildi. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından sokaklara dökülen yüzlerce gösterici polis şiddetini protesto ederken, kent meydanında ve Kenosha polis merkezinin etrafında toplanan göstericiler uzun süre eylemlerine devam etmişti. Olayların ardından Kenosha'da gece sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirilmişti. Fotoğrafta, Kenosha'daki zarar gören otomobil satış bayiliği ve çevresi görülüyor. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )







Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Muş'un Malazgirt ilçesindeki 1071 Zafer Anıtı'na Türk bayrağı yansıtıldı. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )







Rusya’nın başkenti Moskova’da devam eden 6. Uluslararası Askeri Teknik Forumu "Armiya - 2020" kapsamında yapılan gösteride Rus savaş uçağı MİG 29 lar da yer aldı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )







"Batı Karadeniz'in İncisi" olarak adlandırılan Akçakoca'da, gün batımımında güzel görüntüler oluştu. ( İsa Keleş - Anadolu Ajansı )







İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçen yıl 18 Ağustos'ta başlayan ve Menderes ve Seferihisar ilçelerine kadar ilerleyen yangında hasar gören ormanlık alana, 6 milyon fidan dikilecek. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 80 yıllık kızılçam ağaçlarının bulunduğu alanı eski haline getirmek için yangın bölgesinde çalışmaları sürdürüyor. ( Servet Ülkü - Anadolu Ajansı )







İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin Han Yunus kentinin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırısında, Filistinli Halit Ebu Yusuf'un evi isabet aldı. Saldırı sonucu evde hasar oluştu. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )







Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve şu ana kadar 200 hektardan fazla alanın zarar gördüğü orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına, 2 uçak, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 153 arazöz ve 750 personelle müdahale ediliyor. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )







Giresun'da yaşanan sel sonrası sahil, sel sularının getirdiği odun parçaları ile doldu. Kentte üç gün önce şiddetli yağışın ardından Gelevera Deresi ve Harşit Çayı'nda oluşan sel, çamurun yanı sıra odun parçalarını da Karadeniz'e taşıdı. Tirebolu ilçesi sahilini kaplayan sel sularının getirdiği odun parçaları havadan görüntülendi. Kışlık odun ihtiyacını karşılamak isteyen pek çok kişi, denizdeki odun parçalarını toplamaya çalıştı. ( İlyas Gün - Anadolu Ajansı )







Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve şu ana kadar 200 hektardan fazla alanın zarar gördüğü orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )







2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Bayern Münih takımları Portekiz'in Lizbon şehrindeki Luz Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada PSG'yi 1-0 mağlup eden Bayern Münih, şampiyon oldu. PSG takımının futbolcusu Neymar JR. (fotoğrafta), üzüntü yaşadı. ( Michael Regan - UEFA - Anadolu Ajansı )







İstanbul'da Süleymaniye Camisi, hilal ile güzel görüntü oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )







Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hububat tarımı yapılan adada hasadın ardından toplanan tonlarca saman balyası, gölden yüzdürülerek zorlu bir mesainin ardından kıyıya çıkarılıyor. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )







Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki Karo Kenti'nde bulunan Sinabung Yanardağı, havaya kül püskürtmeye devam ediyor. Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Karo bölgesindeki Sinabung Yanardağı’nda meydana gelen püskürtmelerin ardından halka, 3. seviye uyarı dahilinde boşaltılmış bölgelerde hiçbir etkinlik yapılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. ( Albert Ivan Damanik - Anadolu Ajansı )







Yeni, SAT-süratli devriye botu-Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu, törenle Deniz Kuvvetleri envanterine katıldı. ( AA - Anadolu Ajansı )







Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın 32'ncisi yapıldı. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )







İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çengelköy sahilinden gün batımı ve ay ile görüntülendi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )







Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme'deki Delikli Koy, dalgaların aşındırdığı kayaları ve tertemiz deniziyle ilgi görüyor. İsmini içinde bulunan delikli kayadan alan koyda, kimi vatandaşlar güneşten korunmak için çadır kuruyor kimi ise dalgaların aşındırdığı kayalıkların gölgesinde serinliyor. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar denizde serinlerken, bazıları ise sadece delikli kayada fotoğraf çektirmek için koya geliyor. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )







Türkiye'nin üzüm ihracatının önemli bölümünü tek başına karşılayan Manisa'da üzüm hasadına başlandı. Türkiye'nin yıllık 4 milyon tona ulaşan üzüm rekoltesinin yüzde 60 ila 70'ini karşılayan Manisa'da, çiftçiler sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaya başlıyor. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )







Ankara'nın Güdül ilçesinde bulunan Sorgun Tabiat Parkı'da gece karanlığında beliren yıldızlar, bölgede kamp yapanlarla güzel görüntü oluşturdu. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" açıklamasını yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin Fatih Sondaj Gemisinde açıklamalarda bulundu. ( Celal Güneş - Anadolu Ajansı )







Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan, hava sıcaklıkları ve jeolojik faktörler dolayısıyla rengi pembeye dönen Meyil Obruğu Gölü, görenleri şaşırtıyor. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )







Muş'ta zengin bitki örtüsüyle öne çıkan yaylalarda, gezgin aracıların organik bal mesaisi başladı. ( Yahya Sezgin - Anadolu Ajansı )







Kolombiya'nın ilk kapsül oteli Bogota'da açılıyor. Kolombiya hükümeti tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlem ve düzenlemeler kapsamında başkent Bogota'da faaliyet gösterecek olan konaklama yeri, otel ile hostel karması hizmet verecek. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )







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