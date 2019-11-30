Haftanın fotoğrafları (22-28 Kasım 2019)

Van'ın Tuşba ilçesinde 10 yaşından beri kuş besleyen 57 yaşındaki Selami Yörük, "En iyi arkadaşım, sırdaşım." dediği güvercinleri için iki katlı evinin üstüne teras kat yaptı. İskele Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk babası Yörük, zamanının büyük bölümünü güvercinlerle geçiriyor. Çocukluğundan beri kuş besleyen Yörük, çeşitli illerden getirdiği farklı türdeki 100'e yakın kuşa evinin üst katında bakıyor. İki katlı evinin üst kısmını tamamen kuşlar için dizayn eden Yörük, yaklaşık 40 bin lira harcayarak, güvercinleri için çatıyla birlikte iki katlı teras oluşturdu. Kuşlarının beslenmesi ve tedavileriyle de yakından ilgilenen Yörük, güvercinleriyle adeta bebek gibi ilgileniyor.

( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )