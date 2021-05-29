Haftanın fotoğrafları (23 - 29 Mayıs 2021)

Geçtiğimiz hafta neler yaşandı? İşte eğlenceden spora, siyasetten sanata kadar haftaya damga vuran olaylar ve fotoğrafları...

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Anadolu Ajansı 29.05.2021 - 10:53

Temel besin kaynağı arılar olduğu için halk arasında 'Arı Kuşu' olarak adlandırılan Merops apiaster cinsi kuşların İzmir'in Çiğli ilçesinde Kuş Cenneti yakınındaki bir güvenlik telinin üstünde beslenme anları görüntülendi. Boynu parlak sarı, kafa üstü kızıl/kahve ve gövdesi mavi/yeşil tonlarında bulunan en renkli kuş türlerinden biri olan arı kuşu, yakaladığı avı siyah ve aşağıya doğru kavisli uzun gagasıyla tutarak telde kendisini bekleyen eşine getirdi. Renkli kanatlarıyla süzülerek tele konan arı kuşu, avını eşine uzatarak onun da beslenmesini sağladı. Göçmen kuşlar arasında yer alan arı kuşlarının sıcak hava nedeniyle Ağustos ayına kadar ülkemizin kıyı kesimlerinde görülebilecek. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İstanbul'da Çamlıca Camisi ile güzel görüntü oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

Rusya’nın başkenti Moskova’da Kolomenskoye Park, bahar mevsiminde fotoğraf tutkunlarının buluşma merkezi haline geldi. Gençler, evlenecek çiftler ve ailelerin fotoğraf albümlerinin vazgeçilmezi park, doğa yürüyüşüne çıkanların da öncelikli tercihi oluyor. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Türkiye'nin önemli sulak alanları arasında bulunan Konya'nın Ereğli ilçesindeki Akgöl Sazlıkları, binlerce flamingo, ak pelikan ve farklı kuş türleri ile görsel şölen sunuyor. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 38. hafta maçında, Real Valladolid'i Valladolid’deki Jose Zorrilla Stadı’nda yenen Atletico Madrid takımı 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu. Karşılaşma sonrasında Atletico Madrid taraftarları, Fuente de Neptuno çevresinde toplanarak şampiyonluk sevinci yaşadı. ( Diego Radames - Anadolu Ajansı )

ABD'nin New York kentinde toplanan göstericiler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınamak ve Filistin halkına destek olmak için yürüyüş düzenledi. Gösteride, "Özgür Filistin", ‘‘Özgür Gazze’’, “Nehirden denize özgür Filistin", " İsrail'e Yaptırım" yazılı pankartlara yer verildi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan göstericiler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınamak ve Filistin halkına destek olmak için yürüyüş düzenledi. Gösteride, "Özgür Filistin", ‘‘Özgür Gazze’’, “Nehirden denize özgür Filistin", " İsrail'e Yaptırım" yazılı pankartlara yer verildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. ( David Cliff - Anadolu Ajansı )

Rusya’nın başkenti Moskova’da gün batımı, VDNH Park'ta güzel görüntü oluşturdu. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Gazze'de günlük hayat normale dönmeye başladı. Hafta sonu sıcak havayı fırsat bilen Filistinliler, Gazze sahiline akın etti. Aileleriyle birlikte sahile gelen çocuklar, denizin keyfini çıkardı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto amacıyla gösteri düzenlenmesi mahkeme tarafından yasaklandı. Yasağa rağmen Federal Meclis çevresinde toplanan protestocuların çoğu, polis tarafından gözaltına alındı. ( Cüneyt Karadağ - Anadolu Ajansı )

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırıları, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sonlandırmıştı. Saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nde 1800 konut yıkılmış, 6 bin 800 konut ise kısmen hasar görmüştü. Ateşkesin ardından Gazzeliler, gündelik yaşamlarına devam etti. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

İngiltere'de hayvan hakları savunucuları, yaptıkları eylemde ülke genelindeki 4 McDonald's tesisinin girişini kapatarak 1300 restorana ürün dağıtımını durdurdu. Animal Rebellion adlı grubun üyeleri, McDonald's'a ait Hemel Hempstead'daki ürün dağıtım merkezinin girişini, bambudan yaptıkları bariyerlerle kapattı. ( Vudi Xhymshiti - Anadolu Ajansı )

Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin güneyinde Kuneytra ilindeki Um Batına kasabadan 150 kişilik 30 aileyi, ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e zorla göç ettirdi. İdlib'e ulaşan aileler, Türkiye'nin inşa ettiği briket evlere yerleştirildi. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )

Gazze'de 7 çocuğuyla yaşayan Havaciri çifti, Ramazan Bayramı için evlerini süslemiş, çocuklarına bayramlık kıyafetler almış, komşularına geleneksel Filistin tatlılarından hazırlayıp dağıtmışlardı. Ancak İsrail'in saldırıları tüm Gazze halkı gibi Havaciri ailesinin de bayram sevincini yarım bıraktı. Baba Suheyb el-Havaciri, enkaz arasında kullanılabilir durumdaki eşyaları topladı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Kışın buz mavisi, yazın ise beyaz rengiyle dikkati çeken Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, ilkbahar aylarının sonlarında kırmızının tonları ve beyaz rengiyle farklı bir güzelliğe büründü. Yağışların azalması ve sudaki tuzluluk oranının artması neticesinde, bir tür su yosunu olarak da bilinen "dunaliella salina"lar, tuzluluğun yoğun olduğu yerlerde daha fazla yaşadığı için kırmızı tonlar bazı bölgelerde artmakta. Alglerin besin zincirinde önemli bir yeri olması nedeniyle Tuz Gölü, dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlardan birisi olarak biliniyor. ( İsmail Duru - Anadolu Ajansı )

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası geçimini hayvancılıkla sağlayan göçerlerle şenlendi. ( Fadıl Aslan - Anadolu Ajansı )

Rusya’nın başkenti Moskova’da ay yükselirken VDNHa parktaki Sovyetler Birliği dönemine ait simgelerle birlikte görüntüsü, vatandaşların ilgisini topladı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya, uluslararası çevre ödülü "mavi bayrağa" sahip plaj sayısını 213'e çıkararak, dünyada en fazla mavi bayrağa sahip kent unvanını korudu. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )

Dünyanın en büyük yapay kuluçka adaları arasında gösterilen İzmir Kuş Cenneti'ndeki 6,5 dönüm alan, bu yıl da yavrulama dönemine geçen flamingoları misafir ediyor. Kuşların rahatsız edilmemesi için özel önlem alınan adada bu yıl yaklaşık 18 bin yavru flamingonun dünyaya gelmesi bekleniyor. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Nevşehir'de, mart ve nisan aylarında yeterli yağışın alınamaması çiftçileri endişelendirdi. Ürgüp ilçesi yakınlarındaki Şahinefendi köyünde çiftçiler, çalışmalarını sürdürdü. ( İsmail Duru - Anadolu Ajansı )

Üsküdar'da bir kafede çıkan yangın hasara neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'da Anıtkabir ve Kocatepe Cami ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 208 bin 921 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 4 bin 157 kişi öldü. Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı. Fotoğrafta, Ghaziabad kentinde oluşturulan Kovid-19 bakım merkezi görülüyor. ( Amarjeet Kumar Singh - Anadolu Ajansı )

Bangladeş'in Khulna kentindeki Koyra Upoliza semtinde Yaas Kasırgası sonrası birçok alan sular altında kaldı. Yaas adı verilen kasırganın saatte 177 kilometre hıza çıkabildiği belirtildi. ( Zakir Hossain Chowdhury - Anadolu Ajansı )

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Gazze'de günlük hayat normale dönmeye başladı. Gazze'nin Beyt Lahya kentinde yaşayan 3 arkadaş, bölgedeki yıkıntıya dikkat çekmek adına bir binanın enkazında ateş üfleme gösterisi yaptı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da dolunay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Süleymaniye Camisi (sağda), Beyazıt Yangın Kulesi (ortada) ve Beyazıt Camisi (solda) ile güzel görüntüler oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

İsrail mahkemesi tarafından daha önce verilen, Silvan beldesindeki Filistinli ailelerin evlerinin boşaltılması kararı protesto edildi. Filistinlilerin itirazı üzerine Doğu Kudüs'teki İsrail Merkez Mahkemesi'nde yeniden görülecek duruşma öncesi eylem yapıldı. İsrail polisi, gösteriye müdahale etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mayısta ortaya çıktığı için "çiçek" olarak anılan "Süper Ay" görünümü ile tutulma sırasında Ay'ın büründüğü kızıl renkten ötürü "Kanlı Ay" olarak adlandırılan görünümün aynı anda ortaya çıkmasıyla oluşan "Süper Çiçek Kanlı Ay" Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Sahili'nde görüntülendi. Bu yılın tek tam ay tutulması olan "Süper Çiçek Kanlı Ay", Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi ile Avustralya'nın doğusu, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki adalarda izlenebilecek. ( Steven Saphore - Anadolu Ajansı )

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve son yıllarda kuruma noktasına gelen Meke Gölü'nün yeniden hayat bulması için yapılan çalışma doğrultusunda, Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'nden gölü besleyen yer altı suyuna günde yaklaşık 7 bin metreküp su taşınacağını bildirdi. Meke Gölü, son yıllarda küresel ısınma, bölgede sulu tarımın yaygınlaşması ve yer altı su seviyesinin azalmasıyla kuruma noktasına geldi. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen İzmir'in Dikili ilçesindeki Garip Adası'nın tamamıyla Kalem Adası'nın bir bölümünü kapsayan bölge, doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Bembeyaz kumları, turkuaz renkli, sakin ve berrak denizi, maviyle yeşilin buluştuğu irili ufaklı koyları ile bölge, "Ege'nin Maldivleri" olarak da anılıyor. ( Ömer Evren Atalay - Anadolu Ajansı )

Sahip olduğu 5 bin 137 metrelik rakımıyla "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Karabulak köyü yakınlarındaki Doğubeyazıt Sazlığı'na yansıması güzel manzaralar oluşturdu. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )

Ankara'da sabah saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Irak’ın başkenti Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, kamu hizmeti yetersizliği ve sivil aktivistlerin öldürülmesi nedeniyle hükümeti protesto etti. Hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye geçmek isteyen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. ( Murtadha Al-Sudani - Anadolu Ajansı )

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Gazze'de günlük hayat normale dönmeye başladı. Filistinli berber Haşım El-Caruşa (33), tek geçim kaynağı olan kuaför dükkanı İsrail'in son saldırılarında yerle bir oldu. El-Caruşa, enkaza dönüşmüş dükkanı moloz yığınları arasında müşterileri tıraş etti. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )

Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olan 1960 askeri darbesinin ardından yargılamaların yapıldığı ve geçen yıl da tarihi sürece ışık tutacak şekilde yeniden düzenlenerek açılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası, 27 Mayıs'ın 61. yılında anma programına ev sahipliği yapacak. ( Lokman Akkaya - Anadolu Ajansı )

Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı kitlesel gösteriler devam ediyor. Başkent Bogota'daki Kongre binası önünde toplanan çok sayıda Kolombiyalı, gösteriler sırasında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da dolunay, Fatih sultan Mehmet Köprüsü ve Levent bölgesinde bulunan gökdelenlerle birlikte görüntülendi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

Ağrı Valiliğince kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak ve bilinirliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen "2. Ulusal Foto Safari Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmada Murat Yanık'ın, "Celine ve Thommy çiftinin Ağrı'yı Görmeye Gelin' çağrısı adlı fotoğrafı birinci oldu. ( Ağrı Valiliği - Anadolu Ajansı )

Irak'ın güney kentlerinden Necef'e bağlı büyük çöl alanında bulunan Necef Denizi, yıllardır ihmal edilmesine rağmen son dönemde yerli halkın ilgisini çekiyor. Yaklaşık 336 kilometre uzunluğundaki Necef Denizi'nde su seviyesi, uzun bir dönem kuraklık sonrası son yıllardaki yağmurlar nedeniyle yükseldi. Buradaki balıkçılar, her gün deniz kenarına tezgah kuruyor ve oltayı atmak için gün batımını bekliyor. ( Murtadha Al-Sudani - Anadolu Ajansı )

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Lille'de futbolcular, statta şampiyonluğu kutladı. Lille futbolcuları, Angers karşılaşmasının sona ermesiyle 10 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrasında büyük coşku yaşadı. Burak Yılmaz (sağda), Yusuf Yazıcı (sağda2), Zeki Çelik (solda) ve Mustafa Kapı (solda2) Türk bayraklarıyla sevinç gösterilerinde bulundu. ( Yusuf Özcan - Anadolu Ajansı )

Hindistan'da Kovid-19 hastaları Uttar Pradesh eyaletinin Noida bölgesinde bir yardım kuruluşu tarafından geçici bakım merkezine dönüştürülen alanlarda tedavi görüyor. ( Amarjeet Kumar Singh - Anadolu Ajansı )

Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi finalinde Legia Varşova'yı 3-1 yenen ve birinci olan Şahinbey Belediyespor, kupasını aldı. ( Mehmet Akif Parlak - Anadolu Ajansı )

Anadolu Ajansı (AA), İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu meydana gelen büyük yıkımı havadan görüntüleyerek hasarın boyutunu gözler önüne serdi. İsrail, Gazze'yi 11 gün boyunca havadan ve karadan bombalayarak büyük yıkıma yol açtı. AA'nın insansız hava aracı ile yaptığı çekimler Gazze'deki hasar tablosunu daha net ortaya koydu. İsrail saldırıları sonucu bazı yerleşim birimlerinin tamamen yıkıldığı, bazı binaların ise kısmen zarar görerek kullanılamaz hale geldiği görüntülendi. İsrail savaş uçakları tarafından vurularak yıkılan, içinde yerli ve yabancı çok sayıda basın kuruluşunun ofisinin de bulunduğu Gazze kentindeki 13 katlı Cela binası görüntülendi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Düzce'de, lezzeti dolayısıyla talep gören, Osmanlı'da saray mutfaklarını süsleyen Konuralp pirincinin 3 bin dönümlük sulak arazide ekimine başlandı.Tarihi 1800'lü yıllara dayanan, halk dilinde kasaba pirinci olarak anılan Konuralp pirinci, "Osmanlı saray mutfağının pirinci" olarak da biliniyor. Merkeze bağlı Konuralp bölgesinde çiftçiler, şafak vakti sulak alanlara giderek tenekelerdeki tohumları toprakla buluşturuyor. Böylece tarladan sofraya yaklaşık 4 ay süren pirincin, üreticiler açısından meşakkatli yolculuğu başlamış oldu. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ön safta yer alan aşı ikna ekipleri, serada, tarlada üretim yapanların yanına giderek yüksek nem ve sıcağa rağmen giydikleri koruyucu ekipmanlarla görevlerini fedakarca yürütüyor. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 35 kişilik aşı ikna ekibi, hem telefonla arayarak hem de çat kapı evlere, tarla ve seralara giderek aşı yaptırmayanlarla görüşüyor. Hava sıcaklığının 35, nem oranının zaman zaman yüzde 90'lara kadar çıktığı kentte, tulumlarını giyen, maskelerin üzerine koruyucu siperlik takan ekip, tarlasında, serasında hasat yapanların adreslerine gidiyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

İtalya'nın kanallarıyla bilinen Venedik kentinin simgesi gondolları süren gondolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin zayıflamasını ve bir an önce işlerinin eski yoğun günlerine dönmesini bekliyor. ( Barış Seçkin - Anadolu Ajansı )

Düzce'de, lezzeti dolayısıyla talep gören, Osmanlı'da saray mutfaklarını süsleyen Konuralp pirincinin 3 bin dönümlük sulak arazide ekimine başlandı. Tarihi 1800'lü yıllara dayanan, halk dilinde kasaba pirinci olarak anılan Konuralp pirinci, "Osmanlı saray mutfağının pirinci" olarak da biliniyor. Merkeze bağlı Konuralp bölgesinde çiftçiler, şafak vakti sulak alanlara giderek tenekelerdeki tohumları toprakla buluşturuyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Kanlıbüvet Kanyonu, yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor. Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Emirler Mahallesi'nde yer alan Kanlıbüvet Kanyonu, turkuaz rengindeki suyu ve eşsiz doğasıyla hayranlık uyandırıyor. ( Muammer Coşkun - Anadolu Ajansı )

Guatemala'daki San Vicente Pacaya kasabasındaki Pacaya Yanardağı yeniden faaliyete geçerek patlamasının ardından, yanardağ civarında yaşayan köylüler ise bir araya gelerek volkanik aktivitenin durması için dua etti. ( Luis Vargas - Anadolu Ajansı )

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, açık su yüzme yarışlarına yaklaşık 900 sporcu katıldı. Muğla Valiliği ile Marmaris Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ile Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğinde düzenlenen İçmeler Plajı'ndan start verilen yarışlarda 9 ile 81 yaş aralığında 900’e yakın kadın ve erkek yüzücü mücadele etti. ( Sabri Kesen - Anadolu Ajansı )

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası geçimini hayvancılıkla sağlayan göçerlerle şenlendi. ( Fadıl Aslan - Anadolu Ajansı )

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 Suriye uyrukluya 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edildi. ( Uğur Ulu - Anadolu Ajansı )

İspanya'nın başkenti Madrid'de akşam saatlerinde şehrin simgesi "Cuatro Torres" binaları arkasında gözlenen ''Süper Ay'' güzel görüntü oluşturdu. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

Tehlikeli metal yüklü bir gemi, Pakistan'ın Karachi kentindeki Gadani gemi söküm sahasına giriş yaptı. Bangladeş ve Hindistan tarafından girişine izin verilmeyen gemi, Interpol'ün uyarısına rağmen Pakistan tarafından söküm ve geri dönüşüm işlemleri için kabul edildi. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )

Taksim Camisi, kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

Orman yangını riski yüksek Doğu Akdeniz'de hazırlıklarını tamamlayan Adana ve Mersin Orman Bölge müdürlükleri ekipleri, "Türkiye'nin ciğerlerine" zarar gelmemesi için tüm imkanlarıyla teyakkuzda bekliyor. Sınırları içerisinde geniş orman varlığı barındıran Adana ve Mersin'de, "ateş savaşçıları" olarak bilinen yangın söndürme ekipleri sık sık tatbikat yapıyor. Zorlu coğrafyada muhtemel yangınlara en erken şekilde müdahale etmek için eğitimlerden geçen ekipler, "Türkiye'nin ciğerlerine" zarar gelmemesi için her an hazır bekliyor. ( Mustafa Ünal Uysal - Anadolu Ajansı )

Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen binlerce kişi, ülkenin önemli kentlerinde yürüyüşler yaptı. Bir araya gelen göstericiler Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetinin uygulamalarını protesto etti. Başkent Bogota'da caddeyi trafiğe kapatan eylemciler, yere "Bugünün mücadeleleri, yarının huzuru olsun" yazılı dev bir grafiti çizerek gösterilerine devam etti. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )

Erzincan'da Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve restorasyon ile yürüyüş yolları yapılarak "arkeopark" olarak bilinen açık hava müzesine dönüştürülen Urartuların günümüzü ulaşan en önemli şehirlerinden Altıntepe Kalesi ziyarete açılmak için gün sayıyor. ( Kemal Özdemir - Anadolu Ajansı )

Bitlis'in Hizan ilçesinde yüksek dağların yamacında yer alan Karbastı köyü ve bağlı mezralarında büyük emek verilerek oluşturulan havuzlarda geleneksel yöntemlerle çeltik ekimi yapılıyor. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan köy ve mezralarda çiftçiler, her yıl mayıs ayında çeltik ekmek için sabah saatlerinde tarlalarının yolunu tutuyor. İmece usulüyle her gün bir ailenin tarlasında çalışan çiftçiler, dizlerine kadar gömüldükleri çamurlardan oluşturdukları havuzları su doldurarak bölgede "kursunç pirinci" olarak bilinen çeltiğin ekimini gerçekleştiriyor. ( Şener Toktaş - Anadolu Ajansı )

Konya'da polisin durdurduğu şüpheli araçta bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki iki ceylan yavrusu, Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesindeki rehabilitasyon merkezinde koruma altına alındı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden getirildiği anlaşılan ceylanların bakımını üstlenen rehabilitasyon merkezi veterinerleri, özel ilgilendikleri hayvanları anne şefkatiyle besliyor. ( Serhat Çetinkaya - Anadolu Ajansı )

Kütahya ile Bursa sınırında yer alan ve oksijen zenginliğiyle bilinen Domaniç Dağları ilkbaharla ayrı bir güzelliğe büründü. ( Serdar Yiğit - Anadolu Ajansı )

Zengin yaşam kaynaklarıyla yaklaşık 300 kuş türüne ev sahipliği yapan İzmir Kuş Cenneti'nde yavrulama dönemine geçen flamingoların gün batımında kuluçka adasına dönmeleri görsel şölen oluşturuyor. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının son bulmasının ardından ikinci askeri geçit törenini düzenledi. Tören, İsrail'in Gazze'ye yönelik 11 gün süren saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım ve Filistin direnişinin İsrail'e karşı kazandığı zaferi kutlamak için düzenlenen etkinlik kapsamında gerçekleştirildi. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde geçit törenine yüzleri örtülü Kassam Tugayı üyesi katıldı. ( Ömer Ensar - Anadolu Ajansı )

Kudüs'te İsrail tarafından göçe zorlanan Şeyh Cerrah mahallesi sakinleri, panel düzenledi. Paneli basan İsrail güçleri, Filistinlilere müdahale ederek aralarında iki basın mensubunun da bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Van'da çobanlarla güzel görüntü oluşturdu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

ABD'nin New York kentindeki Brooklyn Köprüsü'nde bir araya gelen yüzlerce Ultra Ortodoks Yahudi, İsrail saldırıları karşısında Filistin’e destek gösterisi düzenledi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Azerbaycan'da Cumhuriyetin ilan edilmesinin 103. yılı dolayısıyla Yavuz Sultan Selim köprüsü Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı . ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, İsrail'in 10 Mayıs'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı 11 gün süren saldırılarında 55'i anaokulu 187 okulun zarar gördüğünü açıkladı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

Irak'ın güney kentlerinden Necef'e bağlı büyük çöl alanında bulunan Necef Denizi, yıllardır ihmal edilmesine rağmen son dönemde yerli halkın ilgisini çekiyor. Yaklaşık 336 kilometre uzunluğundaki Necef Denizi'nde su seviyesi, uzun bir dönem kuraklık sonrası son yıllardaki yağmurlar nedeniyle yükseldi. Burası, Necef ve çevre bölgelerden gelenlerin ziyaret edip vakit geçirdiği yerlerden birisi haline geldi. Çölün ortasındaki Necef Denizi'nde çeşitli kuş ve balık türleri bulunuyor. Buradaki balıkçılar, her gün deniz kenarına tezgah kuruyor ve oltayı atmak için gün batımını bekliyor. ( Murtadha Al-Sudani - Anadolu Ajansı )

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası öncesi hazırlık maçında Rusya ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli Takım oyuncusu Meltem Yıldızhan (23) ile Rus basketbolcular Raisa Musina (4) ve Anastasiia Shilova (10) mücadele etti. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )

İspanya'nın başkenti Madrid'de "Art Madrid" adıyla açılan çağdaş sanat fuarıyla birlikte, Kovid-19'dan dolayı ara verilen sanatsal etkinlikler yeniden başlayarak, normalleşmeye geçildi. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Türk Savaş uçaklarıyla güzel bir görüntü oluşturdu. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından "Ay da tutulsa, Süper Ay da olsa onlar hep orada" ifadesiyle paylaşılan fotoğrafta, F-16'lar ile "Süper Ay" beraber yer aldı. ( Milli Savunma Bakanlığı - Anadolu Ajansı )

Yetiştirdikleri sebzelerde özledikleri aroma ve lezzetleri tatmak isteyenler, Konya'da anne ve iki kızı tarafından 60 yıldır özenle korunan ata tohumlarıyla üretilen fidelerden alabilmek için sıra bekliyor. ( Serhat Çetinkaya - Anadolu Ajansı )

Kuzey Amerika'ya özgü bir tür ağustos böceği olarak bilinen kırmızı gözlü, kanatlı siyah böcekler (cicada), 17 yıl aradan sonra çiftleşmek için tekrar yeryüzüne çıktı. ( Yasin Öztürk - Anadolu Ajansı )

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM), Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki tesisinde, Anadolu topraklarının önemli bir değeri olan tiftik keçilerinin gen kaynağının korunması amacıyla damızlık yetiştiriliyor. Osmanlı döneminde Sultan 2. Mahmud tarafından 1815 yılında "Çiftlikat-ı Hümayun" adıyla kurulan ve 1984'ten bu yana TİGEM bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesi, ekonomik değeri yüksek bir ürün olan tiftiğiyle bilinen keçilere de ev sahipliği yapıyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

İstanbul ve Elazığ Motosiklet Kulübü üyeleri, Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğunu izlemek için motosikletleriyle kilometrelerce yol geldi. İstanbul'dan yola çıkan 3 arkadaş ile yolculuğa Elazığ'dan katılan bir kişi, balık göçünün en güzel görülebildiği Van'ın Erciş ilçesindeki balık bendine ulaştı. Suda önüne çıkan engelleri zıplayarak aşmaya çalışan balıkların zorlu yolculuğuna tanıklık eden 4 arkadaş, eşsiz doğa olayını çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. ( Necmettin Karaca - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş ve Üsküdar sahillerinde karşılıklı meşale, havai fişek ve işaret fişekleri atarak Boğaziçi'nde görsel şov yaptı. ( Abdulmennan Mahdum - Anadolu Ajansı )

Kırklareli'nde Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları eteklerindeki tarım arazilerini kırmızıya bürüyen gelincik çiçeklerinin ahenkli sıralanışı görenlerin ilgisini çekiyor. Doğası ve tarihi ile öne çıkan Demirköy ilçesinde yol kenarlarındaki buğday ve arpa tarlalarında çiçek açan gelincikler baharın en güzel renklerini yansıtıyor. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

ABD'nin New York şehrinde gece saatlerinde etkili olan fırtınalı hava sırasında çakan şimşekler, Manhattan'daki Dünya Ticaret Merkezi binası üzerinde güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

İsrail'in Gazze'ye günlerce süren saldırılarında Beyt Lahya kentinde evleri yıkılan Filistinliler, enkaz arasında kurdukları çadırlarda barınmaya çalışıyor. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )