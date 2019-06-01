Haftanın fotoğrafları (24-30 Mayıs Anadolu Ajansı)

Bosna Hersek'in doğusundaki bir tepenin zirvesine fetih için bu topraklara gelen Osmanlı askerlerince inşa edilen tarihi Kuşlat Camisi, ramazan ayı boyunca her cuma namazında bölge halkının buluştuğu özel bir yer olma özelliği taşıyor. "Fethin simgesi" olarak da nitelendirilen bu cami, bulunduğu konum itibarıyla adeta kartal yuvalarını andırırken, ulaşımı zor olduğu için vakit namazlarının kılınmadığı camide ramazan aylarında cuma namazları kılınıyor. ( Yunus Demirbas - Anadolu Ajansı )