Haftanın fotoğrafları (24-30 Mayıs Anadolu Ajansı)
Anadolu Ajansı eğlenceden spora, siyasetten hava duruman kadar haftaya damga vuran fotoğrafları derledi. İşte 32 karede bu hafta yaşananlar...
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1
Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, başkent metrosunda rehine kurtarma tatbikatı yaptı. Senaryo gereği metroyu ele geçiren terörist kılığındaki meslektaşlarını saniyeler içersinde etkisiz hale getiren özel harekatçılar, rehineleri ise burunları dahi kanamadan kurtarmayı başardı. ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı )
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2
İstanbul'da sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar, Üsküdar Salacak sahilinde yüzerek serinlemeye çalıştı. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
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3
72. Cannes Film Festivali kapsamında 'Rambo V: Last Blood' filminin gösterimi yapıldı. Gösterime, aktris Patricia Contreras da katıldı. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )
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4
Türk astronomi fotoğrafçısı Betül Türksoy'un Ay, Jüpiter ve uydularını içeren fotoğrafı, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından "Dünya'da Günün Astronomi Fotoğrafı" seçildi. ( BETUL TURKSOY - Anadolu Ajansı )
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5
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray Futbol Takımı Türk Telekom Stadı'nda taraftarların katılımıyla düzenlenen törenle kupasını aldı. Galatasaraylı taraftarlar kupa törenine yoğun ilgi gösterdi. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )
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6
Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitimleri devam eden 375'inci dönem asteğmen adayları, düzenlenen törende yemin etti. Törende askerler gösteriler sundu. ( Evren Atalay - Anadolu Ajansı )
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7
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turuna katıldı. Orman, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, Beşiktaş ile Dorak Tur arasındaki anlaşma gereği kubbesi takımın logosuyla kaplı olarak 25 Nisan'dan beri uçuş gerçekleştiren sıcak hava balonuyla peribacalarını kuş bakışı izledi. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )
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8
Polonya'nın Krakow kentinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Krakow'daki Wawel Kalesi yakınından geçen Vistula (Wisla) nehrinin su seviyesinin yükselmesi sonucu su baskını yaşandı. ( Omar Marques - Anadolu Ajansı )
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9
TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük'ün karşılaştığı maç, tribünlerde yakılan ve sahaya atılan meşalelerin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle yaklaşık 12 dakika geç başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı maça dakikalar kala, Sakaryaspor taraftarları tribünde meşaleler yakarak, yeşil zemine attı. Sahaya atılan onlarca meşaleden dolayı stadı bir anda yoğun bir duman kapladı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle hakem Mete Kalkavan, başlama vuruşunun bekletilmesini istedi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
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10
Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Kafr Kaddum köyünde toplanan Filistinliler, Yahudi yerleşim birimi inşası ve ayrım duvarını protesto etti. İsrail güçleri, gösteriye müdahale etti. ( Nedal Eshtayah - Anadolu Ajansı )
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11
Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen "9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali"ne gelenler, inci kefalinin kutsal yolculuğunu izleme fırsatı buldu. Valilik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Erciş Kaymakamlığı tarafından inci kefali göçünün en iyi izlendiği yerlerden olan Deli Çayı kenarında "Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi. Festival esnasında martıların balık avlama nöbeti ise ilgi ile izlendi. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
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12
İstanbul'un Fethi'nin 566. Yıl Dönümü, Maltepe Şehir Parkı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesince organize edilen programda, 3D mapping, ışık ve lazerin birlikte kullanıldığı fetih için hazırlanan film gösterildi. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )
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13
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen, sezonun ikinci "Grand Slam" tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) ikinci gününde, tek erkekler birinci tur maçında İspanyol raket Rafael Nadal (fotoğrafta), Alman rakibi Yannick Hanfmann ile karşılaştı. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )
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14
Konya'nın Halkapınar ilçesindeki yaklaşık 3 bin yıllık Hitit mirası ve tarımda bereketin simgesi ''İvriz Kaya Anıtı'', dünyanın ilk tarım anıtı olarak doğal güzellikleri ile ön plana çıkıyor. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
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15
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze kentinin doğusunda yer alan Şucaiyye Mahallesi yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi soncu bazı Filistinliler, taş atarak karşılık verdi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
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16
Milli çekiççi Kıvılcım Kaya Salman, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılabilmek için çalışıyor. Henüz 7-8 yaşlarındayken eski milli güreşçi ve dünya ikincisi babasının yönlendirmesiyle atletizme merak salan Salman, kısa sürede kendisini göstererek milli takıma yükseldi. Milli sporcu Salman, hazırlıklarını Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) sürdürüyor. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )
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17
İsrail, Ramazan ayının üçüncü cuma namazını Mescid-i Aksa'da ibadet ederek geçirmek isteyen 40 yaşın altındaki erkeklerin geçişlerine izin vermedi. Çoğunluğu kadın ve yaşlılardan oluşan Filistinliler, sabahın erken saatlerinden itibaren Ramallah ile Kudüs'ü ayıran Kalendiye sınır noktasından geçti. ( Issam Rimawi - Anadolu Ajansı )
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18
Van Gölü havzasının göçmen kuş türlerinden olan kum kırlangıçları, Edremit ilçesinin Dönemeç deltasında yuvalanmaya başladı. Her yıl havaların ısınmasıyla Van Gölü Havzasına akın eden kum kırlangıçları, sulak alanlara yakın noktalardaki kum ile toprağa yuva yapması ve sinek ile beslenmesiyle biliniyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
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19
Belçika'nın başkenti Brüksel'de sarı yeleklilerin düzenlediği gösteride, polis ile göstericilerle arasında arbede yaşandı. Kuzey teren istasyonu (Gare Nord) önünde toplanan yüzlerce göstericiye Polis, göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )
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20
Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Göztepe ile MKE Ankaragücü, İzmir Bornova Stadı’nda karşılaştı. Müsabakada rakibini 2-1 mağlup eden Göztepe, ligde kalmayı başardı. Karşılaşma sonrası Göztepeli futbolcular Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna’yı havaya attı. ( Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
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21
Bosna Hersek'in asırlardır korunan ramazan geleneklerinden kadınlar mukabelesi, başkent Saraybosna'daki tarihi Hacı Camisi'nde devam ediyor. Bosna'daki savaş yıllarında verilen zorunlu aranın ardından 12 yıl önce yeniden okunmaya başlanan kadınlar mukabelesi, bu yıl da onlarca kadını bir araya getiriyor. Saraybosnalı 10 kadın hafızın her gün öğle namazının ardından okuduğu mukabeleyi takip etmek için şehrin dört bir yanından kadınlar tarihi camide buluşuyor. ( Mustafa Öztürk - Anadolu Ajansı )
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22
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. ( Muhammed Gencebay Gür - Anadolu Ajansı )
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23
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen, sezonun ikinci "Grand Slam" tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ikinci gününde, tek kadınlar birinci tur maçında Rus tenisçi Vitalia Diatchenko (fotoğrafta), ABD'li rakibi Serena Williams ile karşılaştı. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )
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24
Bosna Hersek'in doğusundaki bir tepenin zirvesine fetih için bu topraklara gelen Osmanlı askerlerince inşa edilen tarihi Kuşlat Camisi, ramazan ayı boyunca her cuma namazında bölge halkının buluştuğu özel bir yer olma özelliği taşıyor. "Fethin simgesi" olarak da nitelendirilen bu cami, bulunduğu konum itibarıyla adeta kartal yuvalarını andırırken, ulaşımı zor olduğu için vakit namazlarının kılınmadığı camide ramazan aylarında cuma namazları kılınıyor. ( Yunus Demirbas - Anadolu Ajansı )
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25
Ankara'da düzenlenen 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi ikinci hafta maçları başladı. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan ikinci haftanın ilk maçında Rusya ile Almanya karşılaştı. Bir pozisyonda, Alman voleybolcu Louisa (11) topa sahip olmaya çalıştı. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )
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26
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen, sezonun ikinci "Grand Slam" tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) dördüncü günündeki ikinci tur maçında İsviçreli tenisçi Roger Federer (fotoğrafta), Alman rakibi Oscar Otte ile karşılaştı. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )
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27
Gazze'de Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Saraya El Kudüs mensubu Filistinliler, Han Yunus kenti doğusundaki İsrail sınırında olası saldırı ve sızmalara karşı nöbet tutuyor. Halk arasında "El Murabıtin" olarak bilinen silahlı kişiler, Ramazan ayında bir yandan ibadetlerini gerçekleştiriyor diğer yandan ise sınırın güvenliğini sağlamaya çalışıyor. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
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28
Ankara'da düzenlenen 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi ikinci gününde Türkiye ile Almanya, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı. ( Erçin Top - Anadolu Ajansı )
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29
İstanbul'un Fethi'nin 566. Yıl Dönümü, Maltepe Şehir Parkı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesince organize edilen programda, 3D mapping, ışık ve lazerin birlikte kullanıldığı fetih için hazırlanan film gösterildi. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )
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30
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen, sezonun ikinci "Grand Slam" tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) beşinci günündeki ikinci tur maçında ABD'li tenisçi Serena Williams (fotoğrafta), Japon rakibi Kurumi Nara ile karşılaştı. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )
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31
Başkentte bir eğlence parkının tanıtım maskotu olan robot, kafede gençlerle bir araya gelerek ilginç görüntüler oluşturdu. Gençler tanıtım maskotu olan robota ilgi göstererek fotoğraf çektirdi. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )
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32
Ankara'da düzenlenen 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi ikinci hafta maçları başladı. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan ikinci haftanın ikinci maçında Türkiye ile Japonya karşılaştı. Karşılaşmaya taraftarlar ilgi gösterdi. ( Erçin Top - Anadolu Ajansı )