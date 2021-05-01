Haftanın fotoğrafları 24-30 Nisan 2021

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen Nepal, sıra dışı insan profili ile ilgi çekiyor. Bir çok dine ve inanışa ev sahipliği yapan ülkede, bir çok farklı giyim ve yaşam biçimini de görmek mümkün olabiliyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )