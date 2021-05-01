Haftanın fotoğrafları 24-30 Nisan 2021

Anadolu Ajansı 01.05.2021 - 14:04
Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yılı etkinlikleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Conkbayırı'ndaki Atatürk Anıtı'nda Saygı duruşu ve saygı atışı yapıldı. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Adanaspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor, Yeni Adana Stadında karşılaştı. Bereket Sigorta Ümraniyesporlu oyuncular, Lanre Kehinde'nin (90) attığı golün ardından sevinç yaşadı. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )
Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 10. kez Avrupa şampiyonluğunu elde eden Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara'ya geldi. Kayaalp'i sevenleri Esenboğa Havalimanı'nda bayraklar ile karşıladı. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da dolunay, Süleymaniye Camisi ile güzel görüntüler oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi ekibi, yeni tip corona virüs (Covid-19) sürecinde de üst seviyeye çıkarttıkları tedbirlerle, hayat kurtaran zorlu mesailerini fedakarca sürdürüyor. Karaciğer, böbrek, kalp, kornea, kemik iliği, yüz, kol, bacak gibi kompozit doku nakilleriyle dünyada en çeşitli organ nakli yapılan merkezler arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezinde, salgın sürecinde de nakillere devam ediliyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
İran'da yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen yerli aşı COVIRAN Bereket'in seri üretimine başlandığı ve birkaç aya kadar ülkenin aşı sorununun kalmayacağı açıklandı. Covid-19 Bilim Kurulunun katılımıyla başkent Tahran'da bir otelde düzenlenen programda, Faz-3 çalışmalarına devam edilen COVIRAN Bereket, gönüllüler üzerinde uygulandı. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )
Van'ın Gevaş ilçesindeki Dilmetaş Mahallesinde doğal şekliyle yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" adı verilen ters laleler, güzellikleriyle dikkat çekiyor. ( Mesut Varol - Anadolu Ajansı )
Güney Asya ülkesi Nepal'in Kapilvatsu şehrindeki hayvanat bahçesinde yaşayan geyiklere özenle bakılıyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde düzenlenen dilek balonu festivalinde binlerce balon gökyüzüne bırakıldı. Canlı müziğin de yer aldığı etkinlikte insanlar balonlarına dileklerini yazdıktan sonra gökyüzüne bıraktı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Balkan ülkesi Bosna Hersek'e özgü ramazan pidesi somun, bu ramazan ayında da iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu. Başkent Saraybosna'daki fırınlarda pişen somunun kokusu iftar öncesi her yeri sararken, uzun somun kuyrukları da Bosna Hersek'teki ramazan ruhunun olmazsa olmazları arasında sayılıyor. ( Elman Omic - Anadolu Ajansı )
Flamingolar, kendileri için dünyadaki en büyük doğal üreme kolonisi olan Tuz Gölü'ne gelmeye başladı. ( Oğuzhan Demiray - Anadolu Ajansı )
Kayseri, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü. Özellikle Cumhuriyet Meydanı, Millet ve Sivas Caddeleri, İnönü Bulvarı ve Mimarsinan Parkı gibi normal zamanda yoğunluk yaşanan alanların sakin olduğu görüldü. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )
Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında, Real Madrid ile Anadolu Efes basketbol takımları Madrid'deki Wizink Center'da karşılaştı. Karşılaşmada, Anadolu Efes takımının basketbolcusu Bryant Dunston, rakibi Usman Garuba ile mücadele etti. ( Şenhan Bolelli - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek tam kapanma dönemi başladı. Sultanahmet Meydanı ve çevresinde kısıtlamadan muaf olan turistlerin gezdiği görüldü. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte TBMM bahçesinde bulunan bitkiler ve ağaçlar çiçek açtı. Bir tarafı pembe bir tarafı beyaz çiçek açan bir ağaç, güzel görüntü oluşturdu. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )
Tunceli'de akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )
Ankara'da, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, cadde ve sokaklar boş kaldı. Bazı vatandaşlar Güvenpark'taki güvercinleri besledi. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'nda kutlama amacıyla Filistin bayrağı açan gençlere müdahale ederek zorla alandan çıkardı. Polisin alandan çekilmesinin ardından Filistinliler tekrar Şam Kapısı'nda toplanarak kutlamaya devam etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminin ilk gününde Kız Kulesi ve çevresinin boş kaldığı gözlendi. ( Atilla Sevil - Anadolu Ajansı )
Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde düzenlenen dilek balonu festivalinde binlerce balon gökyüzüne bırakıldı. Canlı müziğin de yer aldığı etkinlikte insanlar balonlarına dileklerini yazdıktan sonra gökyüzüne bıraktı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
İstanbul Emirgan Korusu'nda açan laleler güzel görüntüler oluşturdu. ( Arife Karakum - Anadolu Ajansı )
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir besicinin "Pamuk" adındaki koyunu 6 kuzu doğurdu. Besici tarafından kuzular zaman zaman biberonla besleniyor. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
Doğu Anadolu Bölgesi'nin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve tandırda hazırlanan kaz, pişi ve keteler, ramazan ayında iftar ve sahur sofralarını süslüyor. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New Jersey eyaletinin Cream Ridge bölgesinde bulunan Holland Ridge Farms çiftliğindeki lale tarlaları, havadan görüntülendi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Japonya’da ise Covid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 607 artarak 569 bin 65’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 51 artışla 9 bin 990’a yükseldi. Başkent Tokyo'da yeni tip corona virüs salgını ile mücadele kapsamında tren seferleri azaltıldı. Japonya Başbakanı Suga Yoşihide 23 Nisan'da, salgınla mücadele kapsamında başkent Tokyo dahil 4 bölgede olağanüstü hal (OHAL) uygulanacağını açıkladı. ( David Mareuil - Anadolu Ajansı )
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen Nepal, sıra dışı insan profili ile ilgi çekiyor. Bir çok dine ve inanışa ev sahipliği yapan ülkede, bir çok farklı giyim ve yaşam biçimini de görmek mümkün olabiliyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Tarım ve hayvancılık alanında yoğun faaliyet gösteren Konya'daki işletmede, koyunların "süt kuzuları" ile buluşma anı coşku içinde gerçekleşiyor. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın, bir gümüş madalya kazanan Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü. Altın madalya kazanan Taha Akgül ve Süleyman Atlı, gümüş madalya kazanan Süleyman Karadeniz ile takım yetkilileri, hava yoluyla İstanbul aktarmalı olarak Ankara Esenboğa Havalimanına geldi. Milli güreşçiler, Esenboğa Havalimanı'nda çiçek ve Türk bayraklarıyla karşılandı. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )
Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yılı kapsamında, Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi. Törende Jandarma Atlı Birlikler de yer aldı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla zorla yerinden edilerek İdlib iline sığınan halk, ramazan ayında günlük yaşamlarına devam ediyor. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
Sivas'ın Gürün ilçesinde su altındaki birbirinden güzel flora ve faunasıyla doğal akvaryumu andıran ve "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Gökpınar Gölü'nün, çevre düzenleme çalışmalarının ardından daha çok ziyaretçi ağırlaması hedefleniyor. ( Halife Yalçınkaya - Anadolu Ajansı )
İsrail'in çıkardığı zorluklara rağmen binlerce Filistinli, ramazan ayının üçüncü cuma namazını kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’ya akın etti. Harem-i Şerif’te kılınan cuma namazı sonrası Kubbet’us Sahra ile Kıble Mescidi arasında kalan alanda toplanan bir grup, Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşmesine tepki göstererek Hamas ve Mescid-i Aksa yanlısı sloganlar attı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yılı dolayısıyla bu savaşta hayatlarını kaybeden Avustralyalı askerler için Avustralya'nın Sydney kentinde anma törenleri düzenlendi. Geçit törenine, gaziler, gazi torunları, askeri birlikler, sivil ve askeri okul öğrencilerinin yanı sıra Avustralya'da yaşayan Türkler de katıldı. ( Steven Saphore - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da gün batımında oluşan kızıllık, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve gökdelenler ile güzel görüntü oluşturdu. ( Muhammed Gencebay Gür - Anadolu Ajansı )
Başkent Ankara'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci nedeniyle park ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Muafiyeti bulunanların trafikte hareketliliğe neden olduğu başkentte, Kurtuluş Parkı, Botanik Parkı, Kuğulu Park ile Kızılay ve Ulus meydanları boş kaldı. ( Mehmet Kaman - Anadolu Ajansı )
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyedeki tırmanışını sürdürüyor. Hastanelerin kapasitesi her gün artan hasta sayısını kaldırmakta güçlük çekerken oksijen tüpü ve Covid-19 tedavisindeki bazı önemli ilaçların eksikliği sorunlara yol açıyor. Kalküta kentindeki Covid-19 hastaları hastane önünde belirlenen bölgede gönderilen oksijen tüpleriyle nefes almaya çalışıyor. ( Sumit Sanyal - Anadolu Ajansı )
Sinema ve dizi oyuncusu Meryem Uzerli, başrolünü üstlendiği "Kovan" filminin 43. Uluslararası Moskova Film Festivali'ndeki gösterimi için geldiği Rusya'nın başkenti Moskova’da , AA'nın sorularını yanıtladı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
İzmir’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminin ilk gününde Konak Meydanı ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve çevresinin boş kaldığı gözlendi. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
Yozgat'ta ölen anne tilkinin, Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezinde koruma altına alınan 5 yavrusu, bakım süreçlerinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak. Araç çarpması sonucu annesiz kalan yavru tilkiler, vatandaşlar tarafından Yozgat Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.Daha sonra Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezine getirilen yavrular, burada kendileri için hazırlanan alana yerleştirildi.Koruma altına alınan tilkilerin bakımını üstlenen yaban hayatı uzmanı Buğra Emiroğlu, hayvanları anne şefkatiyle besliyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde askeri eğitimini tamamlayan subaylar için Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı Ribat Hukuk ve Polis Akademisinde mezuniyet töreni düzenlendi. Mezun olan subaylar, farklı gösterilerle hünerlerini sergiledi. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Yüksek dağlar ve arasındaki vadilerden oluşan Kırgızistan topraklarının yaklaşık yüzde 65'ini Tanrı Dağları kaplıyor. Bu nedenle Kırgızistan, "Orta Asya'nın İsviçre'si" olarak adlandırılıyor. Kırgız kültüründe önemli bir yere sahip olan kartallar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )
Yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs pazartesi saat 05.00'te sona erecek tam kapanma nedeniyle Bursa'da sessizlik hakim oldu. Trafik yoğunluğunun yaşandığı İzmir yolunda da kısıtlamaya büyük ölçüde uyulduğu görüldü. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentine bağlı Maarret el-Misrin kasabasındaki Suriyeliler, ramazan ayında vakitlerini tarihi Büyük Camii'de Kur'an-ı Kerim okuyarak ve ibadet ederek geçiriyor. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
Adana'da yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayan tam kapanma nedeniyle vatandaşların sıklıkla geldiği Merkez Park'ta sessizlik hakim oldu. ( Ozan Efeoğlu - Anadolu Ajansı )
Gazze sınırındaki barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin kurşunuyla şehit olan ve naaşı vefatından yaklaşık üç yıl sonra ailesine teslim edilen 16 yaşındaki Yusuf Ebu Cezer için Refah kentinde cenaze töreni düzenlendi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Süper Lig’in 38. haftasında Fatih Karagümrük ile Fraport TAV Antalyaspor takımları Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fraport TAV Antalyasporlu Ribeiro (16) topu oyunda tutmaya çalıştı. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
Eskişehir Otomobil Sporları Kulübünün (ESOK) organizasyonunda Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Ralli Kupası'na dahil olarak gerçekleştirilen "Evofone ESOK Rallisi" Eskişehir'de başladı. ( Emrah Yaşar - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York şehrinin simge yapılarından Empire State Binası ardında beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulan Amanos Dağları'ndaki hakim iki tepeye konuşlandırılan keşif ve gözetleme kulelerinde görevli özel harekat polisleri, elleri tetikte geçirdikleri ramazanda da "vatan nöbeti"ni kararlılıkla sürdürüyor. Amanos Dağları'nda "Bayraktepe" ve "Sancaktepe" olarak adlandıran hakim tepelerde görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesine bağlı polisler, zorlu doğa şartlarında görevlerini aksatmadan yerine getirip, teröristlere bölgeyi dar ediyor. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )
Başkentte akşam saatlerinde beliren dolunay, Ankara Kalesi ile güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
Düzce'de Muay Thai ve Rafting Milli Takım antrenörleri ve sporcuları, iki aydır yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamalarında yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarına mama ulaştırarak, karınlarının doymasını sağlıyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Afyonkarahisarlı Mısırlıoğlu ailesinin 200 dekarlık arazilerinde ürettiği rulo çimler, hem belediyelerin peyzaj çalışmaları için hem de bazı amatör spor kulüplerinin stat zeminlerinde kullanılıyor. ( Arif Yavuz - Anadolu Ajansı )
Turkcell Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri, son gün yarışlarıyla tamamlandı. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde yaşam zorlu şartlar altında devam ediyor. Çocuklar zorlu hayat şartlarına rağmen yüzlerinden gülümsemeyi eksik etmiyor. ( Mustafa Ünal Uysal - Anadolu Ajansı )
Afrika'nın en eski Yahudi ibadet yerlerinden biri kabul edilen Tunus'taki Cerbe Adası'nda yer alan Garibe Sinagogu'ndaki hac mevsimi, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle az sayıda ziyaretçinin katılımıyla kutlandı. Yahudiler, hac mevsiminin bitmesine bir gün kala, sinagogda mum yakarak ibadetlerini gerçekleştirdi. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hem karada hem de denizde harekat icra edebilen gücü amfibi deniz piyadeleri, derin sulardaki zorlu görevlere milli gemilerdeki eğitimlerle hazırlanıyor. Anadolu Ajansı ekibi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nda amfibi timlerinin denizdeki eğitimlerini görüntüledi. Amfibi deniz piyadeleri, su üzerindeki eğitimlerde bottan hareket halindeki gemiye çıkarak gemiyi ele geçirme, helikopterden halatla gemiye inme, hareketli botlarla hedefleri etkisiz hale getirme, denizde küçük gemiden büyük gemiye geçiş yapma gibi görevleri kusursuzca tamamlıyor. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Eski Şehir bölgesindeki Bab El-Amud (Şam Kapısı) kapısı önünde toplanan Filistinlilere müdahale etti. Müdahale sırasında İsrail güçleri, bazı Filistinli gençleri gözaltına aldı bazılarını ise darp etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar, temelinin atılmasından bu yana 1500 gündür aralıksız sürdürülüyor. Hizmete girdiğinde "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renk, figür ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip, "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen köprünün temelinin 18 Mart 2017'de atılmasının ardından ekipler gece gündüz mesai yapıyor. ( Burak Akay - Anadolu Ajansı )
Tekirdağ'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )
Nepal'de yaşayan insanların büyük bölümü inanışları gereği ölülerini yakıyor. Başkent Katmandu'da Pashupatinath Tapınağı'na getirilen cenazeler, buradaki nehirin kıyısındaki belirli alanlarda yapılan dini töreninin ardından odunlarla ateşe veriliyor. Nepalliler ve özellikle ülkeye gelen turistler de bu töreni izleyebiliyor. Nepalliler tören sonrası ise tapınakta ölüleri için dua ediyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hem karada hem de denizde harekat icra edebilen gücü amfibi deniz piyadeleri, derin sulardaki zorlu görevlere milli gemilerdeki eğitimlerle hazırlanıyor. Anadolu Ajansı ekibi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nda amfibi timlerinin denizdeki eğitimlerini görüntüledi. Amfibi deniz piyadeleri, su üzerindeki eğitimlerde bottan hareket halindeki gemiye çıkarak gemiyi ele geçirme, helikopterden halatla gemiye inme, hareketli botlarla hedefleri etkisiz hale getirme, denizde küçük gemiden büyük gemiye geçiş yapma gibi görevleri kusursuzca tamamlıyor. ( Lokman İlhan - Anadolu Ajansı )
Kolombiya ordusu, Medellin ve Bogota şehirleri arasında konumlanan EL Congal köyünde mayın arama tatbikatı gerçekleştirdi. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Hindistan'da son 24 saatte 360 bin 960 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 293 kişi hayatını kaybetti. Başkent Delhi'de toplu krematoryumda cenaze işlemleri devam ederken koruyucu kıyafetler giyen görevliler, Covid-19 nedeniyle ölen kurbanları Hindu geleneklerine göre yakma işlemleri için hazırlıyor. Ölenlerin yakınları, krematoryuma gelerek hazır bulundu. ( Imtiyaz Khan - Anadolu Ajansı )
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla zorla yerinden edilerek İdlib iline sığınan halk, ramazan ayında günlük yaşamlarına devam ediyor. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hem karada hem de denizde harekat icra edebilen gücü amfibi deniz piyadeleri, derin sulardaki zorlu görevlere milli gemilerdeki eğitimlerle hazırlanıyor. Anadolu Ajansı ekibi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nda amfibi timlerinin denizdeki eğitimlerini görüntüledi. Amfibi deniz piyadeleri, su üzerindeki eğitimlerde bottan hareket halindeki gemiye çıkarak gemiyi ele geçirme, helikopterden halatla gemiye inme, hareketli botlarla hedefleri etkisiz hale getirme, denizde küçük gemiden büyük gemiye geçiş yapma gibi görevleri kusursuzca tamamlıyor. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
Uluslararası Erciyes 2021 Dağ Bisikleti Yarışları'nda Velo Erciyes MTB Cup etabı koşuldu. Sporcular, Melikgazi ilçesi sınırlarında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'ndeki Vekse Mahallesi'ndeki 4,7 kilometrelik parkurda kıyasıya yarıştı. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )
Başkent Ankara'da baharın gelmesiyle parklardaki ağaçlar ve çiçekler de canlandı. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )
Başkentte akşam saatlerinde beliren dolunay, Ankara Kalesi ile güzel görüntü oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
Esenyurt'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. ( Abdülkerim Güzel - Anadolu Ajansı )
Avustralya'nın Sidney kentinin ticaret merkezi olan, Sydney Merkezi İş Bölgesi'nde (CBD) beliren Süper Pembe Ay, güzel görüntü oluşturdu. Vatandaşlar, Blackwattle Koyu'ndan Süper Pembe Ayı izledi. ( Steven Saphore - Anadolu Ajansı )
Bu yıl üniversite sınavlarına hazırlanan 17 yaşındaki lise öğrencisi Kutay Karaman, Hususi Pilot Lisansı (PPL) eğitimini başarıyla tamamlayarak, "Türkiye'nin en genç pilotu" unvanını aldı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Kadıköy Rıhtım ve çevresinde kısıtlamadan muaf olan turistlerin gezdiği görüldü. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi. Macron (fotoğrafta), görüşme öncesinde Steinmeier ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'da sendikaların, yerli toplulukların ve çeşitli kesimlerin çağrısıyla ilan edilen "ulusal grev" çağrısının ardından binlerce kişi, ülkenin birçok bölgesinde hükümet karşıtı protestolar için bir araya geldi. Başkentin tarihi merkezindeki Bolivar Meydanı'nda toplanan göstericiler, taşıdıkları döviz ve pankartlarla ülkede son zamanlarda artan şiddet olayları, cinayet ve saldırılar nedeniyle Ivan Duque hükümetine tepki gösterdi. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
İzmir'de bir grup sanatçı, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını döneminde "Dans sınır ve mekan tanımaz" sloganıyla sokak projesi hayata geçirdi. 29 Nisan Dünya Dans Günü çerçevesinde gerçekleştirilen proje için bir araya gelen sanatçılar, kentin meydan, park, çarşı ve ara sokaklarında dans etti. ( Ömer Evren Atalay - Anadolu Ajansı )
Almanya'da ilkbaharın gelmesi ve havaların ısınmaya başlamasıyla insanlar özellikle haftasonları tarihi alanlar, park, bahçe, mesire alanlarına rağbet göstermeye başladı. Köln kenti yakınlarında bulunan ve ilk olarak 1230'da yapıldığı sanılan Bergheim Schloss Paffendorf isimli tarihi kale ve bahçesi görülmeye değer yerler arasında yer alıyor. ( Mesut Zeyrek - Anadolu Ajansı )
Süper Lig'in 38’inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumunda Fenerbahçe ile karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçeli oyuncu Serdar Aziz (solda) rakibi Steven Caulker (sağda) ile mücadele etti. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneyindeki bir cezaevi yakınında bomba yüklü aracın patlaması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine gelen Somali güvenlik güçleri, önlem aldı. ( Sadak Mohamed - Anadolu Ajansı )
Rusya’nın başkenti Moskova’da gün batarken kentin üzerine yansıyan kızıl renk güzel bir görüntü oluşturdu. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Antalya'nın ünlü sahillerinde, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi hareketlilik oluştu. Kaş ilçesinde tatilciler, ünlü Kaputaş Plajı'nda yoğunluk oluşturdu. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Kaputaş Plajı'nda uygulanan salgın kuralları kapsamında denizin ve güneşin keyfini çıkardı. ( Talip Demirci - Anadolu Ajansı )