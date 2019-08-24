Haftanın fotoğrafları (24 Ağustos 2019)

1 İstanbul'da sağanak

İstanbul'da şiddetli yağmur etkili oldu. Eminönü'nde bulunan tramvay alt geçidinde bir çok iş yeri sular altında kaldı. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )







2 Zeugma Mozaik Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi

Gaziantep'te bulunan, dünyanın en büyük mozaik müzelerinden Zeugma Mozaik Müzesi, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin de etkisiyle ziyaretçi ilgisi yaşıyor. ( Rıdvan Korkulutaş - Anadolu Ajansı )







3 Bursaspor'un efsane 10 numarası çelikten heykelle ölümsüzleştirildi

Bursaspor'un Süper Lig'deki şampiyonluk kadrosunda yer alan ve oynadığı futbolla taraftarın gönlünde taht kuran Arjantinli oyuncu Pablo Martin Batalla ile taraftarları temsil eden timsah figürünün, kulübün kuruluş yılına atfen 1963 parçadan oluşan çelik heykeli yapıldı. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )







4 Doğu Moğolistan’da Hayvancılık

Moğolistan’ın doğusunda yer alan Dornod şehri ufka kadar uzanan bozkırları ile ülkede hayvancılığın en yaygın yapıldığı kentlerden biri. Kentin Doğuya uzanan geniş alanlarında doğal zengin otlarla beslenen atlar ve büyük baş hayvanları her noktada görmek mümkün. ( Fırat Yurdakul - Anadolu Ajansı )







5 İzmir'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayan ve 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. ( Evren Atalay - Anadolu Ajansı )







6 Maceraseverlerin yeni gözdesi "Paddle"

Sörf tahtası ve kürekle yapılan, denge hakimiyetine dayanan kürek sörfü (paddle), maceraseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Sörfün aksine göl, nehir ve akarsu üzerinde dalga veya rüzgar olmasa dahi kolaylıkla ve profesyonellik gerektirmeden yapılabilen paddle, hemen hemen her kesime hitap ediyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )







7 Hayvanlar "buzlu menüler"le serinliyor

Hava sıcaklıklarının yaz aylarında zaman zaman yüksek seyrettiği İzmir'deki Doğal Yaşam Parkı'nda farklı türdeki hayvanlar, kendilerine özel olarak hazırlanan "yaz menüsü" ile serinliyor. Sıcak nedeniyle iştahları kapanan hayvanlara beslenme alışkanlıklarına göre hazırlanan yiyecekler, buz kalıplarında dondurularak servis ediliyor. Parktaki lemurlar kendileri için özel olarak hazırlanan buzlu meyvelere ilgi gösterdi. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )







8 Sancaktepe'de evde patlama

Sancaktepe'de bir evde patlama meydana geldi. Evdeki bir kişinin yaralandığı belirtilirken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. ( Adem Koç - Anadolu Ajansı )







9 Moritanya'da renkli yaşam

Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta, insanlar günlük yaşamında sıklıkla renkli ve yöresel kıyafetler giymeyi tercih ediyor. Moritanyalılar, başkent sokaklarında rengarenk görüntüleri ile ilgi çekiyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )







10 Almanya Başbakanlığı’nda Açık Kapı Günü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakanlıkta düzenlenen Açık Kapı Gününe katıldı. ( Abdülhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )







11 Hacılar "hicretin kutlu durağı"nda

Hac görevini yerine getirerek Mekke'deki ziyaretlerini tamamlayan Müslümanlar, "hicretin kutlu durağı" Medine'ye ulaşmaya başladı. Medine'ye kafileler halinde otobüslerle gelip konaklayacakları otellere yerleşen hacılar, ilk olarak Hz. Peygamber'i selamlamak için Mescid-i Nebevi'ye (Peygamber'in mescidi) gidiyor. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )







12 Nuakşot'un olmazsa olmazı "eşek arabaları"

Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta bazı mahalleler, su ihtiyaçlarını ancak eşek arabalarıyla karşılayabiliyor. Başkent Nuakşot, her geçen gün gelişse de hala bazı kenar mahallelerde su altyapısı bulunmuyor. Halkın büyük bölümü ücret karşılığında ev ve iş yerlerine bu arabalarla su taşıtıyor. Özellikle kırsaldaki bölgelerde yaygın olarak kullanılan eşek arabaları, hem su hem de yük taşımada kullanılıyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

13 Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi ve Spor Toto Atletizm 1. Ligi

Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi ve Spor Toto Atletizm 1. Ligi'nde 2019 sezonu final etabı Bursa'da gerçekleştirildi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )







14 İdlib'de Kurban Bayramı'nda 124 bin civarı sivil yerinden edildi

Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'in güneyine saldırılarında Kurban Bayramı boyunca yerinden edilen 124 bin civarındaki sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göçtü. Sivillerin büyük çoğunluğunun Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi kamp alanlarına göç ettiği bildirildi. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )







15 Cengiz Han’ın Doğduğu Kent “Khenthei”

Moğolistan’ın doğusundaki geniş düzlüklerin başlangıç kapısı olan Khenthei, az bilinen coğrafyasıyla maceracıları cezbediyor. Cengiz Han’ın doğduğu yer olan kentte kalabalık konuklar yerel kıyafetlerle karşılanıyor. Bölgenin bozkır arazilerinde aileler yüzlerce yıllık kültürel geleneklerini ve yaşam tarzlarını sürdürüyor. ( Fırat Yurdakul - Anadolu Ajansı )







16 Endonezya’da bağımsızlık günü kutlamaları

Endonezya’nın Palembang kentinde, bağımsızlığın 74. yıl dönümü dolayısıyla su yarışları düzenlendi. ( Muhammad A.F - Anadolu Ajansı )







17 İstanbul'da sağanak

İstanbul'da şiddetli yağmur Avrupa yakasında etkili oluyor. Bir kamyonet sürücüsü Aksaray alt geçidinde biriken suda mahsur kaldı. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )





18 Endonezya’da bağımsızlık günü kutlamaları

Endonezya’da, 17 Ağustos Bağımsızlık Günü çeşitli etkinlerle kutlandı. Endonezya'nın Açe bölgesindeki Persada Meydanı'nda bağımsızlığın 74. yıl dönümü dolayısıyla, toplam 152 köyden gelen 2019 kişinin katılımıyla geleneksel dans gösterisi düzenlendi. ( Khalis Surry - Anadolu Ajansı )

19 Türkiye'nin "Microangelo"su dünya turuna çıkıyor

Mikro sanatın dünyadaki en önemli temsilcilerinden biri olan, insanların "incir çekirdeğini dolduran adam" olarak adlandırdığı mikro art sanatçısı Hasan Kale, kabak çekirdeğinden gazoz kapağına, kahve fincanından deniz kabuğuna kadar çeşitli objeleri kullanarak ürettiği eserlerine genellikle İstanbul ve Anadolu'daki yaşanmış kültür izlerini işliyor. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )







20 Dünyanın güzelliklerine uçaktan bakış

Yerden yaklaşık 10 bin metre yükseklikte yapılan uçak seyahati esnasında, yolcular yeryüzünün güzelliklerini kuş bakışı görme imkanı buluyor. Fotoğrafta, Sahra Çölü'nden bir görünüm yer alıyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )







21 Cengiz Han’ın Doğduğu Kent “Khenthei”

Moğolistan’ın doğusundaki geniş düzlüklerin başlangıç kapısı olan Khenthei, az bilinen coğrafyasıyla maceracıları cezbediyor. Cengiz Han’ın doğduğu yer olan kentte kalabalık konuklar yerel kıyafetlerle karşılanıyor. Bölgenin bozkır arazilerinde aileler yüzlerce yıllık kültürel geleneklerini ve yaşam tarzlarını sürdürüyor. ( Fırat Yurdakul - Anadolu Ajansı )







22 Adana Demirspor - Balıkesirspor

TFF 1. Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor ile Balıkesirspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Adana Demirsporlu Oleksandr Gladky (orta) ile Balıkesirsporlu Oğuzhan Çapar (5) mücadele etti. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )







23 Moritanya'da çöl turizmi

Moritanya'ya gelen yerli ve yabancı turistler, Sahra Çölü'nü ziyaret etmeden ülkeden ayrılmıyor. Çölün başkent Nuakşot sınırlarındaki kısmında çadırlar kuran halk, burada gelen misafirleri ağırlıyor. Ziyaretçiler yöresel yemeklerden yeme imkanı bulup, geleneksel kıyafetler giyerek kum tepeleri, çöl ağaçları ve develerle fotoğraf çektiriyor. Bazı turistler ise geceyi çölde geçirmeyi tercih ediyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )







24 İsrail'in şehit ettiği Filistinliler toprağa verildi

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırı yakınlarında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan 3 Filistinli'den Mahmud el-Vilayide (24) için Beyt Lahya kentinde cenaze töreni düzenlendi. Vilayide'nin naaşı, omuzlarda taşınarak son yolculuğuna uğurlandı. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )

25 İzmir'deki orman yangını

İzmir'in Karabağlar ilçesinden Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçrayan ve bölgeye hızla yayılan orman yangını Seferihisar ilçesine bağlı Beyler Mahallesi'ni tehdit etmeyi sürdürüyor. Yangına 13 helikopter ile çeşitli bölgelerden arazözler, itfaiye ekipleri ve orman işçileri müdahale ediyor. ( Evren Atalay - Anadolu Ajansı )







26 Fildişi Sahili'nin çamaşırcıları "Fanico"lar

Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde bulunan Banco Ulusal Parkı içerisindeki Banco Nehri, geçimlerini çamaşır yıkayarak sağlayan "Fanico"lara ev sahipliği yapıyor. Mali ve Nijer gibi ülkelerden eş ve çocuklarını geride bırakarak Abidjan kentine gelen ve yaptıkları işten dolayı kendilerine bez anlamındaki "Fanico" denilen çamaşır yıkayıcıları, haftanın altı günü Adjeme bölgesinden topladıkları çamaşırları Banco Nehri'nde yıkıyor. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )







27 Urla'da orman yangını

İzmir'in Urla İlçesi'ne bağlı Yağcılar ile Demircili mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle Demircili Mahallesi yönüne ilerledi. Ekipler çalışmalarını sürdürdü. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )







28 Hong Kong'daki gösteriler devam ediyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısının iptali talebiyle düzenlenen protestolar bugün de devam ediyor. Sivil İnsan Hakları Cephesi adlı grubun organize ettiği protesto eylemi için binlerce kişi Victoria Park alanında toplandı. Protestocular, öğle saatlerinde başlayan yağmura rağmen, "Bağımsız Hong Kong, Tasarıyı geri çek. Demokrasi istiyoruz. İtaat etmeyeceğiz" sloganları attı. ( Miguel Candela - Anadolu Ajansı )







29 Kuruyan Kuyucuk Gölü'nde tahıl savurdular

Kars'ta, tarım arazilerinde hasadın ardından bazı kadınlar, kuruyan Kuyucuk Gölü'nde üründeki yabancı maddelerin ayıklanması için rüzgara karşı buğday ve arpa savurdu. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )







30 Bir yanda okyanus diğer yanda çöl: Moritanya

Batı Afrika ülkesi Moritanya'nın bir yanında Atlas Okyanusu'na 754 kilometrelik sahil şeridi bulunurken diğer yanında ise Sahra Çölü bulunuyor. İnsanlar gün içinde 40 dereceyi bulan sıcak havalarda, başkent Novakşot sahillerine gelerek zaman geçiriyor ve serinleme çalışıyor. Burada ziyaretçilere özel deve turları da yapılıyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

31 İstanbul'da sağanak

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Vatandaşlar ani bastıran şiddetli yağmurdan korunmaya çalıştı. ( Kaan Bozdoğan - Anadolu Ajansı )







32 Kıran Operasyonu

Hakkari, Şırnak ve Van il jandarma komutanlıklarının ortak katılımıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında başlatılan Kıran Operasyonu devam ediyor. Operasyon kapsamında Hakkari'nin Kavaklı bölgesinde tespit edilen sığınaklarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Orgeneral Arif Çetin, operasyonun yürütüldüğü Kavaklı bölgesinde denetlemelerde bulundu. ( Yılmaz Kazandıoğlu - Anadolu Ajansı )







33 İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Menderes ile Seferihisar ilçelerine sıçrayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangını ile Urla'da söndürülen ormanlık alanları küle çeviren yangının boyutu, havadan drone ile çekilen görüntülere de yansıdı. Yangının ormanlık alanlara verdiği zaman günün aydınlanmasıyla daha net ortaya çıktı. ( Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )







34 Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep

Fenerbahçe, Süper Lig maçında Gazişehir Gaziantep ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe’nin golünü atan Vedat Muriç, sevinç yaşadı. ( Orhan Akkanat - Anadolu Ajansı )







35 Muğla'daki orman yangınları

Muğla'nın Milas ilçesinde kısmen kontrol altına alınan yangına 30 arazöz ve su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 130 personel ile gece müdahalesi devam ediyor. ( Volkan Yıldız - Anadolu Ajansı )







36 Dünyanın güzelliklerine uçaktan bakış

Yerden yaklaşık 10 bin metre yükseklikte yapılan uçak seyahati esnasında, yolcular yeryüzünün güzelliklerini kuş bakışı görme imkanı buluyor. Fotoğrafta, İstanbul Havalimanı'ndan bir görünüm yer alıyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )







37 Fildişi Sahili'nin çamaşırcıları "Fanico"lar

Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde bulunan Banco Ulusal Parkı içerisindeki Banco Nehri, geçimlerini çamaşır yıkayarak sağlayan "Fanico"lara ev sahipliği yapıyor. Mali ve Nijer gibi ülkelerden eş ve çocuklarını geride bırakarak Abidjan kentine gelen ve yaptıkları işten dolayı kendilerine bez anlamındaki "Fanico" denilen çamaşır yıkayıcıları, haftanın altı günü Adjeme bölgesinden topladıkları çamaşırları Banco Nehri'nde yıkıyor. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )







38 Zirvedeki Şeytan Kalesi'ne turist ilgisi

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nun ortasında yer alan kayalıkların zirvesine kurulu tarihi "Şeytan Kalesi", yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. ( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )







39 İstanbul'da günlük yaşam

İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, Üsküdar Sahili'nde denize girerek serinledi. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )







40 Atletizmin şampiyonları Bursa'da belirleniyor

Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi ve Spor Toto Atletizm 1. Ligi'nde 2019 sezonu final etabı Bursa'da başladı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )







41 Suriye sınırındaki Oylum Höyük'te kazılar yeniden başladı

Türkiye-Suriye arasındaki sınıra hakim konumda bulunan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük höyükleri arasında yer alan, Kilis'teki Oylum Höyük'te kazı çalışmaları yeniden başlatıldı. ( İzzet Mazi - Anadolu Ajansı )







42 İstanbul'daki sağanak

Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle, Kadıköy Feneryolu Tren İstasyonu alt geçidini su bastı. ( Metin Tokgöz - Anadolu Ajansı )







43 Samsun'da şimşekli gece

Samsun'da gece saatlerinde çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. ( Veysel Altun - Anadolu Ajansı )







44 "Bursa siyahı" incirin dalından raflara yolculuğu başladı

Uzun raf ömrü, iri dış görüntüsü ve tadıyla dünyanın en kaliteli inciri kabul edilen, İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren "Bursa siyahı"nda bu yıl olması gereken dönemde hasada başlayan ve yüksek rekolte bekleyen çiftçilerin yüzü gülüyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )







45 Kapıkule'deki "park modeli" gurbetçiyi rahatlattı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bu yıl uygulanan "park sistemi", gurbetçilerin işlemleri için bekleyişleri sırasında rahat vakit geçirmelerine imkan sağlıyor. ( Cihan Demirci - Anadolu Ajansı )







46 Efteni Kuş Cenneti doğaseverleri büyülüyor

Ev sahipliği yaptığı yaklaşık 150 türde göçmen kuş ve endemik bitki çeşidi ile görenleri büyüleyen Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Efteni Kuş Cenneti yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )







47 Edremit Körfezi'nde sazlık alanda yangın

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor. ( Serdar Yiğit - Anadolu Ajansı )



